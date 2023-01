Hejtman z razovitého kraje se s vládou nepáře. Ale za jednu věc pochválil

reklama

Naše vládní pětikoalice má za sebou, kromě období hájení, téměř rok své činnosti. Co se jí za toto krátké období zatím povedlo a za co si zasluhuje spíše kritiku, dle vašeho názoru?

Upřímně jsem současnou vládní koalicí velmi zklamán. Jako politik smýšlející od středu doprava jsem očekával racionální politiku, která se ale nedostavila. Jsem názoru, že chaotická rozhodování vyplývají z různorodosti názorů uvnitř pětikoalice a jedinou společnou motivací je udržet se u moci. Zcela určitě se nepodařilo zvládnout energetickou krizi a inflaci. Za jediné pozitivní vnímám orientaci v zahraniční politice a z ní vyplývající potvrzení naší sounáležitosti se západní kulturou.

České občany v současné době nejvíce trápí vysoká inflace, která je způsobená zejména energetickou krizí a také kvůli válce na Ukrajině. Počíná si při snaze o její snižování vláda i Česká národní banka vhodným způsobem?

Považuji současné vedení ČNB za vysoce odborné. Další navýšení úrokových sazeb by znamenalo další zvyšování nákladů, které by v důsledku vedlo k dalšímu růstu cen, a tím i inflace.

Velmi příznivé hodnocení dostala naše vláda od vedení Evropské unie za svoje několikaměsíční předsednictví. Podařilo se jí například domluvit energetický strop i pro velké firmy, stanovila protiruské sankce za napadení Ukrajiny, přesvědčila Maďary o finanční pomoci Ukrajině atp. Shodl byste se s Bruselem na tomto jejím pozitivním hodnocení?

S tímto hodnocením nejsem ztotožněn. Dokázali jsme dojednat úplné minimum a závěrečnou akceptaci rozšíření emisních povolenek na další sektory považuji téměř za fatální chybu. Česká republika bude mít s tímto zásadní problém. Nezpochybňuji nutnost se starat o naše klima, ale způsobem postaveným na současné úrovni vědeckého poznání možností, které máme. Vždy si v této souvislosti vzpomenu na Ronalda Reagana, když kritizoval levicové tendence: „Hýbe se to? Zdaňte to! Pořád se to hýbe? Regulujte to! Už se to nehýbe? Dotujte to!“ To je pro rozhodování v EU velmi typické a vláda na tom nic nezměnila.

Za pár dní nás čeká první kolo prezidentských voleb. Máte už svého favorita? A o kom si myslíte, že v klání o Pražský hrad nakonec zvítězí?

Nerad odhaduji takové výsledky. Zcela určitě to bude někdo z trojice Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel.

Po nominaci prezidentských kandidátů, jste se měl vyjádřit, dle některých médií, v tom smyslu, že v hnutí ANO se odehrála volba kandidáta poněkud nestandardně na rozdíl od jiných demokratických stran. Že Andreje Babiše údajně nezvolilo předsednictvo, nýbrž jen velmi úzký kruh jeho spolupracovníků. Nicméně Andrej Babiš to na svých besedách v regionech vysvětloval tak, že byl zvolen v poslaneckém klubu, kde jste prý nebyl pro svou velkou pracovní zaneprázdněnost, i když jste o tom věděl. Bylo tomu skutečně tak?

Ano, souhlasím s tím, že volba kandidáta na prezidenta by neměla být autokratická a měla k tomu proběhnout vnitrostranická diskuse. Ta neproběhla a času na to bylo dost. Je běžné, že součástí takového procesu jsou tzv. primárky a kandidát se tak může opřít o mandát své členské základy. To mi chybělo. To, že jsem nebyl na jednání klubu (skutečně jsem měl jiné důležité pracovní povinnosti), který jen potvrzoval, co zaznělo na tiskové konferenci, na tomto nešťastném přístupu už nic nezměnilo.

V souvislosti s energetickou krizí se také začalo uvažovat o prodloužení těžby uhlí na posledních šachtách na Ostravsku a dokonce také o obnovení těžby na nedávno zaniklých dolech, jako je například Darkov. Nicméně dle odborné analýzy zpracované státním podnikem Diamo, by bylo velmi finančně i časové náročně staré šachty renovovat. Podle vyjádření ministra financí Stanjury se tak bude těžit pouze ve stávajících dolech jen tento rok, a pokud nebude těžba ztrátová, tak i možná v několika dalších letech. Jaký zastáváte názor na pokračování těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech vy sám?

Jsem rád, že na základě intervence z našeho kraje se přistoupilo na prodloužení těžby na dole ČSM až do roku 2025. Vypracování studie o dalších možnostech prodloužení těžby v ostatních lokalitách prokázalo nejen vysoké náklady s tím spojené, ale i velkou časovou náročnost celého procesu. Jinými slovy řečeno: Není jiné cesty, než doly definitivně uzavřít.

Který moment v právě uplynulém roku byste považoval za nejkritičtější, a který naopak za velmi pozitivní?

Rok 2022 byl, stejně jako dva roky předchozí, typický permanentní krizí a snahou ji vyřešit. De facto během jediného dne jsme přestavěli očkovací centrum na asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny. Troufám si říci, že jak COVID, tak uprchlická krize ukázala, že kraje jsou klíčovými hráči v takových situacích. A nejen v těchto. Ukázalo se, že namísto politických střetů, tak typických pro parlamentní politiku, se kraje chovají maximálně racionálně a jde jim o věcné řešení problému. To je to výjimečně dobré na celé této situaci. Na rozdíl od centrálních orgánů se totiž dokážeme učit a reagovat profesionálně.

A jak byste vůbec zhodnotil rok 2022 pro váš Moravskoslezský kraj? Co se u vás podařilo, i přes současnou krizovou situaci, a na co se budete muset v příštím období ještě více zaměřit?

Absolutní prioritou je transformace našeho kraje. Vstupujeme do etapy její implementace, které předcházela fáze příprav a vyjednávání o Fondu spravedlivé transformace v EU. Přes všechny těžkosti, způsobené zmíněnou covidovou, ukrajinskou a energetickou krizí, jsme jako jedni z prvních připraveni čerpat tento fond. Pevně věřím, že se díky tomu definitivně zbavíme charakteristiky strukturálně postiženého kraje a vytvoříme tak novou budoucnost a příležitosti pro naše lidi.

