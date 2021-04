Hučín: Rusko tu má obrovské zázemí. Zeman a Rusové? Dal jsem hlášení. Na Koudelku si vzpomínám

reklama

Jak vnímáte informační šumy kolem vrbětické kauzy?

Musím říct, že mě současný ředitel BIS Michal Koudelka mile překvapil. V době mého zatýkání jsem ho měl za nastrojeného paňácu úřednického typu. Takový suchar. Když mě vyslýchali na vedení BIS, tak tam stál v rohu v pozoru a hleděl do zdi. Nebyl to člověk, s nímž bych šel do boje. Nicméně asi prošel určitou katarzí, určitou změnou a nyní, co dělá, vnímám pozitivně.

Dokonce mu tleskají i USA. Když jsem to já monitoroval, tak si mysleli, že si řeším nějakou vlastní válku, protože jsem byl za bývalého režimu zavřený a tak dále. Nyní je ale situace jiná.

Kolem informací, které se zatím dostaly na vřejenost, je mnoho pochybností. Vy je nemáte?

To mi říkal jeden občan, který mi volal. Vás znám, ale on se vydával za redaktora. Říkal, pane Hučíne, ale vždyť to muže být všechno úplně jinak, vždyť vy jste byl také obviněn s několika bombových útoků a nakanec se ukázalo, že to bylo jinak. Prý, proč by to s těmi dvěma nemělo být to samé? Tak jsem chvilku polykal naprázdno a rozloučil se s ním.

Po téměř deseti letech zkušenosti práce u BIS jsem se dostal k ledasčemu a viděl proměny různých lidí. Většina si držela svá postavení a nikdo nechtěl dopadnout jako Hučín. Můj případ byl na BIS strašákem. Prostě drž hubu a krok.

Bylo lepší napsat zprávu, že se skinheadi pobili někde v hospodě a padly tam rasistické názory, než napsat, že se někdo z ruského konzulátu setkal s tím a tím, došlo k předávce peněz, mluvilo se o tom a tom a byl u toho někdo z týdeníku Nové Bruntálsko. Věděl jsem, že mě asi nakonec z BIS vyrazí, ale nečekla jsem, že mě zatknou a obviní z tolika bombových útoků a k tomu ještě přidají sedm trestných činů.

A vrbětická kauza?

O informacích, které dostala veřejnost, pochybnosti nemám. Související fakta jsem vychytal, když jsem v BIS působil. Na druhou stranu je zřejmé a to i nyní, že následky takové zveřejněné kauzy není lehké unést. Ostatně ty bombové útoky byly jako přes kopírák s těmi, z nichž jsem byl obviněn já. I ty v mém případě byly uskutečněny pracovníky ruských tajných služeb. Bylo to skvěle sehrané. Je to stejná receptura.

Andrej Babiš a Jan Hamáček se zachovali naprosto profesionálně, protože neměli jinou možnost. Důkazní břemeno, které před ně bylo předloženo, bylo tak těžké a nezvratné, že museli strohým prohlášením veřejnost takto oslovit. Miloš Zeman se k tomu postavil, tak jak se postavil a dalo se to předpokládat.

Mělo by být to důkazní břemeno, s nímž byli seznámeni nejvyšší státní představitelé a část poslanců, zveřejněno?

Práce s agenturou je velmi citlivá věc. Osobně mi přišili neuposlechnutí rozkazu, protože jsem nevydal své zdroje. A Ústavní soud se postavil za mě. Tehdy se dostali k moci lidé jako Stanislav Gross, kteří intenzivně stáli o mé zdroje z okruhu KSČM. Prozradit je by bylo krajně nezodpovědné, protože by byli ohroženi na životě.

Myslím si, že vyjít s tím úplně na světlo není možné. Nicméně i já očekávám, že se okolnosti objasní do srozumitelné podoby, kdy většinová veřejnost pochopí, že tam k něčemu vyjímečnému došlo, a že Rusko je bezpečnostním rizikem. Pracovníci ruských tajných služeb jsou opravdu špičkoví a tím velmi nebezpečení. Mají i motivaci.

V roce 2004 došlo v tuzemském vojenském zpravodajství k čistce, kterou třeba bývalý náčelník vojenské rozvědky Andor Šándor kritizoval jako nespravedlivou a nezodpovědnou. Co vy na to?

Viděl jsem Šándorův spis z bývalé doby a tento člověk by měl být dnes rád, že není někde separován. On vždy komunismus žral a nechápu, jak se mohl dostat do té pozice.

Jak se vyvíjela činnost ruských tajných služeb, když jste sloužil v BIS?

Jsem podjatý, protože jsem byl z prvních, kdo se u Bezpečnostní informační služby začal starat o ruské tajné služby a jejich konzuláty, které iniciují naše lidi z různých levicových uskupení k podvratné činnosti. Nejde jen o Komunistickou stranu Čechy a Moravy (KSČM), ale i o Klub českého pohraničí (KČP) a dokonce i Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS). Tato uskupení a některá další podrývala bezpečnost státu. U některých šlo o šíření nespokojenosti a řečí o sociálním napětí či nezaměstnanosti, jiná přímo napomáhala nepříteli.

A při jedné příležitosti, když byl monitorován dnes již zesnulý Dajan Bajanovič Murzin, což byl sovětský zabiják, jenž likvidoval prozápadní odboj, jsme zjistili, že navštívil tady na Moravě na Kroměřížsku jedno sídlo KSČM, kde rozvinul své návrhy pro Komunistický svaz mládeže. Právě tento svaz pořádal proti mně s pomocí Ludvíka Zifčáka různé protestní akce. Tehdy jsem si uvědomil, že Rusové nespí a jejich schopnosti se nevytratily. Naopak tady mají vybudované obrovské zázemí.

Tyto aktivity se začaly dostávat do další fáze, kdy na zámku v Porubě řeckého milionáře Epanastatise Prusalise byly zjištěny schůzky bývalých důstojníků StB, pracovníků ruského konzulátu, ale i Miloše Zemana. Vše jsem popsal i s přiloženou fotodokumentací. Některé informace vyšly i v knize Není to o mně, ale o nás, protože ne vždy šlo o utajované informace. A tehdy všichni v BIS strnuli, protože pochopili, že by to mohlo ohrozit postavení určitých vedoucích představitelů. To už byl Zeman premiérem. František Bublan mi vysvětloval, že KSČM je parlamentní strana a s dalšími nařídil zastavení mých akcí.

Když jsem tedy upozorňoval na rozvíjející se aktivity pracovníků ruských tajných služeb u nás za pomoci krajní levice, tak jsem dostal přes prsty. Mnozí vedoucí pracovníci, bývalá disidenti jako Jan Princ, František Stárek, Bublan, Jaroslav Jíra, Jiří Lang, Jiří Růžek před tím strčili hlavy do písku a chtěli si zachránit své funkce za dobrý peníz v BIS. Vůbec jim nešlo o nějaký vyšší mravní princip. Vždyť zbabělec Stárek mě nechával odposlouchávat automobil a po mém zatčení byl spolu s dalšími vyznamenán. Bublan šel po mém zatčení dělat šéfa rozvědky a ministra vnitra.

S administrativou Jiřího Langa, když byl ředitelem BIS, byla celkem dobrá komunikace...

Dnes je šéfem Národního bezpečnostního úřadu, což je pro mě deprimující skutečnost. Kdybyste jej viděl při výslechu u neveřejného soudu, tak se ho zastávat nebudete. Měl jsem tam Zdenu Mašínovou a Johna Boka jako důvěrníky. Bok to, když slyšel Langa vypovídat, psychicky nezvládl a museli ho vyvést. On je cholerický. A Mašínová měla co dělat, aby to zvládla. Ta má dobré nervy, té povraždili půl rodiny.

Je tedy Koudelka namísto Langa ve vedení BIS zlepšením?

Ano a velkým. Lang pro svůj klid udělal všechno možné. Hrál si na velkého šéfa a mnoho věcí přímo kryl. Koudelka je opravdu lepší figura než Lang. Překvapilo mě, že otvírá i věci, které za mého působení v BIS byly tabu. Nehci ho ale přechválit. Já jsem od BIS už leta úplně odpojen.

Doufám, že se najdou lidé, kteří budou chtít v souvislosti s Vrběticemi otevřít i mé svazky anebo si alespoň přečíst mé internetové stránky, kde je toho hodně popsáno.

Nicméně mám mírně zdeformované hodnoty, protože od roku 2002 jsem permanentně na svobodě. Nikdy jsem před tím tak dlouho na svobodě v životě nebyl. Když mě teď chtěli nechat očkovat, tak jsem jim poděkoval s tím, že jsem v kriminálech byl vystaven žloutenkám, úplavicím, tubeře, chřipkám a přitom jsem nikdy nic nechytil, takže mám vypěstovanou obranyschopnost proti lecčemu.

