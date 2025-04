Expert od Okamury: Fialova vláda škodí rodinám s dětmi a vede český národ k vymření. My přinášíme toto řešení

Za Fialovy vlády rekordně klesá porodnost. Kde vidíte příčiny?

Klíčovými důvody jsou ekonomická a sociální nejistota, drahé a nedostupné bydlení a přímá protirodinná opatření Fialovy vlády. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu se v ČR v roce 2024 narodilo pouhých 84 311 dětí, což představuje nejnižší počet novorozenců v historii naší země a propad počtu za jeden rok nově narozených dětí během mandátu Fialovy vlády téměř o 30 procent! Takto nízká porodnost zásadně proměňuje podobu české populace a bude mít v příštích desetiletích negativní dopad na systém veřejných financí, důchodový účet, trh práce i systém zdravotnictví. Ženy a páry jsou navíc z ekonomických důvodů stále častěji nuceny mateřství a rodičovství odkládat do vyššího věku, kdy jejich přirozená plodnost výrazně klesá. Postupně klesá i počet žen v reprodukčním věku. I kdyby se tedy pokles porodnosti zastavil či mírně obrátil k lepšímu, stále se v absolutních číslech bude se rodit méně dětí. Snižuje se i tzv. úhrnná plodnost, tedy průměrný počet dětí, které žena během svého reprodukčního věku porodí, a to až k hodnotě 1,3. Česká republika tak čelí bezprecedentnímu demografickému propadu. Situace je naprosto alarmující a Fialova vláda na ni vůbec nereaguje. Naopak tato vláda zrušila pracujícím rodinám s nejmenšími dětmi daňovou slevu ve formě školkovného a zásadně omezila přístup těchto rodin k daňové slevě na manželku či manžela. Kvůli tomuto kroku vlády přišly rodiny s předškolními dětmi za poslední dva roky o 90 000 korun čistých příjmů! To už je opravdu citelný zářez do rodinných rozpočtů – i u lidí z takzvané střední třídy. Je to útok na pracující rodiny.

Co nabízí pracujícím rodinám s dětmi hnutí SPD v aktuálním volebním programu konkrétně?

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 13% Nemám 79% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 2653 lidí Namátkou zmíním mnohem vyšší daňová zvýhodnění a daňové bonusy pro pracující rodiče, zejména pak pro rodiče tří a více dětí. Pokud by byl přijatý náš návrh na tyto daňové úpravy, pracující rodina se třemi nezaopatřenými dětmi by si polepšila o více než 100 tisíc korun čistého ročně. Dále jde o markantní zvýšení porodného pro pracující rodiče a jeho zavedení i na třetí a každé další dítě v rodině. Dalším pilířem je každoroční valorizace rodičovského příspěvku v závislosti na inflaci a možnost čerpat rodičovský příspěvek pro prarodiče či plnoleté sourozence dítěte. Nechť mají rodiny volbu, kdo bude pracovat a kdo pečovat o dítě, podle toho, co pro ně bude nejvýhodnější.

Prosazujeme též manželské půjčky se státní garancí po „maďarském“ a „husákovském“ vzoru, tedy s minimálním symbolickým úrokem a se snížením jistiny dluhu po narození každého dalšího dítěte v rodině. Zcela zásadní pro stimulaci a podporu porodnosti v pracujících rodinách je kompenzovat těmto rodinám snížení jejich disponibilního příjmu v době, kdy vychovávají děti. A to nejen v době tzv. rodičovské dovolené, kdy rodina žije pouze z jednoho platu, protože druhý rodič je s malým dítětem doma a pobírá pouze nevelký rodičovský příspěvek.

Jde o celé období výchovy dětí, dokud studují a nejsou soběstačné. Kvalifikované odhady z roku 2019 hovoří o tom, že náklady na výchovu jednoho dítěte do 18 let jeho věku činí cca 1,5 milionu korun. Dnes po Fialově inflační vichřici to už bude jistě přes dva miliony korun. V takto vůči pracujícím rodičům diskriminačním a nespravedlivém sociálně-ekonomickém modelu nelze dále pokračovat, nechceme-li, aby si drtivá většina mladé generace časem, a zcela pragmaticky, odmítla z čistě ekonomických důvodů děti vůbec pořizovat. Rodiče vychovávající děti musí podle nás například platit výrazně nižší povinné pojistné odvody než bezdětní, mají mít zcela zdarma přístup k veškerým léků, anebo k veřejné dopravě. Možná jsou i další opatření. A nejde jen o jejich bezprostřední efekt. Ale i o to, aby stát rodičům a rodinám ukázal, že si jejich klíčové role ve společnosti skutečně váží.

Jde jenom o ekonomická a sociální opatření?

Podpora mateřství a rodičovství musí mít systémový charakter – legislativní, sociální, finanční i hodnotový. Budoucí vláda musí zcela zastavit jakoukoli propagaci LGBT ideologie, transgenderismu a tzv. manželství pro všechny na školách a ve veřejnoprávních médiích. Veřejné peníze naopak musí směřovat na všestrannou podporu tradiční rodiny, skutečného manželství a výchovy dětí. Varující je i skutečnost, že po roce 2021 došlo v České republice ke zvrácení trendu snižování podílu umělých ukončení těhotenství (tzv. potratů) na počtu zahájených těhotenství.

Fotogalerie: - Vlastenecká síla

Jde dokonce o nejdramatičtější změnu ve vývoji tohoto ukazatele v celém porevolučním období. Podíl předčasně ukončených těhotenství na jejich celkovém počtu začal výrazně stoupat. Proto se v blízké budoucnosti nevyhneme zahájení vážné veřejné diskuse o samotné problematice umělých ukončení těhotenství (nikoli přerušení těhotenství, což je zcela zavádějící a nesmyslný termín, neboť skutečně přerušit lze jen něco, co lze následně obnovit).

V této diskusi se musí hovořit o tom, jak stát svými opatřeními minimalizuje (nejlépe na nulu) počet potratů ze sociálních a ekonomických důvodů. Ale i o tom, zda má vůbec náš stát umělé potraty podporovat, propagovat a financovat. Protože v každém jednotlivém případě jde o ukončení (tedy usmrcení) lidského života, byť zatím nenarozeného. Přičemž lidský život má být i podle Listiny základních práva a svobod (čl. 6. odst.1), která je součástí české Ústavy, hoden ochrany již před narozením. Což dnes v České republice jednoznačně neplatí a Ústava je tak v tomto bodě, i ze strany státních orgánů, nepochybně zásadně porušována.

Pokud jde o podporu rodiny, hodně důležité je i téma bydlení. Jaké nabízíte řešení pro dostupnější bydlení?

Stát musí převzít hlavní odpovědnost za bytovou politiku a za cenově dostupné bydlení. Patří sem státní bytová výstavba, podpora družstevního a obecního bydlení, ale i odvážnější a ambicióznější projekty, například založení státní hypoteční banky, která bude poskytovat velice nízko úročené úvěry na bydlení pracujícím rodinám s dětmi a v době, kdy o tyto děti v předškolním věku řádně pečují, jim splátky úvěru sníží nebo odloží. Tyto dostupné úvěry se státní garancí jednak podpoří bytovou výstavbu a zásadně rozšíří nabídku bytů a zároveň vytvoří tlak na komerční banky, aby své hypoteční úvěrové sazby výrazně snížily.