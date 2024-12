Fiala zakrýval selhání. Luděk Bednář tuší souvislosti vysmívaného výroku

Ludvo, pojďme se podívat na tu „pravicovou politiku“ v České republice. A ty uvozovky používám záměrně. Proti tomu, aby ODS šla do parlamentních voleb v rámci koalice SPOLU, se bouří okresní organizace strany a pochybuje o tom i jihočeský hejtman Martin Kuba. Premiér Fiala má však pocit, že SPOLU jako takové má šanci získat ve volbách 30 %. Co si o tom myslet?

Petru Fialovi nezbývá nic jiného, protože namísto politiky prosazuje ideologii Antibabiš. Dnes sice v umírněnější podobě než před předchozími parlamentními volbami, ale pořád tento moralizující přístup v jeho politice převládá. Pokud by ho opustil, byl by to „nádherný politický výmyk“, ale přišel by o moc. A to si zřejmě uvědomuje. Navíc do tohoto přístupu značně investoval, a to nejen ideologicky, ale i byznysově. Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 9% Tomio Okamura 5% Kateřina Konečná 70% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 1% Jindřich Rajchl 10% Robert Šlachta 3% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 12267 lidí

Jak vnímáte pozici Alexandra Vondry? Zdržel se hlasování o Komisi von der Leyenové, ale především v těch evropských tématech „bruslí“ tak, že mezi námi konzervativci je bojovný, nicméně kandidoval do Štrasburku na stejné kandidátce jako Danuše Nerudová. Vyčítáte mu to?

Alexandr Vondra se na rozdíl od Petra Fialy snaží dělat politiku. A jeho politické piruety jsou občas na vysoké úrovni, jak balancuje mezi křídlem ODS Petra Fialy a Martina Kuby. V politickém smyslu mu proto jeho jednání nelze příliš vyčítat, je neprůhledný, což v politice není na škodu.

V podstatě všichni v této zemi vidí, že zažíváme ekonomické problémy a kupní síla klesá. Premiér Fiala však přijde s tím, že za další čtyři roky jeho vlády vzrostou platy. Když se nad tím zamyslíte, vyplatilo se mu takové prohlášení?

Jeví se mi to tak, že šlo o politický marketing, kterým na sebe chtěl upozornit, aby zakryl své selhání v politice, mnozí však toto tvrzení vzali vážně a začali o něm diskutovat, ač ho měli přejít mlčením. Pokud toto upozornění na sebe bylo cílem Petra Fialy, pak byl tento jeho politický marketing úspěšný.

Ekonomka Ilona Švihlíková tvrdí, že naše země poskytuje takové luxusní podmínky zahraničním korporacím jako nikdo na světě. Korporace od nás vyvádějí peníze tak jako nikde a kvůli tomu německé platy prostě nedoženeme. Máme považovat taková slova za „levicová“ a pravičák je má odmítnout?

V současné době deglobalizace tato otázka nedává smysl, protože se začíná objevovat to, čemu se říká levicový konzervatismus. Docela dobře tento myšlenkový směr ukazuje německý ekonomický sociolog Wolfgang Streeck ve své nejnovější knize Měla by se znovu převzít kontrola?: Státy a státní systémy po globalizaci. Nevím, jestli ji Ilona Švihlíková četla, a pokud nikoli, měla by si ji přečíst, protože je v jejích intencích.

Psali jsme: „Ne, tohle si nemyslete.“ Luděk Bednář temně po výhře Trumpa

Pokud se podíváme na 90. léta, kdy se u nás uvolnilo soukromé podnikání, z ekonomického pohledu: bylo tenkrát něco, co jsme měli dělat jinak?

V tomto ohledu bychom neměli soudit z dnešního pohledu minulost. Od devadesátých let uplynulo třicet let, jsou tedy soudobou historií, ale nevšiml jsem si, že by vyšla o této době nějaká historická práce. Ale abych odpověděl na otázku z dnešního pohledu: nevybavuji si, že by tehdy někdo přišel s dlouhodobou strategií malý stát, který chrání vnitřní a vnější bezpečnost naší země a její obchodní a zahraničněpolitické národní zájmy, a to včetně Evropské unie a NATO, do nichž jsme tehdy usilovali vstoupit. Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6546 lidí

Jak jste se tenkrát vlastně díval coby už oficiální novinář na Klausovu privatizaci? A na konkurenční, řekněme, Pithartův model, podle kterého jsme měli velké podniky nejprve ozdravit a až pak prodat zahraničním partnerům?

V té době jsem ekonomice příliš, možná vůbec nerozuměl a vnímal jsem tyto dva konkurenční přístupy jako politický střet, jak získat investiční kapitál, kterého se nedostávalo. A bylo mi v podstatě jedno, jak ho získáme. Chtěl jsem kapitalismus, který jsem měl spojený se soukromým podnikáním v duchu díla Adama Smithe Teorie mravních citů, bylo to tedy spíš v teoretické rovině.

Já jsem se na to neptal proto, že bych chtěl nadávat na Václava Klause, ale proto, že mnozí čtenáři, kteří ani náhodou nejsou komunisté, se na 90. léta dívají jako na jakýsi kořen problému, kvůli kterému dnes ty „německé platy“ nemáme.

Nechce se mi zapojovat do nesmyslné diskuse o vyrovnání se českých a německých platů. Věnujme se sami sobě, a když to budeme dělat dobře, možná někdy v budoucnu v Německu povedou diskusi, jak se vyrovnat českým platům. To však neznamená, že nemáme sledovat, co se děje jinde ve světě.

Lze vlastně Německo považovat stále ještě za referenční bod, ke kterému se upínat? Kde máme vidět dnes ekonomický vzor pro nás?

Ve chvíli je potřeba sledovat, jak se Elonu Muskovi a Viveku Ramaswamymu podaří v USA zefektivnit federální byrokratický aparát.

Nedávno jsme pořídili s Luďkem Bednářem videorozhovor, který najdete zde: