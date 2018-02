Europoslankyně Konečná: Souhlasím se Zemanem nejen v tématu migrace, ale i v problému, který otevírá a tolik se o něm nemluví. A jestli EU něco zničí, pak tohle

ROZHOVOR „Mám pocit, že téma migrace rozhoduje poslední dva roky téměř všechno v této republice, a musím říci, že mě to mrzí,“ říká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Podle ní netkví naše budoucnost pouze v tématu migrace, ale v řadě dalších, jaké pomíjíme. Měli bychom se podle ní soustředit na to, jakou roli hrajeme v Evropské unii, jak ovlivňovat její rozpočet a co s novou evropskou armádou. Podle Konečné má každý politik přinášet řešení, a ne negovat své kandidáty. Má disponovat odbornou schopností dokázat, že je lepší, a o to se nikdo z protikandidátů Miloše Zemana prý ani nepokusil.

Proč nevyhrál prezidentské volby Jiří Drahoš. Jakých chyb se podle vás dopustil?

Ze svého pohledu pro mne byli všichni kandidáti kromě Zemana jedním pojmem Nezemanové, což zahrnuje nejen to, že pro řadu lidí šlo o volbu proti Zemanovi, ale zároveň většina z kandidátů byla úplně nečitelná. Říkali všeobjímající hesla, neměli za sebou konkrétní rozhodování například v politice, nebylo jasné, jak se zachovají ve chvíli, kdy půjde o postoj České republiky na mezinárodní scéně. Pro mě byli nečitelní a u Drahoše, i když jsem všechny debaty neviděla, mne v té poslední děsilo, že by mne tento člověk měl zastupovat jako prezident ve státnické roli. Netuší, jak to chodí na jednání, s kým jednat, jak se domlouvají. To byl můj osobní dojem z poslední debaty, kterou jsem viděla.

Už jste na následující otázku částečně odpověděla. Jak vnímáte výroky, že Drahoš získal tolik hlasů jen proto, že šlo spíše o souboj Zeman versus Antizeman, než Zeman proti Drahošovi?

Já si to myslím. O tento souboj šlo už v prvním kole, kdy byl Zeman a osm Antizemanů. Ve druhém kole byl Zeman a jeden Antizeman. Obecně mi vadí, když se věci negují, například začínat větu tím, že jste proti něčemu. Tvrdím, že každý politik má přinášet řešení, a ne negovat své kandidáty. Má disponovat odbornou schopností dokázat, že je lepší, a o to se nikdo z těch dalších ani nepokusil.

Domníváte se vzhledem k těsnému výsledku voleb, že je národ rozdělený napůl?

Nedomnívám se, že je národ rozdělený napůl. Kdyby šlo o vážnou věc, umí se český národ stále sjednotit. Tak, jak byli všichni odborníci na volbu prezidenta, a každý měl nějaký názor, tak předpokládám, že budeme mít brzy všichni názor, jak mají naši lyžaři lyžovat nebo hokejisti hrát hokej na olympijských hrách, což zvládáme bravurně a na to jsme odborníci. Přiznám se, že jsem před volbami příliš nechodila na Facebook, protože mi vadila neskutečná vyhrocenost. Pevně věřím tomu, že kdyby došlo na lámání chleba, budeme se umět spojit. Rozdělením nic nezískáme. Ano, určitě jsme ze sociálních sítí mohli mít pocit, že národ je rozdělený napůl, ale život jde dál, za chvíli budeme experti na olympijské hry a za další dva měsíce na jiné aktuální téma. Nevnímám, že by se národ rozděloval, ale co bohužel nevnímám úplně pozitivně, jsou média v této hře. Protože bylo evidentní nejen před volbami, že nemají prezidenta ráda a on je také nemá rád. Trochu mne zamrzelo, byť chápu postoj, že ihned po zvolení na něj média zaútočila, že v tomto ohledu už by mohl být více nad věcí.

Anketa Chcete referendum o setrvání v EU? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 8530 lidí

Jak velký vliv podle vás mělo na prezidentskou volbu samotné téma migrace?

Mám pocit, že téma migrace rozhoduje poslední dva roky téměř všechno v této republice, a musím říci, že mě to mrzí. Většina z nás se napříč politickým spektrem shoduje na pozici České republiky, a tím bych to uzavřela a šla od toho dál. Naše budoucnost není jen v tématu migrace, ale v řadě dalších, jaké pomíjíme. Jakou roli hrajeme v Evropské unii, jak dělit rozpočet Evropské unie, nová armáda Evropské unie, o tom se debata nevede. Migrace sehrála svoji roli, ale nepřeceňovala bych ji. Prezident vyhrál proto, že má za sebou konkrétní skutky, které se mohou a nemusejí líbit, ale on je vykonal, byl čitelný a dlouhodobě pevný v postojích. Miloš Zeman má prognostický vhled celý svůj život, a pokud jde o téma migrace, prezident byl tím, kdo ho někdy v roce 2013, 2014 otevřel, a v době, kdy jsme ještě netušili, co to bude znamenat. On má více takových výroků, kdy otevírá veřejnou debatu, aniž víme, proč to zrovna dělá, a pak se ptáme, jak to tehdy věděl.

Znamená vítězství Zemana i vítězství pro Andreje Babiše? A jak předpokládáte, že se bude vyvíjet spolupráce mezi nimi dál, Zeman Babiše už totiž tolik nepotřebuje, ale Babiš Zemana ano.

Já vůbec nevím, neumím číst vztah mezi nimi. V nějaké fázi se potřebovali a jsem přesvědčená o tom, co říkají analytici, že nyní bude Zeman jiný prezident než doteď. Jde o jeho poslední funkční období, má volnou ruku, nemusí myslet na znovuzvolení a přizpůsobovat tomu své kroky. Prezident bude dělat ještě více věcí, u nichž bude mít pocit, že jsou správné.

Hodně se poslední dobou mluví o tom, že jedním ze Zemanových záměrů nyní bude vrátit ČSSD její silnou pozici. Exministr a ekonom Vlastimil Tlustý tvrdí, že zvolením Zemana začíná znovuzrození ČSSD, může se do strany vrátit a naopak vytlačí ty, kteří ho v minulosti zradili. Záleží mu podle vás na sociální demokracii?

Kdyby si prezident nezaložil vlastní stranu SPO před pěti, šesti lety, řekla bych, že je to možná úvaha. Ale jak já vnímám prezidenta, je poměrně pevný v názorech a od chvíle, kdy si řekl, že zlomil hůl nad ČSSD, si nedovedu představit obrat, byť jeho kroky mohou být nečekané. Ale nemyslím si, že to bude jeho cíl.

Jiří Drahoš chce založit vlastní politické hnutí nebo stranu a chce zůstat aktivní ve veřejném životě. Znamená jeho úspěch, že má šanci v nadcházejících různých volbách?

Jiří Drahoš vůbec nepochopil svoji životní roli. Já jsem ten výrok četla a trochu jsem se pousmála. Jiřího Drahoše jsem si vážila jako člověka, který dlouhou dobu vedl Akademii věd České republiky, a nedá se mu upřít mnoho dobrého ve vědecké oblasti. Trochu nám všem ukázal, že věda a politika jsou dvě rozdílné profese a každý by měl zůstat u toho, co umí.

Jste europoslankyní, jak vnímáte znovuzvolení Miloše Zemana v souvislosti se vztahem země k Evropské unii? Znamená to, že jsme národ, který se „postavil na zadní“ proti Bruselu?

Já bych to neviděla jako političtí komentátoři, protože v Evropské unii nás zastupuje premiér naší země, případně jeho ministři na jednotlivých radách. Mají kompetenci a hlasují za nás, jejich lidé vyjednávají pozice, aby – pevně doufám, i když ne vždy to tak vypadá – odpovídaly zájmům České republiky. Prezident v roli, kterou zastává v institucionální pozici v Evropské unii, vlastně nemá rozhodující kompetenci a každý si to tam uvědomuje. Nikdo nedělá ze zvolení Zemana drama, protože Evropskou radu povede Andrej Babiš, je důležité, co řekne Babiš, nikoliv prezident. Na druhou stranu se Zemanem souhlasím nejen v tématu migrace, ale i v problému, který otevírá a o němž se tolik nemluví, a to je obrovská byrokratizace Evropské unie, která se tím vzdaluje od obyvatel. Zeman vidí dál a domnívám se, že jestli Evropskou unii něco zničí, tak to bude právě byrokracie, neskutečná byrokracie řízená úředníky, kteří jsou neskutečně vzdálení občanům.

autor: Zuzana Koulová