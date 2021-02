Generál Šándor: Hamáček lhal, vícekrát. A jen straší lidi. Armáda od pondělí? Toto může přijít

ROZHOVOR „Hejtman má pravomoc vyhlásit stav nebezpečí na třicet dní. V momentě, kdy to vyhlásí všech čtrnáct hejtmanů, pak je logicky vyhlášen stav nebezpečí na celém území České republiky. Přijde mi to ale takové kostrbaté, když může být nouzový stav vyhlášený vládou. Kam jsme se to dopracovali, že se vláda a opozice nejsou schopny dohodnout,“ konstatuje bezpečnostní expert, generál v záloze Andor Šándor. „Jsem pro nouzový stav, ale také pro lepší proporcionální zdůvodněná opatření. Když potom vidíte jak strážníci nahánějí děti na Petříně, ať jdou s prominutím někam,“ dodává.

Poslanecká sněmovna neprodloužila nouzový stav a ten skončí v neděli 14. února. Co to znamená? Zaslechl jsem hlas lidu, že teď se všechno otevře - hospody, školy. Což asi tak úplně nebude...Co se tedy bude dít?

Je tu silný tlak hejtmanů přijmout nějaký stav ze zákona. Hejtman má pravomoc vyhlásit stav nebezpečí na třicet dní s tím, že mu ho vláda může zrušit. V momentě, kdy to vyhlásí všech čtrnáct hejtmanů, pak je logicky vyhlášen stav nebezpečí na celém území České republiky. Hejtmani uvažují o tom, že by požádali vládu, aby vyhlásila nouzový stav. Jak politicky je to politicky průchodné, to je samozřejmě otázka, druhou věcí je jak je to právně. Což nevím. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 8% Je to jedno 3% hlasovalo: 11465 lidí

Musím ale říci důležitou věc. Ministr Hamáček ve čtvrtek v parlamentě lhal a zbytečně plašil lidi. Není pravda, že nelze použít armádu. Lze ji využít na základě dvou zákonů. Zákona 219 z roku myslím 1999 a pak 240 z roku 2000. To je krizový zákon. Kde je jasně stanoveno, že armáda může být takto použita.

Tedy, že vojáci třeba můžou vypomáhat v nemocnicích?

Ano. Hejtman Kuba se vyjádřil v tom smyslu, že by armáda nemohla pomáhat v domovech důchodců. Myslím, že je to ukázka velkého právního nihilismu v této zemi. Neumíme se chovat v duchu zákona a pořád chceme mít každou jednu eventualitu v zákoně napsanou. Pokud máme nějakou krizi, nemáme jiné prostředky než armádu, nebo hasiče, tak přestaňme laborovat, jestli armádu použijeme, nebo ne. Prostě ji použijeme.

Hamáček lhal i v tom, že nelze čerpat ze státních hmotných rezerv. Nesmysl. To nejsou státní hmotné rezervy vlády. To jsou státní hmotné rezervy této země. Když jsem v roce 2014 dělal s Jirkou Šedivým cvičení Blackout, tam všechno normálně běželo za stavu nebezpečí, které vyhlásila Praha. Policie, hasiči, vojáci. Všechno fungovalo. Není pravda, co říká Hamáček. Pouze pořád straší lidi.

Pravdou je, že nouzový stav je platforma pro rozsáhlá plošná opatření. To ano. Ve stavu nebezpečí je také možné zavřít restaurace, ale jen lokálně, podle výskytu problému. Takže když by všechny kraje vyhlásily stav nebezpečí, hejtmani by je mohli lokálně všude zavřít. Ale je to nesmysl, kam jsme se to dopracovali, že se vláda a opozice nejsou schopny dohodnout.

Hraje se také o čas. V neděli nouzový stav končí, stihnou do pondělí všechny kraje vyhlásit stav nebezpečí?

Dá se to stihnout. Podle zákona hejtman nebo primátor musí vyhlásit stav nebezpečí písemně. Uvede to na vývěsce a je to. Toto vyhlášení nevidím jako problém. Stejně jako svolání krizových štábů. Mají na to pátek, sobotu a neděli. Přijde mi to ale takové kostrbaté, aby všechny kraje vyhlašovaly stav nebezpečí, když může být nouzový stav vyhlášený vládou.

Tady zase dochází k obalamucování lidí, kdy ministr zdravotnictví Blatný říká, že skončí koordinátoři volných lůžek a podobně. Přeci primář sokolovské nemocnice to říkal jasně, že už šest týdnů volají o tom, že mají problém. Tak jaký koordinátor lůžek a jak to funguje? Ministerstvo zdravotnictví s nimi nekomunikovalo. Mluvím o tom proto, že ministr zdravotnictví říká, že by si to potom musely kraje dělat samy extra.

Problém začal tím, že když vznikla krize, premiér Babiš nekomunikoval ani s ministry vlastní vlády, byť za sociální demokracii. Vzpomeňte si, že nechtěl svolat krizový štáb. Když ho svolal, nechtěl aby Hamáček byl předseda. Takhle se tu zavedla komunikace už v samotné vládě. Při té druhé vlně se vždy spoléhal na hlasy komunistů a na opozici kašlal. Najednou se komunisti postavili proti a Babiš ve své neschopnosti komunikovat s těmito lidmi rozumně a normálně, na to ve čtvrtek dojel.

Psali jsme: Hejtman Kuba: Škála názorů, které mezi námi zaznívají, jsou zatím dost pestré

Premiér Babiš sice možná má rezervy v komunikaci, ale řešit to ze strany opozice tak, že se neprodlouží nouzový stav a tím se vlastně ohrozí zdraví a životy lidí, mi přijde mírně řečeno velice podivné....

Anketa Který z lídrů sněmovních stran ve vás vzbuzuje největší důvěru? Babiš 35% Fiala 1% Bartoš 1% Okamura 47% Jurečka 6% Filip 3% Hamáček 1% Rakušan 0% Pekarová-Adamová 0% Klaus ml. 6% hlasovalo: 16185 lidí

Souvislost s tím, proč počet případů nákazy covidem neklesá, může mít i pomalé očkování v důsledku nedostatku vakcín. Jak je možné, že nejvíce vakcín v Evropě má Británie, Rusko a Srbsko, z nichž ani jedna z těchto zemí není členem EU? Nelze než ukazovat prstem na Evropskou komisi, že v případě vakcín postupovala špatně...

Máte naprostou pravdu. Bohužel tam, kde se mohla Evropská komise zaskvět, aby všem těm, kdo nemají rádi EU a volají po odchodu z ní, ukázala, že v takovéto velké organizaci a jednotě je síla...no tak to se bohužel nepodařilo a dopady ještě pocítíme. Je to problém, který jde skutečně za předsedkyní Evropské komise a dalšími lidmi. Evropské státy se spolehly na to, že to EK zařídí. Tak nedělaly nic jiného. Británie - když je mimo EU - si to zařídila sama. Srbsko si to zařídilo přes Rusko a Čínu. Jediný Orbán, kterému je spíláno, že není demokratický politik a podobně, chápe že jeho politický osud závisí na maďarském voliči a nikoliv na názorech Evropské komise. Tak se podíval tam, kde vakcína je, nedělá z toho politiku.

Já osobně také nemám problémy s vakcínami mimo západní svět. Pokud budou schváleny, že jsou bezpečné, no tak proč je nepoužívat. Je třeba také říci, že Pfizer, Moderna i AstraZeneca mají dočasné povolení. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA po nich chce další údaje. Může se teoreticky stát, že by toto dočasné povolení mohlo mít nějakou modifikaci.

Když bude ruská vakcína dobrá, tak proč ne. Prostě bych horoval proto, abychom si přestali myslet, že Orbán bude klidně riskovat zdraví Maďarů a nechá do nich pouštět nějaké svinstvo. To samé Putin, nebo srbská předsedkyně vlády. To je nesmysl.

Nebo taky celá Jižní Amerika...

Přesně. Je potřeba přestat do toho cpát politiku.

Na facebooku jste při kritice nedostatku vakcín psal ve smyslu, že takto to vypadá, když do nejvyšších evropských orgánů jsou nominováni druhořadí politici, odložení, jinými slovy nepříliš schopní....

Ano. Je to tak. Merkelová si prosadí do čela Evropské komise bývalou ministryni obrany. Ta ji tak nebude ohrožovat a komplikovat Německu život. Takhle to je.

No předtím ohrožovala Bundeswehr, vy jste k tomu uvedl v nadsázce že ho zdecimovala více než Žukov Wehrmacht...

Přesně tak. A na závěr dodám hlavně se z toho nepodělat...

