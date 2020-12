Exekutoři přitvrzují: Telefonáty. Výhrůžky. Běhání po bytě bez roušky. Příští rok? Radši nevidět

ROZHOVOR Nedlužíte – a máte exekuci! I to je česká realita. Jak se mladá maminka v době kovidové ocitla zcela bez prostředků, se zablokovaným účtem, popisuje šéfka organizace povinných (tedy dlužníků) Denisa Rohanová. A přidává další smršť – vykonavatelé se pohybují po bytech dlužníků bez roušky, vyhrožují jim neustálými telefonickými hovory a sms. V televizi běží reklamy na nebankovní půjčky, které jsou nejen v rozporu s dobrými mravy, ale jedná se jednoznačně o lichvu. Patřičné orgány nekonají a zákonodárce ani vládu to nezajímá. Bude hůř, bude velmi zle. Je na to společnost připravena, že se tisíce a tisíce domácností dostanou na naprosté dno?

Máte prosím nějaký aktuální kovidový exekuční případ?

Řeknu vám, jak kovid a jeho první vlna dokázala vyrobit dlužnici z maminky dvou školáků, která nikdy nikomu nedlužila jedinou korunu. Tím, že v době kovidové měla doma děti a nemohla si dovolit si vzít ošetřovné, tak se jí jednoho dne stalo, že si zapomněla koupit jízdenku do městské hromadné dopravy v Praze. Ve chvíli, kdy jí přišla výzva advokáta, aby tento dluh zaplatila se všemi náklady – podotýkám, jízdenka 28 korun a náklady se vším všudy byly 1861 korun bez exekučního vymáhání. Tato maminka okamžitě tuto částku na výzvu uhradila.

Ale co se nestalo: Dne 9. 6. uhradila advokátům dopravního podniku exekuční titul, který soud nikdy nedoručil. Byl údajně vykonavatelný až 26. 6. Upozorňuji, že ona 9. 6. zaplatila! A 26. 6. byla v situaci, kdy soud rozhodl o tom, že má zaplatit. Soud pověřil 29. září, více než tři měsíce potom co zaplatila, exekutora k vymáhání exekuce, která vůbec neměla vzniknout, která byla zaplacena ještě před jakýmkoliv způsobem vymáhání na základě výzvy a tato maminka se dostala do šílené situace, kdy jí exekutor zablokoval mzdu, účet a ona se v době druhé kovidové vlny ocitla naprosto bez prostředků.

Díkybohu máme ještě dnes stále platné to, že si z účtu můžete alespoň jednorázově vybrat. Protože ona i s oběma dětmi, které samozřejmě zas měla doma, kvůli kovidu, zůstala úplně, ale úplně bez prostředků.

Takto nám vyrábějí dopravní podniky – společně s advokátem a exekutorem Podkonickým – nové a nové dlužníky.

Očekával jsem tedy nějaké nové, neznámé jméno – a ejhle, ono naopak…

Nene, samozřejmě, velmi známé exekutorské jméno. Je to doktor Podkonický. Maminka už před dvěma měsíci podala žádost o zastavení exekuce. Logicky, protože přece exekuce vůbec vzniknout neměla, protože to bylo uhrazeno již dávno předtím – ale do dnešního dne se nic neděje. Nepřišla jediná odpověď. Do dnešního dne má zablokovaný účet, má na mzdě exekuční příkaz.

… a všude ve všech registrech je uváděna, že dluží…

Přesně tak! Osobně jí znám, je to tak precizní člověk, o kterém vím, že toto není člověk, který by nezaplatil svůj dluh, byť jedinou korunu. A i přesto, že z 28 nebo 26 korun uhradila přes 1800 korun, tak dnes jde o vymáhání – a já se vám podívám přesně – 9300 korun!

To je tedy opravdu pěkné. Není ale tento případ nějak výjimečně rychlý? Mnohdy pozorujeme, že se spíše čeká, aby částka pro exekutory ještě více nabobtnala…

Oni tak rychlí jsou, protože jde o malinkou pohledávku, dávno zaplacenou, takže proč nevymáhat něco, co je dávno zaplacené??

Laik by řekl, že když už je zaplaceno, tak dluh není…

Ono je to o tom, že dnes nějakým zázračným způsobem, jak soudy zde na Praze fungují, se najednou pomalu přetrhly. Jak mohli pověřit exekutora, když nedoručily exekuční titul? Pro mne je to naprostou, ale naprostou záhadou.

Další záhadou je, jak dlouho se bude exekutor a další vymlouvat na situaci s kovidem a budou nějak obhajovat svojí nečinnost.

Takže oni ale konají stejně, nikoliv, že by nekonali…

Jediné, co nesmějí, tak to jsou dražby a pak mobiliární exekuce. Do konce ledna mají zákaz. Ale co se týká postižení účtů, mzdy, podobných věcí, tam to jede dál.

Ty „přátelské“ návštěvy jsou zakázány. Nicméně místo toho probíhají nepřátelské telefonáty typu „rychle zaplaťte, nebo uvidíte, co se bude prvního února dít“.

Takto tedy to dnes chodí?

Nátlak je na lidi činěný jinak. Nikoliv tedy tím, že by exekutor stál ve dveřích, ale tím, že jim o to častěji vykonavatelé volají a vyhrožují. Že půjdou tam a tam, a třeba k rodičům.

Taková je situace. A bude hůř.

Jestliže je tedy doba kovidová, mělo by se všechno alespoň pozastavit…

Nic se nezastavilo! My jsme řešili návštěvy exekutorů bez roušek, kdy v době druhé vlny jim bylo úplně jedno, že běhají po bytě, kde jsou malé děti. A to jsou situace, kdy je vám z toho hrozně smutno.

Člověk se snaží chovat zodpovědně vůči sobě, své rodině, přátelům a známým, ale exekutorům je to úplně jedno. Je jim jedno, že mohou něco někam zavléci, že mohou někomu tímto zdravotně strašně ublížit. Jestli je jim jedno, že ublíží sobě, je to jejich volba a jejich život. Ale velice by mohli ublížit těm lidem, za kterými chodí.

A v televizi jedou dál reklamy na půjčky o sto šest…

To je něco, na co by se měla možná podívat Česká bankovní asociace nebo spíše Česká národní banka. V její moci je udělování licencí poskytovatelům. A když vidí, že RPSN je v rozporu s dobrými mravy, tak by mělo být na nich a na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby zabránili tomu, že tyto věci jsou dnes už i v podstatném rozporu se zákonem. Určitě však s dobrými mravy a s ustálenou judikaturou.

A v televizi by vůbec tyto reklamy neměly být.

Všude na vás padá – klidně si půjč, máš to pomalu zadarmo…

… ano, a pak ve dveřích stojí ten exekutor. Dnes člověk neví, jak se bude ekonomická situace vyvíjet, kdy kdo přijde o práci, zda přijde třetí nebo čtvrtá vlna. Nebo pátá... anebo už pak nebude nic a vše se vrátí do normálních kolejí.

V současné době si půjčit peníze je pro každého, podle mne, neskutečné riziko.

A k tomu říkáte – bude hůř. Blýská se tedy na horší časy?

Jsem o tom zcela přesvědčena, protože byť ne po první vlně, ale nyní při druhé se již dostali lidé do takových problémů a situací, že se to někde musí projevit.

Hovořila jsem o tom, že první vlna se projeví po novém roce. Předpokládám, že ta druhá se projeví v polovině příštího roku. Dočkáme se toho, že čísla začnou neskutečně skákat nahoru. A nebude kde brát.

Nyní je ještě stále určitá umělá zaměstnanost, jsou nějaké podpory, ale ty se rychle vyčerpávají. A dno není vidět…

Nikdo si vlastně nedokážeme představit, kde to dno vlastně je. Jestli to někdo ví, ať to veřejně řekne.

Nedávno se otevřelo, ale možná se zase zavře. Takže lidé šílí…

Je to o jejich zodpovědnosti. Přeji jim, aby si mohli dovolit nákupy – ale na druhou stranu se bojím, kolik z nich tomuto šílenství podlehne a propadne všem těm nebankovním, údajně bankovním půjčkám, s údajně dobrým úrokem... – které je pak dostávají tam, o čem mluvíte.

Existuje půjčka, která je dobrá a příznivá?

Většinou jsou to ty bankovní, kde jsou podmínky jasně dané, kde člověk přesně vidí, kolik a co splácí. Banky se snaží vůči lidem chovat korektně.

Některé z těch nebankovních půjček, to je čistá lichva.

… ale na to je zákon…

My máme zákon na spoustu věcí! Je napsána spousta věcí, ale nikdo to nevyužívá. Mám dojem, že to je věc, která tu nikoho netrápí. Kdo je za to zodpovědný a kompetentní, tak nedělá vůbec nic.

Kdyby totiž něco dělali, tak by tady takové společnosti vůbec nebyly. Tak nebudeme mít RPSN 462 procent ročně! A my jej máme a není to nikde schováno, je to na očích, ale nikdo toto neregistruje. A pokud ano, tak je jim jedno, že je zde tak citelně a evidentně porušován zákon.

