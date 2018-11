Hassan Mezian: Češi se bojí muslimů, protože je neznají. Jsou vystrašení. Korán říká, že nejlepší je ten, kdo dělá dobře ženám

Americký institut Pew Research Center udělal průzkum po celé Evropě. Ten ukázal, že méně, než Češi, mají muslimy rádi jen Arméni. Jen 12 % Čechů by do rodiny přijalo muslima. Proč?

Já vám řeknu proč, protože neznají muslima. Většina Čechů v životě nepoznala muslima. Je to strach jednak z neznámého a jednak jsou vystrašení z různých důvodů. Jednak důvody ve vlně migrace, která vrcholila a jednak z toho, jak vznikl takzvaný Islámský stát a jeho praktiky. A dále teroristické útoky. A ještě navíc - a to je také hlavní problém v České republice - jsou politici, kteří nemají žádné jiné téma, než nahánět strach a honit politické body. Místo toho, aby se věnovali skutečným problémům v této zemi, kde příjem člověka je třikrát menší, než na západ od nás. Skutečně se tím zastírají skutečné problémy. Na Západě od nás tento problém od nás řeší věcně.

Sousední Slováci by přijali muslima za člena rodiny ve 47 procentech případů. Jak lze vysvětlit obrovský rozdíl mezi dvěma národy, které byly donedávna součástí jednoho státu?

To bych se ptal novinářů. Vy byste nám mohli říci, proč tomu tak je. Muslimů v České republice není mnoho, ale myslím si, že na Slovensku je tomu stejně. Takže také nemají zkušenosti. Ten rozdíl skutečně nechápu.

Říkáte, že jsme vystrašení, ale co jiné důvody. V některých muslimských komunitách je žena podřízena muži a musí poslouchat. Třeba to vadí naší křesťanské kultuře.

Já jezdím po světě a ve spoustě zemí až na výjimky mají ženy prvenství v postavení - ve spoustě zemí světa. Špatné chování k ženám muslimů nevyplývá z islámu. Náboženství v Koránu říká, že nejlepší je ten, který se ke svým ženám - žena je sestra, žena, matka, vnučka – dobře. To je v Koránu. Ráj leží pod nohama matek.

Faktem stále zůstává, že v některých muslimských komunitách tomu tak je.

V některých, ale to nevyplývá z islámu, ale z nějakého společenského zřízení. To je proti islámu, to je rouhání. Kdo se chová špatně k ženě.

V době zveřejnění průzkumu se často mluvilo o tom, že Češi pozorují muslimy prizmatem teroristických útoků. Vidí Češi v každém muslimovi potenciálního teroristu?

Sám pan prezident řekl, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. To také není pravda a tuto otázku bych takovým jednoduchým způsobem neřešil. Máme pravidla, že zde platí zákony této země a nejen zákony, ale i nařízení i dopravní předpisy. Jsme země sekulární, a kdo neakceptuje pravidla této země, nedostane ani vízum pro vstup do České republiky. Ani ti kdo nerespektují slušné chování k ženám, pokud se chovají neadekvátně, tak nemají co dělat v této zemi.

Co se týče médií, do jaké míry mohla přispět k nelásce Čechů vůči muslimům a čím přesně? Které vrstvy médií k tomu přispěly?

Největší z těch médií, přestože si vás vážím, paní redaktorko, jsou ParlamentníListy.cz, které poskytují prostor pro všelijaké extremisty a lháře. Kteří nejen lžou, ale říkají poloviční pravdu, což je větší, než lež.

Takže vliv médií na strach Čechů je jasný podle vás?

Některých médií určitě. Místo toho, aby hledaly pravdu a nastolily pravdu, hledají senzaci. Ale vás si vážím, proto s vámi tuto muslimskou otázku probírám.

Jaké historické důvody vidíte pro tak skeptický postoj Čechů k náboženství jako takovému? Proč my Češi moc nevěříme náboženství?

Mám v České republice všeobecně k náboženství pozitivní vztah, protože duchovní, které znám, ať už z katolické, pravoslavné či evangelické církve, ze všech církví - pokud dodržují a hlásají k víře v Boha konání dobra jako morální kodex, vážím si toho. A pokud se neadekvátně nemíchá do politiky.

autor: Zuzana Koulová