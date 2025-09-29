Fialova vláda schválila šílenost, způsobí katastrofu. Odborník od Okamury varuje a nabízí řešení

Vy v SPD kritizujete přestřelené ceny elektřiny a energií obecně. Též prosazujete energetickou bezpečnost. Jaké nabízíte řešení problému?
Český stát musí podle nás převzít plnou kontrolu nad procesem výroby, distribuce, cenotvorby a prodeje elektřiny. Ceny této komodity je nezbytné zastropovat u jejích výrobců i u obchodníků s elektřinou. Nezbytným krokem na této cestě je převzetí společnosti ČEZ, která je největším výrobcem i distributorem elektřiny v České republice, do plného vlastnictví státu prostřednictvím odkupu podílů jejích minoritních akcionářů.
Zároveň musíme co nejrychleji rozšířit kapacity českých jaderných elektráren a urychleně odstoupit od všech zničujících závazků klimatické a energetické politiky Evropské unie, od Green Dealu a zejména od likvidačního systému emisních povolenek první i chystané druhé generace. Je to věc prvořadého národního zájmu a nesnese to odkladu.
Fialova vláda tento problém podle vás neřeší?
Fialova vláda není řešením problému, ale jedním z jeho původců.
V jakém smyslu?
Nová energetická koncepce České republiky schválená vládou Petra Fialy je totiž založena na řízeném odklonu od uhlí a úplné dekarbonizaci teplárenství. Jinými slovy Fialova vláda počítá jako s hotovou věcí s úplným útlumem využití uhlí pro výrobu elektřiny a tepla do roku 2033, což způsobí naší energetickou nesoběstačnost a trvalé a masivní zdražení elektřiny.
Jediným důvodem tohoto kroku je podřízení se stavu, kdy Evropská unie a její škodlivá a nesmyslná politika zcela pokřivily energetický trh a nahradila jej ultrasocialistickým umělým paskvilem, systémem emisních povolenek, který elektřinu a teplo vyrobené z uhlí zásadním způsobem zdražuje, činí je nekonkurenceschopnými a likviduje jejich produkci. A tím i ekonomiku států, kde je uhlí významným zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla. Pouze Poláci si na několik desetiletí vyjednali výjimku z těchto regulací.
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
hlasovalo: 1758 lidí
Ukončení výroby elektřiny z uhlí a její částečné nahrazení elektřinou z nespolehlivých tzv. obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, biomasa)rovněž ohrozí provoz naší přenosové soustavy – jak jsme to ostatně viděli již letos v červenci v podobě několikahodinového blackoutu na velké části území naší republiky. V tomto kontextu je důležité uvést, že Fialova vláda (i na základ nařízení Evropské unie) plánuje, že v roce 2040 bude výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů činit až 47 procent celkové produkce elektřiny! Fialova Státní energetická koncepce ovšem vůbec nepracuje se scénářem ukončení výroby elektřiny z uhlí ještě dřív než v roce 2030, což ovšem reálně hrozí.
Proč nám hrozí ukončení výroby elektřiny z uhlí ještě dříve?
Dvojice našich největších výrobců elektřiny, společnosti ČEZ a Sev.en Energy, již totiž před časem veřejně varovaly, že pro ně výroba elektřiny z uhlí nebude rentabilní již v horizontu tří let, a že tudíž své uhelné elektrárny v takovém případě zavřou. Připomeňme si, že výroba elektřiny z uhlí činí v současné době plnou třetinu celkové produkce elektřiny v České republice.
Státem vlastněný správce české přenosové soustavy – společnost ČEPS – nedávno zveřejnil Zprávu o zdrojové přiměřenosti do roku 2040. Analyzuje v ní, nakolik budou u nás v blízké budoucnosti zajištěny dodávky elektřiny. A modeluje čtyři scénáře, které se liší podle tempa odstavování uhelných elektráren. ČEPS v této souvislosti varuje, že rychlý odchod od uhlí navíc nepřinese automaticky čistší energetiku. Při nejrychlejším zvažovaném tempu dekarbonizace budou uhlíkové emise dokonce vyšší než při udržení výroby elektřiny uhlí až například do roku 2040. Bude totiž rychleji stoupat spotřeba elektřiny, což produkci emisí potáhne nahoru! Scénáře s koncem výroby elektřiny z uhlí v letech 2033 a 2030 signalizují vysoké náklady a závažné riziko nedostatku elektřiny.
Při zachování uhelné energetiky alespoň do roku 2038 podle ČEPS ale vážnější nouze o elektřinu nehrozí…
Ano, ovšem pouze pod podmínkou, že v roce 2036 rozjede v Dukovanech nový jaderný reaktor. Což je prakticky nereálné. Pokud skončí uhelná energetika do roku 2033, bude podle ČEPS chybět České republice nebezpečně velký objem elektřiny. Při nejradikálnějším a nejrychlejším dekarbonizačním scénáři by nám hrozil vážný nedostatek elektřiny už v roce 2030.
Zpráva ČEPS říká, že v případě kompletního odklonu od uhlí a transformaci tepláren na zemní plyn do konce roku 2030 se staneme v oblasti elektřiny závislými na jejím dovozu z Francie, Německa a skandinávských zemí, přičemž okolo roku 2035 mohou hrozit i výpadky dodávek elektřiny v důsledku nepřiměřené zátěže přenosové soustavy v letních měsících (nadprodukce elektřiny ze slunce).
Odklon od uhlí samozřejmě dopadne také na výrobu tepla. A na jeho cenu. Takže zatímco dnes je Česká republika vývozcem elektrické energie, v příštích desetiletích se posune do pozice importéra, kdy z dovozu by mohlo pocházet až 20 procent elektřiny, kterou zde spotřebujeme. Přičemž celková spotřeba elektrické energie s ohledem na elektrifikaci vytápění a dopravy opět v důsledku tlaku Evropské unie vzroste až o dvě třetiny oproti současnému stavu.
Státní energetická koncepce vytvořená Fialovou vládou a praktické kroky této vůči Evropské unii neuvěřitelně servilní vládní reprezentace představuji pro náš stát (mj. založený na vysoce energeticky náročném průmyslu) naprosto zničující strategii směřující proti našim národním ekonomickým zájmům ČR. Jde o nepokryté omezování suverenity České republiky a poškozování jejího hospodářství a životní úrovně českých občanů. Je to trestuhodné.
A co nám podle vás hrozí v nejbližší době?
Anketa
Jdete k volbám?
hlasovalo: 9152 lidí
Nic jiného než ukončení těžby a uzavření českých uhelných elektráren (a následně tudíž i uhelných dolů), jelikož naši „uhlobaroni“ zcela logicky nebudou dobrovolně produkovat mnohamiliardové ztráty a přicházet tak o svůj majetek. Ale my nemůžeme fungovat bez uhlí! Nemáme za něj náhradu.
Mluví se ale o plynu jako přinejmenším dočasné náhradě za uhlí…
Za ročně spálených až třicet pět milionů tun uhlí bychom potřebovali až dvanáct miliard kubíků plynu. A ten není kde vzít ani ho kudy dopravit. Navíc nejsou k dispozici parní turbíny. A další potřebné jaderné bloky v Dukovanech a v Temelíně neexistují ani na papíře.
K odchodu od uhlí nás nutí pouze tlak emisních povolenek Evropské unie, které se ovšem vzápětí přelijí z uhlí na plyn, kde existuje tzv. metanová past, protože emise zemního plynu se počítají od těžby až po spotřebu. Takže ve finále může být výroba elektřiny z plynu dražší než její výroba z uhlí.
Jaké je podle vás řešení?
Pokud chceme, aby náš průmysl zůstal konkurenceschopný a aby cena elektřiny pro naše domácnosti nebyla likvidační, což v souhrnu mj. znamená i vysokou inflaci a rychlý růst cen téměř veškerého zboží a služeb, musíme odstoupit od systému emisních povolenek Evropské unie a pokračovat ve výrobě elektřiny z uhlí, dokud nebude zajištěná její plná náhrada elektřinou z nových jaderných zdrojů. I za cenu tvrdého konfliktu s Bruselem a Berlínem.
Je nesporným faktem, že pokud bude pokračovat české vládní vazalství směrem k Evropské unii, bude cena elektřiny markantně stoupat i v příštích letech. A to tím způsobem, že na současnou míru zdražování této komodity budeme ještě vzpomínat se slzou v oku.
Se slzou v oku?
Ano. Struktura energetiky (tzv. energetický mix) se totiž významně mění kvůli zhoubnému dopadu regulací vyplývajících z Green Dealu Evropské unie, a to zcela nesprávným a nesmyslným směrem k socialistické státní podpoře a preferenci jediného typu zdrojů – nestabilních a občasných tzv. obnovitelných zdrojů. Proto je i nutné masivně posilovat distribuční sítě, čímž se nebývale a nezadržitelně zdražuje provoz celé elektrizační soustavy. To vše se negativně promítá a ještě se hlavně promítat bude do nárůstu výsledné ceny energií.
Ceny elektřiny v ČR rovněž zcela nesmyslně, i kvůli obchodování této komodity přes tzv. středoevropskou lipskou komoditní burzu, kopírují ceny elektřiny v Německu. Byť Němci mají dlouhodobě nesrovnatelně vyšší výrobní náklady na produkci této komodity a také výrazně vyšší mzdy než Češi. Šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš cca před rokem v rozhovoru pro Seznam Zprávy dokonce uvedl, že jím vedená společnost nemá na výsledné ceny elektřiny žádný vliv.
Podle Jaroslava Míla, který seděl v křesle šéfa ČEZ v letech 2000 až 2003 je tzv. evropský trh s elektřinou dokonce jeden velký mýtus, protože trh může fungovat jen v rámci obchodních zón (národních států) s vlastními pravidly a s vlastní cenovou politikou.
Můžete to přiblížit?
Zatímco na volném trhu zboží a služeb soupeří náklady, technologie a podnikatelské nápady, tak v evropské energetice soupeří jednotlivé státy a jejich energetické lobby a nadnárodní korporace a o konečném vítězství rozhoduje jejich geografická poloha, přírodní podmínky a schopnost jednotlivých států energetiku dotovat z veřejných rozpočtů. V prostředí tzv. jednotného energetického trhu Evropské unie promořeném dotacemi hradí veškeré náklady občané jako koneční odběratelé energií. A protože to nestačí, rovněž i jako plátci daní prostřednictvím jejich neustálého zvyšování.
Zisk z dodávek energií naopak zůstává pouze u energetických firem, u obchodníků, u vlastníků komoditních burz, u různých překupníků, spekulantů a podobně. Jde o zvrácenou formu takzvané socializace nákladů a privatizace zisků. Produkce českých elektráren je přitom ještě stále docela levná. Ukazují to i čísla zveřejňovaná ve výročních zprávách společnosti ČEZ.
Můžete ta čísla zmínit?
Vloni tato společnost nabízela jednu kilowatthodinu silové elektřiny průměrně za 2,85 koruny za jednu kilowatthodinu. Přesto její obchodní firma ČEZ Prodej po většinu roku prodávala silovou elektřinu českým domácnostem za 6 korun za kilowatthodinu. Podle generálního ředitele ČEZ Beneše je to dáno právě tím, že výslednou prodejní cenu elektřiny určuje tzv. evropský trh. Evropská unie, její nařízení a její pravidla obchodování s energiemi nám tedy arbitrárně a extrémně zdražují energie, zejména elektřinu (plyn je samostatnou kapitolou). Ve hře je tedy samotná budoucnost naší energetické soběstačnosti a s tím spojené energetické bezpečnosti.
Takže pokud chceme, aby v naší zemi nedošlo k energetické, ekonomické a sociální katastrofě, musíme odmítnout systém emisních povolenek, Green Deal a rychlý odklon od uhlí. Musíme tuhle šílenost Evropské unie a Fialovy vlády zastavit.