Hon na čarodějnice, kolaboranti jsou ve svém živlu. Ubodané dívky, auta patriotů zapálená Antifou. O dnešním Německu vypovídá krajanka Hrušková, která zrovna dostala dopis od prokuratury

Čekají nás prezidentské volby. Kdo je podle vás favoritem, co říkáte na jednotlivé kandidáty?

Favoritem je jednoznačně Zeman. Mně by se líbil například Petr Hannig, ale nemá moc šancí uspět. Ostatní kandidáti jsou prorežimní šaškové. Chtějí situace využít pouze pro svůj prospěch. Na lidech nikomu z nich nezáleží. Jejich hesla jsou nedůvěryhodná a směšná.

V Německu spustili nový zákon, který má omezovat nenávistné projevy na internetu. Hned první den se jeho obětí stala místopředsedkyně Alternativy pro Německo Beatrix von Storchová, která na svůj twitter napsala v reakci na arabsky psané vánoční přání policie v Kolíně nad Rýnem: „Míníte tím uklidnit ty znásilňující hordy muslimských mužů?“ Zanedlouho byl její twitter zablokován. Co si o tom myslítem a kam až to může zajít?

Cenzura neřádí pouze v Německu. Mě se dotkla velice, smazali mi několik stránek. Na tu poslední, která mi zbyla, se nemohu vůbec dostat. Facebook ani neodpovídá na moje dotazy. Teď jsem aktivní pouze díky kamarádovi, který mi půjčil svůj profil. Cenzura mi nahání strach. Protože cenzurou to pouze začíná, zatýkáním a popravami to končí.

Bývalý politik Miroslav Macek napsal ve své glose k tomu toto: „Abyste nežili v iluzích. Bývalá agentka východoněmecké tajné policie Stasi ‚Victoria‘, vlastním jménem Anetta Kahane, je v současné době prezidentkou neziskové organizace Amadeu Antonio Foundation a je zodpovědná za cenzuru sociálních sítí v Německu. Neuvěřitelně odporná záležitost: už v mládí udala kamarádku, která chtěla údajně odejít do západního Berlína, po podepsání spolupráce se Stasi působila ve výcvikovém táboře pro teroristy v Mosambiku.“ Co k tomu říci? Nastává v Německu zase éra udávání?

My si možná myslíme, že se udává pouze v Německu. Tak to bohužel není. Udávají mě tady v České republice. Prorežimní kolaboranti jsou opět ve svém živlu. Navíc Němci kontrolují i naši aktivitu. Jakmile udělám video v němčině, okamžitě jdou po mně a zrušili mi stránku. Už jsem dostala dopis od prokurátora z Berlína. Já jen doufám, že si Evropa nenechá vzít právo na svůj názor. Cenzura se totiž týká celé Evropy. Cenzurou oni chtějí všechny lidi zastrašit. A samozřejmě Antifa likviduje patrioty fyzicky. Zapalují auta, mlátí je, pronásledují. V Německu to totiž pouhou cenzurou nekončí. Tam to cenzurou teprve začíná.

Na vašem facebooku jsem našel předposlední zprávu z 13. prosince, kde máte fotku z protiizraelské demonstrace v Berlíně s textem – Zase v Berlíně pálí izraelské vlajky. Antisemitismus v plném proudu... V dalším příspěvku píšete, že vás na jiném profilu blokli. Má to nějakou přímou souvislost?

Ano, díky této fotografii mě zablokovali. A protože jsem i nadále protestovala, tak mi některé profily zrušili úplně. Pravda se teď nenosí. Je to hon na čarodějnice. Kdyby byla znovu inkvizice, už dávno by hořely hranice.

V březnu 2016 v reakci na velkou uprchlickou krizi došlo v Německu k pozastavení takzvaného slučování rodin. To má v březnu 2018 vypršet a imigranti budou moci žádat, aby rodina přijela za nimi. V červenci se odhadovalo, že takto do Německa přibude 300 tisíc migrantů. Co to bude znamenat, když k převážně mladých mužům přijdou jejich rodiny? Může to zmírnit jejich kriminalitu? Nebo ji naopak zvýší?

Ve Švédsku je dovoleno, aby přijížděly za migranty rodiny. A samozřejmě se tím vůbec nic nevyřešilo. Odborníci vědí, že integrovat tyto lidi je nemožné. Tomáš Kraus z pražské židovské obce měl veselou myšlenku, jak integrovat migranty. Navrhuje, abychom je vozili na prohlídky do Terezína a vyprávěli jim o historii Židů. Nic směšnějšího jsem v poslední době v rádiu neslyšela. Integrace těchto lidí je nemožná. Denně se o tom západní Evropa přesvědčuje.

Na facebooku se objevily obrázky z oslavy silvestra v Hamburku z promenády Jungfernstieg. Na nich jsou desítky migrantů – mladých mužů a autor píše, že „není divu, že tentokrát bylo sexuálního obtěžování méně, protože v dnešní době se ženy na ulici sotva odváží“. Souhlasila byste v tomto s ním, že jsou v Německu místa, kam se Němci bojí chodit?

Ženám v Německu se může stát cokoliv kdekoliv! Myslím, že některá místa jsou pouze více nebezpečnější než jiná. Ale nebezpečí na vás číhá všude! Ale do práce chodit musí, a občas si chce taky jít některá sama zaběhat. Nebezpečí si pravděpodobně ještě všechny neuvědomují. Ale i když jdou s partnerem, mohou být oba napadení. Však i u nás v Brně se něco podobného stalo. Nikde v Německu si už nejste jist! A to nejen ženy. Jsou napadáni i muži. Je tu teď ale nový problém. Německá děvčata chvíli chodí s nějakým muslimem, kterého pozvala Angela. Ale pak, když se s ním chtějí rozejít, muslim ji buď ubodá k smrti, nebo mají štěstí a útok přežijí těžce zraněné. Těchto případů už se stalo několik, jistě budou přibývat. Nikdo totiž explicitně tyto dívky před vztahy s muslimy nevaruje. Naivní děvčata v migrantech vidí povyražení a změnu. Ale na to jich mnoho doplatí životem.

Kancléřka Merkelová stále sestavuje vládu, trvá jí to na Německo neobvykle dlouho. Co na to říkají lidé, které v Německu znáte?

Doufám, že když se Merkelové nepodaří sestavit novou vládu, že budou nové volby. A potom má Alternative für Deutschland (AfD) další šanci dokázat, že Němci už si to nechtějí nechat líbit. Lidé, které v Německu znám, na to reagují různě. Ignorují to, odsuzují to. Ale je vidět, že se prostě něco děje. Pravděpodobně AfD má na tuto situaci vliv. Doufám, že tato strana vyvede Německo z této zničující situace. Tím zachrání i celou Evropu. Německá politika má vliv na dění v celé Evropě. Momentálně je ten vliv velice negativní. Nechci ale ztrácet naději. Snad Evropa, jak ji známe, nezanikne.

autor: Oldřich Szaban