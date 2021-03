Ekonom Machovský: Už jen chybí plakáty s heslem „Povaleči z kaváren do polí a továren“!

ROZHOVOR „V uplynulých letech jsme si žili nad poměry a místo spoření na horší časy jsme vinou nezodpovědné vládní politiky bezmyšlenkovitě hodovali. Bohužel každý mejdan někdy skončí,“ myslí si podnikatel Petr Machovský z hnutí Trikolóra, podle kterého zvyšování daní, o kterém začala mluvit Národní rozpočtová rada, není populární nikdy. „V současné situaci to ale platí dvojnásob. Stát vám zavře podnikání, drtí vás často velmi nesmyslnými nařízeními a teď by vám ještě měl zvýšit daně? Navíc krátce po jejich snížení? Takový krok vlády by přirozeně vyvolalo velký odpor,“ uvedl Machovský v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Národní rozpočtová rada doporučila vládě, aby co nejdříve začala zvyšovat daně. Co si o tom myslíte?

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 4236 lidí

Jak jsem komentoval na svém Facebooku, takové doporučení mě doslova nadzvedlo ze židle. Sotva poslanci odhlasovali snížení daní, už by je měla vláda zase zvyšovat? V době, kdy je lidem znemožněno podnikat a kdy mají rodiny čím dál hlouběji do kapsy? To přece nejde! Na druhou stranu chápu, že je Národní rozpočtová rada vyděšena ze stavu našich financí. Zvyšování daní by však mělo být až tím úplně posledním řešením. Já bych okamžitě začal šetřit na straně státního aparátu brutálním snížením jeho zbytných nákladů a otevíráním těch segmentů podnikání, kde na rozdíl od stále otevřených fabrik, není tak vysoké riziko šíření covidu, čímž bych ušetřil náklady na kompenzace a zvýšil daňový výběr.

Jak mají lidé vnímat toto doporučení, když je to teprve několik málo měsíců, kdy zaměstnanci pociťují dopad zrušení superhrubé mzdy a snížení daní z příjmů?

Zvyšování daní není populární nikdy. V současné situaci to ale platí dvojnásob. Stát vám zavře podnikání, drtí vás často velmi nesmyslnými nařízeními a teď by vám ještě měl zvýšit daně? Navíc krátce po jejich snížení? Takový krok vlády by přirozeně vyvolal velký odpor. Navrhovat podobné kroky považuji za kontraproduktivní. Před nedávným snížením daně z příjmu jsme byli zemí se šestým nejvyšším zdaněním práce ze všech zemí OECD. Opětovné zvýšení daní by vedlo k demotivaci těch subjektů, které tuto zemí živí a vedlo by ke snižování dynamiky ekonomiky. Zároveň však říkám, že úsporná opaření obecně přijít musí. V uplynulých letech jsme si žili nad poměry a místo spoření na horší časy jsme vinou nezodpovědné vládní politiky bezmyšlenkovitě hodovali. Bohužel každý mejdan někdy skončí.

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 29% Nestydím 71% hlasovalo: 12647 lidí

Jaký šrám podle vás tato zpráva zanechá na živnostnících a u malých podnikatelů, na které již téměř rok doléhají velmi přísné restrikce včetně úplného uzavření provozů?

Živnostníci a malí podnikatelé stávající situaci odnášejí nejvíce. Vláda nesmyslně a protichůdně mění pravidla, která decimují jejich podnikání. V tomto světle je bohužel už asi nemůže nic překvapit. Připadá mi, že ze strany státu se jedná o řízenou likvidaci podnikatelského prostředí. Už jen chybí začít vyvěšovat plakáty typu „Povaleči z kaváren, do polí a továren“. A vládní propaganda jede na plné obrátky – ministři se předhánějí ve vyčíslování miliard, které jsou vynakládány na pomoc podnikatelům. Divák u obrazovek, který nepodniká, tak musí mít logicky pocit, že podnikatelé nic nemusí dělat a díky pomoci vlády se topí v penězích. Ale oni se topí spíš v dluzích.

Fotogalerie: - Dohoda o spolupráci

Na druhou stranu je zřejmé, že veřejné rozpočty přijdou o velkou část svých daňových příjmů. Jak byste tento daňový výpadek řešil vy?

Kromě onoho „brutálního snížení zbytných nákladů státního aparátů“, jak jsem zmínil ve své první odpovědi, bych změnil systém podpory, který je v současné době realizován v rámci tzv. proticovidových opatření. Přestal bych okamžitě podporovat firmy, které již před krizí přežívaly na hranici krachu. Pomoc by měla být cílená, efektivní a s přihlédnutím k tomu, aby generovala postupný hospodářský růst těchto firem a podnikatelů. Nemůžeme se tvářit, že je skvělé, že nám skoro neroste nezaměstnanost, neperspektivní firmy jsou dále na trhu, apod. Až přestaneme s vyplácením podpor, stejně nás tyto faktory doběhnou. Vláda si pouze kupuje čas, ale za cenu toho, že peníze neefektivně projídáme, místo abychom je použili na rozvoj ekonomiky. Stát to prostě neumí a nikdy umět nebude. Vždyť se stačí podívat, jací „odborníci“ ve vládě dnes mají v rukou naše životy, co v profesním životě dokázali (spíše nedokázali). Političtí svazáci bez reálné zkušenosti z podnikání nebo řízení velkých firem nás z krize ani vyvést nemohou, i kdyby nakrásně chtěli. Především všichni ti ministři z řad ČSSD, odboroví předáci a další neumětelové, kteří nikdy nic nevybudovali a nedokázali, by nejraději rozhazovali peníze nás všech a kupovali si za ně hlasy svých voličů. Ono z cizího se to rozdává snadno...

Neobáváte se toho, že při tak hluboké ekonomické krizi, do které jsme se dostali kvůli Covid-19 a navazujícím vládním opatřením, nebudou peníze ani na ty základní funkce státu jako je školství, zdravotnictví či dopravní infrastruktura?

To je dobrá otázka. Ano, začínám se toho obávat. Stát musí začít okamžitě šetřit. Není již dále udržitelný stav, kdy ve státním sektoru jsou vyšší mzdy než v soukromém sektoru. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 byl průměrný plat ve státní sféře 40 572 korun, v soukromém 36 593. Oproti předchozímu kvartálu došlo ve státní sféře k růstu mezd o 8 procent, v soukromé o 2,1 procenta. Kdyby ale vláda chtěla a nebála se, tak by to šlo. V prvé řadě by stačilo odříznout od státních dotací politické neziskovky a různé multikulti formace. Jak je možné, že všechny ty darmožroutské politické neziskovky, které operují především v zahraničí, a nikoliv v Čechách, dostávají v této době dotace na svou činnost? Dále by to chtělo stopnout všechny nesmyslné gender studie, zastavit tzv. zelené šílenství, které nám zdražuje výrobu produktů a činí naše výrobky nekonkurenceschopné vůči asijským a americkým trhům, postihovat zneužívání sociálního systému, atd.

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 30% Ne 70% hlasovalo: 4236 lidí

Pokud bude Trikolóra ve spolupráci se Svobodnými a Soukromníky úspěšná v podzimních parlamentních volbách, s jakým receptem na ozdravení české ekonomiky vstoupíte do Poslanecké sněmovny? Jaká chcete přijmout opatření, aby se státní rozpočet nepropadal do čím dál hlubšího zadlužení?

Příští vláda to nebude mít vůbec jednoduché. Dopady covidu a stávající vládní politiky nás budou provázet ještě dlouhou dobu. Bude to taková vláda „u snědeného stolu“. O to více jsem přesvědčen, že jedině odpovědná pravicová vládní politika bude mít šanci na úspěch. Především je třeba lidem jasně říci, že je třeba si utáhnout opasky, ale tak, aby tuto zátěž nesla rovnoměrně celá společnost. Je třeba vysvětlit následné ekonomické kroky, aby všichni pochopili, že když se na čas uskrovníme a budeme poctivě pracovat, máme šanci naši zemi opět postavit na nohy. Lidé musí věřit, že nás čeká světlo na konci tunelu, není možné trpět papalášství a rozkrádání majetku v přímém přenosu, kdy si určité skupiny mastí kapsu na úkor nás všech, jako je to dnes. Samozřejmě šetřit musí nejen lidé, ale především stát. Stát musí jít totiž příkladem a ne bobtnat na úkor obyvatel.

Zkusím vyjmenovat naše hlavní priority, které chceme prosazovat v Poslanecké sněmovně, další body si může laskavý čtenář najít v našem podrobném programu. Chceme zjednodušit stát, který bude sloužit lidem a nikoliv naopak, razantně snížit jeho náklady, zrušit dotace, zjednodušit daňový a legislativní rámec, nezvyšovat daně a vrátit se k rozpočtové zodpovědnosti, zrušit financování politických neziskovek, neposkytovat podpory velkým nadnárodním korporacím, zachovat českou korunu, zaměřit se na podporu českých firem doma i v zahraničí, zrušit EET, zastavit zelenou devastaci průmyslu pod taktovkou ekoteroristů a s podporou jaderné energie zajistit energetickou soběstačnost naší země.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.