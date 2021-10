Doma si Babiš hraje na Orbána, ale v Bruselu vše odkýve. Volte Piráty, SPOLU nebo ANO a nedoplatíte se za elektřinu. Okamura se s tím nepáral...

reklama

Dochází ke zdražování energií. Co je podle vás důvodem, a jak byste to řešil?

Vláda hnutí ANO a ČSSD vehnala lidi do pasti. Premiér Babiš vloni chybně a servilně odsouhlasil šílený a nerealistický plán s názvem Zelený úděl EU (Green Deal) a poklekl před diktátem EU. A teď, když kvůli tomu již někteří lidé nemají na elektřinu, tak pro ně vláda ústy ministra Havlíčka (ANO) chystá kompenzaci formou tzv. energožebračenek. Během krátké doby ale nebudou mít na zaplacení energií ani středně příjmové skupiny obyvatel, jelikož energie bude kvůli šílené extrémní zelené ideologii zdražovat o stovky procent.

Již se to projevuje i na zdražení potravin a dalšího zboží. Musíme odmítnout diktát EU a ignorovat systém povolenek. Energetický regulační úřad by měl udržet podle nás cenu elektřiny na nízké úrovni. ČEZ by měl vyrábět elektřinu především pro naši zemi a teprve potom vyvážet. Musíme dostavět jaderné elektrárny, jinak nemáme šanci zachovat naši energetickou bezpečnost a soběstačnost. Nejsem velký fanoušek jaderné energetiky, ale všichni víme, že realita je taková, že Česká republika nemá dostatek obnovitelných zdrojů. Takže jen tak budeme mít dost energie pro naši zemi.

V rámci Zeleného údělu mají být do roku 2035 zakázána auta se spalovacími motory. Na elektroauta ale lidé nebudou mít peníze, protože jsou drahá. Jak se bude dostávat táta od rodiny na českém venkově do práce? Navíc, i kdyby se všechna současná auta v ČR vyměnila v za elektromobily, tak na jejich dobíjení potřebujeme mít kapacitně minimálně ještě dalšího jeden a půl Temelína. Takže je to utopie. Je potřeba odmítnout Zelený úděl EU, který zlikviduje peněženky našich občanů a náš průmysl. Staneme se definitivně ekonomickou i politickou kolonií Západu.

A na rovinu říkám, že pro odmítnutí Zeleného údělu je nutné vystoupit EU. Jiná varianta není. K čemu ale bude lidem EU, kdy nebudou mít ani na základní životní potřeby? Hnutí SPD prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí, nikoliv však na základě termínů nadiktovaných z EU, ale na základě reálných potřeb našich občanů a naší ekonomiky.

Česká energetika se začíná dostávat do problémů, což se projevuje právě zdražením energií. Ředitel státní společnosti ČEPS natvrdo hovoří o tom, že při důsledném naplnění představ Zeleného údělu EU „energetika, jak ji známe, vymizí". Budeme muset daleko přesněji zvažovat, kdy si jaký spotřebič zapneme. Budeme se chovat daleko šetrněji, zvažovat, jestli budeme péct nebo prát v době špiček. Přijdou dynamické tarify, v nichž bude elektřina v době špiček dražší.“ Jestliže máme informace, že to může dopadnout tak, že hospodyňky budou muset řešit, zda péct nebo prát, není právě teď čas skutečně zatáhnout za záchrannou brzdu? A jak by toto zatažení po volbách provedla SPD?

Evropská unie a zelení šílenci včetně ANO, koalic Pirátů-STAN a SPOLU podporují plán EU tzv. Zelený úděl (Green Deal), který lidem brutálně zdraží elektřinu a všechno zboží. Chovají se jako Zelení Khmerové. Mohou ekonomiku úplně zničit a způsobil black-out. Odmítám tuto cestu do pravěku! Musíme dostavět Dukovany a Temelín také z důvodu, aby se zamezilo vlivu velmocí, a bylo by nejlepší, aby co největší část těchto jaderných elektráren dostavěly české firmy.

Pokud jde o uhlí, tak jeho používání lze omezovat jen velmi pozvolně, aby nebyly ohroženy dodávky elektřiny a tepla. Nesmíme dopadnout jako Velká Británie, která se kvůli zelené energetice bojí, zda nebude mít výpadek elektřiny. Nebo jako Švédsko, kde již nemají dostatek energie a výrobní závody tam z toho důvodu nechtějí rozvíjet průmysl, což negativně ovlivňuje tamější ekonomiku. A ČEZ jako firma pod kontrolou státu musí dodávat především levnou energii pro české domácnosti a české firmy.

Kolují informace, že se chystá vojenská základna NATO v ČR. Má být u letiště Mošnov u Ostravy. Víte o tom něco?

Vím. Již se jedná o změně územního plánu na hranici katastrálního území Mošnov, Petřvald a Albrechtičky za účelem vybudování vojenské základny NATO. Prosazují to hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z hnutí ANO, a dále i místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra (koalice SPOLU). Premiér Babiš o tom zajisté ví. Hnutí SPD zásadně odmítá přítomnost cizích vojsk na území naší republiky. Nechceme tady ani základnu NATO ani americká vojska. Podpořte prosím SPD ve volbách, ať to můžeme zarazit. Navíc, v okamžiku, že bude u Ostravy základna NATO, tak hrozí, že v případě válečného konfliktu bude právě tato základna a její okolí terčem útoku. Je to riziko.

Hnutí SPD podpořilo svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny kvůli zmrazení platů politiků. Tato schůze je plánována na 5. října...

O stejném návrhu SPD se ve Sněmovně hlasovalo před dvěma lety a tehdy žádná z ostatních parlamentních stran náš návrh nepodpořila. Naopak tehdy hlasy všech poslanců kromě SPD prošel návrh hnutí ANO a Pirátů na navýšení platů politiků o přibližně 10 %. Pro SPD platí, že konzistentně prosazujeme zmrazení platů politiků, které jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se nadále navyšovaly. Je nepřijatelné, aby si politici určovali platy sami.

Ministerstvo zdravotnictví předobjednalo vakcíny proti covidu od firmy Pfizer/BioNTech pro 700.000 dětí od 5 do 11 let. Vakcínou se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začne očkovat až po schválení Evropskou lékovou agenturou...

Hnutí SPD odmítá povinné očkování našich dětí. Je to zcela bezdůvodný experiment navíc, když mezi dětmi je nejmenší nákaza. Covid-očkování, které může mít nežádoucí účinky, musí být zcela dobrovolné a výhradně na základě doporučení pediatrů a rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců. Požadujeme zrušit pandemickou pohotovost a požadujeme uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti. Již žádný lockdown! Plošné zákazy nejsou řešení!

Zaznamenal jsem informace o neadekvátním chování štábu Wollnerových Reportérů ČT na vašem Českém jarmarku SPD, který natáčel občany, i když si to nepřáli. Co se tedy odehrálo?

Redaktorka pořadu Reportéři ČT Adéla Paclíková se štábem natáčela protiprávně a v rozporu s Kodexem ČT občany, kteří přišli na náš volební mítink v Jihlavě, přestože jí lidé říkali, že si nepřejí být natáčeni. Já jsem se občanů, kteří si na toto jednání ČT stěžovali, přímo na místě hlasitě zastal. Arogance a drzost redaktorů pořadu Reportéři ČT pod vedením Marka Wollnera je do nebe volající. A již mám informaci, že jako mstu za to, že jsem se zastal na místě občanů, tak Reportéři ČT chystají lživou a pomluvnou reportáž o SPD a o našich předvolebních Českých jarmarcích SPD. Jen aby těsně před volbami pomluvili SPD. To není veřejnoprávní televize, to je podle mého názoru mediální mafie nuceně placená z veřejných peněz.

Další pomluvnou reportáž na SPD chystá redaktorka Kristýna Ciroková ze SeznamZprávy. Chtějí pomluvit SPD, že chodíme vystupovat do pořadů vlasteneckého Svobodného rádia. A co je na tom špatného? SeznamZprávy se nám snaží pomstít za to, že jsme upozornili na fakt, že Seznam vyvádí zisky z ČR do zahraničí, místo aby platil daně v ČR. Redaktoři ale nemůžou na SPD nic kloudného najít, protože máme vše v pořádku, takže vaří z vody, a snaží se nás bezdůvodně špinit. Seznam vyplatil své mateřské společnosti Helifreak Limited, vlastněné jeho zakladatelem Ivo Lukačovičem, dividendu 567 milionů korun – peníze odešly do daňového ráje na Kypr, kde jsou nižší daně než v ČR, přičemž pokud by je její majitel, jehož média mají tak „velký zájem“ o slušnost české politiky, zdanil v České republice, získala by naše republika hned 85 milionů korun navíc. Takováto „daňová optimalizace“ je kvůli zákonům EU bohužel naprosto legální, a jde tedy o to, zda podnikatel chce platit daně v ČR jako běžní pracující občané, nebo ne.

V neděli proběhly parlamentní volby v Německu, což je nejvlivnější člen EU a náš velký soused, jehož rozhodnutí se nás zásadně dotýkají. Co říkáte na výsledky voleb, zejména na silnou pozici tamních Zelených, bez nichž nepůjde sestavit vládu?

Německé mainstreamové strany podporují všechna zla, kterými je charakterizována Evropská unie: eko-šílenství, migrace, genderismus, multikulturalismus či unijní centralismus – liší se jen v míře a způsobu, jak to prosazují. Zelení ve vládě znamenají rychlejší likvidaci energetiky a automobilismu a rychlejší přijímání imigrantů a rychlejší islamizaci. Jsou jako Piráti u nás a jsou s nimi ve stejné frakci v europarlamentu. Ale tyto věci podporují i němečtí socialisté, CDU i FDP. Proti těmto šílenostem je jenom vlastenecká AfD. Dokud v Německu nezvítězí vlastenci, nic zásadního se nezmění.

To samé platí i u nás. I u nás mainstreamové strany a uskupení jako ANO, SPOLU a PirSTAN podporují Evropskou unii, přijetí eura dříve či později nebo masovou imigraci a genderismus. Teď vyplulo na povrch, že lídr PirSTANu pan Rakušan jako starosta Kolína řekl, že by klidně přijímal imigranty ze Sýrie. Chápu, že si notuje s Ivanem Bartošem, který říkal, že by mu muslimská Evropa nevadila.

To platí i pro ANO? Andrej Babiš přece říká, že hájí suverenitu...

Jak víme, říká něco jiného, než ve skutečnosti dělá. Premiér Babiš odsouhlasil Zelený úděl EU (Green Deal), který znamená šílené zdražování elektřiny, ale vlastně všeho. Naši občané už to cítí na svých peněženkách. Jen proto, že Andrej Babiš servilně Bruselu na všechno kývne. Naší ekonomiku má Zelený úděl stát biliony korun. Podporuje Organizaci pro pomoc uprchlíkům a europoslanci ANO hlasují pro přijímání imigrantů. Podpořil globální pakt o uprchlících. Takže doma si Babiš hraje na Orbána, ale v Bruselu vše odkýve. A myslí si, že to lidé nevidí.

Lídr koalice SPOLU Petr Fiala minulý týden ve velkém rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že česká zahraniční politika by se měla zaměřit mnohem více právě na dobré vztahy s Německem, které by podle něj měly být ještě výrazně bližší, než dnes. Co na tento jeho postoj říkáte a jak byste vztahy s Německem, i s ohledem na to, jak tam nyní dopadly volby, nastavil vy?

Ani mě to nepřekvapuje, protože se ví, že spolupracoval s vůdcem sudetských Němců Berndem Posseltem. Německo chce ovládat Evropu i nás, což musíme mít na zřeteli a musíme se bránit. Obchodujme s ním, mějme korektní vztahy, ale nenechme se jím ovládat a snažme se na něm nebýt ekonomicky závislí. Musíme budovat spolupráci ve střední Evropě „Visegrád plus“ jako protiváhu proti velmocenským snahám Německa, Ruska či Turecka, jak to v jiné formě v jiné době navrhoval již Palacký. Nesmíme být německým protektorátem, i když by si to Petr Fiala asi přál... A ještě bych rád dodal, že SPD prosazuje, aby nám Německo konečně zaplatilo, co nám dluží v rámci reparací. Pořádek dělá přátele.

V situaci, kdy je rozpočet velmi napjatý, přišel finanční expert Pirátů Mikuláš Ferjenčík s nápadem, že by se jedno procento z vybrané DPH mohlo posílat na přilepšení České televizi (vedle koncesionářských poplatků, které by zůstaly ve stejné výši). Co říkáte na tento pirátský nápad?

Arogance. Chápu, že chtějí podporovat Českou televizi, která podporuje jejich sluníčkářskou globalistickou agendu. My prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků. Chceme transformaci České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

Předvolební kampaň se chýlí ke konci. Kde vás lidi ještě uvidí?

Chci lidem poděkovat za fantastickou podporu a přátelské přijetí. Setkání s občany jsou pro mě velmi obohacující.

Těším se na další setkání s občany na Českém jarmarku SPD v Kladně v sobotu 2. října na Václavském náměstí, kde bude volební meeting od 14:00 a prodej kvalitních českých potravin za férové ceny od 12:00 do 17:00.

A v neděli 3. října budu na Českém jarmarku SPD v Praze v Pernerově ulici naproti Forum Karlín, Praha 8, Karlín, kde bude volební mítink od 14:00 a prodej od 12:00 do 17:00. Zde naživo zazpívá Petr Kolář.

Těším se na viděnou!

