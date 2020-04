EU není superstát! Komise může akorát koukat... Dřívější Babišovo eso vysvětluje virový omyl Unie

reklama

Nejaktuálnějším problémem kvůli nákaze novým koronavirem jsou senioři, domovy pro seniory i pečovatelské domy, které se potýkají s chybějícími ochrannými pomůckami. Ukazuje se to jako velký problém, nákaza se teď totiž rozšiřuje v nejrizikovější a nejohroženější skupině. Jak z tohoto pohledu česká vláda situaci – včetně nedostatku ochranných pomůcek v počátku mezi zdravotníky, hasiči i policisty, který trvá částečně dosud – zvládá?

V jádru to jsou dvě věci. Jedna je, že nejenom vláda, ale důležité složky státního aparátu, jako jsou hasiči a policie, se maximálně snaží; samozřejmě každý se může snažit jen tolik, co mu stačí síly a fištrón. Druhá věc je, že vláda nebyla tak předvídavá, jak bychom chtěli, a neudělala si včas inventuru a případně zásobu respirátorů, roušek a ochranných oděvů. Aniž bych chtěl tohle omlouvat, chci poukázat na to, že s podobným problémem se potýkají vlády všech vyspělých zemí. I zemí, které bereme za mnohem vyspělejší, než jsme my, včetně Ameriky, jejíž výrobní kapacity jsou nesrovnatelně větší než naše a nemusela by pomoc dovážet z Číny. Takže jde o celosvětový problém.

A co se týče nákazy, ten virus je velice agresivní, velice nevyzpytatelný a může se dostat i někam, kde jsou ochranné pomůcky na vysoké úrovni. Prostě bych nechtěl vinit nikoho z toho, že nákazu rozšiřuje, nebo jí nezabránil. Může se to stát každému.

Určitě je pravda, že nedostatek je nyní způsoben celosvětově. Přesto nelze určitá pochybení české vlády popírat i vzhledem k tomu, že se novináři už v lednu ptali ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, zda je Česká republika dostatečně zásobena těmito věcmi a odpověď zněla, že ano. Později, než bylo navrhováno, byl také spuštěn Ústřední krizový štáb a tak dále. Je podle vás něco z toho, co jsem vyjmenovala, či mimo to, věcí, za kterou byste vy vládu zkritizoval? Nebo není kritika namístě, protože dělá, co může?

Vláda to určitě podcenila, je to chyba. Jen říkám, tu chybu udělaly všechny vlády, a jak se zdá, ta naše rozhodně není mezi nejhoršími. Spíše vypadá, že se drží mezi těmi nejlepšími, dá-li pánbůh.

Světová zdravotnická organizace dříve sdělila, že nevidí důvod pro nošení roušek při šíření nového koronaviru. V České republice povinnost zakrývání úst a nosu platí jako v jednom z mála států na světě, nově se k němu chce připojit Rakousko či Německo. Koordinátor krizové pomoci Michael Ryan vidí riziko v manipulaci s rouškami. „Nedoporučujeme nošení roušek, pokud člověk není sám nakažen,“ řekl Ryan. Vím, že nejste odborníkem, ale zajímal by mne váš lidský pohled, zda roušky mají smysl a měli by si je Češi ponechat, když už si roušky všichni vyrobili?

To je dobrá otázka. Já na to sám někdy soukromě odpovídám, že to není nutné, ale řeknu dvě podstatné věci. Vy jste citovala, že roušky nemusí nosit člověk, pokud sám není nakažen. Ale jak víme ze stejných zdrojů, které jste citovala, nejméně deset procent lidí nemá žádné příznaky čili nevědí, že jsou nakažení. U těch, u nichž se příznaky projeví, to může trvat týden i čtrnáct dní, aniž by věděli, že jsou nakažení. Z tohoto hlediska logicky vyplývá, že nošení roušky je velice důležitá prevence.

A druhá věc. Určitě vidíte sama na ulici, ona rouška je určitý rituál. Je to něco, co je, řekněme, na jednu stranu ponižující, na druhou stranu lidé jaksi instinktivně cítí, že se k sobě nemají přibližovat. Dokonce se obcházejí obloukem, zabraňuje to sociálním kontaktům. Málokdo má velkou chuť se v rouškách scházet v parku a dělat mejdany, to jsou věci, které byly rozšířeny před zavedením roušek. Čili z toho zdravotního hlediska mohu souhlasit s tím, že ve volné přírodě je do jisté míry směšné, když padesát metrů okolo vás nikdo není a vy máte mít s odpuštěním na hubě hadr, ale ze společenského hlediska jako určitý rituál, který může zabránit šíření viru, to chápu.

Kolem koronaviru se řeší mnoho věcí. Jednou z nich jsou vztahy Evropské unie. Rakouský kancléř Sebastian Kurz řekl, že až pandemii překonáme, je třeba odstartovat diskuzi o vztazích v Unii. Až jeho osobní nátlak na kancléřku Angelu Merkelovou totiž pomohl vpustit na rakouské území kamiony vezoucí ochranné pomůcky pro tamní zdravotníky. Je podle vás v pořádku, že si státy v této těžké chvíli navzájem blokují životně důležité dodávky?

Nic takového jsem nezaznamenal. Není pravdou, že si státy blokují životně důležité dodávky. Jsou postaveny před situaci, kterou nikdy nemusely řešit, absolutně ji nečekaly, dělají opatření, která jsou absolutně v krizovém režimu, a samozřejmě vzniká nepořádek. U nás vznikl nepořádek, kdy jsme omylem zabavili – a ne ze zlé vůle – dodávku ochranných pomůcek pro Itálii. Pak jsme se omlouvali a vraceli jsme ji. Ano, tyto problémy vznikají, budou vznikat. Vidím to tak, že na to, o jak velkou krizi jde, je ten nepořádek extrémně malý. Očekával bych daleko větší chaos, daleko horší vztahy mezi státy, daleko větší nedůvěru. Jsme ve stavu světové pandemie. Když takový stav popisují filmy, vypadá to většinou nesrovnatelně hůře. Tady při vší neúctě k politikům je jejich reakce zatím velice uspokojivá.

Zaspala podle vás Evropská unie, jak je nyní často kritizována? A bude to mít vliv na její fungování v budoucnu?

O tom budou určitě veliké debaty, ale jak všichni víme, Evropská unie nemá vliv na nouzová opatření jednotlivých států ani na jejich zdravotnické systémy čili nemohla tu spontánní reakci nijak ovlivnit. Reaguje samozřejmě s jistým zpožděním, ale Evropská unie není superstát, jak jí bývá vyčítáno. Je to spolek svrchovaných národních států – a ty uplatnily svoji svrchovanost maximálním způsobem včetně uzavření hranic. A Evropská komise na to může akorát koukat a dávat doporučení. Víc dělat nemůže, protože k tomu nemá žádná zákonné oprávnění. Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 11981 lidí

Ano, ale jak jsme slyšeli z úst šéfky Evropské komise v počátcích koronavirové krize, tak kritizovala jednotlivé státy, uzavírání hranic, zákaz cestování, rušení letů a podobně. Takže v tom určitě nějaký vliv měla. Postavila se k tomu špatně? Nebo s kritiky nesouhlasíte?

Na počátku se mýlili prakticky úplně všichni krom snad administrativy v Jižní Koreji, v Japonsku a Hongkongu, kde dokázali zasáhnout tvrdě. Evropa je velice háklivá na svoje svobody, lidé si je chtěli zachovat. Podnikatelé si je chtěli zachovat, nikdo nechtěl, aby ekonomika takto spadla. Takže podcenění choroby spolu s touhou zachovat si životní styl, jaký jsme měli, vedlo samozřejmě k omylům jak národních států, tak v tomto případě Evropské komise. Protože jak se ukazuje, tvrdá karanténní opatření jsou v tuhle chvíli jediná zbraň, co vůči viru máme, a bohužel navíc ještě ani nevíme, jestli budou účinná.

Souhlasíte s nouzovým stavem, karanténou a dalšími opatřeními, která vláda dělá? Navíc je nyní prodloužila až do konce dubna, což bude podle některých znamenat existenční potíže. Jde o diskuzi, zda je cennější lidský život, nebo ekonomika? I o tom se teď hodně mluví…

To je určitě dobrá diskuze. Pro mě má jednoznačnou odpověď: vždycky je cennější lidský život. Ale tam je možná bod, kdy bych chtěl vládu kritizovat nejvíce a jedině silně, a to je pomoc postiženým, podnikatelům, živnostníkům a zaměstnancům. Ta je pomalá, chaotická, zdá se, že je vedena dobrou vůlí, ale provádí se nesmírně pomalu. Živnostníci a podnikatelé dodnes nevědí, kde mají žádat o úvěry, kde dostanou jednorázové dávky, nevědí, jakým režimem se bude řídit kurzarbeit. Lidé, kteří museli zavřít provozovny, od restauratérů přes pedikérů až k zubařům, skutečně mohou žít v existenčních potížích a rychlost a přesnost pomoci je pro ně teď nesmírně důležitá. A spousta opravdu skoro až hanebně zaostává. Tady jde skutečně o dny a hodiny a stát je ztrácí.

Takže ty kroky, které vláda deklarovala, jako například zbavení placení sociální a zdravotního pojištění, úvěry, které podle vás nejsou specifikovány…

…snaha je rozumná. Dát peníze těm, kteří jsou postižení a pomoci. Ale stěžují si na to nejen já. Stěžuje si Vladimír Dlouhý, Tomáš Prouza, lidé, kteří vidí do toho, jak ta pomoc proudí. Ta pomoc proudí pomalu, byrokraticky, nejasně. To skutečně potřebuje, metaforicky řečeno, prošťouchnout státní aparát, urychlit ho. Dát peníze skutečně tam, kde jsou potřeba, rychle a adresně, protože státní aparát znám a vím, že je velice rigidní a svým způsobem alibistický, takže také vím, že je to téměř nadlidský úkol. Těžší úkol než zorganizovat karanténu. Ale politici jsou povinni to udělat.

Sám jste býval členem hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš sám v jednom z projevů poděkoval těm opozičním politikům, kteří současné krize nezneužívají k politickým bojům. Jak se domnívám, chtěl tím říci, že někdo té současné situace k politickým bojům využívá. Domníváte se, že tomu tak je? Je to boj antibabiš, nebo oprávněná kritika?

Znám politiky, politici vždy všechno nějak využijí politicky, proto jsou to politici, ale řekl bych, že v současné době je míra solidarity mezi opozicí a vládou dostatečná. To neznamená, že by se opozice klaněla a lezla po zemi před velkým krizovým premiérem, ale myslím, že kritika je přiměřená a normální. Naopak nenormální mi připadají někteří jinak slavní lidé na sítích, kteří kritizují Čínu za to, že je Čína, přestože nám dodala respirátory, to mi připadá, že je hrůza.

Jak tedy nyní přistupovat v zahraničních vztazích k Číně? Prodává nám nyní potřebné zboží. Jistě víte, že Bezpečnostní informační služba varovala už v lednu, že Číňané vykupují ochranné pomůcky a posílají je domů. Nyní je Čína prodává nám. Čína asi také zanedbala počátky pandemie. Některé dodané zboží není dostatečně kvalitní. Jak tedy k Číně přistupovat v celém tomhle guláši?

Naprosto to odmítám, podobně jako nebudu v životě italskou vládu nebo italské provincie vinit z toho, že to podcenily. A podcenily to více než Čína. Absolutně ne. Čína se k tomu dostala jako my všichni, nešťastnou náhodou. Kdo ví, zda nějakým vyšším řízením, to ať si každý podle své víry řekne sám. Čína proti tomu bojovala. Zdá se, že to zvládla. To ještě nikdo nikdy nemůžeme zaklepat na dřevo, ale vinit ji z toho, že něco zanedbala… Všichni jsme něco zanedbali. Nyní jsme už uprostřed bitvy chytří, že jsme před bitvou měli být připravenější.

A co lékař, který v Číně na nemoc upozorňoval jako první, byl v Číně umlčen…

Nejsem o tom vůbec přesvědčen, že tomu tak je. Čína měla méně případů než Itálie. Méně než Francie, přestože je nesrovnatelně větší. Zdá se, že tu epidemii zvládá. Nejsem fandou Číny a vůbec nejsem příznivec Miloše Zemana a jeho hradní party, ale prostě v době, kdy je svět v krizi, se začít navzájem obviňovat z toho, že někdo za to může, je začátek cesty do pekla. A jak jsem říkal na začátku, jsem šťastný, že se to zatím neděje.

Jak tedy k česko-čínským vztahům přistupovat v celém tomto guláši událostí?

Nyní bych to vůbec neřešil. Nyní máme krizi. V krizi zaplať pánbůh za to, co nám Čína dodává, když jsme to sami nedokázali obstarat nebo si včas udělat zásoby. A samozřejmě zase za to platíme, protože stále žijeme v tržním hospodářství, a až krize skončí, tak uvažujme zase v intencích nekrizového normálního světa. Pak se ptejme, jak ty vztahy měnit, neměnit. Já bych je neměnil, není proč.

Nosíte roušku, nebo respirátor?

Jak kdy.

Podle čeho to určujete? Podle množství lidí a míst?

Žiju v domácnosti s šestaosmdesátiletou matkou mé ženy, která má tři vážná plicní onemocnění; čili je super riziková skupina. Snažím se ji absolutně chránit, takže tam, kde je více lidí, například do obchodu, si beru respirátor. Když jdu na procházku do parku s pejskem, tak samozřejmě nosím roušku.



