Horší než v chlívě! Herec sledoval Kalouska a jeho lidi. Také pravil: Znal jsem Havla a řeknu vám...

Vláda minulý týden získala po dlouhých měsících důvěru. Co na to říkáte a jak hodnotíte jednání těsně před vyjádřením důvěry?

Já jsem se díval na to jednání Sněmovny ještě i v noci. A mohu vám říct, že jsem znechucený z toho, co se dělo. Tohleto má být nějaká kultura? To mají být kulturní lidi? To, co se v té Sněmovně dělo, to bylo přece něco hrozného. Urážky, napadání ze všech stran, jak zleva, tak zprava. Na jednu stranu je pravda, že pan premiér požádal o důvěru, aniž by měl celou vládu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že všichni, kteří tam nejvíc řvali, tak jim bylo nabídnuto, ať jdou s nimi do vlády. No tak mohli tam jít a nemuseli takhle vyvádět. Mohli se s nimi domluvit, aby to bylo ve vší pohodě.

No a ohledně toho jednání před hlasováním o důvěře, to se samozřejmě předvedl pan Kalousek. A ani se nedivím Babišovi, že mu praskly nervy a také se do něj pustil, že se nenechá urážet.

Dusno však nebylo pouze ve Sněmovně, ale i před. Andrej Babiš se pozdě večer rozhodl vyjít mezi demonstranty. Ti ho ale přivítali křikem, pískotem a začali na něj létat i láhve. Co na to říct? A co říct na slova paní Němcové, že ti lidé, kteří na Babiše házeli, byli frustrovaní?

Takhle se nechovají snad ani lidi ve chlívě. Mluvil jsem hned den poté s lidmi u nás na chalupě a ti jsou úplně znechucení. Zase samozřejmě nenávidí Prahu, protože říkají, že za všechno mohou Pražáci. Což na jednu stranu je pravda, protože nikde jinde tak velké protesty nebyly. Nějaká demonstrace se konala i v Budějovicích, ale tam bylo pár lidí. Ale řekněte mi, vždyť ty protesty přece také musí někdo financovat – velkoplošné obrazovky, ozvučení… Tak jestli jsou to ty neziskovky, o kterých se stále mluví?

A když se vrátíme k tomu, co se dělo před Sněmovnou, když létaly na Andreje Babiše i láhve, co říci na slova paní Němcové, že ti demonstranti byli frustrovaní?

Nevím, z čeho byli frustrovaní. Opakuji, všichni mohli s ANO jít do vlády, ať už KDU-ČSL, Piráti nebo další. Nikdo s nimi nechtěl jít. A najednou jsou všichni frustrovaní, že vláda má podporu komunistů? A mimochodem, nevím, po třiceti letech... Co tady pořád straší komunisty? Tohle je úplně jiná generace, tito lidé, co tam dnes jsou. Jsou to ve velké míře podnikatelé, právníci. A na rozdíl od většiny ostatních stran za těch 30 let nemají máslo na hlavě. Tak nevím, co pořád všichni vyhrožují tím, co se tady bude dít, že jsou komunisté u moci. Navíc, oni u moci nejsou, oni jen tu vládu podporují.

Z opozice se ale i tak ozývají názory, že skončilo období první České republiky. Například podle předsedy ODS Fialy vznikla polokomunistická vláda, která nemá jasné programové cíle a Českou republiku nikam neposune. Co na to říct?

Jak může říct polokomunistická vláda? Vždyť ti komunisti tam do ničeho nemluví. Ti je akorát podpořili, aby to už konečně mohlo oficiálně fungovat. Tak je mohla podpořit ODS a mohl být obrovsky silný Parlament.

Mimochodem, jak vidíte životní úroveň v České republice? Dokáže se stát postarat o sociálně slabé, důchodce, matky samoživitelky?

Já jsem četl v Parlamentních listech vyjádření předsedy svazu důchodců, který řekl, že tato vláda za poslední léta udělala pro důchodce opravdu hodně a že například pomohla i rodinám s více dětmi. Samozřejmě jde o to, jestli na tyto věci bude kde brát. Pokud ano, bude to jen dobře. Teď jsem koukal na závěry z jednání NATO, že máme dávat 4 procenta z HDP. To je hrozně moc… Navíc i Zeman řekl, že se nezabránilo tomu, aby z této země odcházela spousta peněz někam za hranice. Ale toto není vina Babiše. To je vina minulých vlád, které toto všechno vlastně zapříčinily. Takže uvidíme, jak na tom finančně budeme, jestli na ty věci, na které jste se ptala, opravdu bude dostatek peněz.

A co říci na to, jak propastné ekonomické rozdíly mezi lidmi jsou? Jak v tomto směru hodnotit těch téměř třicet let, které uběhly od sametové revoluce?

Já se vůbec nechci k tomu, co se během těch třiceti let stalo, moc vyjadřovat. Protože tento národ tak strašně zhrubl, vznikla nenávist mezi lidmi, závist, která tak silná nikdy nebyla. Jde se jen po penězích. Samozřejmě rozdíl mezi lidmi se zvětšuje. Ale také si vezměte, kolik miliard se dává na sociální dávky. A dávky se dávají i lidem, kteří mohou pracovat, ale pracovat nechtějí a také nebudou. Kdyby se z toho odebralo deset procent a přidalo se to třeba zdravotníkům, policistům… Nebo třeba i lidem, kteří dělají za kasou… Ti pracují a často za stejnou nebo i nižší mzdu, než mají někteří sociální dávky.

Když mluvíme o době, která uplynula od té samotové revoluce, tak také musíme říci, že velmi rozdílný pohled panuje hlavně v posledních letech na Václava Havla. Pro mnohé je Havel terčem vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Jak vy s odstupem doby vnímáte bývalého prezidenta? Čím si vysvětlujete, že je mnohým tak velkým „trnem v oku“?

Já jsem si ohledně Havla od samého začátku myslel své. Znal jsem ho i z dřívějška. Nikdy jsem na něj nenadával, ale také bych za něj nikdy ruku do ohně nedal. A myslím, že byl navíc obklopený lidmi, kteří tam neměli co dělat. Ta jeho vize, že by měla pravda a láska zvítězit, je hezká, s tím mohu jen souhlasit. Ale bohužel se to nějak nerealizovalo.

Když odbočíme, to, co hýbe už několik let nejen českou, ale i zahraniční politikou, je téma migrace. Někteří lidé tvrdí, že pro Českou republiku je to tak trochu „nafouknutá bublina“, neboť tady žádní migranti nejsou. Jak to vidíte vy? Zvládne Evropa příliv tolika lidí, kteří vesměs vyznávají zcela jiné životní hodnoty?

Já jsem pro absolutní zákaz nelegální migrace. Nepřijímat vůbec nikoho z těchto lidí. Na druhou stranu nikdo nemůže říci, že se bojíme migrantů. Vždyť tady máme spoustu Ukrajinců, Rumunů… A když pracují a nedělají žádné lumpárny, tak je to naprosto v pořádku. Ale ohledně těchto migrantů, na které se ptáte, tak ti opravdu vyznávají úplně jiný styl života v těch arabských zemích. A tady si chtějí prosazovat své a chtějí, abychom se my podřizovali jim.



Nejen právě kvůli uprchlické krizi, ale i kvůli dalším věcem se z mnohých stran ozývají protesty proti EU. Jak vy vidíte budoucnost EU a hlavně budoucnost České republiky v EU?

No, budoucnost EU vidím už delší dobu velice černě. Protože pokud se budou zabývat nesmysly, jak má být zaoblená okurka a jak má být velké rajče, tak to opravdu žádné zemi v EU neprospívá. Pokud půjdou z Bruselu nesmyslné zákazy a příkazy, no tak který stát by si toto nechal dlouhodobě líbit? Já jsem byl pro vstup do EU, ale v životě by mne nenapadlo, že se tam budou řešit takovéto věci.



Když jsme u EU, velkým trnem v oku mnohým lidem je německá kancléřka Angela Merkelová. Ta v posledních dnech vyvolala opět velkou diskuzi a to svým výrokem že „pro vyhnání Němců ze střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění“. Co na její slova říct?

V případě kancléřky Merkelové můžeme, myslím, mluvit o pořekadle – tonoucí se stébla chytá. Řekl bych, že její postavení je už opravdu jen dočasné. Viděl jsem projev v německém parlamentu právě ohledně Merkelové. Mluvila tam velice uznávaná politička o tom, co všechno kancléřka zapříčinila a kam dovedla Německo. Během svého projevu sklidila několikrát veliký aplaus. A co se týká poválečného uspořádání, to přece nebyla věc naše, ale byla to věc dohody velmocí, které vyhrály válku. Vyhnání… Tak je také potřeba připomenout, že v roce 1938 byli vyhnáni naši občané z pohraničí, kde v pohodě žili. Já mám manželku, která byla ze „smíšeného manželství“ ze Sudet a tam spolu vycházeli všichni fantasticky. Tam v té vesnici byli jen tři české rodiny a až do nástupu Hitlera spolu všichni žili ve výborné shodě. Je pravda, že se děla určitě zvěrstva, jak při vyhánění Čechů, tak při odsunu Němců, ale v každém národě se najdou slušní lidé a zrovna tak se v každém národě najdou hajzlové. Vždyť se podívejte i na novodobou historii, po roce 1989, co se chytlo v těch občanských fórech, co se tam nacpalo lidí, kteří byli často i kriminálníci, kteří si vyřizovali osobní účty…

autor: David Hora