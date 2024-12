Fialu by měl vyšetřit lékař, říká Vitásková. Pochybuje o schopnosti premiéra vykonávat funkci

Jak se díváte na prohlášení pana premiéra Fialy, že pokud mu „dáme“ ještě jedno funkční období, budeme mít platy jako v Německu?

Na tento výrok již odpověděli naši přední ekonomové, dokonce i psychiatři. Reakce veřejnosti na sítích jsou vystihující. Já to vidím pouze ve dvou rovinách. Buďto pan premiér skutečně potřebuje urychleně pomoc psychiatra, tím nemyslím Chocholouška, Holonu, Malotu, ale odbornou pomoc. Co mě udivuje, že senátoři ani poslanci nevyžadují zdravotní dokumentaci, zda je schopen vykonávat svoji funkci. Přece, když byl nemocen prezident Miloš Zeman, tak se o to senátoři velmi intenzivně zajímali. A v konečném důsledku nemá prezident takové pravomoci jako premiér.

Pokud je pan premiér Fiala duševně zdráv a hovořil o tom, že platy u nás by se srovnaly s platy v Německu (pokud bude dále u vlády), tak možná má více informací, než máme my. Třeba ví, že za tu dobu budeme součástí Německa, jako jedna ze spolkových zemí. Pak bychom se možná mohli k těmto platům přiblížit, pokud nezůstaneme jen chudou zemí Bundesland, jako nějaká východní nárazníková zóna. Musíme vzít v úvahu, že ani po 35 letech se bývalá NDR ekonomicky a sociálně nesrovnala se starými spolkovými zeměmi.

Ve stejném rozhovoru ale pan premiér uvedl mimo jiné, že bude říkat lidem pravdu. A chce naši zemi povznést jak v oblasti vzdělávání, tak inovací. Nechce, abychom byli jen montovnou. Je to možné za jedno další volební období?

Pokud si dobře vzpomínám, tak jestli to nebyl v televizi nějaký podfuk a někdo se za pana premiéra nevydával, tak konkrétně na otázku Václava Moravce odpověděl, citace pana premiéra Fialy: „Nejsem žádný superman. I když teda, když už jsem řekl, že lidem budu říkat pravdu, tak superman jsem.“

Jsem si jista, že tato věta jen stvrzuje, kam se ODS personálně dostala. Pravicová strana s tímto „personálním materiálem“… Není možné dávat na odiv „nějaké“ profesorské tituly, když v hlavě chybí to nejdůležitější…

Máte za sebou mnoho velkých manažerských pozic včetně šesti let v čele ERÚ. Máte tak vhled do reálných cen energií. Už několik let se Česko, ale i celá EU, snaží odstřihnout od dodávek ruského plynu. Naše vláda ujišťovala občany, že plyn zajistí z jiných zdrojů, ať již zkapalněný, či od jiných dodavatelů. V té době jste sdělila, že „bez ruského plynu to nepůjde“. Jak se díváte na situaci po téměř třech letech?

Dívám se na situaci kolem zemního plynu úplně stejně, jako před téměř třemi léty. V té době jsem přesně sdělila, že „bez ruského plynu to nepůjde, a když se o to pokusíme, tak to bude drahé…“ Tvrdošíjnost premiéra Fialy a jeho vlády, spojena s neznalostí problematiky, přivedla naši zemi do hospodářských problémů. Milión lidí v chudobě, energetická chudoba zasahuje velkou část naší populace. Tím mám na mysli nejen domácnosti, ale kolik podnikatelských subjektů, živnostníků, firem muselo ukončit mnohdy stoletou tradiční výrobu. Ano, byl to hazard politiků, když se snažili od ruského plynu odstřihnout, a to „za každou cenu“.

Opravdu nejsem rusofil, prošla jsem velkým byznysem ve vrcholových funkcích a vím, jak je důležité oddělit byznys od ideologie a k tomu ještě hloupé ideologie. S tím souvisí nejen nedávné prohlášení pana premiéra Fialy, že budeme kupovat ruský plyn, protože je ekonomicky výhodný. Trvalo mu to tři roky, než na to přišel? Úsměvné je také sdělení bývalého ministra průmyslu Síkely, když se domníval, že nakupujeme plyn jiný než ruský, když nám ho dával jiný obchodník. Zeptal se někdo této vlády, kolik zaplatila za nákup asi 300 mil. m3 zemního plynu, který uložila do podzemních zásobníků v tomto roce? Tak to byste se divili. Bylo to neskutečné drahé….

Ještě větší vtípek vidím v tom, když jsme ujišťováni, že jsme si vyjednali dodávky ázerbájdžánského zemního plynu. Který sice k nám nemůžeme dostat, ale vyswapuje se za ruský zemní plyn. V konečné verzi budeme mít zase ruský zemní plyn, smluvně dodaný Ázerbájdžánem.

Pokud se budeme chválit, že se ČEZ postaral o diverzifikaci dodávek zemního plynu a uzavřel smlouvu na dodávku s Alžírskem, tak je to chvály hodné jen do chvíli, než se zeptáme, kolik toho plynu je a za kolik. Tak dle dostupných informací by tento plyn měl pokrýt cca 2 % naší spotřeby a o ceně se nemluví. To je asi takové množství, kolik těží KKCG v MND.