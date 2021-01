Dotovat z kapes zaměstnaných ty, co nepracují? Nemorální! Šichtařová odsoudila nápad Pirátů

reklama

Poslanci i přes extempore se šarvátkou o mikrofon schválili nouzový stav do 14. února. V České republice platí už od 5. října loňského roku. Jakého stébla naděje na změnu tohoto stavu se lze chytat, když se objevují informace, že společnost Pfizer dodává oproti dohodám výrazně méně vakcín, jejichž první dávka má navíc podstatně nižší účinnost, než se očekávalo, a že světový premiant v rychlosti očkování Izrael už naočkoval přes čtvrtinu populace, ale zaznamenává rekordní počty nakažených? Doteď jsme slýchali, že musíme vydržet do objevu vakcíny a naočkování rozhodující části populace, ale teď to začíná vypadat, že se ani pak těch opatření a omezení nezbavíme.

Ano, slýchali jsme to, že prý vakcína „spasí svět“ a že po ní se vrátíme do „normálu“. Taky jsme něco podobného slyšeli o prvním lockdownu na jaře 2020. Pak jsme to slyšeli o rouškách. Teď o vakcíně. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 14723 lidí

A já od počátku říkala, že nic z toho fungovat nebude, protože virus covidu má takové epidemiologické vlastnosti – bezpříznakovost u některých přenašečů, relativně nízká letalita, schopnost rychlých mutací – které zabraňují jeho úplné eradikaci. Tedy nezmizí, bude mutovat, bude se šířit, a to navzdory vakcíně. Jediná věc, která jednou povede k výraznému zpomalení šíření, bude kolektivní imunizace. I poté se virus bude šířit, ale podstatně pomalejším tempem, protože onemocní jen ti, kterým imunizace vyhasne, anebo budou mít svou imunitu nějakým způsobem oslabenou, ať už věkem, imunosupresivní léčbou a podobně.

Všimli jste si, jak se potichounku začalo v řadě zemí od roušek přecházet na respirátory? V Německu se podporují čím dál víc, u nás se už taky jedná o tom, že by jejich povinné nošení nahradilo roušky... Pro mě to je přiznáním státu, že již dál nelze popírat tvrdá data a donekonečna lidem tvrdit, že roušky mají jakýkoliv jiný než symbolicko-politický efekt. Jenomže říct lidem natvrdo, že skoro roční šikana s rouškami byla úplně zbytečná, to by byl pro stát celkem slušný trapas a vzbudilo by to nehorázný humbuk, tak se prostě jen nenápadně v jednotlivých zemích začne z roušek přecházet na respirátory, aniž by se to lidem moc vysvětlovalo. No a lidé už jsou stejně tak ochočení, že už se ani po důvodu ptát stejně nebudou.

A nejzoufalejší na tom je, jak se pořád urputně mluví o „rekordních počtech nakažených“. Případně o „rychlejším šíření nových mutací“. No a co? To snad má být nějaká relevantní informace? Jediná relevantní informace je počet mrtvých na 100 tisíc obyvatel. Případně navýšení počtu úmrtí v tom kterém roce v přímém důsledku covidu proti dlouhodobému průměru.

Vědci z evropské iniciativy Contain Covid-19 a z iniciativy Sníh navrhují, aby lidé s pozitivním testem na koronavirus dostávali jednorázovou finanční podporu. Piráti při jednání s ministrem zdravotnictví Janem Blatným o možnostech prodloužení nouzového stavu požadovali, aby lidé měli během karantény plný plat, protože jinak to tají a chodí do práce. Který z těchto nápadů by mohl zvýšit s vidinou peněz motivaci lidí nechat se testovat a nastoupit do izolace či karantény?

Je mi úplně jedno, který z těch nápadů by mohl lidi ještě víc zblbnout a přimět je nechat se testovat, i když nepociťují žádné problémy, protože zrůdné jsou oba.

Nechat se nakazit covidem je nějakou vaší osobní kvalitou a zásluhou, za kterou máte být odměněni? Nerozumím tomu, jak moje peníze v kapse někoho, kdo se nakazil, narovnají spravedlnost. Proč já, která pracuji, bych měla platit ze svých daní někoho, kdo nepracuje, protože se nechal nakazit?

A plný plat lidem v karanténě je zrovna taková nemorálnost. Proč lidé, kteří stále ještě i v této situaci jsou schopni pracovat, by měli ze svých daní dotovat ty, kdo nepracují a sedí doma? Kde se v socialistech vzala ta děsivá víra, že peníze mohou existovat bez ohledu na vyprodukovanou práci a hodnoty?

Ze zcela jiného soudku... V boji proti šíření epidemie je připomínán i záměr belgické vlády prosadit v rámci EU dočasný zákaz „nepodstatných“ cest do zahraničí. Byl by ale možný obchod a přeshraniční pracovníci by mohli překračovat hranice. Mohl by zákaz cestování mimo nezbytné důvody přinést něco víc než jen ztrátu dalšího kusu svobody?

Aha, a o tom, co je, a co není podstatné, bude rozhodovat státní úředník, jehož existence je nejen nepodstatná, ale doslova překážející. Lidé, kteří si na sebe neumí vydělat sami, takže se musí nechat živit z daní, budou samozvaně rozhodovat o vašem životě.

Vždyť to nemá valného smyslu, rozebírat jedno opatření po druhém, jeden nápad po druhém. Z pozice logiky a argumentace nemůžete válčit s lidmi, kteří myslet odmítají. Argumentace je aktem samostatného myšlení; ti, kdo nařizují karantény, povinné očkování, rouškování, zavírání ekonomik – ti odmítají myslet. Ti pouze věří – protože věřit chtějí – že jejich činy dávají nějaký smysl. Jen mi zkuste dokázat, že tím, že mi státní úředník zakáže cestovat, zemře méně lidí! Dejte mi data! Důkazy!

Každý, kdo tohle může prosazovat, se zmůže jen na hesla typu „ale přeci to je jasné, že se pak virus nebude šířit“. Když je to „přeci“ tak jasné, dejte mi důkaz. Ukažte mi tvrdé statistiky a zemi, která zavřela hranice, rouškovala víc než jiná, vakcinuje rychleji než jiná – a dosahuje statisticky prokazatelných lepších výsledků.

Byl ekonomický vývoj v loňském posledním čtvrtletí a začátkem letošního roku natolik překvapivý, že Ministerstvo financí muselo už 20. ledna zhoršit v nové prognóze odhad růstu ekonomiky v tomto roce na 3,1 procenta, když v předchozí prognóze ze září počítalo pro letošek s růstem ekonomiky o 3,9 procenta? Nebo hraje roli to, že MF očekává mírnější propad ekonomiky za minulý rok o 6,1 procenta místo poklesu o 6,6 procenta, takže se letošní výkon ekonomiky bude porovnávat s vyšší loňskou základnou?

Překvapivý vývoj ekonomiky nebyl. To pouze Ministerstvo financí bylo překvapené. A souvislost tu je i s tou druhou částí vaší otázky – ano, čím menší propad loni, tím pomalejší růst letos. Je to přesně to, o čem jsem tu mluvila už několikrát – totiž v přímém přenosu teď pozorujeme snižování ekonomického potenciálu. Tím, že jsme si všemi dotacemi a vyseknutím schodku veřejných financí zamaskovali hospodářský propad, jsme současně taky ztratili konkurenceschopnost, takže tím pomaleji porosteme v dalších letech. My tím vlastně cosi jako „vyhlazujeme“ ekonomický cyklus, ale s tím, že dlouhodobý průměr po tomto vyhlazení bude výrazně níž, než by byl bez onoho vyhlazování růstové křivky.

Došlo na to, o čem jsme se už před časem bavili. Sněmovna schválila, že od roku 2022 má být v prodejnách nad 400 metrů čtverečních 55 procent vybraných potravin z české produkce. Ministr zemědělství Miroslav Toman vyzval poslance, aby byli trochu nacionalisty, pokud jde o české potraviny. Jako příklad uvedl, že když si dávají ve Sněmovně kávu, přidávají si do ní německé mléko, což podle něj dosvědčuje, že zákon je potřeba. Nestačí být nacionalisty dobrovolně, musí se to řetězcům a de facto i spotřebitelům nařídit? Anebo jde jen o gesto, které v EU nemůže projít, protože jde o diskriminaci zahraničních výrobků, která je na jednotném trhu v unii nepřípustná?

Nacionalismus jsem nikdy nechápala. Vždy mi jaksi unikalo, k čemu by měl být dobrý. Mám být nacionalisticky hrdá na to, že jako idiot spotřebovávám dražší a méně kvalitní domácí výrobek, když bych si mohla koupit levnější a kvalitnější výrobek vyrobený o dvacet metrů dál za hraniční čárou? Znovu jenom dojmy a emoce namísto faktů a logiky.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 11931 lidí

Já jsem vždy byla, jsem a budu loajální ke kvalitě a obsahu své peněženky – a proto budu nakupovat to, co považuji za kvalitní s odpovídající cenou. Nepomohu nikomu předstírat, že náhodná příslušnost k nějakému kolektivu, třeba k nějakému národu, je osobní zásluhou, kterou bych měla oceňovat svými penězi.

Ministerstvo školství schválilo „Plán rovnosti žen a mužů na léta 2021–2024“, který má zajistit rovnost pohlaví ve školách i při výuce. Hlavním cílem nové čtyřleté strategie je dosažení stavu, kdy budou mít rovné podmínky k práci i přístupu ke vzdělání a kariéře nejen ženy a muži, ale také příslušníci a příslušnice sexuálních menšin. Lze toto brát jako jeden z nejpalčivějších problémů českého školství pro dnešek a nejbližší roky?

Chcete mě rozesmát? V době, kdy děti dřepí doma a neučí se, protože valná část učitelů učit online prostě neumí, budeme vymýšlet neexistující problémy? V době, kdy vychováváme nevzdělanou, tedy velmi snadno ochočitelnou generaci, nám někdo bude podsouvat, že holčičky mají údajně jiný přístup ke vzdělání než chlapečkové? V době, kdy vychováváme tak snadno zmanipulovatelnou generaci, protože zmanipulovat se nechají jen ti, kteří neumí ze školy používat myšlení, nám bude ministerstvo podsouvat, že matematiku se nemohou učit sexuální menšiny, protože jim někdo studium matematiky odepírá? Co je to za bizár?

