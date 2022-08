Exsenátor Gawlas „zastavil“ rychlíky pod Beskydami. Teď se bojí zdražování. „Musíme ochránit hlavně děti a seniory“

Když Petr Gawlas zastupoval v letech 2010-2016 v Senátu Třinecko, Těšínsko a Jablunkovsko, vyjednal, aby pod Beskydami začaly zastavovat rychlíky do Prahy. Teď se znovu pustil do volebního klání, protože se obává dopadu zdražování hlavně na odlehlé regiony, které jsou pro politiky z hlavního města až příliš vzdálené. „Naše nemocnice, školy a domovy pro seniory jsou ve srovnání s mnoha evropskými státy na výborné úrovni. Ale bojím se, že drahota může všechno změnit. Jako senátor se chci zasadit o to, aby se nezapomnělo hlavně na děti a staré lidi, kteří naši pomoc opravdu potřebují,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Petr Gawlas.

Po šestileté pauze chcete znovu usednout do senátorské lavice. Co vás k tomu vede?

Rozumím všem kritikům, kteří by Senát nejraději zrušili, ale dospěl jsem k tomu, že pozitiva převažují. Jedna věc je, že Senát je pojistkou proti Sněmovně, často upravuje poslanecké návrhy nebo je i zamítá, pokud jsou fakt špatné. Není to tak dávno, kdy senátoři zablokovali pandemický zákon, který nebyl dobře připravený a zbytečně omezoval svobodu lidí. Ale skutečný význam Senátu vidím v něčem úplně jiném.

V čem?

Poslanců je hodně a lidi ani neví, kdo je ve Sněmovně zastupuje. Ale senátora si zvolí v každém volebním obvodu jen jednoho a ten musí pracovat pro všechny, pro celý region. Samozřejmě je to o lidech – když chcete pomáhat svému regionu, nemůžete trávit čas mezi schůzemi v malostranských kavárnách, ale musíte se pokaždé vrátit zpátky na zem do svého volebního obvodu a zjistit, co lidi potřebují.

Jak může senátor z nejvýchodnějšího cípu Moravy pomáhat svému regionu v Praze?

Senátor přece nemůže měnit jízdní řády, to mají na starost úředníci na ministerstvech…

Nejdříve jsem zkusil České dráhy – tam to byla jedna velká výmluva. Nejdříve říkali, že v Návsí, což je vlastně název jablunkovského nádraží, máme tři tisíce obyvatel a nikdy to nemůže ekonomicky vycházet. Když jsem jim vysvětlil, že nejde o Návsí, ale o třicetitisícový region, začali počítat koleje na nádraží… Tak jsem se naštval, zavolal šéfovi Regiojetu Radimovi Jančurovi a najednou všechno šlo.

Jak se k tomu Regiojet postavil?

Radim Jančura mě seznámil s Jiřím Schmidtem, tehdejším obchodním ředitelem Regiojetu. To je strašně otevřený člověk, inteligentní, navíc má rád přírodu a dobře zná Beskydy, takže jsme si hned padli do oka. Poslal k nám své odborníky a těm bylo hned jasné, že naše nádraží je obrovské a sedm kolejí je až moc. Navíc jim to vycházelo i byznysově. Během dvou měsíců jsme vše vyjednali a od nejbližší změny jízdního řádu už z Jablunkova, tedy vlastně z Návsí, začaly jezdit žluté vlaky až do Prahy. A v Českých drahách se hned chytli za nos, takže teď u nás už zastavují i jejich rychlíky. Dostával jsem pak děkovné e-maily od studentů z celého regionu, jak jim to zrychlilo cestování na univerzity, ale i SMSky od babiček, že se konečně můžou podívat do Prahy za svými vnoučaty…

To byl docela majstrštyk. Ale podobných příležitostí asi nemá senátor mnoho.

Náš region je od Prahy tak daleko, že někteří politici tady ještě nikdy nebyli. A úředníci na ministerstvech už vůbec ne. Takže je to o každodenní poctivé práci – v regionu zjistíte, co lidi trápí, a v Praze zařídíte, aby se to změnilo. Jako místopředseda senátního výboru pro dopravu a energetiku jsem měl dveře otevřené na všechna ministerstva.

Co se vám tam ještě podařilo zařídit?

To je vaše motivace, proč jdete do voleb znovu?

Baví mě pracovat pro lidi. U nás jsme si už zvykli, že co si neuděláme sami, to nemáme, ale někdy je třeba tomu pomoct. Vzpomínám si třeba na situaci kolem polského gymnázia v Českém Těšíně, kde měli jeden rok méně studentů a hrozilo jim zrušení jedné třídy v prvním ročníku. Přitom šlo jenom o jeden populačně slabší ročník, ale škole by to přineslo velké problémy. Vzal jsem do Prahy ředitele gymnázia i polských základních škol z celého regionu, aby situaci tehdejšímu ministrovi školství Pavlu Dobešovi vysvětlili osobně. Hned to pochopil, udělil gymplu výjimku a díky tomu tři třídy v prvním ročníku zůstaly. A myslím, že dneska už jsou plné…

Rychlíky do Prahy už od vás jezdí, obchvaty jsou hotové a ten frýdecko-místecký před dokončením, polské gymnázium funguje. Jaké jsou vaše další výzvy?

Valí se na nás obrovská drahota. Premiér mluví o tom, že nenechá nikoho padnout, ale vláda si neuvědomuje, jak nás zdražování zasáhne. Mám na mysli zdravotnictví, školství, domovy pro seniory nebo třeba sportovní kluby, které se starají o naše děti. Teď bude aktivní senátor pro svůj region ještě důležitější než kdykoliv dříve.

