Hrdina Navalný a Kalousek v plakátu Václava Havla. Vyoral bilancuje zfušované propagandy, kterým už nikdo normální nevěří

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Miroslav Kalousek bude v Poslanecké sněmovně chybět především místní kantýnské, která mohla na jeho spotřebě stavět byznysplán. Že by zmizel z české politiky, to se podle Tomáše Vyorala očekávat nedá. Třeba Senát, vulgo semeniště politického odpadu, by mu po zabalení do tibetské vlajky mohl slušet.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 8469 lidí

Miroslav Kalousek v úterý složil poslanecký mandát. Bude vám chybět? Kdo si jeho odchodem oddychne ve Sněmovně a kdo mimo ni?

Odhaduju, že ve Sněmovně bude chybět zejména tamní kantýně. Podle všeho tam dělal obrat za půl oné loupežnické družiny, která tam bohužel na lidech z drtivé většiny parazituje, než by jim „sloužila“. Mně EUrosoudruh pan Kalousek chybět nebude. Byla s ním psina, ale to je i s mistrem Beanem nebo s Járou Cimrmanem.

Nicméně soudě dle Kalouskovy historické schopnosti střídat kabáty různých barev a ideologií za každou cenu ho jistě brzy zase někde uvidíme. Ať už obaleného v tibetské vlajce či v plakátu Václava Havla nebo vrávorajícího a šlapajícího si na jazyk v některém z televizních pořadů. Kdo ví, zda nepůjde zkusit štěstí a další teplý placený flek do Senátu, který se stal bohužel semeništěm politického odpadu. Což nemyslím pejorativně, ale fakticky z hlediska lidí, kteří se tam v posledních letech dostali, když na ně jinde místo nezbylo.

Na kom teď bude TOP 09 stát? Mohou jí Kalousek a Schwarzenberg pomoci i z pozadí? Může topku zachránit obrovská síla Dominika Feriho na sociálních sítích?

Myslím že topka skončí na smetišti dějin. Dominik Feri je sice výrazná tvář, pro mladé asi zvláště, navíc v současné pokrokové době žádoucí, ale sám na to stačit nebude. Sám se navíc spíš hodí do Pirátů. Kdo ví, zda tam časem neskončí.

Rozvolňovat se nyní nebude, shodli se ministři. Podle ministra Jana Hamáčka se o přechodu do čtvrtého stupně systému PES může uvažovat až ve chvíli, kdy bude v nemocnicích nanejvýš okolo 3000 pacientů s covidem. Nyní jsme zhruba na dvojnásobku. Jde podle vás o správně zvolené kritérium?

A to naplněnost nemocnic doposud neměli ve svém generátoru náhodných čísel a totalitním kvazi systému PES, který slouží jen jako záminka pro zhodnověrnění totalitních restrikcí těchto koronafašistů? Větší diletanty a kvazi ministry a odborníky aby člověk pohledal.

Holt duševní mrzáci sloužící konceptu GREAT RESET typu Blatného, Prymuly, Havlíčka, Hamáčka, Plagy, Babiše, Rážové, Duška a spol. nedokážou ani ta svá čísla a výpočty pošéfovat tak, aby jim vycházela. A jakmile nevycházejí, rozumějte: ukazují na rozvolnění nebo na lepší stav, než je z hlediska koronafašismu žádoucí, tak si vymyslí okamžitě něco jiného. Samozřejmě ve jménu našeho dobra, ve jménu zdraví našich blízkých, ve jménu zodpovědnosti vůči našim rodičům a prarodičům.

Anketa Je to doživotní konec Miroslava Kalouska ve vrcholové politice? Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 2062 lidí

Klasická totalitní svévole. Nic víc, nic míň. Co polní nemocnice, kterými dělali humbuk? Že by jen PR akce pro naše a zahraniční novináře, kteří většinově působí jak nejlevnější ženy po lobotomii? Čest výjimkám a omluva levným ženám. Že by jen další z projektů, jak vzbudit strach a paniku v obyvatelstvu? Výše zmínění by už za to, co provedli českému národu doposud, měli být souzeni z vlastizrady, z dalekosáhlých újem na zdraví lidí, jejichž potřebnou péči ve jménu PR viru prakticky stoply, z šíření poplašných zpráv a z tunelování veřejných financí v nouzovém stavu.

Poslanci schválili povinné kvóty pro české potraviny v obchodech. Hlasy poslanců ANO, ČSSD a SPD znamenají, že od roku 2022 by se v obchodech mělo prodávat více než 50 procent českých výrobků. Jak tento krok hodnotíte, je to zásah do volného trhu?

Je to zásah do volného trhu. Ale pokud by měl být v zájmu našich tuzemských zemědělců a výrobců a vedl k větší potravinové soběstačnosti naší krásné země, tak bych ho byl ochoten překousnout. Ale to nedokážu zatím úplně posoudit. Obávám se, aby onen krok nevedl jen k vyšším cenám pro běžné spotřebitele a aby nebyl na úkor kvality. Čas ukáže.

Opoziční politik Alexej Navalnyj se vrátil do Ruska. Okamžitě po příletu ho policisté na letišti Šeremeťjevo zatkli. Jaký máte z Navalného návratu dojem? Pro některé je to hrdina, jiní mu nemohou přijít na jméno.

Kdokoliv přežil útok údajně jedním z nejsmrtelnějších jedů na světě známým jako novičok, už musí být hrdinou sám o sobě. Ať už jde o Skripala, nebo Navalného. Nekonečnou telenovelu a zfušovanou propagandu jménem novičok může ale brát vážně snad jen sardinka ve vlastním nálevu. Navalnyj se navíc po léčbě, tuším v Německu, vrací do jámy lvové. Což by bylo bez nekonečné mediálně-politicko-zpravodajské podpory ze zahraničí prakticky nemožné.

Další kožená konstrukce umělého hrdiny a pseudomýtu, tak jak to známe třeba i z naší nedávné historie. Rusové ovšem svými kroky, jakým je třeba nyní jeho zatčením, jeho PR jen přiživují.

Bělorusko přišlo o hokejové MS. Režim Alexandra Lukašenka se zprávu od Mezinárodní hokejové federace dozvěděl pár dní poté, co automobilka Škoda pohrozila, že pokud se šampionát uskuteční, ona jej sponzorovat nebude. Oficiální zdůvodnění federace hovoří o „obavách o bezpečnost“. Ty mají zahrnovat jak politickou situaci v zemi, tak covid. Do deklarace Škody to ale vypadalo, že hokejové federaci se do změn nechce, navíc situace v zemi je již měsíce stejná. Promluvily tedy peníze?

Peníze mluví vždycky. Alespoň na určitých úrovních řízení a ovládání. A když jsou navíc v souladu s žádoucí prorežimní ideologií, tak je vyhráno. Bělorusko, které se jako jedna z mála zemí odmítlo podvolit koronadžihádu a vlivu Světové banky, WHO a podobných nadnárodních totalitních institucí, je na černé listině. To tedy byla i předtím, zřejmě kvůli absolutnímu nepodvolení se globalizátorům.

Není navíc v zájmu veškerého dobra dělat mu reklamu a ještě ukázat, že v zemi, která nepodlehla koronapanice – jakkoliv si můžeme o Lukašenkovi myslet svoje – je situace prakticky stejná, ne-li lepší, než tam, kde se likviduje společnost lockdowny a hadry na hubu. Co se týká bezpečnosti, jsem zvědav, jak se federace někdy příště postaví k bezpečnosti v případě chalífátů, jakými jsou Německo, Francie nebo Švédsko.

Karty jsou sexistické? Nizozemská designérka vytvořila karty, ve kterých krále, královnu a kluka nahrazují zlato, stříbro a bronz. Pomůže to prý odstranit nerovnosti, neboť v původních kartách je každému pohlaví přiřazena jiná hodnota. Co na to říkáte?

Ideologie v tom pejorativním smyslu slova vládne světem. Bohužel nejen politickým, ale i kulturním, sportovním a byznysovým. Dnes a denně jsme svědky bizarních nápadů a činů, které jako by z oka vypadly Orwellovi, Zamjatinovi nebo Bradburymu. Moudrého člověka abychom pohledali, ale pravověrné hňupy jako by shora shazovali. Víte, největšího rasistu, genderového diskriminátora, extremistu a cenzora poznáte mimo jiné podle toho, že vidí ideologický problém, který je jeho hlavní náplní práce, i tam, kde žádný není.

Tohle je případ výše zmíněné slečny, která pochopitelně bude mediálně i politicky vynášena za svůj pokrokový krok do nebes. V současné době je sexistické, genderově nevyvážené, rasistické, extremistické, machistické a kdo ví co ještě prakticky úplně všechno. Teda kromě černochů, muslimů nebo naší na dávky z velké části přizpůsobivé menšiny. Všimněte si, že pro ně to neplatí. Potřeba všechno unifikovat, standardizovat, zprůměrovat, osekat hrany, zbezpohlavnit je jen předvojem, nebo spíše už nástupem další totality.

V USA se mají měnit testy SAT, tedy tamní přijímací zkoušky na vysoké školy. Nově se odstraňuje dříve volitelná esej a testy se zdigitalizují. Podle tiskového prohlášení neziskovky College Board, která testy provozuje, je cílem snížit nároky na studenty. Jde údajně o proces, který byl plánován již delší dobu, ale pandemie covidu rozhodování urychlila. Od testů SAT již některé univerzity zcela upustily, zvažovalo se dokonce přidání tzv. „adversity score“, které mělo dovysvětlit, jak moc je ten který student znevýhodněn svým původem. Jde podle vás o znamení úpadku tamního školství?

Společně s problematikou o otázku výše, je to znamení úpadku civilizace. Nejen školství tamního, a nejen školství. Zažíváme pád Říma na vlastní kůži. Stejné nebo podobné tendence přece probíhají i u nás. Aspen Institut Stoupa Robert Plaga coby likvidátor školství rovněž doporučuje neznámkovat, dávat dětem méně zátěže, méně učiva, méně testů, maturity budou bez známek.

Člověk, který si dá dvě a dvě dohromady, tak vidí, že novodobí pravověrní svazáci, ještě posílení konceptem a notičkami GREAT RESET, zcela nepokrytě a ostentativně likvidují – z jejich pohledu transformují – civilizaci včetně školství, naše nejmladší generace a tedy naši, respektive spíše jejich budoucnosti.

