Hrnčíř: Fiala že dělá, co potřebuje země? Ale nikoli tato. Nejlepší premiér Ukrajiny

Ministr financí Zbyněk Stanjura (OSD) poslal před půlnocí ze soboty na neděli vládě návrh státního rozpočtu na rok 2025 s plánovaných schodkem 230 miliard. Očekáváte větší štědrost na straně výdajů, jako to ve volebních letech obvykle bývá?

Vláda se od počátku nástupu do funkce chová iracionálně, tedy se od ní dá očekávat téměř cokoliv. I když, štědrost na straně výdajů se zřejmě očekávat dá, jen si nejsem jistý, nakolik bude tato štědrost směřovat k občanům naší země. Zatím se podporovaly zejména cizí země, ať už přímou podporou nebo iracionálními nákupy, a obyvatelé ČR byli ti, které pořádně oškubali zdaněním, aby na toto rozhazování bylo kde brát. Zda se vláda vzpamatuje alespoň chvíli před volbami je tak otázkou.

Jak se podle vás vládě za ony čtyři roky podařilo nastavit „zodpovědné hospodaření“ a „zastavení zadlužování“, o kterém před volbami hovořila hlavně ODS?

Vláda ze svých předvolebních slibů nesplnila nic, což lze vidět i na tomto příkladě. Na jedné straně rozhazuje peníze českých občanů na podporu cizích zájmů, na straně druhé právě své občany ničí katastrofálním hospodařením i sérií špatných rozhodnutí. To se ukázalo i v případě energetické krize a na ni navázaném růstu inflace, který se rozhodla řešit tzv. konsolidačním balíčkem. Moudrá vláda v době krize podporuje zaměstnanost a podnikání snížením daní a daňovými pobídkami, aby tak rozproudila ekonomiku. Firmám se daří, nabírají zaměstnance, ti více utrácí, rozvíjí se drobné živnosti, výhodné podmínky přilákají investory, stát vybírá na daních a vzkvétá a občané té země se mají dobře. Co udělala naše vláda? Pravý opak! Uvalila vyšší daně na všechny a na všechno. Čímž samozřejmě část podniků vyhnala do zahraničí za výhodnějšími podmínkami, část podniků donutila propouštět a část jich zlikvidovala. Zkrachovaly podniky, živnostníci ukončili své živnosti a o řadu daňových výhod přišli i zaměstnanci. Teď se tato samá vláda diví, že na daních nevybrala tolik, kolik si myslela. Lidé, živnostníci i podniky pochopitelně šetří, někteří jsou v zahraničí, takže zde již daně neplatí, a ti, co skončili, již pochopitelně daně také neplatí, naopak se přesunuli k těm, co od státu čerpají ve formě sociálních dávek. Základní ekonomická poučka a nejvyšší vedení této země ji nezná. A pak jim věřte.

Kolem státního rozpočtu zaznívala i kritika, že vláda jej připravuje příliš „kabinetně“ a skoro v utajení...

Je to až absurdní, ale ani členové rozpočtového výboru neměli přístup k žádným informacím o připravovaném rozpočtu. Takové tajnůstkářství samozřejmě vzbuzuje otázky.

Premiér Fiala má pro dotazy novinářů i opozice oblíbenou frázi „děláme, co je třeba“. Po třech letech už se dá hodnotit: Dělá podle vás tato vláda skutečně to, co tato země potřebuje?

Pan premiér rozhodně dělá to, co země potřebuje. Ovšem nikoli tato země. Již dlouho se hovoří o tom, že pan Fiala je ten nejlepší premiér, kterého kdy Ukrajina měla a já s tímto bohužel musím souhlasit. Zájmy této vlády jsou prostě jinde a naše vlast jí slouží pouze coby dojná kráva k rozhazování dalších peněz. Je to smutné, ale je to tak.

Premiér Petr Fiala se na veletrhu Země živitelka pochlubil, že od loňského roku ceny potravin v Česku klesly nejvíce z celého OECD. Co říkáte na toto tvrzení?

Já to uvedu na pravou míru. Z údajů ČSÚ vyplývá, že v České republice za poslední tři roky zdražily potraviny o desítky procent, některé dokonce téměř o 90%. Zdražení se dotklo všech základních typů potravin, ze sledovaných skupin postihlo nejvíce brambory, cukr nebo pečivo. Pokud od loňského roku měly podle tvrzení pana Fialy potraviny zlevnit, je to jen zanedbatelná reakce na jejich předchozí neúnosné skokové zdražení. Nicméně reálně se zřejmě jedná jen o nepochopení základních ekonomických vztahů, kdy mírnější růst inflace rozhodně neznamená zlevňování, ale jen a pouze méně razantní zdražování. Alespoň já osobně jsem žádné zlevnění potravin nezaznamenal. Ostatně tomu napovídá i ten slavný „nákup“ pana premiéra v sousedním Německu, kdy se pan Fiala s velkým překvapením dozvěděl to, co každý občan ČR tušil už dávno. Tedy že v Německu jsou potraviny nejen kvalitnější, ale i levnější. Když zároveň porovnáme kupní sílu občanů Německa a České republiky, vyjde nám obraz o to smutnější. Není tedy opravdu nad čím jásat, pane premiére.

Současně se ve vládě vede diskuse o zavedení výpovědi bez udání důvodu, která by měla „rozhýbat“ pracovní trh. Je podle vás zrovna toto správná cesta pro naši ekonomiku?

Vláda se v této otázce nemůže shodnout ani mezi sebou, takže nás čekají další nekonečné tahanice mezi vládní koalicí, zatímco se stát potácí v problémech, které by neměl, kdyby tu tato vláda nebyla. Naši ekonomiku by nejlépe rozhýbalo to, kdyby se tato vláda sebrala a šla ke všem čertům. Ozdravný efekt by byl okamžitý.

Vláda hovoří o tom, že budoucnost ekonomiky je spojena s čipovými technologiemi, o jejichž rozvoj velmi usiluje. Dělá to podle vás smysluplným způsobem?

Jak je tato vláda schopná jakýchkoli inovací nebo smysluplných kroků, dokazuje každý den. Celá republika je nyní doslova paralyzována zpackanou digitalizací stavebního řízení, která nás stojí milióny, a vláda, místo aby se omluvila, okamžitě projekt zastavila a ministr Bartoš rezignoval na svou funkci, se jen trapně vymlouvá a neustále posouvá datum, kdy budou chyby napraveny. To je prostě neskutečné a absurdní zároveň. Zvláště, když úředníci i odborníci již dopředu upozorňovali, že systém ve zkušebním testování nefunguje a opravit jej v tak krátkém časovém limitu není reálné. Jak je vůbec možné, že ke spuštění přesto došlo?!? Toto se stát v soukromé firmě, tak odpovědný zaměstnanec (Bartoš) i ředitel úseku (Fiala) nejen, že okamžitě skončí, ale ještě by po nich byla vymáhána škoda. Protože jsou ale vládní politici, nestane se jim nic. O důvod víc, proč přijmout zákon o hmotné odpovědnosti politiků, který hnutí SPD celou dobu prosazuje.

Do Evropské komise Česko vysílá ministra Josefa Síkelu, s vyhlídkou na „silné ekonomické portfolio“. Je to podle vás reálné?

Pan ministr Síkela se podle vlády na tento post hodí zejména pro jeho „silné proevropské postoje a cítění“. Ty prý mimo jiné prokázal v době energetické krize, kdy zatímco jednotlivé státy téměř neprodleně přikročily k razantním krokům na národní úrovni, aby zachránily vlastní ekonomiku, firmy i občany, pan Síkela čekal a doufal v jakési společné evropské řešení, které ale nikdy nepřišlo. Vláda nakonec zastropovala ceny energií s více než půlročním zpožděním, což ve výsledku způsobilo pádivou inflaci, krachy podniků, rušení živností a ožebračením celého národa. Ovšem podle vlády si za toto vše zřejmě zaslouží metál, protože se choval „proevropsky“. Že zároveň jednal v neprospěch vlastního národa zjevně nevadí. Takže politický profil pana Síkely je myslím jasný. Poslušný euroobčan, který se zájmy vlastní země nijak zatěžovat nebude.