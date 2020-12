Heidi Janků: Občas mě napadá, že kvůli covidu budu muset jít za kasu do obchodu, nebo prodat dům. Stát mi dal 85 tisíc, ale Zaorálek svou práci nezvládá

reklama

Jak vás zasáhly obě vlny koronaviru ve vašich uměleckých aktivitách, a jak jste se s nimi vůbec vypořádala? V jednom z internetových médií jste si dokonce postěžovala, že buď skončíte za pokladnou v supermarketu, anebo že budete nucena prodat dům. Nenašla jste už náhodou i jiné, pozitivnější řešení?

Co se týká toho supermarketu nebo prodeje domu, to víte, že mě občas napadají i takové myšlenky, ale zatím vyčkávám. První vystoupení mám v květnu příštího roku, takže teď spíš vyčkávám, jak se k nově vzniklé situaci postaví pořadatelé a agentury. Naštěstí mám finanční rezervu, kterou jsem ale chtěla čerpat až v důchodu, protože teď se ještě cítím plná síly s chutí pracovat. Nevím ale, co budu dělat, když tu rezervu vyčerpám ještě před důchodem a nebudu mít šanci si před penzí znovu peníze vydělat a trochu našetřit.

Nemáte v úmyslu požádat o některý grant z ministerstva kultury, a pokud jste to už udělala, jakou s tím máte zkušenost? Domníváte se, že ministr kultury Zaorálek současnou krizi v uměleckém životě zvládá dobře a pomáhá různým osobnostem či institucím v dostatečné míře?

Ano, žádala jsem na jaře o tu tzv. Pětadvacítku a teď jsem požádala o kompenzační příspěvek 60 tisíc korun, shodou náhod mi příspěvek včera přišel, takže hurá. Nicméně jsem o tyto služby požádala prostřednictvím mé účetní. Ta mi potvrdila, že žádost, kterou podávala na jaře byla úplně bez problémů a zvládne ji každý, což se nedá říct o té žádosti na 60 tisíc, kterou lze čerpat teď na podzim. Moje účetní nad tím seděla asi 3 hodiny, byla propojená s kolegou, který zvládá IT technologie a podobné žádosti už podával. Poslední hodinu se pak spojili se mnou, abychom dopracovali a doložili vše potřebné. Nakonec se nám asi po 14 dnech tato žádost ještě vrátila na doplnění o profesní životopis – známé jméno v tomto případě nehraje žádnou roli.

O panu ministrovi se nechci vůbec vyjadřovat, protože mám pocit, že celou dobu, co nemůžeme pracovat je zalezlý v nějaké noře, jen aby nemusel nic komentovat. A když ho pak někde v médiích zahlédnu, vyjadřuje se k úplně jiným tématům, než jsou pro mě zásadní. Takže mám spíš pocit, že ministra kultury nemáme.

Neznáte někoho z vaší umělecké branže, kdo se dokázal s kovidovou pandemií, v rámci své umělecké činnosti, skvěle vypořádat, a kdo naopak si už musel dočasně najít jinou profesi?

Mám v branži kamarádky a kamarády, kteří jsou podobně staří jako já, takže svou profesi nějaký ten pátek dělají a myslím, že všichni mají něco našetřeno a čekají, co bude, stejně jako já. Někteří se snaží udržovat fanoušky aspoň při on-line přenosech. Občas se o někom dozvím, že rozváží obědy, balíky a podobně. Ale jsou to spíše brigády, nikdo to asi ještě nechce řešit definitivně a všichni doufáme, že se ke zpívání nebo hraní brzy zase vrátíme. Ono taky najít práci na prahu šedesátky nebude vůbec jednoduché.

Máte už naplánovanou nějakou větší akci, až se většina nařízení začne více rozvolňovat?

Nové nabídky na koncerty a akce zatím nechodí, ani se nedivím, protože pořadatelé nemůžou nic plánovat. Chápu to. Nicméně ty akce, které se přesunuly z letošního jara a léta jsou pod smlouvou a měly by proběhnout. Ale jak už jsem říkala, nikdo neví, co bude.

Koronavirus opět rozdělil českou společnost. Jedna její část striktně dodržuje všechna opatření nařízená vládou a ještě by možná přitvrdila, ta druhá naopak protestuje a je pro ní problém nosit i roušky. Ke které z nich byste se spíše přiřadila?

Já jsem tak někde mezi. Dodržuju restrikce, jako jsou roušky v obchodech, snažím se i o rozestupy, i když to je někdy opravdu nemožné. Samozřejmostí je mytí a dezinfekce rukou, ale to jsem dělala i před pandemií. Třeba když nastala epidemie chřipky, vždy jsme doma měli antibakteriální mýdlo. Občas zajdu na návštěvu ke známým na kafe, protože společnost lidí mi fakt chybí, ale nejsou to žádné ilegální večírky o velkém počtu lidí. Nicméně některé restrikce mi připadají absurdní, ale nic s tím nenadělám, takže se tím nenechám vytáčet a nerozčiluju se. Nechápu například, proč byly tak dlouho zavřené malé krámky, kde si prodávající může ohlídat kolik lidí dovnitř pustí, ale v Bille jsme se u zeleniny mačkali jako sardinky. Také bych si dobrovolně nenechala šťourat v nose jen tak pro nic. Prostě testování zdravých lidí mi přijde nesmyslné a zavání mi to jen byznysem.

Proč si myslíte, váš osobní názor, že pandemie koronaviru zasáhla Česko na podzim tak silně? Bylo to větší neopatrností velké části veřejnosti? Nebo se lidé nechali ukolébat řečmi některých našich politických vůdců či prohlášeními známých „odborníků“ – zubařů, kardiologů atp.?

Nevím, nejsem epidemiolog ani doktor, ale myslím si, že tuhle otázku by si měla klást naše vláda. V létě jsme neustále slýchali, že se musíme na druhou vlnu připravit a ochránit hlavně seniory, pak nemocné a oslabené lidi. A místo toho jsme byli svědky narychlo stavěné polní nemocnice až v době té největší krize. Navíc jsou tyto nemocnice bez využití a platíme za ně 26 milionů měsíčně jen za pronájem prostor, a to neznáme další náklady. Nedaly se tyto peníze použít právě na ochranu té nejzranitelnější skupiny a nechat život ostatních běžet dál, třeba i s povinným nošením roušek?

Jak vůbec vnímáte chování některých vrcholových politiků, kteří na jedné straně kladou lidem na srdce, aby zůstávali doma a dodržovali všechna opatření, a na straně druhé, jako například Jaroslav Faltýnek či Miroslav Kalousek, je moc nedodržují?

Tohle asi vůbec nebudu komentovat. Ale to, že si dá někdo na veřejnosti pivo, neberu jako ten největší problém, i oni jsou jen lidi. Spíše mě zaráží schůzky vrcholných politiků v jiných prostorech, než jsou jejich pracoviště, to znamená na ministerstvu nebo v Parlamentu. To je přece daleko zásadnější problém než to, že se někdo vyfotí na ulici s pivem.

Mnoho lidí také vládě vyčítalo, že jedná mnohdy překotně a chaoticky. Různá opatření se mění ze dne na den, některá nařízení přitom postrádala logiku (např. boty jste si koupit nemohli ve speciální prodejně, ale zbraň a náboje ano). Souhlasíte s touto kritikou ze strany veřejnosti? Anebo se už nedalo nic jiného dělat, když jsme tu správnou dobu na prevenci (červenec, srpen) vlastně promeškali. Věříte vládě, že se drží jen doporučení od renomovaných odborníků – epidemiologů, infektologů a podobně?

Na tohle jsem už v podstatě odpověděla, ano s tou kritikou souhlasím a bohužel je to stále stejné. Nový pan ministr sliboval, že jeho PES do všeho vnese řád a pořádek a zase je to jinak, nerozvolnilo se od pondělí, jak to bylo slibováno, ale až od čtvrtka. Otevřou se fitcentra, ale cvičit můžete jen s rouškou – naprostý nesmysl. Prostě všechno špatně, ale protože se to mě až tolik netýká, nebudu se kvůli tomu rozčilovat.

A reakce odborníků? Nejvíc mi vadí strašení lidí a katastrofické scénáře některých osobností. Moc dobře víme, že strach je nejlepší nástroj propagandy. Proto se já zastrašit nenechám.

