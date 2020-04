Hejtman Čunek, jak jej znáte, mnohé nadzdvihne: Lidé jsou zbytečně vystrašení. Jistotu, že se nenakazíte, vám nedá nikdo

reklama

Je už načase uvolňovat vládní zákazy a omezení, která v České republice s novým koronavirem souvisejí? I vzhledem k ekonomice, kterou situace těžce zasahuje?

Myslím si, že je ten čas už skoro nejvyšší, protože mnozí lidé, kteří – ale teď nemluvím o starých a nemocných, ale o relativně zdravých do šedesáti let – jsou zbytečně vystrašení, přičemž fakta hovoří jasně. Lidí, kteří skutečně na koronavirus zemřou, je velmi málo a téměř vždy je to spojeno s přidruženým onemocněním. Takže jsem přesvědčen, že není možné zastavit ekonomiku této země ve strachu před koronavirem. Jsem pro postupné uvolňování opatření. Vyplatilo se mít roušky, mít odstupy a dodržovat hygienická opatření, a jak se ukazuje, a já tu zkušenost mám, protože jsem v práci ve velkém týmu lidí každý den, tak tady se nikdo nenakazil. Ani ve fabrikách – zdravý zdravého nenakazí. Určitě je dobře postupně uvolňovat ekonomiku.

Určitě víte o výroku náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který řekl, že bychom potřebovali populaci trochu promořit nákazou s tím, že na věc změnil názor. Pokud se prý podaří ošetřit skupinu rizikových osob, zbytek populace by měl být chorobě vystaven s tím, že část populace se už nyní stejně promořuje. Jeho slova vyvolala velkou vlnu diskusí a reakcí. Co si o tom myslíte?

Anketa Je pro vás generál Petr Pavel důvěryhodnou osobou? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 10155 lidí

Jsem přesvědčen, že jestliže to řekne profesor epidemiologie, a tento názor má i více epidemiologů, těch, již obor studují, lidí, kteří se dívají aktivně do jiných států, jak to u nich probíhá, tak to prostě musíme brát vážně. Jedna ze základních epidemiologických pouček říká, a já nejsem student medicíny, že epidemie neodchází, dokud jí neprojde více než 60 procent lidí. A mnozí u nás stále žijí v obláčku, že se tomu můžeme jednoduše vyhnout. Ano, mohli bychom se tomu vyhnout, ale to by musela existovat vakcinace, ale vakcinace znamená, že oslabenou formu nemoci do sebe dostaneme stejně a vytvoříme si protilátky.

Takže jsem přesvědčen, že jeho názor musíme brát vážně – jen bychom, což asi umíme, měli vytvořit modely, na základě kterých začne společnost ekonomicky fungovat. Zároveň dochází k pomalému promořování – tedy drtivá většina projde nákazou s lehkými příznaky. Největší problém a vrásky mně osobně dělají domovy důchodců a ochrana těchto ohrožených lidí.

Nicméně se ukazuje, že premiér Andrej Babiš s ministrem vnitra Janem Hamáčkem v tomto názoru s Prymulou nesouhlasí. Jak najít správné řešení, když je podle vás třeba poslouchat odborníky, kterým Prymula jako epidemiolog je, ale přitom s ním nesouhlasí předseda vlády a také šéf krizového štábu?

Galileo Galilei také něco vyslovil a mnozí s tím nesouhlasili, ale země je holt kulatá. To tak je a nic s tím nenaděláme. Jako politik může nesouhlasit s lecčím. Bohužel u nás se stává, že strach, který mnohé lidi ovládá, a já se jim nedivím, protože dívají-li se na záběry ze světa, tak jsou z toho vystrašení – ale ten strach je potom vede k nucení svých politiků, aby jim zajistili jistotu, že se nikdy nenakazí. A mnozí politici jsou schopni to slíbit, ačkoliv to nemůže být pravda. Všiml jsem si na cestách po krajích a při řešení situace a krizových plánů, že před čtrnácti dny v sobotu nebylo na cestách živáčka a lidé nebyli vidět, a přitom také bylo hezké počasí. Tuto sobotu a neděli jsem viděl davy lidí, kteří chodí po lese a prostě to nevydrží. Už se přesvědčují z čísel, že například ve Zlínském kraji jsou přes dvě stovky nakažených, z toho nikdo nezemřel, vyléčili se i devadesátiletí nakažení a vlastně na ventilátoru z titulu koronaviru nebyl ani jeden. Vždy šlo o přidružená onemocnění a na ventilátoru jsou tak dva nebo tři. Když tyto zprávy slyší mladí lidé, tak si řeknou, že se nakazit klidně mohou, protože to takové drama není. Nevydrží sedět doma a nechodit do přírody.

Fotogalerie: - Vylidněné metro

Fotogalerie: - Rouškolidé

Fotogalerie: - Vymetený Hrad i podhradí

Takže čím déle bude karanténa trvat, tím více se na ni lidsky řečeno vykašlou?

To právě chci říct. Už nyní se děje, že lidé vyjdou na malou procházku, začaly dělat velké výlety po přírodě a je pravdou, že pokud jdou sami deset dvacet kilometrů a nejde jich skupina, tak dá rozum, že je to lepší než sedět doma v bytě.

Roman Prymula by měl v říjnu od prezidenta Miloše Zemana dostat Řád bílého lva za své služby při řešení koronavirové krize. Je ocenění opodstatněné?

Já s náměstkem Prymulou přicházím do styku pracovně poměrně často, ale jde čistě o pracovní setkávání, takže ho nijak blíže neznám. Určitě věřím, že je odborníkem na epidemiologii, proto ho nezpochybňuji, ani bych si nedovolil říkat, že Babiš s Hamáčkem s ním nesouhlasí. Jakmile ucítí, že je více lidí, kteří mají karantény dost, tak obrátí také, to je čistě politický názor. Ale mám-li se vyjádřit k ocenění, zdá se mi, že nyní dělá svoji práci ve vypjaté době. Podle mne je to příliš brzy a jde o populistický krok. Je to něco jako ocenění za hrdinství, že někdo skočil a vytáhl někoho z řeky – mně přijde, že jde o jeho práci, dělá ji dobře a dělá ji s vehemencí. Já osobně bych to na ocenění viděl, třeba i finanční, když je náměstkem ministra, protože pracuje celé dny a tak dále, ale na Řád bílého lva se mi to zdá opravdu skutečně příliš brzy a příliš populistické.

Takže se domníváte, že jde o populistický krok prezidenta Zemana směrem k voličům?

Ano, zdá se mi to tak. Bohužel vidím to na vlně strachu, ale tvrdím, že vlna strachu je neopodstatněná. Z čísel jasně vyplývá, že se to týká hlavně starých a nemocných. Myslím, že to jde naproti této atmosféře. Nevzpomínám si, že by někdo za epidemie SARS dostal takové ocenění. Řekl bych, že řády bychom měli šetřit pro ty, kteří celým svým životem a svými činy dokázali něco mimořádného. Nejde mi ale o nic proti Romanu Prymulovi, je to můj pocit.

Psali jsme: „Prymulo, pomřeme. Je to zločin!“ Drsný hlas proti promořování za věcí vidí EU. A nejen to

Totální vynadání novinářům. Kvůli Prymulovi: „Co to píšete? Vždyť to je jinak“

Prymula šokoval a otočil. A Roman Šmucler k tomu má ještě víc

Jak vnímáte sobotní oběd expertního týmu v Lánech s prezidentem? Účastníci se nechali vyfotit u oběda, seděli příliš blízko sebe. Setkáním i nedostatečnými odstupy u stolu porušili vládní nařízení. Jakým příkladem jsou čelní představitelé země pro lidi, když porušují nařízení, která po občanech sami chtějí?

Když existuje jednání nejenom vlády, ale i jednání například hejtmanů s ministerstvy a podobně, tak sedí u stolu více lidí. Také proto, že spolu sedí už několik týdnů, protože spolu musejí sedět a řešit krizi. Na úřadě přicházím do styku s několika desítkami lidí každou chvíli a nesedíme na fotbalovém hřišti. A neviděl jsem to nikde. Tady údajně došli k tomu, že všichni účastníci museli být prověření a testovaní, než přišli k prezidentovi, to je jedna věc. V tom bych se prezidenta zastal, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.

Nastala vlna, kdy se všechno kritizuje, ale já osobně to považuji za skutečně naprosto zbytečnou záležitost, protože i tady společně jednají velké týmy. Musíme spolu jednat, protože řešíme krizový stav, někteří nemají možnost videokonference. Snažíme se u toho mít roušky a dodržovat opatření, ale zatím neznám žádný případ, že by někdo za ty tři týdny onemocněl. Vyskytuji se všude, jezdím i do domovů v Uherském Brodu, kde byla největší nákaza, a jezdím jen s rouškou, kterou mi ušily moje dcera a žena. Zbytečně se dělá problém z něčeho, co zase tak velkým problémem není. Pokud lidé sedí doma a jedná se o všeobecné karanténní opatření, tak proto, abychom zabránili nárazové vlně nákazy v České republice, ochránili ty staré a naučili se s tím pracovat. Ale jsou tady týmy, za něž považuji týmy kolem prezidenta Miloše Zemana, které spolu musejí mluvit.

Jak hodnotíte pomoc živnostníkům, podnikatelům a zaměstnancům ze strany vlády? Ukazuje se například, že někteří lidé si zakládají živnostenské listy, aby půl roku nemuseli platit zdravotní pojištění. Myslíte si, že zdravotní pojištění, které je povinné, měla vláda odpustit i těm bez zdanitelných příjmů. A která opatření vám ze strany státu chybějí?

Osobně bych nic neodpouštěl, já bych odsunul daně, aby je lidé nemuseli platit a bez sankčních úroků a zaplatili by je později. Jsem přesvědčen, že jeden měsíc by skutečně normálního podnikatele, pokud se mu odsunou splátky a daně, neměl zabít. Ale problém je, že když se ekonomika nenastartuje rychle, budou opatření stejně zbytečná. A i těch 25 tisíc pro mnohé, když se ekonomika nastartuje pozdě, budou zbytečné, když nebudou moci otevřít provozovny a pracovat.

Kdybych dělal opatření já osobně, tak novým živnostenským listům a novým podnikatelům, kteří otevřeli v době krize nebo před krizí, bych žádnou dotaci nedal. Dal bych ji jen těm, kteří provozovali živnost před touto krizí. Platbu zdravotního a sociálního pojištění bych odsunul na dobu, kdy budou živnostníci zase pracovat. A v klidu by se opatření mohla přehodnotit později, odpustit se to dá vždycky.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co vám v opatřeních vlády ještě chybí?

Nelíbí se mi neuvážlivá opatření. Řekne se, že lidé nebudou platit nájem, ale nájemníci jako součást nájmu platí také energie a další věci. Takže vlastník domu, když nájemníci nebudou platit, půjde do konkurzu. A oni si potom byt v konkurzu třeba koupí levně. Ať vláda posoudí, jestli nájemníci nemají na zaplacení nájemného, a pak jim pomůže. Nebo kdyby se řeklo, že nájemné půjde na polovinu částky – tedy zaplatí se veškeré náklady na energie a navíc polovina čistého nájmu. Nešlo by o zátěž pro stát, ale pro ty, již nájem vybírají. Vlastníky by to postihlo, ale nezabilo. A nezaplacený nájem by se rozložil třeba do dvou let a podobně. Takhle by to šlo.

Další věc, která mi vadí, je, že když opatření začala a nebyly ochranné pomůcky, tak všichni hejtmani dovolili, aby se nastupovalo do MHD zadními dveřmi, aby řidič bez ochranných pomůcek s cestujícími nepřišel do styku. Tím jenom Zlínský kraj přišel o půl milionu korun denně, ale kvůli ochraně řidičů jsme to udělali. Teď jsme jim dali respirátory, dali jsme jim ochranné štíty, které si mohou nasadit při nastupování, mají rukavice, dezinfekční gely, a přesto stále, byť opatření u nás už neplatí, některé firmy nevybírají jízdné. A my je budeme muset řešit. Já si myslím, že je to nesmysl, protože teď, když jezdí tři až deset lidí v autobuse, tak se jízdné nevybírá, ale za týden se začne vybírat, až začne jezdit dvacet lidí? To bude nový koronavirus v populaci ještě více. Nechápu, proč to takhle máme dělat.

Je to stejné, jako by pokladní u pokladen v supermarketech vstali a řekli, ať si lidé vezmou zboží zadarmo, protože by se mohli nakazit. Ti jsou v mnohem větším nebezpečí a nemluvím o nebezpečí zdravotníků a pečovatelek v domovech. Tato opatření vlády jsou čistě populistická, nerozumná a vedou k tomu, že Česká republika se bude daleko déle hrabat k nějaké ekonomické prosperitě. Ale hlavně jde o to, abychom měli peníze na veřejné zdravotnictví, protože stojí moc peněz.

Psali jsme: Nečekaný zvrat ve výzkumu mezi hejtmany. Čunkův kolaps, zloba proti Hřibovi a megastar, jaké byste nečekali Korona už i na Zlínsku, ohlásil hejtman Čunek. A Vojtěch psal na Twitter... Jiří Čunek o Milionu chvilek a Křečkovi. S humorem Otřese to koalicí? Čunek si kvůli sporu kolem zlínského špitálu volá na pomoc proti Hamáčkovi samotného Babiše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.