Kouříte? Připlaťte si, a pořádně. Plány holandského komisaře

Plány na dramatický nárůst cen cigaret a dalších tabákových výrobků ožívají. Tentokrát s nimi nepřichází česká vláda, ale Brusel. Respektive jeden z eurokomisařů, jmenovitě eurokomisař pro daně Wopke Hoekstra. Ten dle informací portálu Euractiv představil své záměry během oficiální snídaně s členy Výboru pro daňové záležitosti počátkem května. Pokud jeho plány vyjdou, mohou cigarety v Česku dramaticky zdražit. Svou verzi Směrnice o zdanění tabáku známé pod zkratkou TED chce dle informací Euractivu představit ještě do začátku léta.

Připomeňme si, že plány pro harmonizaci zdanění tabákových výrobků nejsou nové. Obdobná iniciativa narazila již v roce 2022, kdy plány bruselských byrokratů zvýšení daní v celé EU odhalil list Financial Times. Minimální sazby z cigaret měly vzrůst o 100 procent, z doutníků až o 900 procent a v případě ostatních tabákových výrobků mělo jít o nárůst 445 procent. To by znamenalo, že by se ceny cigaret v méně bohatých státech střední a východní Evropy přiblížily k těm, jaké dnes mají nejbohatší země. O jaké zdražení by se jednalo, ukazuje například web Numbeo. Zatímco v Česku se krabička kvalitních cigaret dá pořídit do sedmi euro, tak ve Francii a Hoekstrově rodném Nizozemí je to téměř čtrnáct euro a Irsku dokonce necelých 19 euro (!).

Přitom se nelze ubránit dojmu, že pan Hoekstra ani tak nekope za řešení vhodné pro celou EU, jako spíše hasí domácí holandský problém. Tamní vláda totiž v poslední době razantně zvyšuje zdanění tabáku, a tím ceny cigaret s cílem omezit kouření. To se ale bohužel neděje. Kuřáci v Holandsku kouřit nepřestávají, místo toho si cigarety shánějí v zahraničí nebo od pašeráků. To potvrzují aktuální výsledky výzkumu agentury Kantar, který ukazuje, že téměř 40 procent v Holandsku vykouřených cigaret pocházelo ze zahraničí, nejčastěji z Lucemburska nebo Německa. To je o celých 14 procentních bodů více než o rok dříve. Zároveň stejný výzkum odhalil, že asi pět procent krabiček je nelegálního původu.

Nizozemí tak zřejmě nastoupilo cestu Francie, která je více než odstrašujícím příkladem, kam přemrštěné ceny tabákových výrobků mohou vést. Aktuálně se odhaduje, že téměř dvě pětiny spotřebovaných cigaret ve Francii jsou pašované nebo padělané. Zároveň země ročně přichází o 7,3 miliardy euro na daňových příjmech. Je tedy více než jasné, že dramatické navyšování cen cigaret je cestou do pekel. Nejenže nevede k zásadnímu poklesu počtu kuřáků, ale navíc snižuje daňové příjmy a zejména podporuje černý trh, kam své často zdravotně ještě více závadné výrobky dodávají organizované zločinecké skupiny. Navíc zvyšuje kriminalitu obecně, protože na pašování a nelegální prodej cigaret se nabalují další druhy trestné činnosti.

Počínání pana Hoekstry je přitom dost podivné i z dalšího pohledu. Podle oficiálních dokumentů totiž není revize směrnice TED součástí pracovního programu Evropské komise na rok 2025. Lze tak říci, že Hoekstra jedná trochu za zády své šéfky, předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové. Ta totiž dobře chápe, že další zvyšování daní by mělo přímý dopad na inflaci a dále by tak zatížilo již nyní těžce zkoušené evropské občany. Naštěstí již proti Hoekstrovu plánu oficiálně protestovaly některé členské země, zejména Itálie, Řecko, Rumunsko a Lucembursko a bylo by dobré, aby se proti plánu tohoto pomýleného eurokomisaře, který zatím spíše hájí nizozemské zájmy, než celé unie, vyslovili i zástupci Česka a postavili se tak za zájmy občanů naší země.