Docent Valeš: Fialovi tečou nervy. Vede nás k totalitě. Podobnost se Stalinem

S touto vládou a s tímto premiérem nejsme v normální situaci, říká docent polotolog Lukáš Valeš. Věci, které by za normálních okolností byly politicky vražedné tato vláda klidně dělá, protože věří, že ji její voliči stejně neutečou, protože by nikdy nešli k Babišovi. Poslední čísla ale ukazují, že i to se už začíná dít. Fialův kabinet totiž začíná vadit i vlastním voličům.

Tento týden česká politika prožila v debatách o cenách energií. Začalo to, když Energetický regulační úřad oznámil zvýšení regulované složky cen elektřiny o 70 procent, na což premiér Fiala reagoval ujištěním, že celkové ceny elektřiny nijak dramaticky nestoupnou, čemuž se následně odborníci na energetiku v podstatě vysmáli. Nehazarduje tím předseda vlády se svou důvěryhodností?

V normální situaci by to samozřejmě trapas byl a řekl bych vám něco ve smyslu, že se divím, že si předseda vlády takto okatě nabíhá na vidle.

Ale my s touto vládou a s tímto premiérem v normální situaci nejsme. My tu máme premiéra, který ještě před půl rokem tvrdil, že se nebudou zvyšovat žádné daně. A mnoho dalších věcí se nakonec ukázalo být jinak, než členové vlády ujišťovali.

Skoro by se dalo říci, že lež se stává synonymem této vlády.

A takto je třeba vnímat i na ten výrok ohledně cen energií.

Premiér k vyhlášení ERÚ také uvedl: „Žádné drastické navýšení cen energií se nekoná a každý, kdo to říká, šíří jen lež a paniku. Dnešní opozice by měla za této situace mlčet“. Je podle vás takový agresivní a vyhrožující způsob vyjadřování hoden politika, který reprezentuje koalici, která sama sobě říká „demokratické síly“?

Premiérovi zjevně tečou nervy. Přes všechno popírání reality, jehož jsme dlouhodobě svědky, i jemu dochází, že vláda to nezvládá. Že nemá výsledky.

Já bych tady připomněl pár dní starý průzkum agentury STEM/MARK provedený mezi jejími vlastními voliči, podle kterého by tuto vládu školní známkou jedna ohodnotila pouhá čtyři procenta.

Jediným štěstím vlády je, že většina jejích voličů nemá alternativu. Takže nejspíš skutečně věří, že voliči jim stejně zůstanou, protože nemají kam odejít. Jenže to je trochu krátkozraké, protože poslední průzkumy naznačují dokonce přesun části voličů od koalice k hnutí ANO, což se vzhledem k tomu s jakým programem tato koalice vyhrála volby zdálo jako naprosto nepředstavitelné.

Pokud by vláda byla pro své voliče aspoň trochu důvěryhodná, nic takového by nemohlo nastat.

Premiér Fiala to podle všeho vnímá tak, že lidé nechápou jeho dobro, které pro ně zamýšlí. Takže kolem sebe začíná kopat. Z toho pak vyplývá, že lidi, kteří s ním nesouhlasí, označuje třeba za dezoláty, teď tedy za šiřitele paniky.

Já bych mu s dovolením poradil ještě jedno pěkné slovo, které jsem nedávno viděl ve filmu Boj o Moskvu od Jurije Ozerova. Tam na začátku lidem, kteří varovali, že Německo může na SSSR zaútočit, říkali „panikáři“. A žádali, aby tito panikáři a rozvraceči klidu byli přísně potrestáni.

Mluvil jste o tom, že voliči koalice nemají alternativu. Ale jeden ze základních zákonů politiky říká, že každý volný prostor bude dříve nebo později někým obsazen. Můžeme tedy očekávat, že se někdo chopí příležitosti politicky obhospodařovat zklamané voliče koalice?

Určitě by to bylo logické. Já bych sázel třeba na podnikatele, kteří snad ještě neztratili zbytky pudu sebezáchovy. Na podnikatele totiž dopadá politika této vlády velmi tvrdě, zejména v energetice.

My tu sledujeme snad poprvé v historii, že se proti vládě vedené ODS staví podnikatelé, jejichž reprezentantem tato strana má být. Když jste sledovali, co se odehrávalo na sněmu Hospodářské komory, kterou dokonce vede dlouholetý funkcionář ODS pan Zajíček, tak to byla tak ostrá kritika vlády, kterou na této úrovni nepamatujeme.

Takže si myslím, že jestli se nějaká alternativa pro voliče koalice zrodí, tak tady.

Vraťme se ještě k premiéru Fialovi. Jeho komunikace vyvolává otázky dlouhodobě, pokud se vyskytne problém, tak buď mlčí, nebo nasazuje svou oblíbenou frázi, že vláda dělá „věci, které jsou správné“. Jak dlouho může být takové vysvětlování pro voliče důvěryhodné?

Zase bych odkázal na ten průzkum STEM/MARK, o kterém jsem už hovořil. Čtyři procenta by vládě dala jedničku, 26 procent dvojku. Zbytek tři a hůře, zprůměrovanou výslednou známkou byla trojka.

Opakuji, že to byl průzkum mezi voliči koalice, ne mezi všemi občany. Takže to znamená, že vlastní voliči jsou z jejich politiky krajně rozhořčeni.

Inflace je stále vysoká, ceny neklesají. Podmínky pro podnikání jsou u nás dnes horší, než v Polsku. Ekonomický růst neexistuje, jako jediní v celé EU jsme se ještě nedokázali vrátit na úroveň před covidem.

Pravicoví voliči si o sobě myslí, že jsou ti inteligentnější, co dokáží věci rozpoznávat, zajímají se. A když jsou konfrontováni s těmito nezpochybnitelnými výsledky, tak to pro ně musí být těžce frustrující.

Podporu vládě tak nejspíš vyjadřují jen ti skutečně ideologicky pevní, nebo ti, na které ty problémy nedopadají. Což jsou asi tak ta čtyři procenta.

Vláda reaguje také tím, že neustále bojuje s „dezinformacemi“. Naposledy se v českých vlacích i jinde ve veřejném prostoru objevil plakát s textem „Šíření poplašné zprávy je trestný čin. Ústavou chráněná svoboda slova má své hranice“, který je součást kampaně ministerstva vnitra. Na sociálních sítích se současně šíří výzvy, aby „závadné chování“ bylo oznamováno policii. Nevyvolává to atmosféru udávání a strachu?

Tohle je strašně smutný symbol, kam po 33 letech dospěla naše demokracie. Lidem to skutečně přijde jak z minulého režimu. Já to ještě zažil, nevím jak pan Rakušan, ale tento styl veřejné komunikace přes obrázky a hesla míří dokonce spíše k padesátým letům.

A nejsmutnější na tom je, že to sledujeme od vlády, která jako hlavní změnu slibovala demokratickou politickou kulturu.

Ukazuje to, jak moc jsou nejistí. A v takové případě, když vám něco nefunguje, tak sáhnete po represi.

V učebnicích se píše, že v totalitních režimech je v případě problémů třeba najít nepřítele, na kterého to bude možné hodit.

Osobní odpovědnost v online prostoru je v podstatě nutnou podmínkou jak potírání kyberkriminality, tak obrany před hybridní válkou, jejíž součástí jsou i proruští trollové. V reálném prostředí byste trestný čin přece oznámil. Tak proč ho v onlinu chcete ignorovat? https://t.co/xnkpS0Xwlp — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 31, 2023

A je strašné, že toto sledujeme nyní u nás. Je nesmysl, že Putin může za naší inflaci nebo za to, že naše ekonomika neroste. Nebo že za to dokonce může nějaká skupinka lidi, označovaných jako „dezinformátoři“.

Lidé nežijí ve vzduchoprázdnu, vidí, že žijeme v těžkých časech. A já jsem přesvědčen, že kdyby vláda měla alespoň nějaké výsledky, tak od lidí tu podporu má. Ale ona ty výsledky nemá, a v tom je celý problém.

Nevěřím, jak se někteří snaží tvrdit, že odpůrci této vlády kritizují nebo dokonce odmítají demokracii. Je to kritika vlády, která je zcela legitimní. Možná u některých přechází do kritiky systému, který z pohledu některých nefunguje. Ale to není jenom naše specifikum, to se odehrává všude po světě.

Já bych připomněl Martina Wolfa, úctyhodného hlavního komentátora Financial Times, který napsal letos knihu Krize demokratického kapitalismu. Tam rozebírá současnou hlubokou krizi demokratického vládnutí a jako jednu z hlavních příčin vidí naprosto neschopné politické elity, které nejsou schopny čelit komplikovaným výzvám dnešního stále složitějšího světa. Dochází přitom k závěru, že kdyby se místo voleb politici losovali, bylo by to nakonec asi lepší.

Jenže naši představitelé místo toho raději hledají „třídního nepřítele“, na kterého by se to dalo hodit. Zdůvodnění se nehledá ve vlastních chybách, ale všude okolo.

A já, jako politolog, musím konstatovat, že toto chování nás vede zpět totalitnímu režimu před rokem 1989.

