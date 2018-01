Hrozí průser. Kdyby byl Zeman můj strýc, zakázal bych mu kontakt se svými dětmi, říká Slávek Boura

Už za pár dní tady máme druhé kolo prezidentských voleb. Jiří Drahoš objíždí pár dní před volbami Českou republiku, navštěvuje i velmi malé obce. Zemanovi příznivci zase vydali inzerát „Stop migrantům a Drahošovi. Tato země je naše. Volte Zemana“. Miloš Zeman pak také kývl na debaty s Jiřím Drahošem, ke kterým ho Drahoš hned po prvním kole vyzval… Jak vidíte šance jednoho a druhého kandidáta na uspění ve druhém kole?

Pan profesor Drahoš zvítězí. Země i lidé potřebují změnu.

Po prvním kole se mezi voliči jednoho a druhého rozpoutala doslova bouře. Na sociálních sítích se mnozí vzájemně napadají, osočují… Co to po podle vás vypovídá o demokracii v České republice a čím to podle vás je, že právě tyto volby vyvolaly tak obrovskou emoci?

Nepřekvapuje mě to. Každá všespolečenská či všenárodní soutěž bude vypadat podobně. A už je bohužel zvykem, že zvláště na sociálních sítích si každý moula může říct ke všemu cokoli, co sám chce a jak to cítí. Bez uzardění a studu. A jestli jde o fotbal, hokej, nebo o volbu prezidenta republiky, značné část lidí je to fuk. A co že to má vypovídat o demokracii i u nás? Nic. To, že každý trouba si řekne to svoje, o demokracii nevypovídá vůbec nic, ale vypovídá to o devalvaci inteligence a moudrosti. Pak to historicky končí autokracií, aby tomu silný vůdce utípl tipec.

Ostatně v tomto duchu se vyjádřil i kněz Tomáš Halík. Ten ohledně voleb uvedl, že nadcházející zápas dvou kultur – džentlmenství a barbarství – ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží. Co na to říkáte?

Nic osobního vůči knězi Halíkovi nemám, ale často mi připomíná postavu dr. Halíře z mého oblíbeného animovaného seriálu z dětství Příběhy rodiny Smolíkových. Jsem tím gentleman, či barbar? České země (Velkomoravská říše) jsou tu více než tisíc let a byly doby různé. A každý národ má to svoje, podobně jako my, národy jiné. Svět se ale zatraceně mění a jedním ze znaků inteligence je flexibilita, pozitivní reakce na změny. A my jako národ toho schopni jsme, což jsme historicky dokázali nesčetněkrát. Nicméně teď je hej, ale blíží se doby podstatně horší, sociálně-ekonomické, zápas o integritu jednotlivce a jeho Duši a další včetně boje o zdroje (např.voda...).

O Jiřím Drahošovi někteří, hlavně na různých internetových diskusích, mluví jako o „vítači“, což on sám rozhodně popírá, poukazují také na jeho údajnou náklonnost ke kancléřce Merkelové a bojí se, že v případě zvolení bude příliš podléhat Bruselu. Co vy si o tom myslíte? A co říkáte na jeho podpis pod výzvou „Vědci proti strachu a lhostejnosti“?

Všechno je tak sedřeno na dřeň, že z toho mizí kontinuita a souvislosti. Druhé, třetí generace Asiatů a Afričanů tu spokojeně žijí a pracují a nikdo nemá problém s xenofobií, kromě hrstky pitomců. Ale ti jsou všude na světě. Hordy nevzdělaných lidí bez pracovních, sociálních a hygienických zvyků se rvou nejen do Evropy za ekonomickým snem. Na mě to působí jako jednoznačné zadání: snížení kvality našeho genotypu a zvýšení manipulace obyvatelstva. Kromě toho, strach je nejlepší komerční komodita, dá se nejlépe zobchodovat. Imperiální státy po několik set let ze svých držav vyďobávaly jen to nejlepší a teď se doba obrací. A protože jsme součástí nadnárodního celku, ekonomicky i sociálně se západními imperiálními státy propojeni, nezbývá nám moc možností. Leda znovu vskřísit myšlenku Panslovanské unie. Toto téma ještě nikdo nenavrhl, ale už se tu docela rychle formuje myšlenka post Rakousko-uherské unie s Polskem. Moc ale variant už nezbývá, Švýcarsko se z nás nikdy nestane.

Naproti tomu zase odpůrci Miloše Zemana vyčítají současnému prezidentovi jeho, jak říkají, vulgárnost, to, že prý Českou republiku dobře nereprezentuje … přiklání se údajně spíše na východ... Mají pravdu?

K prezidentovi Zemanovi jen pár slov: kdyby byl součástí mé rodiny třeba jako strýc, zakázal bych mu jakýkoli kontakt s mými dětmi. A ano, pan Zeman hledá všemožné spojence mimo EU, ale upřímně řečeno, nemá jim za nás co nabídnout. Mohl by, ale má profesní egoslepotu.

Už poměrně dlouhou dobu se terčem mnohých stává prezidentovo zdraví. Myslíte si, že Miloš Zeman je na tom zdravotně tak, aby zvládl příštích pět let stát v čele státu? A co říkáte vůbec na tak obrovský humbuk kolem jeho zdraví? A v této souvislosti, když vzpomeneme Václava Havla, máte pocit, že se měří stejným metrem?

Emoce a vztahy se metrem neměří. Měrná soustava patří jinam. A upřímně, zdravý člověk působí a vypadá zcela jinak než prezident Zeman. To, že se sám cítí mentálně zdráv a mlád, to je věc jiná. Že by ho měli vozit na vozíku, by mi nevadilo, vozili a nosili jiné, ale byly to úctyhodné kapacity s myšlenkami a vizemi.

Za Jiřího Drahoše se postavila celá řada umělců. Čím jim podle vás právě Jiří Drahoš tak imponuje a čím jim naopak tak strašně vadí současný prezident? A nebude pro Drahoše to, že za ním stojí takzvaná „pražská kavárna“, pro něj nakonec znamenat „polibek smrti“?

Možná spousta nejen umělců jsou tací, co by pana Zemana taky nechtěli v rodině s vlivem na jejich děti. Sousloví pražská kavárna je čistá marketingová zkratka. A je-li určena pro nepříznivce pana Zemana, hlásí se k ní zhusta i mimopražská hospoda.

Co bude pro Českou republiku podle vás znamenat, jestli zvítězí Miloš Zeman, a co naopak, jestli zvítězí Jiří Drahoš?

Nevím. Doba nabírá obrátky, a co je dnes bráno pozitivně, za pár týdnů to může být pěkný průser. A v globálním měřítku tu řádí jinčí kapacity, které s námi hrají šachy, aniž tušíme jejich další tah. Jsme středně velký národ a mohli bychom si také říci svoje, máme na to mozky a flexibilitu, ale skutečná politika se dělá v šeru, kam oko voliče nedohlédne... A tomu je ale zapotřebí kontaktů ve sférách, které mohou naznačovat budoucí tahy oněch šachů. A myslím, že pro naši budoucnost (nové technologie, 4. průmyslová revoluce, zvyšování vzdělanosti lidí, sociální klid atd. atd...) je lepší svěží chemik než unavený ekonom. Ale čert ví...

Když odbočíme od volby prezidenta, co říkáte na to, co se děje kolem naší vlády? A jak to podle vás nakonec dopadne? Bude Andrej Babiš premiérem?

Pan Babiš nebude premiérem. Stát není firma, i když si to přeje. Navíc eskamotér s alternativní pravdou není ten správný šálek čaje voličů, i když to tak mnohdy vypadá. Ani charisma vůdčíka s desítkami miliard a snahou vytěsnit jakoukoli konkurenci nepomáhá. Ale jeho pomsta bude silná jako Perunův hněv. Vidíte, už jsme zpět u vaší druhé otázky, jestli je tu demokracie... A je dobře, když je více názorů, když nejsou plné jedu. Toť tak a teď, když jsem vám odpověděl na otázky, můžu se věnovat něčemu důležitějšímu...

autor: David Hora