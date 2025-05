Vidlák poděkoval Miroslavě Němcové

Český politický národ řešil výstup Miroslavy Němcové v Otázkách Václava Moravce. Podstatnou část času věnovala vám. Nařčení, že chcete vyhladit všechny příznivce Václava Havla, jsme už řešili. Ale prý chcete pověsit Fialovu vládu, přičemž se paní Němcová za pár vteřin opravila, že jen zavřít. I vy demokrate, vy chcete zavřít vládu?

V této zemi žádný politik nikoho nezavírá. Kdyby zavíral, nebyl by to demokrat, ale tyran. U nás do vězení zavírají jiné orgány na základě rozhodnutí soudu. My chceme audit. Chceme se podívat, jak to bylo s předraženými kulomety, jak to bylo se stíhačkami, s Dozimetry, jak to bylo se střelbou na fakultě... A pokud zjistíme pochybení, předáme je státním zástupcům a vyzveme je, aby konali.

Já nemůžu za to, že Mirka Němcová už dopředu ví, že toho při auditu najdeme dost na to, aby šla vláda do chládku...

Ta knížka, kterou paní Němcová hodila za sebe, je taková... No, Fiala je na její obálce jako smrťák. Co vás k tomu vedlo?

Kniha obsahuje Fialovy sliby, které nikdy nesplnil. Vše faktograficky doloženo. Když jsme s tím začali, ani jsme nečekali, že toho bude tolik. Když jsme všechny ty jeho „pohádky“ měli pěkně pohromadě, smrťák na obálce přesně odpovídal našim pocitům.

Už víckrát se mě lidé ptali, jestli jsme to s tou obálkou nepřehnali. Fiala jako zombík... Ale když si pak jeho pohádky přečetli, už žádné výhrady neměli.

Jaké dozvuky měla ve vašem životě „operace Němcová“? Cítíte větší zájem fanoušků i „fanoušků“?

Děkujeme paní Němcové za skvělou reklamu. Vidlákovy kydy i Fialovy pohádky jdou na dračku a už teď víme, že si budeme moci dovolit velké množství volebních letáků, bannerů, plakátů a jiné reklamy navíc. Takže jen houšť a větší kapky!

Když už jsme mluvili o knížkách, tak místopředseda KSČM Šulda chce vydávat knihy o Si Ťin-pchingovi. Už se spekuluje, že to je stranická záležitost a že Číňané budou „černě“ financovat vaši kampaň. A také někdo roznáší, že STAČILO! je projektem agrobaronů Jandejska a Večeři, kteří ho chtějí zneužít pro své zájmy. Inu, co s tím?

Nic... v této zemi musí mít každá partaj transparentní účet na dary a transparentní volební účet na výdaje na kampaň. Obojí máme. Kdokoli se může podívat, odkud máme peníze a jaký máme rozpočet. Zároveň musíme ještě před volbami zveřejnit všechny dárce. Opět se může každý podívat, kdo nám kolik věnoval. Zbytek je jen nekompetence mainstreamových novinářů a vládních aktivistů.

Ale jinak nám fakt nevadí, že se o nás roznášejí drby. Ať si spekulují jak chtějí, hlavně ať nekomolí moje jméno.

Mezitím, co u nás v „Hobitíně“ řešíme paní Němcovou a knížky, spolu hovořili Trump s Putinem a druhý jmenovaný mluví o jakýchsi předběžných memorandech o míru. Prvně jmenovaný má z hovoru dobrý pocit, tučně vyznačil, že s Ruskem chce OBCHOD, jakože skutečně obchodní vztahy. Žádné nové sankce. A Dominik Hašek a Jiří Pehe jsou zděšeni. Co si z toho berete?

Spojené státy udělaly s Ukrajinou (a s Evropou) víceméně totéž co s Afghánistánem. Toť vše. Akorát evropské elity měly pocit, že jsou pro Washington něco víc a tak to teď těžce nesou. Už jsem mnohokrát zdůrazňoval, že USA nedělají nic, co by nedělaly vždycky. A Rusko také nemá jiné požadavky, které by Putin neříkal už od roku 2008. Rus se k té válce stavěl jako k existenciální záležitosti, pro Američany to bylo další neokoloniální dobrodružství. Podle toho to teď dopadá.

Teď už se jen budeme dívat, jak to Haškovi a Pehemu pomalu dochází...

Ale nečekáte přece, že se Ukrajina stáhne z částí Chersonské, Záporožské a Doněcké oblasti, které pořád drží? To by asi kterýkoliv ukrajinský lídr, který by to udělal, skončil na první lucerně. A Rusové na těchto ústupcích verbálně trvají.

Z americko - ruské války se pomalu stává ukrajinsko - ruská válka a ta dopadne podle vzájemné velikosti a hospodářské síly. Celá tato válka od začátku do konce závisela na americké vojenské a zpravodajské pomoci. Bez USA Ukrajina prohraje a přijde o víc než jen ty čtyři oblasti.

Mimochodem, všimněte si, že přesně to teď Ukrajincům říká nejen ruská delegace, ale říká jim to už dva měsíce i Donald Trump. Udělejte mír a buďte rádi, že přijdete jen o čtyři oblasti. Rusko dělá dost velký ústupek tím, že nebude chtít celou Ukrajinu. To není nějaké rétorické cvičení. To je syrová pravda.

Vít Rakušan obhájil jako jediný kandidát předsednictví STAN. A přiblížil nové programové body: Zvýšení některých daní, euro, eutanázie, menstruační pomůcky zdarma. To to asi zabalíte, ne? Takové nabídce nemůžete ve STAČILO! konkurovat.

Na tohle opravdu nemáme. Ale tu eutanázii chápu. Kdo jiný by ji měl zavádět než hnutí, kolem kterého je pět mrtvých v Dozimetru...

Ale klidně se vsadím, že Piráti se do sněmovny už nedostanou. Hnutí STAN dělá jejich vlastní woke agendu ještě lépe a radostněji než Hřib. Není důvod volit vrchního pražského břídila, když mohou volit STANařského Kim Čong-una.

Mimochodem, tentokrát Milionu chvilek pro demokracii nevadilo, že Rakušan nemá protikandidáta. Když to podobně vypadalo při zvolení Babiše, tak to byl důkaz nedemokratičnosti hnutí ANO.

„Raději být zklamaným voličem demokratických stran, než spokojeným voličem proruských kolaborantů.“ Vyslovila Eva Decroix. Já tomu nerozumím. Nerozumím. Když pominu tu terminologii „demokratické strany“ a „proruští kolaboranti“, což jako by byla variace na termíny 50. let, tak proč paní Decroix přiznává, že její „demokratická strana“ voliče zklamala?

Paní Destroix překonala Jiřinu Šiklovou, a to je co říct. Ta dáma se totiž raději mýlila s Bushem než aby měla pravdu s Putinem. Výsledky těchto omylů vidíme všude kolem sebe. Paní Destroix to dovedla ještě o něco dál. Raději bude zklamaná = chudá a v evropském žaláři, než spokojená = svobodná. Svatá prostato!

A jinak, vy osobně budete kandidovat na jižní Moravě. Proti vám premiér Fiala a ministr Hladík, docent Miroslav Ševčík či Alena Schillerová. To jsou silné kalibry. Budete něco rozdávat zadarmo, abyste zaujal?

No, budu rozdávat dobré rady... (smích). Budu nabízet sebe samého, přesně takového, jaký jsem. Já jsem se neradoval z emisních povolenek, abych teď volal po jejich revizi, ani jsem čtyři roky nebyl nejhorší premiér všech dob od Přemysla Oráče a ani jsem se nemusel převlékat za pytlík s hranolkami. Navíc, na rozdíl od pana Ševčíka, jsem bytostný levičák, takže kolem mě není žádná tlačenice. Budu slyšitelným hlasem umlčované většiny a tribunem obyčejných lidí. Nic víc, nic míň.

Na debaty s panem premiérem se samozřejmě těším. Také mu donesu jeho pohádky. Třeba s nimi bude házet ještě rozmáchleji a bude se u toho tvářit ještě přívětivěji než paní senátorka Němcová.