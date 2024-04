Hádáte se? To se vládě hodí. Pak nemusí řešit to důležité. Varování Michala Šmardy

Vládní politici české veřejnosti vnucují virtuální problémy a odklání tím pozornost od závažných věcí, které neumějí nebo nechtějí řešit. PL to řekl předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Pro vládu je výhodné, když se lidé hádají o zástupných tématech. Skutečným problémem je ale to, že poctivě pracující občan musí pobírat dávky, aby zaplatil bydlení a jídlo,“ varuje Šmarda.

Pane předsedo, mluvíte za Sociální demokracii o celé řadě témat, zvláště v oblasti sociální politiky, které podle vás vláda neřeší, anebo naopak podniká kroky, které považujete za nebezpečné. V čem spatřujete největší rizika?

Hrozně mě štve, že se Česká republika reálně propadla, nerosteme a naopak se dál propadáme a jsme někde na úrovni roku 2017. Veškerá práce, kterou tady lidé udělali, je najednou pryč. S hospodářstvím se logicky propadla i životní úroveň našich občanů, což vidíme na každém kroku.

Po brutální inflaci se propadly reálné mzdy a lidé, kteří poctivě pracují a dělají všechno správně, se dneska dostávají do takové situace, že klesají ze střední do nějaké ohrožené třídy a nemají pomoc. Vládní politici místo řešení tohoto zásadního problému přicházejí s tím, že lidi bude snadné vyhazovat z práce, zastropuje mzdy, aby nerostly. Odmítají zvýšit minimální mzdu a s tím všechny ostatní.

Parlamentní opozice ale přece nenechává na vládě nit suchou. Je to nedostatečné?

Opozice ve sněmovně žádná reálná řešení nepřináší. Není to vůči vládě žádná alternativa. Sice říkají, že to vláda dělá špatně, ale místo nabídky řešení pro lidi se hádají, jestli je větší podvodník Fiala nebo Babiš. Zásadní politická debata je nahrazena tématy, která nejsou podstatná. Pokud se tohle nezmění, Česká republika nebude schopna se nastartovat k růstu. Bez toho se prostě životní úroveň lidí zvyšovat nezačne. To je pro Sociální demokracii naprosto nepřijatelné.

Na druhou stranu, zajímají tahle témata lidi? Vidíme, že veřejná debata je v poslední době plná vášnivých diskusí o tom, kdo je a není proruský, kdo šíří dezinformace, kdo chce manželství stejnopohlavních párů a podobná témata. Práva zaměstnanců nebo věk odchodu do důchodu přední stránky novin neplní…

Říká se, že mnohem lépe se zdaňuje ten, komu vládneš, než ten, komu sloužíš. To je celý princip dnešní české politiky. Pro vládní establishment je mnohem výhodnější, když se lidi hádají o vámi zmíněných tématech, o tom, jaká práva budou mít homosexuálové nebo jak dopadly volby na Slovensku, než vysvětlit, že nemá žádná řešení k tomu, aby se občanům zvyšovala životní úroveň. Pokud se lidé hádají o kulturních tématech, nikdo na politicích nevymáhá zavedení spravedlivých daní, aby velký kapitál platil daně větší než živnostníci nebo zaměstnanci. Politici na tohle nemají odpovědi a raději předkládají zástupná témata.

Viděli jsme, jak se celý Parlament desítky hodin hádal o korespondenční volbu. Jedni panáčci se tvářili jako zastánci, druzí jako odpůrci a zaplevelili tím sněmovnu, kterou tahle pitomost stála miliony korun. Místo toho měli řešit, aby se naše země opět začala zvedat. Nejen vládní politici, ale všichni politici v Parlamentu rozehrávají tyto hry z důvodu, že nemají odpovědi na ty nejzákladnější otázky.

Přistoupila na to veřejnost, anebo není její odpor pouze slyšet?

Musíme udělat všechno pro to, aby lidé od politiků začali očekávat skutečné řešení důležitých věcí. Nejde jen o problém naší republiky. Politici lidem vnucují virtuální problémy a lidé si to nechávají líbit. Nepřítelem běžného pracujícího člověka není narovnání práv pro různé typy menšin. Skutečným problémem běžného člověka je, zda za svoji práci bude mít dostatečnou životní úroveň, aby mohl důstojně žít. Přestože množství lidí pracuje na plný úvazek, má zároveň právo na sociální dávky. Lidem, kteří celý život poctivě pracují, stát doplácí dávky na to, aby si mohli pořídit základní životní potřeby. To je nepřijatelné. Jak je možné, že si člověk poctivou prací nevydělá na to, aby si mohl koupit jídlo, zaplatit nájemné a energie? To politici neřeší a my to hodláme změnit.

