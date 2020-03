EU zaspala. Pryč! Nyní je dočasné omezení svobod namístě! Lékař s dlouholetou praxí varuje

ROZHOVOR „Epidemie teprve začíná,“ podotýká lékař a politik Vladimír Zlínský s dlouholetou praxí ORL. Zdůrazňuje, že vláda je odpovědná za připravenost na pandemie a jiné krizové události ve společnosti. „Nyní je třeba změnit priority.“ Konstatuje, že v krizové situaci musí dojít k dočasnému omezení demokracie. „Demokracie by přála pandemii.“ Přidává informace od kolegů lékařů a vzkazuje: „Chtěl bych jim moc poděkovat. Jsou odvážní!“ Do budoucna varuje, že Covid-19 není poslední infekce, která nás může zasáhnout. „Přijdou další epidemie a pandemie. Je třeba, aby na to byla společnost připravená a vzala si z toho poučení.“

Obrací se teď na vás řada pacientů, kolegů z oboru i dalších lidí z regionu. Převládá panika, nebo racionální úsudek?

Zatím racionální úsudek. Občas lze vnímat malé panické reakce, ale po rozumném vysvětlení se lidé zklidní. Epidemie teprve začíná. Pokud nebude trvat dlouho, věřím, že si racionální úsudek udržíme a panika nebude velká.

Co říkají vaši kolegové lékaři, kteří stále ordinují? S čím se setkávají a co je největší problém?

Před chvílí jsem s některými mluvil. Já jsem původně ORL lékař, a i když teď pracuji ve společnosti, která se zabývá odběrem plazmy, chodím na zástupy na ORL ambulance ke kolegům. Všichni mají zásadní problém, a to že nemají ochranné pomůcky, respirátory vzor 3. Měli by mít také uzavřené ochranné brýle, protože virus se může vstřebávat přes sliznici oční spojivky. Co mají, všechno si lékaři sehnali sami přes známé. Je neuvěřitelné, že stále zajišťují akutní péči pro pacienty. Chtěl bych jim moc poděkovat. Jsou odvážní! Sami vyřešili problém, aby mohli ordinovat.

Další lékaři poskytují pomoc po telefonu, jiní ordinace zavřeli. Naprosto je chápu. ORL lékaři jsou zásadně ohrožení. Lidé jim kašlají do obličeje z pěti deseti centimetrů.

Vláda aktuálně informovala o tom, že by měl být zajištěn dovoz zdravotních pomůcek z Číny. Brněnská firma slibuje, že uvede od dubna na trh vlastní masky na záchyt a záhubu koronaviru. Považujete to, že se materiál nedostal na trh dřív, za selhání vlády?

Já jim nechci okopávat kotníky, ale měli to předvídat dřív. Jsem trochu katastrofista… (úsměv). Ale vážně, zajímám se mimo jiné také o řešení krizových situací ve společnosti a ke mně se dostávaly informace o tom, že pokud přijde pandemie, půjde o pandemii přenášenou kapénkovou infekcí a bude to virus, který nakazí spoustu lidí. Tyto informace jsem považoval za velmi závažné, ale asi se nedonesly k uším této vlády.

Vláda je odpovědná za připravenost na pandemie a jiné krizové události ve společnosti. Mám problém s tím, že předchozí i tato vláda nevěnovaly pozornost přípravě společnosti na krizové situace. Nyní je třeba změnit priority a myslet na tyto věci.

Vrátím se ještě k provozu. Mají lékaři problém s pacienty?

Lékaři obvolávají pacienty, jsou schopní s nimi komunikovat, domluvit se na přijatelném termínu a postupu. Teď jsem mluvil s jednou paní doktorkou, říká, že většinou pacienti poslouchají a jsou rádi, že jsou ošetření. Četl jsem reakci jedné paní doktorky z Prahy o tom, že jsou pacienti nervózní a nadávají lékařům, ale podle toho, co jsem slyšel od kolegů z našeho regionu, lidé nepodléhají panice a jsou v pohodě.

Zlínský kraj nepatří zatím k lokalitám s masivním šířením koronaviru. Jste členem zlínského zastupitelstva, jsou nějaká opatření ve Zlíně, se kterými nesouhlasíte, nebo jaká byste doporučil?

Opatření ve městech jsou doplňková ve srovnání s tím, co nařizuje vláda. Souhlasím s tím, že zavřeli mateřské školky, protože malé děti mohou být přenašeči. Co se týká veřejné dopravy, tam by podle mého názoru měli mít lidé povinně roušku. Samozřejmě vzniká problém s kontrolováním a vymáháním tohoto opatření.

Ve vedlejším Olomouckém kraji už ale uzavřeli 21 obcí. Lze předpokládat, že se uzavřením obcí podaří šíření zásadně omezit? Dostaly se k vám informace i z tohoto regionu?

Věřím hygienikům, kteří oblast uzavřeli. Chápu, že lidé odtud jsou vystresovaní, ale věřím, že situaci nějakou dobu vydrží. Musíme být připraveni na to, že mohou zavřít i nějakou vesnici nebo město v našem blízkém okolí. Musíme rozhodnutí respektovat.

Jak se obecně díváte na veškerá omezení vydaná vládou? Postupují správně, nebo vidíte zásadní chyby?

Já je podporuji. Ale mám výtku, kterou musím sdělit. Když bylo jasné, že v Itálii vzniká problém, vláda jen nedoporučila lyžařům cestu do severní Itálie. To mi připadalo jako nedostatečné. Měl přijít jednoznačný zákaz tam jet. Zavřít hranice. Jestli to podcenili, měli strach, že lidé budou nazlobení, a jen doporučili, ať lidé do Itálie nejedou… jak se lyžaři vrátili, roznesla se nákaza do všech regionů. V tom vidím největší chybu, která se stala. Je jasné, že by se sem virus dostal i jiným způsobem, ale myslím si, že by nárůst nebyl tak masivní. Teprve se ukáže, jak velká to byla chyba, jestli tady bude jiný průběh než v ostatních státech střední a východní Evropy.

Zaznívají názory, že nařízení odporují demokratickým principům, že vláda na taková opatření, která teď kolem sebe sledujeme, vůbec nemá právo a dochází k ohrožování demokracie. Jak to vnímáte vy?

V krizové situaci musí dojít k dočasnému omezení demokracie. Demokracie by přála pandemii (např. právo na volné shromažďování osob atd). Dočasné omezování demokratických principů (a svobody) je nutnost, aby se předešlo dalšímu šíření pandemie. Zdůrazňuji slovo dočasné.

Měla by být podle vás opatření ještě tvrdší?

Když sleduji, jak se chovají ostatní státy, kde je vrchol pandemie překonán, a snažím se to vyhodnotit, vidím na východoasijských občanech, že má každý roušku. Na dálku nejsem samozřejmě schopen upřesnit, kdo má roušku a kdo respirátor. V pondělí mělo u nás roušku tak dvacet procent lidí, v úterý asi osmdesát. Roušku nosí spíše mladí a starší lidé ji často nemají. Je potřeba přesvědčit starší lidi, aby ji nosili, protože je to v jejich zájmu. Pokud se bude pandemie šířit, předpokládám, že přijde další krok, a to nejenže bude nošení roušek povinné, ale i pod hrozbou finanční sankce. Jiné řešení nebude. Roušku by mělo nosit sto procent obyvatel, aby se do prostoru nedostávaly kapičky aerosolu s virem.

Lidé by si měli uvědomit, že nošením roušky chrání své okolí. Při kašlání, smrkání kapénky aerosolu zůstávají pod rouškou a nedostávají se téměř do okolního prostoru, tím se minimalizuje způsob přenosu. Pokud lidé budou nosit ve veřejném prostoru roušky a budou izolovaní doma, do dvou týdnů až měsíce budeme za současných opatření z nejhoršího venku.

Když teče do bot, společnost se dokáže mobilizovat. Jsem příjemně překvapen tím, že většina mladých lidí, ke kterým mám mnoho výhrad, roušky nosí.

Pokud se podíváme na situaci z hlediska minulosti, vždycky nějaké pandemie byly, a to většinou bakteriální. Tyto pandemie zatím nejsou v současné době pravděpodobné z důvodu používání antibiotik a hygienických opatření. Ovšem to může být dočasné, protože některé bakterie se stávají rezistentní na antibiotika. Nyní nás zlobí virové infekce. Když se podíváme na koronaviry, tak první infekce SARS byla v roce 2003 a také původem z Číny z netopýrů a cibetek, v roce 2012 MERS, původem z Blízkého východu, z velbloudů, nyní Covid-19 aneb SARS 2 opět pravděpodobně z netopýrů a luskounů. Dá se předpokládat, že COVID-19 není poslední infekce a přijdou další epidemie a pandemie. Je třeba, aby na to byla společnost připravená a vzala si z toho poučení. Mám na mysli připravenost nejen na pandemie, ale také bohužel na válečný konflikt, blackout, finační krizi, které po této pandemii můžou následovat. Prostředky vlády by se měly přesměrovat od hédonismu a užívání si na přípravu na krizové situace.

Jak to myslíte?

Obyvatelstvo není na toto připravené. Žijeme v představě, že nám nic nehrozí, že nehrozí pandemie, blackout, válečný konflikt, bankovní krize, že se všechno zvládne a někdo to za nás vyřeší. Ani nezmiňuji migrační krizi, ať mě někdo neobviní, že jen šířím politiku SPD. Je důležité nešířit paniku, ale jasně lidem říct, že tyto situace mohou přijít. Černé labutě nelétají jednotlivě, ale v hejnech. Když přišla pandemie, čeho se nyní bojí vláda? Bankovní a finanční krize! Jde mi o to, aby si lidé uvědomili, že nežijí v bezpečném světě, a byli na to mentálně připraveni. Věděli, co mají dělat, pokud ke krizovým situacím dojde, a co bude dělat vláda, aby jim zajistila základní životní potřeby.

Nakolik se teď ukazuje akceschopnost, či neakceschopnost EU?

Evropská unie není organizací, kterou bych obdivoval. Absolutní zaspání a neřešení situace. Znáte program SPD, chceme z EU vystoupit, a to, co se děje, náš názor jen potvrzuje. V žádném případě z toho nemám zlomyslnou radost, ale je jasné, že lidé, kteří tuto organizaci vedou, jsou zcela nekompetentní a situaci nezvládají.



Pozn.

MUDr. Vladimír Zlínský, 55 let, politická příslušnost – SPD, zastupitel statutárního města Zlín od roku 2018 za SPD. Studoval na Lékařské fakultě nyní Masarykovy univerzity v Brně od roku 1982 do roku 1988, atestace z oboru ORL, dlouhodobá dřívější ambulantní ORL praxe. Nyní pracuje v Sanaplasma s.r.o. jako lékař.

