Důchodce zavřít doma! Žádné večírky, jinak hrozí: Z oslavy narozenin do márnice

Jsme jen na začátku?

Počty nejsou ani zdaleka podobné číslům z března, s přihlédnutím k tomu, že tehdy se nedělaly výtěry, kromě některých kategorií. Těch, kteří přijeli do nemocnice a potřebovali intenzivní péči, bylo 5-10krát více než dnes. Anketa Myslíte či víte, že jste prodělali covid-19? Ano, mám to potvrzené 11% Potvrzené to nemám, ale myslím si, že ano 40% Ne 49% hlasovalo: 2356 lidí

Počty nákaz rostou; jak by měla být tato data čtena?

Jsem proti dennímu počítání infekcí, průběh je třeba hodnotit minimálně týdně a je nutné pochopit, zda křivka stoupá se stejnou mírou. Důležité jsou však údaje o počtu úmrtí a o počtu příjmů na jednotce intenzivní péče.

Na jednotce intenzivní péče nemocnice Papa Giovanni se počet pacientů rychle zvýšili ze sedmi na deset; včera klesl na šest.

Před několika měsíci jsme jich měli i sto za jeden den. Novým pacientům je mezi 45 a 83 lety. Nyní jsme schopni vzít pacienty dříve, protože oni dorazí dříve, ať už samostatně, nebo sanitkou.

Zůstali by před měsíci doma, protože tam nebylo žádné místo, nebo by se dnešní nezávažní mohli léčit doma, ale přicházejí pro jistotu do nemocnice?

Přeplněnost a strach z návštěvy nemocnice to před měsíci mohly ovlivnit. To, co mě zajímá, je, že nyní máme tu výhodu, že vidíme pacienty dříve. Bereme také v úvahu to, že z 9, kteří přijedou, 7 pošleme zpět domů, protože nepotřebují hospitalizaci.

Pokud se vlna vrátí, tyto příchody by ucpaly nemocnici. Nemělo by to spadat do kompetence oblastního lékařství?

Jistě, ale nejde předělat systém od června do září. Potřebujeme investiční a strategický plán, který trvá roky.

Co očekáváte v příštích několika měsících?

Vlnu jsme ještě neviděli, čísla půjdou nahoru. Můj návrh je udržovat křehké lidi oddělené od ostatních.

Jak konkrétně?

Izolováním lidí starších než 65 let. Neříkám zamknout se doma, ale například jít na procházku, to ano – ale jít do supermarketu, to ne. Spoléhám na data: z 36 tisíc úmrtí, kdy v první vlně bylo 33 tisíc v tomto pásmu. Kdybychom byli schopni ochránit tuto generaci, neměli bychom všechna ta úmrtí.

Dle tónu se zdá, že vás to poznamenalo...

Nechci vidět všechny ty staré lidi, kteří to nezvládnou. Pokud tu generaci, již zdecimovanou, uložíme, ušetříme historickou paměť. Ze stovky 75letých pacientů jsme ztratili 35–40 % z nich.

Opět platí, že starší lidé budou požádáni, aby se izolovali... nejosamělejší lidé.

Ale je to jediný způsob, jak je chránit. Myslím, že se po nich žádá pětitýdenní oběť. Jinak riskujeme, že za tři týdny dojde k úplnému zablokování, tj. k totálnímu lockdownu.

Problémem pro ty staré lidi jsou pak spíše kontakty s jejich potomky, kteří chodí do práce, a s vnoučaty.

Těm starým se doporučuje – nechte potomky pokračovat v životě a v chození do práce, protože musí, ale nesetkávejte se s nimi. A vy svého vnuka do školy nevoďte.

Řeknu silnou větu – jít do restaurace na oslavu 72 let znamená, že riskujete oslavu pohřbu. Nemělo by to být vnímáno jako nátlak, ale jako gesto z lásky. Z hesla „nikdo se nesetká s nikým“ se stává „nikdo ve věku nad 65 se nesetká s nikým“.

A ostatní?

Začínám odstraňovat hranici nad 65 let. Mladí lidé se často nakazí, aniž by o tom věděli, takže až na několik výjimek se o ně neobávám. Sportovci také často zjistí, že jsou pozitivní, protože podstoupí testování v rámci týmu. Zbývá mi část populace, kterou mohu dobře zvládnout. Pokud přijde 45letý muž a já ho také musím intubovat, zůstane týden na jednotce intenzivní péče, půjde na subintenzivní péči a po týdnu se vrátí domů. Mluvím bez výjimek a pokud se křivka případů nezvýší.

Neexistuje riziko, že se rozletí zpráva „ale pro nejmladší je to méně nebezpečné“? Vy jste to byl, kdo právě takto varoval.

Starší lidé byli mrtví, 45letí začali přicházet. Byla to jiná situace, chtěl jsem sdělit, že virus nezasahoval pouze jen ty starší.

Zákaz vycházení?

Jak se říká v Bergamu – „spíše než nic je lepší něco“. Je to znamení, ale prodromální, abychom zjistili, zda se čísla zastaví. Pokud se rychle zdvojnásobí, bude to nutné udělat jako v jiných zemích; tentokrát máme tu výhodu, že se nejprve podíváme my na to, co dělají ostatní.

A školy?

Naše děti už dost zaplatily... – ale musíme se vyhnout tomu, aby se cestou shromažďovaly. Pokud by vyučování probíhalo týden ve třídě, a týden přes internet z domova, místo 30 dětí v autobuse by to bylo 15. Dalších pět měsíců zavření doma by mohlo dětem způsobit psychologické onemocnění.

Pokud by to přišlo, byli byste připraveni na novou vlnu?

Z psychologického hlediska bych to nikdy nechtěl udělat, ale jsme tady. Léčit zápal plic z důvodu covidu nebo aspergilózy je pro mě totéž, ale podstatné je toto – pokud musím překonvertovat nemocnici, je blokována péče o ty necovidové.

Máte 45 pacientů s covidem na jiných odděleních. Je zaručeno jejich oddělení od necovidových pacientů?

Zajisté. A mezi covid-pacienty máme čtyři úrovně: zelená pro ty, kteří potřebují 2-3 litry kyslíku; oranžová na oddělení infekčních nemocí, když potřebují více kyslíku; tmavě oranžová na pneumologii; červená na jednotce intenzivní péče.

Pokud budou lidé z Bergama opatrní, odvedeme skvělou práci. Budeme trochu unaveni, ale připraveni.

