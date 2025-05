Nastěhují nepřizpůsobivé do bytu vedle vás? Obchod s chudobou v režii státu, varuje poslanec

SPD jde do voleb ve spolupráci s třemi dalšími stranami. Jak se na to díváte vy, nebude to pro voliče až příliš nečitelné?

Nemyslím si, já tuto spolupráci vnímám jako krok správným směrem. Hnutí SPD jasně zůstává nositelem hlavního programu i hodnot, na kterých dlouhodobě stavíme, tedy na svobodě, obraně národní suverenitě, přímé demokracii, bezpečnosti a sociální spravedlnosti pro všechny slušné občany – pracující, seniory, mladé rodiny s dětmi, mládež a zdravotně postižení občané.

Vstup do parlamentních voleb ve vlastenecko-konzervativní koalici s dalšími stranami (Svobodní, Trikolora a PRO), které sdílí podobné postoje, není oslabením, ale naopak posílením hlasu všech voličů, kteří chtějí skutečnou změnu. V jednotě je síla a my tímto krokem nabízíme alternativu vůči současnému politickému establishmentu, který prosazuje prioritně zájmy Bruselu a Ukrajiny na úkor České republiky a našich občanů.

Co se týče přehlednosti, tak se voliči nemusí bát. Hnutí SPD je v čele tohoto bloku, kdy máme jasný program a naši kandidáti jsou známí svou konzistentností a pevnými postoji. Náš směr a postoje se nemění, ba právě naopak. Dáváme jasně najevo, že jsme připraveni spolupracovat se všemi vlasteneckými silami, které to s obranou českých zájmů myslí vážně. Nesmí se stát to, co v roce 2021, kdy propadlo více než milion hlasů voličů a z toho důvodu vládne asociální vláda Petra Fialy. Tomu chceme tímto spojením zabránit.

SPD je stabilně druhou nejsilnější stranou v opozici a třetí celkově. Co by podle vás mělo být její ambicí pro letošní volby?

Naší jasnou ambicí pro letošní volby je uspět tak, abychom se stali součástí nové vlády. Po dvou volebních obdobích v opozici jsme dokázali, že jsme pevní v zásadách, konzistentní v názorech a důslední ve své práci pro občany. Nyní už nastal čas posunout se dál a začít reálně ovlivňovat chod této země z exekutivní pozice, tedy jako koaliční partner mající své zástupce v nové vládě.

Lidé od nás očekávají, že přineseme změnu, která bude skutečně odpovídat jejich potřebám, tedy ochranu českých zájmů, důraz na bezpečnost, potlačení nelegální imigrace, obranu tradičních hodnot, potravinovou soběstačnost, dostupnost bydlení, levné energie, kvalitní zdravotnictví a pomoc českým občanům, nikoliv nadnárodním korporacím nebo zájmům Bruselu.

Z podpory, kterou stabilně máme, je zřejmé, že jsme připraveni tuto odpovědnost nést. Chceme být součástí vlády, která bude sloužit občanům České republiky, ne cizím zájmům. A pokud nám lidé dají svou důvěru, jsme připraveni nést odpovědnost a převzít klíčovou roli při obnově suverénní a prosperující České republiky.

Vy jste poslancem za Středočeský kraj, označovaný za baštu vládních stran. Letos ale, zdá se, bude ledacos jinak. Máte pocit, že se i v „pražském zázemí“ něco mění?

Domnívám se, že nálada mezi lidmi se mění, a to velmi výrazně. Středočeský kraj byl v minulosti skutečně považován za silné zázemí vládních stran, ale dnes je vidět, že lidé jsou zklamaní a unavení z arogance současné vlády, její nečinnosti a přehlížení problémů obyčejných občanů.

Mluvíme s lidmi v terénu, na náměstích, v menších městech i obcích, a slyšíme opakující se vzkaz, že takhle už to dál nejde. Kvalita a ceny potravin, energie, bezpečnost, migrace, ale i neochota vlády naslouchat lidem a místo toho se podřizovat diktátu Bruselu, to jsou témata, která rezonují i takzvaným „pražským zázemím“.

Obyvatelé Středočeského kraje chtějí změnu a hnutí SPD jim ji nabízí. Jsme slyšet, jsme vidět, nabízíme konkrétní řešení a jsme v tom důslední. Letos může i Středočeský kraj ukázat, že lidé už nechtějí plané sliby, ale skutečnou politiku ve prospěch České republiky a jejích občanů. A my jsme připraveni jejich důvěru proměnit ve skutečnou změnu.

Lídrem vaší středočeské kandidátky má být váš předseda Tomio Okamura. Ukazuje to podle vás na důležitost tohoto kraje?

Určitě ano a vysílá to jasný signál, že Středočeský kraj hraje napříč republiky klíčovou roli. Pan předseda Tomio Okamura je dlouhodobě členem Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje, takže jeho kandidatura zde není žádnou náhodou ani účelovým tahem. On je s tímto krajem pevně spjat, zná jeho problémy i potenciál, a právě proto se rozhodl jít do čela kandidátky právě tady.

Zároveň tím dáváme voličům najevo, že Středočeský kraj není jen „zázemí Prahy“, ale svébytný a důležitý region, který si zaslouží plnou pozornost a zastoupení na nejvyšší úrovni.

Tím, že kandidátku vede předseda hnutí, vysíláme jasný vzkaz, že bereme tento kraj vážně, že zde chceme uspět a přinést sem reálnou politickou změnu. A právě s takto silným lídrem mají voliči jistotu, že jejich hlas bude slyšet nejen v regionu, ale i v celostátní politice.

Jeho vyzyvateli v čele dalších kandidátek mají být ministři Kupka a Rakušan. Zejména předseda STAN, pocházející z Kolína, vždy vnímal střední Čechy tak trochu jako svou základnu. Je pro vás výzvou porazit jej právě zde?

To, že tito ministři chtějí kandidovat právě zde, svědčí o tom, že si uvědomují důležitost kraje. Ale zároveň to bude i jasný test jejich důvěryhodnosti. Lidé ve Středočeském kraji si pamatují, kdo je v posledních letech zastupoval a jaké výsledky přinesl.

My nabízíme alternativu. Nejsme součástí vládní garnitury, která přehlíží problémy obyčejných lidí. Naopak, my jsme na jejich straně. A pokud nás voliči podpoří, může právě Středočeský kraj ukázat celé republice, že si zaslouží skutečnou změnu. Porazit pana Rakušana ve „vlastním revíru“ by byl jasný důkaz toho, že se nálada mezi lidmi mění, a že důvěru přenášejí k těm, kteří je skutečně zastupují.

Středočeský kraj patřil v posledních letech k těm, kde nejintenzivněji probíhala výstavba. To ale značně zkomplikovaly tahanice kolem stavebního zákona a stavebního řízení, táhnoucí se celé volební období. Ten příběh kolem „Bartošova digitálu“ měl trochu i rysy bizáru, na který ale dopláceli lidé. Není to tak trochu symbolická ilustrace toho, jak se Fialově vládě dařilo řešit problémy občanů?

Přesně jste to definoval, je to bohužel velmi výmluvná ukázka toho, jak tato vláda přistupuje k řešení problémů lidí, tedy chaoticky, bez koncepce a často s ideologickým nadšením, které ale nemá oporu v realitě.

Středočeský kraj opravdu dlouhodobě čelí obrovskému tlaku na výstavbu: lidé se sem stěhují, vznikají nová sídliště, satelity, obce se rozrůstají. Jenže stát selhal v tom, aby na to reagoval funkční infrastrukturou a přehlednými pravidly. Tahanice kolem stavebního zákona, kdy se nejprve jeden systém ruší, pak druhý nefunguje, a celé to doprovází zmatky s digitalizací, jsou typickým příkladem „řešení po česku“, které ve výsledku poškodilo běžné občany, developery, starosty i firmy.

Takzvaný „Bartošův digitál“ se stal symbolem nefunkční reformy, která místo urychlení řízení způsobila jeho kolaps. A když lidé kvůli tomu nemohou stavět, čekají měsíce na povolení nebo se jim prodražují projekty, vláda jen krčí rameny.

Tohle všechno není jen technický problém. Je to důkaz, že vláda Petra Fialy neumí řídit stát a neumí naplňovat ani své vlastní sliby. My v SPD říkáme jasně: stát musí sloužit občanům, ne je zatěžovat. A tak zásadní věc, jako je bytová výstavba a rozvoj obcí, si zaslouží stabilní a přehledné prostředí, a ne digitální experimenty, které končí fiaskem.

Pomníčkem ministra Bartoše byl i nedávno schválený zákon o sociálním bydlení, podle kterého mohou být problematičtí nájemníci do bytů rozmísťováni, a stát by následně ručil majiteli za případné škody. Není to díky zapojení veřejných peněz jen další forma „obchodu s chudobou“, který jsme v minulých letech zažívali v ubytovnách?

Ano, obávám se, že přesně tímto směrem to směřuje, jen v novém, „modernějším“ balení. Místo aby stát řešil příčiny sociálních problémů a podporoval lidi, kteří opravdu potřebují pomoci, připravil zákon, který v praxi může vést k další verzi tzv. obchodu s chudobou, tentokrát pod záštitou státu.

Rozmisťování problémových nájemníků do bytů v obcích bez souhlasu místních samospráv a pod rouškou solidarity může mít devastující dopad na celé komunity. Neřeší to nic, jen to přenáší problémy z jednoho místa na druhé, a navíc za peníze daňových poplatníků. Mnozí slušní lidé, kteří si poctivě platí hypotéky a nájmy, se právem ptají, proč mají nést důsledky nezodpovědného systému, který podporuje nepracující a často i asociální způsob života.

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před tím, aby se z veřejných peněz financovaly projekty, které pouze udržují sociální vyloučení, kriminalitu a parazitismus. Místo toho prosazujeme podporu pro pracující rodiny, seniory a lidi, kteří si pomoc zaslouží. Zákon o sociálním bydlení v této podobě vnímáme jako nebezpečný a hluboce nespravedlivý vůči většinové společnosti.

Ministrem pro místní rozvoj, pod kterého toto všechno spadá, je po Ivanu Bartošovi ministr za STAN Petr Kulhánek, byť veřejnosti jeho existence možná není příliš známa. Jak byste zhodnotil jeho už téměř roční působení na ministerstvu?

Upřímně řečeno, pan ministr Kulhánek zůstává pro většinu občanů naprosto neviditelný. A to nejen mediálně, ale i věcně. Za téměř rok ve funkci se mu nepodařilo napravit chaos, který po sobě zanechal jeho předchůdce Ivan Bartoš. Zásadní problémy, od zmatků ve stavebním řízení přes digitalizaci až po nešťastný zákon o sociálním bydlení, buď přetrvávají, nebo se ještě prohlubují.

Ministerstvo pro místní rozvoj je klíčové pro rozvoj obcí, bytovou politiku a čerpání evropských fondů. Místo aktivního řízení ale vidíme pokračování pasivity, neschopnosti a nedostatku vize. Pan Kulhánek jako by spíš jen tiše držel ministerstvo v chodu, aniž by přinášel skutečná řešení.

Občané si zaslouží vládu, která bude umět řídit stát srozumitelně, efektivně a ve prospěch lidí. Místo toho tu máme ministry, jejichž jména si lidé sotva zapamatují, ale jejichž rozhodnutí mají vážné dopady na každodenní život, a to od cen bydlení až po kvalitu života v obcích.