Exmuslim, jenž se stal katolíkem: Není možné být křesťanem a volit přitom Drahoše. Důkazů o tom, že lže, je plno. Byl poslušným činovníkem a soudruhem

ROZHOVOR „Prezident Zeman je víc oblíben než pan Drahoš, proto také preláti tak vyskakují a snaží se zastrašit křesťany před volbou prezidenta Zemana v druhém kole voleb. Podle mého názoru jsou zoufalí, protože vidí, že řadoví křesťané se nenechali oblbnout a volí to, co považuji za správné, a ne to, co jim přikazuje nějaký kněz Halík, Mohelník nebo Vácha,“ říká bývalý muslim, autor knihy „Islám a islamismus v České republice“ Lukáš Lhoťan, který konvertoval ke katolictví.

Veřejně k podpoře pana Drahoše vyzývají někteří představitelé českých křesťanů. Například Marek Vácha vyjádřil podporu Jiřímu Drahošovi na blogu Aktualne.cz textem Křesťané, naše hodnoty Miloš Zeman nehájí. Jaký máte na to jako katolík názor?

Sám jsem zděšen tím, jak agresivně se pustil Marek Vácha do křesťanů kteří nechtějí volit Drahoše, ale Miloše Zemana. Hned v úvodu svého textu Vácha píše, že „není možné zastávat naše křesťanské hodnoty a volit přitom Miloše Zemana“. A já se ptám: A je možné zastávat naše křesťanské hodnoty a volit přitom Jiřího Drahoše? Podle mne není. Ovšem podle Váchy mají křesťané povinnost jít volit Drahoše...

Podívejme se na to, jak Vácha manipuluje v textu s fakty ve prospěch Drahoše a aby pošpinil Zemana. Miloš Zeman není dokonalý člověk, to nejsem ani já ani vy a ani Vácha, ale Vácha prezentuje Drahoše jako dokonalý příklad křesťanské morálky. Samozřejmě za pomoci manipulací, například podle Váchy Drahoš nikdy nelhal, opravdu? Důkazů o tom, že Drahoš lže je plno, ale musím uznat, že on lže s jistou grácií a formou skrytého manipulováni, takže jeho lži pozná jen ten, kdo se podrobně a do hloubky zaměří na hledání a porovnávání Drahošových slov a faktů.

Jak to?

Například před prvním kolem Drahoš veřejně řekl, že nemá nic proti přijetí tisíců uprchlíků, ale teď před druhým kolem říká, že není vítač a je proti kvótam na uprchlíky. Stoupenci Drahoše okamžitě začali útočit na prezidenta Zemana, že lže když označil Drahoše za vítače. A jaká jsou fakta? Fakta jsou, že Drahoš opravdu nechce kvóty na uprchlíky, protože chce migranty přijímat dobrovolně. Kdo tady tedy lže? Kdo tady tedy je vítač? Drahoš a jeho lidi jemnými nuancemi v slovech a významech slov matou a taktizují, přesně podle učení ideologa nacismu Goebbelse, že „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Drahoš a jeho podporovatelé jsou zdatní demagogové, a to mne děsí.

Proč vás to děsí?

Protože se této problematice věnuji dlouhodobě a všiml jsem si, že naše slavné neziskovky, jež se údajně věnují boji proti fake news, hoaxům a dezinformacím, nejsou nestranné, ale naopak silně zaujaté proti Zemanovi a odpůrcům islámu či masové migrace. Proto se nejen nevěnují vyvracení dezinformací ze strany Drahoše, jak jsem se o tom již zmiňoval v předešlém rozhovoru, ale vysloveně i samy manipulují. Například slavný web Manipulatori.cz!

Čím konkrétně manipuluje tento web?

Například tím, že nevyvrací ani jednu ze lží a dezinformací šířených panem Drahošem. Například o tom, že BIS potvrdila snahu ruských tajných služeb ovlivňovat volby v České republice. Což je Drahošova lež, kterou již vyvrátila sama BIS!

Vraťme se ještě k Marku Váchovi a jeho výzvě.

Ano, jeho výzva obsahuje manipulace, jež jsou evidentní, například, když tvrdí, že „další naší důležitou hodnotou je rodina. Zeman pro ni během politické kariéry neudělal nic.“ Opravdu neudělal nic? A co například záštity Miloše Zemana nad Pochody pro život? Nebo podpora Miloše Zemana bojovníkům proti potratům? A co tedy udělal pan Drahoš? Je pan Drahoš proti potratům? Bude pan Drahoš podporovat Pochody pro život? Jsem zvědav, jak se bude pan Drahoš chovat, pokud se stane prezidentem.

Ale co mne uráží je to, jak najednou Vácha útočí na Zemana, že je rozvedený a znovu ženatý. Kde je najednou ta láska a odpuštění, pane Vácho? Najednou se chováte jak dogmaticky fanatik, na které jinak tak rád útočíte jako na lidi bez lásky, a najednou, když se vám to hodí, útočíte stejně na Miloše Zemana …

Vácha ovšem otevřeně lže, kdy obviňuje Miloše Zemana ze „lživých“ plakátů varujících před Drahošem, jenž chce přivítat imigranty. Prrý Drahoš není vítač a Zeman lže. Jenže zde lže Vácha a všichni, kteří se snaží popřít, že Drahoš před prvním kolem prezidentské volby otevřeně řekl, že „je přesvědčen, že přijmout tady nějakých 2600 prověřených, z bezpečnostního hlediska, uprchlíků nebo migrantů by neměl být žádný problém““ Tedy toto není vítání? Proč vlastně o takto snadném dokazatelném výroku, ke kterému je i video, pan Vácha a spol. tak úporně lžou a manipulují?

A závěr Váchovy výzvy k volbě Drahoše je opět lež o tom, že prezident Zeman sepisuje ponížené prohlášení směrem k východu. A varování, že si nemáme brát příklad z Ruska jež se snaží postupně zbavit marxistických experimentů a vlivů, protože hodnoty „naší“ EU jsou lepší a blíže ke křesťanství než hodnoty ruské. Cely ten Váchův text mi přijde jako zoufalé volání křesťanského neomarxisty, kterému se nelíbí, že stále více křesťanů odmítá podporovat neomarxistické vize a hledá cestu k návratu k pravým křesťanským hodnotám.

Marek Vácha srovnává pana Drahoše a prezidenta Zemana a vychází mu z toho, že Drahoš je čestný příkladný člověk hájící morální hodnoty a nepoklonkování jiným režimům. Naopak prezidenta Zemana Vácha vykresluje jako bezduchou loutku v rukou Ruska...

Je smutné, že většina občanů České republiky neví, jak se například chovali Miloš Zeman a Jiří Drahoš za komunistické diktatury. Přitom to hodně vypovídá o charakterů obou kandidátu. Naštěstí aspoň časopis Reflex se nebál objektivně popsat životy obou a vychází nám z toho, že Jiří Drahoš byl poslušným činovníkem a soudruhem, který komunistickému režimu nikdy nezavdal důvod k tomu ho trestat nebo jinak sankcionovat. V jeho životopise naopak čteme, jak ho komunisté protežovali a nedělali mu v životě problémy, i když odmítl vstoupit do KSČ...

Naopak Miloš Zeman měl po celou dobu s komunistickým režimem problémy a nebál se veřejně vystupovat proti komunismu. Už při maturitě si dovolil nedržet hubu a krok. Jak píše Reflex, tak „Zeman maturuje v roce 1963, kvůli referátu o T. G. Masarykovi, němž chválil režimem zakázanou knihu Karla Čapka, mu není dovoleno pokračovat ve studiu na vysoké škole“.

Miloš Zeman pak pracoval jako účetní a jen díky doporučení zaměstnavatele mohl jít nakonec po dvou letech studovat vysokou školu. Sice vstoupil před sovětskou invazi v roce 1968 do KSČ, ale pro nesouhlas se sovětskou invazí byl z KSČ vyloučen a nastupuje do podniku Sportpropag, kde podle Reflexu vybudoval oddělení komplexního modelování. Jenže v polovině 80. let bylo toto oddělení přímým příkazem ÚV KSČ zrušeno kvůli Zemanově publikaci protistranických materiálů! A na příkaz komunistických úřadů byl před sametovou revolucí vyhozen z práce za protikomunistický text „Prognostika a přestavba“.

Můžete mi říci, jak vůbec někdo může srovnávat Miloše Zemana s Jiřím Drahošem, který byl věrný komunistické straně a držel hubu a krok? Drahoš sice odmítl vstoupit do KSČ, ale režimu to nevadilo, naopak ho i přesto vyslal na pobyt do tehdejšího západního Německa! Jaké svědomí a žaludek mají tito samozvaní představitelé českých křesťanů, když adorují věrného soudruha Drahoše proti komunisty trestanému Miloši Zemanovi? A všiml jste s,i jak naše média hlavního proudu toto všechno zamlčují? Reflex je jediný, kdo o tom podrobně píše!

A není projev Váchy jen výjimkou z řad Zemanových odpůrců?

Bohužel není. Je děsivé, jakou nenávist k Zemanovi jeho odpůrci gradují. Například vedením KDU-ČSL protežovaný neúspěšný politik Ivan Gabal na twitteru napsal: Zemanova špinavost je barbarským útokem na tradice české vzdělanosti Heyrovského, Wichterleho, Holého, Seiferta, Komenského i Masaryka. Asiatské pošlapání naší kulturní identity vlastním prezidentem nás poškodí. Nemáme jiné, než vzdělanost a kulturu. Braňme svou budoucnost.

Vidíte, jak Gabal používá slovník podobný slovníku nacistické propagandy? O Slovanech, Rusech a všech na východ se nacistická média, například v Čechách Árijský boj, vyjadřovala úplně stejně! Hovořila také o Asiatech a popisovala německou agresi proti Polsku, Československu a poté i Sovětskému svazu jako boj na obranu evropské civilizace proti Asiatům!

Gabal otevřeně přejímá ve své antizemanovské nenávisti slovník nacistů, a je to o to tragičtější, že má židovské kořeny a podporují ho nejen z vedení KDU-ČSL, ale například i nezisková organizace Evropské hodnoty a Jakub Janda...

A pak tu máme tragické protizemanovské vystoupení jménem České dominikánské provincie, jež oznámil její provinciál Benedikt Mohelník, který aspoň nebyl tak nenávistný a lživý jako Vácha. Co mne ovšem dostalo, bylo prohlášení katolického kněze Halíka, že ten, kdo volí za prezidenta Zemana, se dopustí těžkého morální provinění, tedy hříchu. Nevím kdo dal řadovému knězi Halíkovi právo soudit druhé a ještě k tomu zařadit volbu prezidenta mezi hříchy, to je nejen v rozporu s morálkou a etikou katolické církve, ale také jasný důkaz toho, že pater Halík zneužívá náboženství pro politické účely, kdy vyhrožuje křesťanům zatracením za spácháni „hříchu“ volby Zemana...

Opravdu je prezident Zeman tak neoblíben mezi křesťany, jak se nám to snaží tvrdit Halík, Mohelník, Vácha a další?

Ne, právě naopak. Prezident Zeman je víc oblíben než pan Drahoš, proto také výše uvedení preláti tak vyskakují a snaží se zastrašit křesťany před volbou prezidenta Zemana v druhém kole voleb. Podle mého názoru jsou zoufalí, protože vidí, že řadoví křesťané se nenechali oblbnout a volí to, co považuji za správné, a ne to, co jim přikazuje nějaký kněz Halík, Mohelník nebo Vácha. Všimněte si i toho, jak padají volební preference lidovců nebo TOPky, to také ukazuje na to, že tyto strany nemají podporu většiny českých křesťanů, ba pravě naopak – křesťané stále více vidí, že tyto strany mají sice plna ústa křesťanství, ale ve skutečnosti konají v rozporu s učením a morálkou křesťanství.

Proč se tedy, podle vás, více neozývají na veřejnosti podporovatelé Zemana z řad křesťanů?

Protože nechtějí být vystavení nenávisti „pražské kavárny“ a novodobých inkvizitorů v médiích a z neziskovek, kteří by pod vedením Halíka či Váchy s Gabalem zničili profesní život každého, kdo by si dovolil svobodně říci svůj názor. Halík by vás dokonce i vyhodil ze mše a zakázal vám vstup do kostela, jak se nechal jednou například slyšet v případě člověka veřejně odmítajícího islám, jenž měl na oblečeni placku „Nechci islám v ČR“. Lide vidí, jak netolerantně a nenávistně se tito odpůrci Zemana chovají, a nechtějí mít problémy s takovýmito fanatickými zastánci islámu, multikulturalismu a EU.

autor: Lukáš Petřík