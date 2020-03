Expert: Schválit zákon, že každý migrant jde zpět! Teď jsme zranitelní, kvůli viru. Pozor na to nejhorší. A Turecko...

ROZHOVOR Jsme připraveni na paniku i na situaci, kdy by bezpečnostní složky ztratily třeba jen lokálně vliv? Sen špatných lidí, jak uvádí v aktuálním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz izraelský bezpečnostní odborník, dlouhodobě žijící v ČR, David Bohbot, se možná přiblížil. Zásobit se není nic špatného, a je směšné mít „nasysleno“ jen na pouhých pár dní. Doporučení, které už dávno vydalo Německo, našim politikům nějak uteklo. A je zle tuplovaně. Nejde zdaleka jen o pandemický virus, ale o další vážnou bezpečnostní hrozbu, kterou máme doslova za humny – a to tisíce migrantů, které náš „věrný spojenec“ Turecko sváží k hranicím EU.

reklama

V části veřejnosti vypukla panika v souvislosti s pandemií koronaviru, projevující se mimo jiné skupováním potravin, hygienických prostředků a podobně. Může tato epidemie skutečně ohrozit vnitřní bezpečnost státu?

Anketa Má Česko vyslat armádu či policii na obranu Řecka před migranty? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 4988 lidí

Definitivně ano. Dá se říct, že to je sen špatných lidí. Podobné věci vytvářejí chaos a v chaosu jsme citlivější vůči jakémukoliv útoku. To umožňuje těm, kteří nám chtějí ublížit – a my víme, že takoví jsou po celé Evropě – najít naše slabiny a zaútočit na nás. Všeobecně platí, že při přípravě obrany je výhodná znalost místa a situace. Když je chaos, konkrétní situace a mnohé prvky jsou pro nás neznámé a nejsme schopní se na ně dobře připravit.

Jak bychom tedy měli postupovat, aby se zabránilo například rabování?

Na něco takového tady připraveni nejsme a myslím, že kdyby se to stalo, nebudeme mít dost prostředků, jak tomu zabránit. Dostat se do fyzického střetu s lidmi, kteří jsou zoufalí, je špatné. Při dnešním počtu policistů a záchranářů bych vybral ty nejdůležitější a nejcitlivější cíle, které musíme chránit. Ano, to znamená nechat určité obchody napospas. Jsme daleko od schopností řešit takové situace, ale já bych připravil řešení i pro něco takového ve městech, a jediné, co je třeba udělat, je zapojit do toho civilisty.

Psali jsme: Připravenost české armády, radikální islám, bezpečnost. Dva bezpečnostní experti promluvili otevřeně pro PL Izraelský expert Bohbot: Írán dostal jednoznačný vzkaz, že šerif je stále naživu Mohl jich zabít ještě mnohem víc! Dusno po vraždách v Ostravě. Odborníci odhalili závažné problémy Zásah v Ostravě: Bordel, chaos bez plánu, katastrofa! Chodí tam, kdo chce. Expert Bohbot nemá slitování

Dalo se vůbec toto zhoršení očekávat? Jak jsme mohli vědět, že problém bude tak rozsáhlý a komplexní? Mnoho politiků i bezpečnostních expertů přitom tvrdilo, že není důvod k obavám…

Vše záleží na povaze problému a na tom, kdo rozhoduje o způsobu reakce. Koncem ledna jsem četl v iDnes, že francouzští experti prohlásili: Evropané se epidemie koronaviru obávat nemusí. Moje okamžitá reakce byla, že ještě neuplynulo dost času, abychom zjistili, jak je virus nebezpečný a psal jsem, že očekávám útoky proti mně, že zase zbytečně straším. Přesně tak to bylo. Mnoho lidí na mě útočilo a dělalo si z mých varování i ze mě osobně legraci. Snažil jsem se kontaktovat několik odpovědných osob – například vedení pražského letiště a lidi blízké vládě, a upozornit je na nebezpečí. Nikdo mě nebral vážně. Naštěstí se to mění a tito lidé začali brát situaci vážně. Je vidět, že ochrana před epidemií se stává prioritou.

Anketa Jste spokojeni s výsledky parlamentních voleb na Slovensku? Ano 13% Ne 19% Nic mi do toho není 68% hlasovalo: 3972 lidí

Co dělat s lidmi, kteří se nejsou schopni nebo ochotni přizpůsobit normálnímu životu, natož této mimořádné situaci. Není třeba pevnější ruky, aby byla primárně chráněna většina?

Silná ruka ano, ale musí být zároveň i chytrá. Musíme vědět, jak jsme limitovaní počty lidí, a mít jistotu, že na každém místě a pro každou situaci máme dostatečný počet bezpečnostních složek a dalších ochranných prvků. Musíme umět vidět celý obraz kompletně, musíme myslet víc strategicky a méně takticky. Co to znamená? Musíme vědět, že půjdeme do těch střetů, které můžeme vyhrát, nikdy neztratit strategická a kritická místa jako například nemocnice, vodárny, elektrárny a místa pro distribuci potravin. Hlavně neztratit kontrolu.

Co říkáte tomu, že Česko má potravinových zásob jen na půldruhého dne?

Tyto informace vůbec nemám a doufám, že to není pravda. Je zajímavé, že v programu, který připravuji a o kterém jsem už několikrát mluvil, mám i několik bodů, které se týkají potravinových a dalších zásob. Na vše se dá připravit, a měli bychom to udělat. A týká se to nejen epidemie koronaviru, ale třeba i hrozby velkých ekologických katastrof.

Musím bohužel konstatovat, že tato zpráva byla publikována na jednom významném českém zpravodajském serveru a už se také objevila v jedné soukromé televizi. Není to však tak divoké, jak tvrdí média. Některých zásob máme na více dní, některých méně. Přitom Ministerstvo zemědělství mělo situaci navyšovat, ale údajně nestíhá…

Bez komentáře…

Fotogalerie: - Na vládě

Ještě musím dodat, že třeba Německo už dávno před koronavirem, v době, kdy se projednává bezpečnost státu v případě například blackautu, doporučilo svým občanům mít potravinové zásoby alespoň na pět až šest dní. Tady se toto bagatelizuje s tím, že nás Unie přece nenechá na holičkách.

V jakékoliv vážné situaci si každý stát nejdříve pohlídá své zásoby a bude se primárně starat o své občany, to je přece nadmíru jasnější. Já osobně mám zásoby na minimálně šest měsíců. A počítám s nejrůznějšími hrozbami a dá se říci, že jsem připraven skoro na vše. Nechápu, proč naše vláda je k tomu tak laxní, vždyť se přece jedná o zdraví a bezpečnost vlastních občanů!

Čistě teoreticky, lze si představit hrozbu rozpadu našeho politického systému a ztrátu hodnot, zvláště ve městech, pokud by je ovládla anarchie?

Myslím, že jdeme příliš daleko. Musíme být připraveni tak, aby k anarchii nedošlo. Ale nevidím tuto nemoc jako možnou příčinu totálního chaosu. Jedině v kombinaci s dalšími katastrofami. Ale ta otázka byla dobrá, a i když si zatím nemyslím, že je to možné, musíme mít přesné plány i pro tento případ.

Psali jsme: Zahradil se vysmál Čaputové a slovenské TOPce. Už ví, co bude dál, kavárna nezajásá Slovensko? Máme víc Člověků v tísni. Spisovatel Dinko po volbách k Čaputové, Sorosovi a budoucnosti „Je krásné něčemu vládnout, i kdyby to bylo jen stádo dobytka.“ U Xavera o Milionu chvilek: Zlá předpověď Pekarová Adamová (TOP 09): Vláda si vzala jako svůj hlavní terč živnostníky

Neměla by se média ve vyjadřování a v informování více krotit a přemýšlet, co „vypustí“? Nemyslíte, že novináři svými reportážemi spíše škodí, než pomáhají?

Média mají za úkol dávat informace a samozřejmě se snaží, aby upoutala co největší pozornost. Někdy to může i škodit, a lidé ne vždy dostanou skutečný a racionální obraz skutečnosti. Ale někdy je to definitivně lepší, než kontrolovaná média jako například v Íránu, v Severní Koreji a tak dále. Je na nás, abychom se snažili získat co nejvíc informací z různých zdrojů a z jiných úhlů pohledu, a tím si vytvořili realistický pohled na situaci.

Myslíte, že ze současné situace se můžeme něco naučit? Abychom příště reagovali lépe?

Musíme vnímat dlouhodobou nepřipravenost společnosti, která z nedostatku informací reaguje na krizové situace panikou a pozdě, místo aby byla připravena reagovat včas a racionálně. Na tom musíme pracovat.

EU by prý nebyla nadšena z uzavření hranic. Může vůbec podobné opatření vyřešit situaci s epidemií?

Určitě to může hodně pomoci. Dnešní situace na hranicích se mi nelíbí a chtěl bych, aby hranice byly lépe střežené. Může to snížit riziko šíření epidemie a může to pomoci i v krizových situacích podobných té, která vznikla na turecko-řecké hranici.

K této záležitosti bych vám rovněž rád položil otázku, zvláště v této vypjaté době, kdy tisíce migrantů, povzbuzených tureckou vládou, se chce dostat do Evropy stůj co stůj a na řecko-tureckých a bulharsko-tureckých hranicích situace houstne každou hodinu… Mají se tyto davy zastavit za každou cenu?

Ano! A kromě toho vyhlásit, že už nedáme vízum žádnému uprchlíkovi. Je třeba ve zkráceném režimu schválit zákon, který umožňuje posílat každého nelegálního migranta hned šupem zátky domů. Bez jakékoliv možnosti protestování, odvolání, bez právnických kliček a proti snaze četných takzvaně lidskoprávních neziskovek. Jen tak se tento příval zastaví a my zachráníme naši Evropu takovou, jaká stále ještě mnohde je.

Na jedné straně Turecko útočí v Sýrii a nutno dodat, že je členem NATO, na druhé straně nám zasílá „dárek“ v podobě desítek tisíců migrantů, kterým otevřeně lže, že jsou hranice otevřené. To je náš strategický partner?

Turecko nikdy nemělo být v NATO a už vůbec nemůže aspirovat na plnoprávného člena Evropské unie. A nechápu, že se někdo může bratříčkovat s jedním z našich největších nepřátel…



Psali jsme: Premiér Babiš: Všeobecně doporučujeme lidem, aby necestovali do Itálie Ministr Petříček: Vládní speciál s humanitární pomocí zamířil do Číny Připravenost české armády, radikální islám, bezpečnost. Dva bezpečnostní experti promluvili otevřeně pro PL Izraelský expert Bohbot: Írán dostal jednoznačný vzkaz, že šerif je stále naživu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.