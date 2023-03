Dohlížel Rakušan na zásah na Václaváku? SPD bude chtít na výboru vysvětlení

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 35464 lidí

Zaznamenal jsem, že vaše hnutí SPD bude pořádat v březnu v Ostravě demonstraci proti Fialově vládě. Co vás k tomu vede?

Ano, ve středu 29. března v 16:30 pořádáme na Masarykově náměstí v Ostravě demonstraci s názvem Lidé proti vládě. Vystoupím já, Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldyna, celá řada dalších známých řečníků z řad odborníků na energetiku, ekonomiku a potraviny - Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Zdeněk Jandejsek a další. Na místě mohou lidé podepsat Petici SPD za demisi vlády Petra Fialy. Pojďme v co největším množství ukázat Fialově vládě naší nespokojenost! Těším se na osobní setkání s vámi v Ostravě!

Vláda Petra Fialy (ODS) i nadále zcela ignoruje zájmy občanů České republiky a nechává je stále více na holičkách tváří v tvář rostoucím cenám energií, potravin či nedostupnosti léků anebo hypotečních úvěrů. Současně tato válečnická vláda má jako prioritu Ukrajinu. Veřejnost proto vznáší oprávněné požadavky na demisi vlády složené ze zástupců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN.

V týdnu prezident Petr Pavel podepsal zákon, krátící valorizaci důchodů, byť svůj podpis doprovodil stížností. Co jste říkal tomu, co se kolem prezidentského podpisu odehrálo?

Prezident Petr Pavel se rozhodl hodit přes palubu tři miliony invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodců. Pro SPD je to absolutně nepřijatelný postoj a musím říct, že jsem byl šokován tím, co prezident Petr Pavel řekl, že označil okradení těchto přibližně tří milionů příjemců důchodců o valorizaci za pouhou epizodu. Já si rozhodně nemyslím, že je to nějaká banální epizoda.

Miliony lidí jsou ve velkých ekonomických problémech, sám prezident má plat statisíce měsíčně a ještě obrovskou výsluhu jako generál a tímto způsobem přistupuje k potřebným občanům? Potvrdilo se, že to není prezident všech občanů České republiky, potvrdilo se, že prezident Petr Pavel je exponentem Fialovy vládní pětikoalice a upřednostnil své kamarády, kteří ho podpořili ve volbách.

Prezident Pavel ale uvedl, že je připraven podat sám podnět k Ústavnímu soudu, pakliže ho nepodá opozice, a vládu za tento zákon kritizoval…

Pavlovo prohlášení považuji za alibismus a výmluvy. Pakliže má pochybnosti, má zákon vetovat a vrátit Sněmovně. Prostě byl kandidátem Fialovy vládní pětikoalice a nyní je i jejím prezidentem. Pouze se teď snaží vyvolat zdání, že je prezidentem nadstranickým, aby nebylo tak okaté, že straní pětikoalici. A to, že jako první kroky ve funkci jmenoval Petra Hladíka z KDU-ČSL ministrem, když ten je spojován s korupčními kauzami, je pro nás také nepřijatelné.

Vy jste říkal, že chcete dát návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu společně s hnutím ANO. Dle vyjádření předsedkyně klubu Schillerové podá hnutí ANO tento návrh samo bez hnutí SPD. Jak to tedy je?

Teď není čas na politikaření. Společně s ANO jsme během projednávání tohoto zákona obsadili a hájili řečnický pult jako nástroj demokracie a svobody projevu a svobodného projednávání zákonů, společně bychom měli hájit i důchodce proti okradení Fialovou vládou. Více podpisů má větší váhu, protože zastupuje více voličů. Takže se budeme znovu snažit hnutí ANO přesvědčit.

Na podání k Ústavnímu soudu je potřeba 40 podpisů poslanců a hnutí SPD má jen 20 poslanců, takže bez spolupráce ze strany ANO nemůže SPD samostatně návrh k Ústavnímu soudu podat. Myslím, že bychom měli zatáhnout za jeden provaz ve prospěch všech důchodců a nehrát si na vlastním písečku.

Hnutí SPD spolupracovat chce. Naším cílem je ukončení škodlivé Fialovy vlády. V souvislosti s důchody ale připomenu další – s odpuštěním – prasárnu Fialovy vlády.

Prasárnu? Pane předsedo, vy dnes máte formu...

Ano. Jak to nazvat jinak. Ti, kteří půjdou příští rok do důchodu, budou mít o 3000 korun méně.

„Ti, kteří do toho systému přijdou příští rok, budou mít důchody o 3000 korun nižší, ačkoliv měli stejné odvody. To je velká nespravedlnost“, poukázal pro Novinky.cz sociolog Daniel Prokop. Podotkl, že na tom tratí lidé, kteří nezamířili do předčasného důchodu, ale odešli do penze řádně, a budou mít méně peněz. Jak se to bude dále vyvíjet v čase, bude záviset i na tom, jak v příštích letech poroste reálná mzda a jak vláda upraví valorizační schéma.

Takže si nyní pojďme říct, jak by důchodovou reformu řešila SPD...

Podle hnutí SPD je v případě seniorů v první řadě potřeba přijetí zákona o minimálním důchodu ve výši aktuální minimální mzdy pro všechny, kdo splnili zákonné podmínky věku a doby důchodového pojištění a rovněž o nastavení spravedlivé valorizace důchodů, která by nediskriminovala nízkopříjmové seniory. Chceme, aby se valorizovalo všem stejnou částkou, nikoli stejným procentem.

Důchodový systém musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Je nutné podpořit pracující rodiny, aby se nebály mít dvě až tři děti. To zaručí ufinancovatelnost důchodového systému. Je pro nás nepřípustné zavádět jakoukoli podobu povinných odvodů do soukromých penzijních fondů. Navrhujeme pro občany splňující podmínky věku a délky odpracovaných let, zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění.

V rámci důchodového systému chceme ocenit řádnou výchovu dětí, a proto podpoříme zvýšení důchodů ženám za každé vychované dítě (i mužům, pokud měli dítě v péči). Zohledníme řádnou péči o děti i ve formě snížení povinných pojistných odvodů. Naším cílem je významně zvýšit poměr průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství. Chceme prosadit zásadní zvýšení invalidních důchodů.

Nicméně o těch prasárnách Fialovy vlády hovoříte velmi často. Skutečně myslíte, že jich je tolik?

Dám vám dva příklady pro ilustraci. Česká republika kvůli Fialově vládě stále patří mezi země s největším zdražováním v Evropě, zatímco například v Německu je inflace 8,7 procenta, ve Francii 6,2 procenta a ve Švýcarsku pouhých 3,4 procenta. Meziroční růst spotřebitelských cen v ČR v únoru dosáhl astronomických 16,7 procenta. Největší vliv na vývoj cenové hladiny měly i nadále ceny týkající se bydlení. Meziročně u nás stouply ceny vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta, tuhých paliv o 55,6 procenta a tepla a teplé vody o 45,6 procenta.

Vliv na růst inflace měly také ceny potravin. V únoru vzrostly ceny rýže o 31,9 procenta, mouky o 36,1 procenta, vepřového masa o 31,1 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 procenta, margarínu a rostlinných tuků o 39,8 procenta, cukru o 75,1 procenta (!) a ceny vajec dokonce o 95,2 procenta (!!).

A Fialova vládní koalice to vůbec neřeší. Růst cen nadprůměrně postihuje důchodce a mladé rodiny, protože v jejich spotřebním koši mají největší podíl hlavně náklady na bydlení a potraviny.

Pojďme na ten druhý příklad...

Hned se k tomu dostanu. Fialova vláda plánuje další ožebračování lidí. Daň z nemovitosti by se mohla zvýšit až na dvojnásobek a výnos změny ve výši šest až osm miliard korun by stát vybíral pro sebe. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Podle Stanjury jde o jedno z desítek opatření ohledně státního rozpočtu, která plánuje. Stanjura také potvrdil přesun položek do vyššího pásma, co se týče daně z přidaného hodnoty, tedy faktické zvýšení DPH, což znamená pro občany další zdražování. Fialova pětikoalice podvedla voliče a zvýšení daní před volbami odmítala. Nyní dělá pravý opak. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní českým občanům. Ušetřit se má na nepřizpůsobivých, solárních baronech či předražených zakázkách, politických neziskovkách či byrokracii.

A na změně u stavebního spoření je podle Stanjury v zásadě shoda. „Už hledáme jen nějaké finální parametry. Buď se podpora sníží, nebo zcela škrtne,“ řekl. To odmítáme. Hnutí SPD podporuje, aby si lidé mohli pořizovat bydlení. Proto je podle nás nutná státní podpora. Stejně Stanjura potvrdil zvýšení platby sociálního pojištění u OSVČ, což je také fakticky zvýšení daní.

Bavili jsme se v úvodu o vaší plánované demonstraci. Co jste říkal proběhlé demonstraci na Václavské náměstí?

Jen pár krátkých poznámek. Chápu naštvanost lidí na vládu a jejich pokojný protest proti vládě plně podporuji. Prezident Petr Pavel se vyjádřil k sobotní demonstraci proti bídě, které se zúčastnilo tisíce lidí nespokojených s Fialovou vládou: „Lidé, kteří tam přišli, nechtějí naslouchat, ale bořit. Takové lidi nemůžete brát vážně,“ urazil všechny účastníky... Petr Pavel kandidoval na prezidenta s podporou Fialovy vládní koalice. A ještě dodám, že se mi nelíbí, že na budově Národního muzea visí vlajka Ukrajiny. A na budově nevisí česká vlajka.

Co říkáte zásahu policie, která proti tomu „českému Kapitolu“, jak to nazvali někteří novináři, zasahovala?

Zásah je podle mě nutné prověřit, jelikož video z incidentu před Národním muzeem vyvolalo v našich občanech oprávněné obavy, že pod vedením ministra vnitra Rakušana (STAN) u nás již dochází k zneužívání policie v boji proti jinak smýšlejícím občanům. Na sněmovním výboru pro bezpečnost budeme požadovat vysvětlení od ministra vnitra Víta Rakušana, jelikož se proslýchá, že ministr osobně na akci dohlížel.

Akce se dohrávala v týdnu aférou děkana z VŠE Miroslava Ševčíka, který se k zásahu přimotal a rektor Vysoké školy ekonomické ho chce odvolat z pozice děkana…

Pokud jde o snahu odvolat docenta Ševčíka z pozice děkana, tak je to návrat před listopad. Ať už se účastnil demonstrace na Václavském náměstí, či ne, je jeho právo vyjádřit demokraticky svůj občanský postoj. A nevím o tom, že by se u Národního muzea dopustil protiprávního jednání.

Také zasedal Evropský parlament, který v úterý schválil, že majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost. Nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely…

To brutálně zdraží už tak drahou výstavbu a přinese to obrovské náklady na starší domy. Návrh pochází z pera Evropské komise, jejíž místopředsedkyní je Věra Jourová z Babišova hnutí ANO. Vše se děje ve jménu šílenství Green Deal. Green Deal schválil tehdejší premiér Andrej Babiš a podporuje ho i vláda Petra Fialy. Hnutí SPD jako jediná strana odmítá klima-šílenství Evropské unie a diktát Bruselu!

Další věc je, že dle rozhodnutí Bruselu by státy EU měly do roku 2030 omezit celkovou konečnou spotřebu energie o 11,7 procenta proti hodnotám, které pro konec desetiletí odhadovala před třemi lety. To samozřejmě nejvíc poškodí ty země, které mají energeticky náročné ekonomiky, tedy Českou republiku. Vyžádá si to obrovské náklady. Dobrovolné úspory energií jako takové jsou samozřejmě správné, ale ne direktivně nařizované shora centrálním plánováním, které nereflektuje situaci v jednotlivých státech. Připomíná mi to stachanovské závazky a pětiletky.