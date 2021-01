Důvody, proč Bartoš vytřel zrak Fialovi a dalším. Kauzu Antifa přežije. A Babiš...

ROZHOVOR Funkce premiéra je především funkce super manažera. A je otázkou, jestli má Ivan Bartoš už takové manažerské schopnosti, aby se jí mohl zhostit. Pro mediální vystupování předsedy České pirátské strany má však lektor komerčních komunikací na VŠE v Praze Jiří Mikeš většinou pochvalná slova. Jeho argumenty hodnotí jako inteligentní a Ivana Bartoše má za rozumného člověka, který ví, co chce. Za jeho hlavní přednosti považuje mládí a to, že symbolizuje změnu. Jeho mladická příchylnost k Antifě by pro kandidáta na předsedu vlády neměla být přítěží, pokud o sobě nedá Antifašistická akce v předvolebním čase vědět.

reklama

Předsedy České pirátské strany Ivana Bartoše začíná být začátkem roku v médiích plno. Co říkáte jeho mediální aktivitě osm měsíců před volbami, které by mu mohly vynést post premiéra?

Zvýšenou mediální aktivitu pozorujeme u vícero politiků, a to včetně exprezidenta Klause, nejen u pana Bartoše. Je to test politiků, co si budou moci dovolit, až volební kampaň opravdu vypukne. Pan Bartoš je velice zajímavý, vizuálně je úplně někde jinde než ostatní politici, nosí dredy, má docela pochopitelné názory, moc nemlží jako jiní, odlišuje se. A hlavně má výhodu, že je mladý, a i proto je v centru pozornosti médií. Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 72% Není to nemorální 28% hlasovalo: 5252 lidí

V posledních volbách byla druhá ODS, třetí Pirátská strana. ODS si přibrala pro nadcházející volby dva koaliční partnery, Piráti jen jednoho, ale v preferencích jsou nejvážnějším konkurentem hnutí ANO oni se STAN. Co dělají Piráti lépe než ODS? Nebo hlavní roli hrají předsedové stran?

Určitě je to i zajímavostí předsedů. Pan Fiala by se měl vrátit na univerzitu, tam mu to sedí, je vysloveně akademický typ. Není typem politického lídra, není výrazný, v politice musejí být tvrdí bijci. Sleduji pana Kubu, protože může být v nadcházejících měsících meteorem a velice zajímavou postavou. Dává dohromady Jihočeský kraj takovým způsobem, že se budou ostatní divit, co dokáže. Jsem také z jižních Čech, mám tam i chalupu, a tak jsem sledoval kampaň před krajskými volbami. Z jeho strany to byla velice promyšlená, velice chytrá a velice zajímavá kampaň. On sám také působí velmi dobře. Osobně jsem přesvědčen, že ODS by udělala dobře, kdyby pana Kubu zvolila předsedou.

Tou koalicí ODS hodila záchranné lano lidovcům a TOP 09, aby jim pomohla do Sněmovny, sami by měli s překročením pětiprocentní hranice velké problémy. Takhle se svezou s ODS. Pirátská strana se STAN sice v tuto chvíli v průzkumech dává dohromady tolik procent, že koalici vedenou ODS převyšují a blíží se i hnutí ANO, ale myslím si, že každý z těch subjektů je o něčem jiném. Každopádně je to zajímavé spojení. Na jedné straně ta mládež, nedotčená ještě tolik politikou, na druhé zkušení starostové sdružení ve STAN. Ovšem netuším, jestli to bude fungovat. Ale mám pocit, že hnutí ANO ještě neřeklo poslední slovo a že i ono může najít nějaké partnery. Nemyslím tím socany a nemyslím tím ani komunisty, ale třeba takový Okamura by se mu hodil.

Jaký dojem na vás dělá Ivan Bartoš z vystupování v médiích?

Má inteligentní argumenty a vhodné výrazové prostředky, což svědčí o tom, že je rozumný a že to je člověk, který ví, co chce. Možná by přece jen potřeboval ještě pár let k tomu, aby se stal skutečně člověkem, který by tuhle republiku mohl táhnout vzhůru. Funkce premiéra je totiž funkce super manažera. A nejsem si jist, jestli má pan Bartoš až takové manažerské schopnosti. Ale každopádně je to velice zajímavý člověk a působí sympaticky. Kdyby se stal premiérem, tak v Evropské unii bude médii jedním z nejvyhledávanějších, protože se vymyká. Je trochu exot.

Psali jsme: Spor na pirátském sjezdu. Radikální europoslankyně odmítá koalici se STAN, nechce tolik kompromisů Bartoš zapnul kameru a oslovil pirátský sjezd: Krize. Musíme Českou republiku zotavit po vládě oligarchy Bartoš nic nevyhrál, opozice nemá koule. A „vítěz“ Fiala... Tomáš Vyoral se podíval na zoubek novým koalicím Zlatej Babiš, to nebyl šílenec. To si budeme říkat za vlády Pirátů, obává se Ondřej Neff

Nevyšlapávají tak trochu média pirátskému předsedovi svou náklonností cestičku k premiérskému křeslu?

Tak to je dáno i věkovým složením novinářů, většinou to jsou jeho vrstevníci. I proto mu dávají přednost před ostatními, před těmi staršími, protože s ním se novináři – podívejte se na jejich věkovou strukturu v mainstreamu – lépe identifikují.

Co může být ve volbách silnou stránkou a výhodou Ivana Bartoše?

Především to, že představuje změnu. To sice rádi vyhlašují všichni politici, že s nimi přichází změna. Ale najednou je tu politik Ivan Bartoš, který tu změnu přímo symbolizuje.

Čím by naopak mohl voliče odrazovat?

Může vadit značné části konzervativních voličů, kteří by chtěli někoho klidného, uvážlivého a staršího. Ale mezi mladými bude mít určitě hodně voličů.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mohlo by něco z minulosti poškozovat jeho obraz? Co třeba dřívější příchylnost k Antifašistické akci, když česká Antifa kromě radikálního potírání krajní pravice vystupuje i proti současnému systému, který podle ní přináší mimo jiné čím dál větší prohlubování sociální a ekonomické nerovnosti na celém světě?

Myslím, že i to, že chyboval, patří k mládí. Kdo je bez chyby, ať hodí kamenem. Vezměte si i podobenství z bible. Muž měl dva syny. Mladší si řekl o díl majetku, který na něj připadal, a vydal se do světa. Tam vše prohýřil. Když se vrátil, kázal jeho otec služebníkům, ať zabijí vykrmené tele, že budou hodovat a veselit se z návratu syna. Přitom tomu staršímu, který mu tolik let sloužil, nedal nikdy nic, aby se poveselil se svými přáteli. Pánu je milejší napravený. V public relations také platí poučka, že lidem bez chyby se nevěří. A pan Bartoš to může odbýt s tím, že to bylo v mládí, že poznal, že to je blbost, a teď už tak nesmýšlí. Ale problémem pro něj by bylo, kdyby Antifa začala někde dělat bordel jako při útoku na Kapitol. To by mu mohlo uškodit, kdyby se tato jeho minulost začala připomínat. Ale jinak může říkat, že se v mládí mýlil a teď už je někde jinde. S nástupem Bidena, což je nástup takových podivných kapitalistů – socialistů, budou problémy jak v Americe, tak i v Evropě. A najednou je tu někdo mladý, kdo říká: „Heleďte, musíme s tím skončit.“ To předvolební pirátské heslo „Pusťte nás na ně“ bylo zajímavé, protože symbolizuje úmysl dát všechny tyhle politické žvanily k ledu a začít opravdu něco dělat. Ale pak je třeba, aby měli program na stránku, maximálně na dvě, dostali ho k lidem a řekli jim, ať je podle těch bodů kontrolují. Pak by se mohly dít věci.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ivan Bartoš se v rozhovoru pro DVTV nechal slyšet, že výroky Andreje Babiše začínají být nechutné. A to třeba proto, že o Pirátech mluví jako o neomarxistech a ohrožení republiky. Je to od premiéra nechutné, nebo naopak trefné?

Když pan Babiš mluví o neomarxistech, tak to by stejně mohl mluvit o celé Demokratické straně ve Spojených státech. Takový je teď vývoj. Svět je v problémech, je tu moc lidí a planeta začíná být zamořena plasty a dalšími odpady, vytrácejí se druhy zvířat a rostlin. Takže tvrzení pana Babiše o nějakém neomarxismu bych raději nekomentoval, s tím teď narazil i Trump. Ta změna pro celou planetu tady je, svět je v podivném stavu a i příroda už musí mít lidstva plné zuby.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přestože Česká pirátská strana vznikla v roce 2009 i jako reakce na tehdejší vládnoucí ODS, nyní předseda Ivan Bartoš říká, že vyjednávat po volbách s ODS mu dává větší smysl než s hnutím ANO. Co si o tom myslíte?

Být v kůži pana Bartoše, říkal bych to samé. Hnutí ANO je v podstatě jen pan Babiš. Kdežto ODS není jen málo výrazný předseda Fiala, ale za ním je spousta zajímavých lidí. Existuje možnost, že se před volbami začne vytvářet ještě nějaké další hnutí, čehož jsme možná byli svědky na nedělní demonstraci v Praze na Staroměstském náměstí s panem Klausem. Čekám, že se budou dít věci a bude docházet k všelijakým změnám v myšlení těch politiků, jejichž cílem je odstranění pana Babiše. Spíš bude proto zajímavé než slyšet jejich názory, s kým půjdou, nebo nepůjdou, s kým do toho půjde pan Babiš. Nebo koho má ještě v záloze. To bude daleko zajímavější.

Dokážete si Ivana Bartoše představit jako předsedu vlády?

Když jsem sledoval, co dokázal Boris Johnson ve Spojeném království, jaký to je člověk, tak bych si i pana Bartoše v čele vlády představit dokázal. V Rakousku mají čtyřiatřicetiletého Kurze, my bychom tu měli jednačtyřicetiletého Bartoše.

Psali jsme: To zabolelo. Bartoš kázal Trumpovi a vytáhli na něj FOTO z divokého mládí Bartoš se objednal u Zemana. Chce vědět, zda ho jmenuje premiérem, když nevyhraje volby Zemanova ostrá slova bohužel zapadají do dnešní kultury. Vyvážený, chytrý projev. Expert Mikeš našel mezi řádky varování před vládou Pirátů ANO s SPD to převálcují, zhodnotil analytik nejnovější výzkum. ODS opět špatně, Fiala slábne a slábne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.