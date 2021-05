Europoslanec Peksa: Muslimská Evropa? To není na stole! Při nejvyšším tempu migrace tak za stovky až tisíc let

Migrace odvádí pozornost od zásadních problémů současné doby a je politicky zneužívána proti Pirátům. Europoslanec Mikuláš Peksa odpovídal pro ParlamentníListy.cz na otázky, které se s blížícími volbami objevují ve veřejném prostoru. Popírá, že by Piráti byli pro nekontrolovatelnou migraci do Evropy a prosazuje zlepšení životních podmínek v zemích, odkud lidé utíkají. Muslimská Evropa podle něj nehrozí, při současných číslech by to dle jeho odhadů trvalo až tisíc let. V rozhovoru se rovněž vyjádřil ke střetu zájmů českého premiéra, nebo k tomu, jak jde dohromady soukromí a digitalizace státní správy.

Piráti zahájili volební kampaň do Poslanecké sněmovny a už se strhl předvolební boj, který souvisí s výroky různých politiků proti pirátům. Andrej Babiš na videu na sociální síti varoval, že se s Piráty ve vládě zvýší nelegální migrace v České republice, a dal to do souvislosti s vaší spoluprací se Zelenými, kteří jsou v tomto směru benevolentnější. Za jak pravdivá premiérova slova považujete?

Přiznám se, že jsem jeho výrok neslyšel úplný, takže nevím, jestli nedodal ještě strašení Polednicí nebo čerty, ale on straší, protože se mu nechce z premiérského křesla. Tuší, že piráti ho velmi pravděpodobně z premiérského křesla v říjnu po volbách dostanou. Tohle strašení nemá smysl dále komentovat. Pirátská politika je jak v oblasti migrace, tak v jiných oblastech jednoznačná. Už v roce 2015 jsme vydali první stanovisko, kde jasně definujeme náš postoj, od té doby ho neměníme, držíme kurz a jsme v tomto konzistentní.

Prosím, vysvětlete čtenářům, kteří to netuší, jaký je váš kurz a stanovisko, protože je to právě migrace, která je nyní používání proti pirátům.

My od začátku požadujeme racionální řešení, požadujeme dobré zabezpečení společných hranic Evropské unie, požadujeme řešení problémů přímo na místě. To znamená, že lidé, kteří se ze zdrojových zemí v Africe a z dalších míst vydávají do Evropy, nemají mít důvod, aby cestovali z těchto zemí. My bojujeme proti klimatickým změnám, které mají vliv na úrodu, bojujeme proti nelegálnímu vývozu zbraní do válečných konfliktů v těchto oblastech, například moje kolegyně Markéta Gregorová byla zpravodajkou evropské směrnice, která vývoz omezí. Podporujeme rozvojovou spolupráci právě proto, aby se problémy řešily přímo ve zdrojových zemích a nikdo neměl důvod vydávat se do Evropy.

Jste pro případné přerozdělování nelegálních migrantů tak, jak k tomu nyní znovu vyzývá Evropská unie kvůli italskému ostrovu Lampedusa, který čelí náporu migrantů?

Myslím, že my se v první řadě musíme naučit problém, který je spojený s řešením žádostí o azyl, řešit na hranicích. Je třeba vytvořit dostatečnou administrativní kapacitu, která by byla schopna tento problém adresovat, protože představa, že lidi přesuneme někam jinam a nějací úředníci se s tím vypořádají, je úplně nereálná. Musíme mít dobrou kapacitu řešit problém a dobrý právní rámec, který by umožňoval řešení adresovat. Upřímně řečeno nechápu, proč jsme se zasekli na otázce přerozdělování, protože v situaci, kdy máme uvnitř Evropy zelené hranice, přes něž může přejít kdokoliv, je celkem jedno, koho do které země rozdělíte. Ti lidé se stejně přesunou tam, kam budou chtít. Musíme najít jasný klíč, podle kterého rozhodovat, kdo smí do Evropy vstoupit, a lidem, kteří mohou do Evropy vstoupit, vstup umožnit. Lidem, kteří do Evropy vstoupit nesmí, vstup neumožňovat.

Souhlasíte tedy s ráznějšími názory, že by se hranice Evropské unie a Evropy celkově měla kvůli nelegální migraci mnohem přísněji hlídat?

Prima CNN News připomněla výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše z roku 2009, že by mu nevadila „muslimská Evropa“, což sám Bartoš označil za mladickou nerozvážnost a jeho postoj se prý změnil. Jak to vnímáte?

Vůbec to neřeším, protože z mého pohledu, jako europoslance, je závazný program České pirátské strany, nikoliv to, co před dvanácti lety říkal člověk, který je dnes předsedou, v době, kdy předsedou nebyl, a od té doby určitě významně změnil názor. Totiž když se nějakou dobu pohybujete v politice, postupně zjišťujete, jak fungují jednotlivé systémy, a řadu názorů, se kterými do toho jdete, přehodnotíte prostě proto, že to nějakým způsobem dává smysl. A úpravy, které chcete dělat, děláte jinak.

Sám jistě víte, že téma migrace je pro Čechy celkem významné a hraje roli ve veřejném mínění. Některé politické strany s ním pracují. Vám by se nelíbila muslimská Evropa?

Taková otázka vůbec není na stole, to je úplně nesmyslné. Přeci i na vrcholu migrační krize lidí, kteří do Evropy přišli, požádali o azyl a byli muslimského vyznání, bylo asi kolem 300 – 400 tisíc během vrcholného roku 2015. Zároveň víte, že Evropská unie tak, jak je, má zhruba 500 milionů obyvatel, přičemž naprostá většina z nich muslimové nejsou. Jednoduchou trojčlenkou zjistíte, že by trvalo asi tak stovky až možná tisíc let, než by k něčemu podobnému došlo i při tom nejvyšším tempu, jaké jsme viděli v roce 2015. Musím říci, že je to od začátku úplný nesmysl a vůbec nechápu, proč to stále dokola řešíme.

Musíme ale dodat, že podle oficiálních čísel tvoří nyní muslimští obyvatelé až deset procent všech Francouzů.

Myslím, že máte velmi špatné údaje a tyto údaje nesouhlasí. V Evropě jsou asi dvě procenta obyvatel muslimského původu, povětšinou jsou to země, kde jsou tradiční menšiny, typicky Albánie nebo Bosna, ale tento údaj o Francii bude hodně nadhodnocený.

Ve Francii také vyzývají generálové ve výslužbě, a přidali se k nim i aktivní členové armády, k zásahu proti radikálnímu islámu, no-go zónám a podobně. Evropská unie bývá kritizována, že nedokáže proti nelegální migraci zasáhnout. Jsou to Řekové, kdo bojují na hranicích, Italové, kteří stojí na ostrovech a čekají, zda loď u břehu zakotví, čeští policisté, kteří v kamionech na dálnicích objevují desítky migrantů. Zmínil jste, že Frontex by potřeboval ohlídat hospodaření, ale kritika na Evropskou unii, jak dokáže zasáhnout, roste. Váš názor je jaký? Zvládá to Evropská unie v rámci svých možností, případně kde dělá chybu, že se tento problém stále řeší?

Upřímně mám pocit, že se ten problém řeší, protože ho chtějí řešit někteří politici typu Tomio Okamura nebo Marine Le Penová, kteří si na tom staví volební kampaně. Situace je taková, že počty žadatelů jsou zlomkem toho, co byly v roce 2015, a zároveň je pohraniční stráž zajištěna personálně. Pokud něco řešíme, jde o to, že vnější hranice, což jsou státy typu Itálie nebo Řecko, jsou přirozeně bodem dotyku, kde ke kontaktu dochází, a samozřejmě, když natočíte lidi, kteří přichází, nějaké natočené mít budete. Ale nemyslím, že by to byl problém v jakémkoliv smyslu, protože za tu hranici v podstatě nikdo bez kontroly neproniká a není tudíž v danou chvíli moc co vyčítat.

Domníváte se tedy, že tyto výroky, ať už ze strany premiéra nebo jiných lidí - protože téma migrace je používáno i v rámci dezinformací, kdy jsou přiřazovány výroky, které od Pirátů nezazněly a kolují po sociálních sítích - tedy, že téma migrace je proti Pirátům zneužíváno?

Naprosto jednoznačně, protože politici, kteří nedokážou řešit ekonomické problémy země, kteří nedokážou řešit zdravotní krizi, která se tady rozmáhá, a v době pandemie, kdy měla Česká republika největší počty obětí v Evropě, hledají nějaký zástupný problém, na který by mohli svést svoji neschopnost. Tak to prostě není. Reálný problém, který trápí občany České republiky, je tragická ekonomická situace, tragický přístup ke zdravotnictví a to jsou problémy, které musíme řešit, a na které mají Piráti řešení. Já opravdu prosím, abychom neodváděli pozornost k problémům typu migrace, od problémů, které jsou v tuto chvíli naprosto zásadní.

Evropský parlament řeší střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše kvůli tomu, že firma Agrofert, kterou umístilo do svěřenského fondu, stále čerpá evropské dotace. Nechal jste se slyšet, že ignorace Česka směrem k těmto výtkám může zastavit vyplácení dotací do České republiky. Blížíme se do tohoto bodu? Koneckonců jsou to už celá léta, po jakou dobu tento spor trvá…

Dostali jsme se do bodu, kdy bylo auditem Evropské komise prokázáno, že Andrej Babiše je ve střetu zájmů, že firma Agrofert čerpá dotační prostředky neoprávněně, a že by je měla vrátit. Zároveň zjišťujeme, že ministři české vlády, kteří jsou zodpovědní za ochranu majetku státu, v tomto směru vůbec nic nedělají a je tedy logická otázka, zda-li český stát jako takový vůbec funguje. A bohužel tuhle otázku nevznáším já, vznáší ji řada europoslaneckých kolegů z jiných zemí. I například komisař Hahn (Johannes rakouský politik, pozn. red.), který je v Evropské unii zodpovědný za tvorbu rozpočtu a ochranu financí.

Dostali jsme se do bodu, kdy selhávání Andreje Babiše vytvořilo v zahraničí oprávněné podezření, že český stát nemusí fungovat dobře, a to je problém, protože do státu, který nedokáže ochránit veřejné prostředky a peníze daňových poplatníků, peníze daňových poplatníků posílat nemůžete. To je logické a přirozené, proto se všichni právě ptají, co bude dál? Ale do této situace jsme se dostali, protože český premiér nedodržuje zákony a jeho ministři ho při tom protiprávním postupu kryjí.

Takže Babišovy výroky a tvrzení jeho právníků, že jde o právní spor, který může vyřešit jen soud na evropské úrovni, protože se jedná o dva právní pohledy na věc, neberete jako relevantní?

Podle mne tyto výroky pocházejí úplně z jiné reality a stačilo si poslechnout debatu v Evropském parlamentu. Tam byli dva europoslanci hnutí ANO, kteří mluvili o této alternativní realitě, a pak byla diskuse všech poslanců ze všech politických stran, ze všech evropských zemí, kteří jasně říkali, že takto to není možné, že střet zájmů je třeba ukončit, že firma Agrofert musí vrátit peníze, které získala neoprávněně z veřejných rozpočtů, a že to nesmí platit český daňový poplatník.

Co říkáte tomu, že přesně tato věc se musí v Evropském parlamentu řešit právě kvůli České republice?

Jde o smutný důsledek toho, že Andrej Babiš se zrovna stal premiérem České republiky, a že kašle, promiňte mi ten výraz, na české zákony. Kdyby v této roli nebyl a nepoškozoval veřejný zájem a občany vlastní země, tak by to pravděpodobně Evropská unie vůbec nemusela řešit. Je pravda, že podobným způsobem se chovají jeho kolegové v Polsku a Maďarsku, ale to, že porušují pravidla jiní, porušování pravidel neomlouvá.

Nejen Piráti mi v rozhovorech říkávají, že došlo k rozvratu státních financí, ale je to právě český premiér, který tvrdí, že rozvrat by přišel až s příchodem Pirátů do vlády. Jde o běžné předvolební výměny, ale společně s nimi se objevuje výtka na nedostatečnou zkušenost vašich členů. Často poslouchám výtky k pirátským plánům, jak nastartovat českou ekonomiku a jak státní rozpočet napravit. Už jste mi mnohokrát řekl, že máte zkušenosti ve vedeních měst, krajích a podobně, a tedy se dokážete opřít o odborníky. Jak moc kvalitní máte odborníky, jak moc se na ně dokážete spolehnout a jak přesvědčit lidi, že ty vaše způsoby jsou reálné a smysluplné?

Na rozdíl od konkurenčních politických stran má pirátský program v průběhu celého procesu vzniku u každé kapitoly napsáno, kolik bude každý požadavek stát. Tím pádem jsme schopni hlídat, aby realizace našeho programu státní pokladnu nezničila. Zkuste, prosím, vzít ekonomický program Andreje Babiše a podívat se, kolik to celé bude stát. Zkuste si vzít nějakou jinou konkurenční koalici, typicky zformovanou kolem ODS, ve všech případech zjistíte jednoduchým sčítáním, že výsledky směřují k deficitnímu státnímu rozpočtu v řádu sto či dvou stovek miliard ročně. To je dlouhodobě neudržitelné, takže při plánování výdajů je třeba postupovat tím způsobem, že na každý naplánovaný výdaj musíte mít naplánovaný příjem, aby rozpočet zůstal vyrovnaný. Tohle ostatní bohužel nedodržují, my se v tom snažíme jít příkladem, hospodařili jsme tímto způsobem se stranickými financemi posledních dvanáct let a myslím, že jsme osvědčili, že to umíme, jinak bychom se s takovým málem, jaký jsme měli na začátku, nedostali tak daleko, kde nyní jsme.

Piráti i vy sám jste se už vyjadřoval proti omezování svobody slova. Existují názory, že odlišný či nevětšinový názor je dnes dehonestován, něco říci nebo napsat na sociální síť může znamenat ztrátu zaměstnání, že lidé na internetu, případně sociálních sítích rozhodují, jaký názor tam může být a který nikoliv, dochází k blokacím a tak dále. Piráti jsou jedním z těch, kdo se chce věnovat digitalizaci státu. S tím přichází obava ohledně svobody člověka, takzvaného Velkého bratra, který bude vše sledovat a vše vědět. Vy sám jste se nechal slyšet, že svoboda slova na internetu je omezována. Jak v tomto chcete nalézt rovnováhu a jak přesvědčit Čechy, že digitalizace nemusí znamenat Velkého bratra? Jak chcete zajistit, aby se z toho Velký bratr nestal?

V první řadě první pirátská strana vznikla v roce 2006 ve Švédsku, aby umožnila přechod společnosti na moderní technologie, aby ochránila demokracii a svobodu slova před zneužitím moderními technologiemi. Máme řadu zásad, jak by digitalizace měla konkrétně probíhat. Velmi pečlivě chráníme svobodu slova, pečlivě chráníme soukromí a dbáme na to, aby byly při digitalizaci zachovány otevřené standardy a systém neovládla jedna centrální autorita, aby byla pokud možno co nejvíce decentralizovaná a pokud možno, aby mohla na internetu fungovat co nejvíc nezávisle právě na základě společných standardů. V tomto konkrétním směru se rozvíjí zákon o digitálních službách, což je návrh v rámci Evropské unie, který by měl regulovat největší platformy jako je Facebook, Twitter a podobně a zajistit, aby data, která mají o svých uživatelích a silnou trží pozici, kterou mají, nezneužívali proti ostatním. Piráti na tom zákoně hodně pracují, vznesli řadu připomínek a chceme zabránit, aby byla data uživatelů zneužívána proti jejich zájmům a aby bylo jejich soukromí zneužíváno.

Jistě se shodneme na tom, že mentalita v jiných státech se od té české liší. V České republice dochází k únikům z policejních spisů, z databází a podobně: je možné tohle uhlídat?

Tenhle problém není specifický pro Českou republiku, k únikům dochází všude, akorát o nich slyšíte hlavně, když se stanou u nás, protože čtete převážně česká média, nicméně v zahraničí mají podobný problém. Myslím, že ta odpověď je přirozená, prostě nevytvářejte velké, nezabezpečené databáze s daty, kde by byly na jedné hromadě. Je třeba mít data rozdělena na menší hromádky a dobře zašifrovaná. To právě systém jako takový ochrání před selháním podobného typu. To je obecná filozofie, kterou uplatňujeme jak při digitalizaci České republiky, tak při digitalizaci Evropské unie a myslím, že jsme v tom poměrně úspěšní.

