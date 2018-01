Hradní pán: Zeman má znalosti a dobrou paměť, kterou mu závidím. Kolik lidí se proti němu odkopalo! Děsí mě závislost na EU

ROZHOVOR „Miloš Zeman je člověk jako každý jiný. Má znalosti, paměť, kterou mu závidím, a když je klid, tak pronese nějakou sprosťárnu,“ říká kastelán největší hradní zříceniny v Česku, Helfenburku u Bavorova, Jaroslav Pižl. Podle něj se pak Zeman v následné mediální hysterii „královsky baví“. „Kolik lidí se v rámci žabomyších antizemanovských kampaní krásně odkopalo,“ zamýšlí se kastelán v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Jsou to volby, stát se může cokoli. Ale myslím, že nás čeká dalších pět let se Zemanem a nudit se nebudeme,“ říká v souvislosti s probíhajícími prezidentskými volbami.

Jste kastelánem na hradě Helfenburku u Bavorova, největší zřícenině v České republice. Jak se vám tam nahoře na někdejším sídle jihočeských pánů z růže žije?

Je to otázka nároků. Osobně jsem na Helfenburku spokojen, přestože tu není elektřina, tekoucí voda, ústřední topení. Ale je tu úžasná atmosféra, krásná romantická zřícenina, les okolo a fantastický výhled do krajiny, která vypráví o úsilí a laskavé péči předků... To by bylo na dlouho, tohle popsat. Ale příklad z dneška. Hrad je cca 700 metrů nad mořem. Nízká oblačnost, odhad 500–600 metrů nad mořem je spodní hranice. Ale kdo měl dnes možnost pevně stát na nohou a mít hlavu v oblacích? A že bylo vlhko? No a?

Pražský hrad je od toho vašeho jihočeského daleko. Jak se díváte na to, co se v sídle českých králů dělo za úřadování posledního „hradního pána“ Miloše Zemana, když byste měl takříkajíc bilancovat?

No, dívám se na to z dálky a ještě navrch z výšky, takže s odstupem. Na Pražském hradě se nepochybně utváří značná část historie tohoto státu a národa. Ale ona ta potvora historie je proces kontinuální. Je to vývoj a my vlastně ani nevíme, kdy začal. To, co se děje dnes, má včerejší důvod a zítřejší důsledek. Ukvapené hodnocení může být stejně špatné jako ukvapené rozhodnutí. Možná za rok, za pět, ale třeba za dvacet let. Ale dnes ne. Kromě toho nejsem takový odborník, nemám tak detailní informace, abych si mohl dovolit bilancovat činnost pana prezidenta. Byl by to projev veliké pýchy (mimochodem, některým „žurnalistům“ bych doporučil, aby si vyhledali pojem PÝCHA ve významovém slovníku českého jazyka, než začnou psát „kritický“ článek, fejeton. A nemusí to být o panu prezidentovi).

Zkrátka nebudu bilancovat. Mohu jenom popsat dojem, který ve mně vyvolává v určitých okamžicích páně prezidentovo chování a vyjadřování. Je to člověk jako každý jiný. Věkově jsme si blízcí, chápu jeho zdravotní problémy. Má velké znalosti a dobrou paměť, kterou tiše závidím, a i vynikající vyjadřovací schopnosti. Bonmotem, aforismem dovede říci víc než jiný patnáctiminutovým projevem. A když už je dlouho klid, tak pronese nějakou „sprosťárnu“.

Následně v určité části české mediální sféry propukne hysterie. A mám pocit, že pan prezident se královsky baví! Dělal bych to stejně, mít tu možnost! Kolik lidí se v rámci různých antizemanovských žabomyších kampaní krásně „odkopalo“! K ostatním kandidátům, byl jsem z nich rozpačitý. Postrádám jasně prezentované vize, srozumitelně formulované myšlenky a stanoviska. Ale možná je to tím, že v předvolební kampani bylo mnoho slov vyplýtváno na téma, proč už ne Zemana, zatímco informace typu, proč toho neb onoho jiného kandidáta, byly poměrně skoupé nebo zapadly.

DOBÝVÁNÍ HRADU HELFENBURK U BAVOROVA:

Rok 2018 přinese výzvy. Evropa se potýká s migrační krizí. Brusel řeší, jak uprchlíky řešit na evropské úrovni. Myšlenky na přerozdělování se EU nevzdala. Jakého by Česko potřebovalo v této době prezidenta?

Uprchlická či migrantská krize nejde řešit v Evropě. Řešení je v místech, kde ta krize vznikla. Potravinová pomoc, odborná pomoc, podpora vzdělanosti, to funguje. Export kultury, našeho modelu demokracie, způsobu života, anebo dokonce vojenská intervence, tak to je průšvih. Každá společnost má svůj směr a tempo vývoje. To je nutné respektovat. To, co se osvědčilo v Evropě nebo Severní Americe, v Asii či Africe fungovat vůbec nemusí a nejspíš nebude.

Toto není otázka prezidenta. Je to problém vlády, tedy řízení státu a společnosti, což je v současné době vysoce odborná záležitost. Vláda může rozhodnout, jakou formou a v jakém množství jsme schopni pomoc poskytnout. Pomáhat za cenu politické či ekonomické destabilizace vlastního státu je hazard. To bychom mohli dopadnout tak, že v krátké době budeme pomoc potřebovat sami. Budoucí prezident musí (a nejen v této otázce) společně s vládou hájit především zájmy vlastního státu a národa.

V posledních letech jsme mohli vidět, že se proti Zemanovi ostře staví celá řada novinářů a komentátorů. Jeden z hlavních novinářů týdeníku Respekt, Ondřej Kundra, publikoval článek, ve kterém píše, že by „druhé vítězství současné hlavy státu bylo pro Česko devastující“. Proti Zemanovi se angažuje i řada herců a akademiků. Co si myslíte, že určitým intelektuálním kruhům na Zemanovi vadí?

Článek pana Kundry jsem četl dvakrát. Ani při druhém čtení jsem v něm nenašel jedinou originální myšlenku. Jen omílání toho, co již bylo nejednou napsáno či řečeno. Co některým intelektuálním kruhům na panu prezidentovi vadí, opravdu nevím. Mám jen pocit, že z nedostatku vlastních myšlenek a nápadů, kterými by zaujali, se zmocňují myšlenek, nápadů a všeho, co se zrovna hodí, někoho jiného, a to nemusí být zrovna pan prezident, aby pomocí zdrcující kritiky předvedli, že jsou lepší, chytřejší, krásnější, charakternější a nesmírně odvážní.

Kritici vyčítají Zemanovi, že rozdělil českou společnost. Koneckonců právě jeho mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi je přisuzováno autorství pojmu „pražská kavárna“, který používá i Zeman k označení svých oponentů z řad pražských intelektuálů. Zeman se na druhé straně snaží zalíbit prostému lidu, jezdí do krajů, městeček, kde rozpráví s obyčejnými lidmi. Co na to říkáte? Rozdělil Miloš Zeman českou společnost? Byla to jeho volební strategie?

Nedomnívám se, že by pan prezident českou společnost rozdělil. Zemanovci si s antizemanovci nerozbíjejí hlavy, nejvýš se pohádají a odsednou si od sebe v hospodě. Daleko větší podíl na polarizaci české společnosti má pokračující bulvarizace českých médií. Nejenom jazyková, ale bohužel také intelektuální. Ta ukrutná snaha udělat z banality „zásadní problém“ a jako takový tu banalitu vnutit čtenáři.

A výjezdy pana prezidenta „do podhradí“? Aby se zalíbil lidu? A co když to dělá proto, aby se o těch lidech a od těch lidí něco dozvěděl a aby jim také nezprostředkovaně mohl něco sdělit? Vždyť je to ta nejjednodušší a nejlepší možnost. Volební strategii bych v tom nehledal.

HRAD HELFENBURK U BAVOROVA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY:

Řada lidí Zemanovi vyčítá i vulgarismy, jakousi obhroublost. V nedávném rozhovoru například opět použil slovo „prdel“. Další z kandidátů na prezidenta, Jiří Drahoš, například uvedl v rozhovoru pro Novinky.cz, že lidé již nestojí o „vulgarismy a urážky“ v politice. Podle Drahoše Zeman považuje vulgaritu za přednost. Co o tom soudíte, zaslouží si Češi prezidenta „sprosťáka“?

Už jsem mluvil o svém pocitu, že pan prezident svými občasnými vulgarismy záměrně provokuje. To, nakolik to Čechům vadí, ukážou volby. Kdo má lví podíl na devastaci češtiny vulgarismy a argotem, k tomu bychom došli při rozvedení tématu bulvarizace médií. Není to zase tak dlouho, co způsobil pozdvižení slogan „Kdo nečte Blesk, ví kulový“. Dnes by to nikoho neiritovalo.

HRAD HELFENBURK U BAVOROVA:

Právě Jiří Drahoš stane proti Miloši Zemanovi v druhém kole prezidentské volby. Drahoš dříve uvedl, že Zeman táhne naši zemi směrem na východ k Rusku a Číně. Kam bychom tedy mohli po volbách zamířit v případě, že vyhraje Drahoš, a kam zamíříme, jestli obhájí Zeman?

Prezident Zeman se pokouší o oživení obchodních kontaktů v Rusku a v Číně. Nepokusit se o to u tak obrovského a nenasyceného trhu by byla chyba. Nevidím důvod ke káravě zdviženému prstu. Spíš mne znepokojuje vzrůstající závislost na západních trzích, potažmo na trzích EU. Od určité míry by se tato závislost mohla stát tzv. strategickou. Dnes například dovážíme 60 procent naší spotřeby vepřového masa ze zemí Evropské unie. Nebyla by to příznivá situace pro jakýkoli stát, který si chce zachovat suverenitu. To, kam zamíříme po volbách, není jenom věcí prezidenta. A z iluzí o EU už většina našich politiků vystřízlivěla. Alespoň doufám.

Trnem v oku Zemanových kritiků je i jeho údajné či skryté spojenectví s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Babiš je v médiích propírán kvůli kauze kolem Čapího hnízda. Není ale možné, že si Zeman podporou Babiše mohl v blížící se prezidentské volbě paradoxně u některých lidí uškodit?

Hnutí ANO se stalo vítězem demokratických voleb a pan Babiš je v důsledku toho premiérem. Pan prezident s ním musí spolupracovat, neb mu to ukládají Ústava, zákony a prostřednictvím voleb mu to uložili i občané tohoto státu. A on tento úkol plní. Jestli z tohoto faktu někdo dedukuje existenci „údajného skrytého spojenectví“, tak to dělá z vlastní blbosti, nebo za cizí peníze. Ani jedna varianta snahu uškodit v prezidentské volbě nevylučuje.

Jak podle vás volby dopadnou?

Jsou to volby, stát se může cokoli. Ale myslím, že nás čeká dalších pět let se Zemanem a nudit se nebudeme.

