Hraba: Dominik Hašek mi nepotvrdil duel. Pryč s migranty, co nesdílejí naše hodnoty

Pane senátore, viděl jsem, že vyrážíte po volebním obvodu a že se lidé ptají na praktické věci, jak uvádíte. Co si pod tím přesně představit?



S lidmi od nás z regionu jsem několik let v doslova denodenním kontaktu. Jasně, může to znít jako nějaká trapná politická fráze, ale u mě to je pravda. Vzhledem k tomu, že jsem senátorem za region, ve které skutečně žiji, žije zde moje rodina a historie našeho rodu se zde propisuje do matričních knih a kronik po dlouhá staletí, tak mi na našem regionu opravdu záleží.

Z těch praktických otázek, které s lidmi řeším, tak je to třeba doprava. Dostavba dálnice D3 a Pražského okruhu, to jsou velká dopravní témata a jsem upřímně rád, že se věci v této oblasti dávají do pohybu. Je to i téma bezpečnosti, to řeším s lidmi i se starosty obcí a měst. S tím souvisí i mé návrhy, jako je např. „můj dům, můj hrad“, který je reakcí na sérii vykrádaček u nás ve středních Čechách. A když půjdu do detailu, tak venku s lidmi, ale i v mé senátorské kanceláři řeším i věci typu sekání trávy na obecních či krajských pozemcích. Práce senátora, který skutečně zastupuje region a chce ho zastupovat dobře, je tak tematicky velmi různorodá.



Nechce se mi ale věřit, že by se neptali na politiku. Ať je to jak chce, kandidujete s podporou ODS, tedy vládní a premiérské strany. Vláda je neoblíbená a v preferencích vládní strany klesají. Určitě se to v kampani musí nějak odrážet.



Samozřejmě, že společně řeším i „velkou“ politiku. Já se nevyhýbám žádnému tématu a rád s lidmi řeším různé věci. Navíc v osobním kontaktu si o tom lze popovídat mnohem lépe než třeba na sociálních sítích. Lidé mi řeknou svůj pohled, já řeknu svůj pohled a snažíme se dojít v diskusi k nějakému řešení, či chcete-li kompromisu. A většinou k němu i dojdeme.



A podobně, hádám, to funguje i na vládní úrovni, kde spolu sedí jak konzervativně založení lidé, tak lidé liberální i progresivističtí. Tak dopadly volby, i když asi je jasné, že z účasti některých šílených progresivistů radost fakt nemám. Tak se ale příště snažme, aby těch progresivistů tam bylo co nejméně. Navíc, i proto je důležitá role Senátu a hlavně jednotlivých senátorů, aby ti konzervativně ladění měli dostatečnou sílu brzdit různé nesmysly, ať už ve vládě sedí kdokoliv.



Čím se tedy „velká“ politika propsala do životů občanů, a to zejména těch, kteří chtějí stavět, je problém digitalizace stavebního řízení. Zodpovědný ministr Ivan Bartoš se hájí, že sice jsou v systému nedostatky, ale až bude fungovat, že bude stát za to. Je to správný přístup ke změnám ve fungování státní správy?



Zpackaná digitalizace stavebního řízení je obrovský problém. Kdybych mluvil sprostě, věřte, že bych to slovo použil. Od začátku července mi volají starostové, projektanti a lidé, kterých se to týká, takže vím moc dobře, jaké velké problémy to přineslo. A ne, nikdo mě nemůže podezírat z toho, že bych chtěl házet klacky do tohoto projektu. Sám jsem ze začátku sbíral spíš výtky a nepral toto špinavé prádlo na veřejnosti, protože prostě chci, aby systém fungoval. Ale to, že systém ani skoro po dvou měsících nefunguje tak, jak má, je šílené.



Zabývali jsme se tím nedávno v Senátu, kde jsme přijali jak několik výtek, tak i doporučení ministerstvu, jak systém zlepšit, aby nebyly napáchány další a další škody. A za sebe říkám, že kdybych byl na místě pana ministra Bartoše, tak bych rezignoval. Ne proto, že by to systém nějak zachránilo, ale prostě proto, že odpovědnost za tyto chyby leží na jeho bedrech.

Jak už čtenáři vědí, do volebního obvodu vám coby „parašutista“ skočil Dominik Hašek, někdejší hokejový brankář, který brojí proti účasti ruských sportovců na vlastně jakýchkoliv akcích na Západě a který se zhlédl ve vyostřené rétorice na podporu Ukrajiny. Už jste se s ním setkal? A vůbec, jakou stopu v obvodu zanechává?



Pana Haška jsem zahlédnul jednou, neměli jsme však příležitost se spolu pobavit. Těším se ale na to, až spolu budeme vést odbornou debatu, až se dozvím jeho názory na témata, která se reálně v Senátu řeší. Zatím je plánována jedna taková debata všech kandidátů u nás v Říčanech.



Dále jsem byl pozván do duelu s panem Haškem v jednom podcastu, ten ale bohužel svoji účast nepotvrdil a tak k duelu zřejmě nedojde. To je velká škoda. Nebát se svých názorových oponentů a být schopen o svých politických i odborných názorech diskutovat, to totiž patří mezi předpoklady pro kandidaturu na politickou funkci.



TOP 09 se snaží snížit počet obcí. Je pravda, že ČR je unikátní v počtu opravdu malých vesniček, nicméně zdá se, že občané je chtějí mít samostatné. Podpořil byste návrhy na nucené slučování obcí?



To, že je v Česku hodně obcí na počet obyvatel, to je nesporný fakt. Jakékoliv nařizování z Prahy nedává smysl, protože by to dělalo jen horkou krev. Naopak jsem velkým podporovatelem dobrovolné spolupráce obcí, jak v řešení praktických problémů, tak i například díky institutu „létajícího“ úředníka, tedy zjednodušeně možnosti, aby jednoho úředníka využívalo více obcí. To mi smysl dává. Ale jsem proti nařizování a centrálnímu plánování nejen v této oblasti.



„Jestli si mám vybrat mezi ‚diverzitou‘ společnosti a bezpečím nás a našich dětí, neváhám ani minutu a volím bezpečí,“ uvedl jste tento týden. Co jste tím myslel?



Šlo o reakci na nedávný teroristický útok v Německu, kdy přistěhovalec ubodal několik lidí na akci, která se nazývala „festival diverzity“. To je strašně smutná ironie osudu. A především důkaz, kam nás jako Evropu tento tlak na to, jak máme být rozmanití, světoví a inkluzivní, dohání.



Samozřejmě nemám nic proti různorodosti ve společnosti, každý člověk je individualita, ale měly by nás pojit společné hodnoty a společné cíle. A mezi ty například patří úcta k životu a úcta k těm, u kterých je člověk hostem. To ale u migrantů z kulturně nekompatibilních oblastí není.



A jak dlouhodobě říkám: Tito lidé, kteří nesdílejí naše hodnoty a naši kulturu, prostě nemají v Evropě co dělat. Může to znít drsně, uznávám, ale pryč s nimi. Ti, kteří prostě nesplnili podmínky, tady nemají co pohledávat.



Jak chcete, aby se Senát Parlamentu ČR po těchto volbách proměnil, v závislosti na jejich výsledku? Co by ideálně měl řešit méně, a co více?



Chci, aby byla posílena konzervativní část senátorů. Senátorů, kteří ctí zdravý rozum. A vím ze svých šestiletých zkušeností, že konzervativně ladění senátoři a senátorky jsou napříč kluby. Dále bych si přál, aby v Senátu zasedali ti, kteří skutečně díky své praxi či vzdělání rozumějí zákonům.