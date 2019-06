Hudebník zoufá nad Letnou: „Jáhen ze Sudet“, narcis Klus, ekoterorista Piňos, Pogodová řvala jako smyslů zbavená... To je ta elita, ta alternativa k Babišovi?

ROZHOVOR „Fiasko! Sedmnáct hodin mlácení prázdné slámy,“ říká o jednání ohledně toho, zda vyslovit, či nevyslovit vládě nedůvěru, hudebník a spisovatel Petr Štěpánek. Vyjádřil se i k tomu, co řekla Marie Benešová v souvislosti s „rudou Marií“ a se jmény, která si prý „pamatuje z odposlechů“, i k tomu, co její zmínka vyvolala. Vrátil se také k akci na Letné. A servítky si rozhodně nebral. „Jáhen ze Sudet, řvala Sandra Pogodová, zpěvačka Basiková v roli politologa, demagog a bonzák Kartous, práskač Banga a rudý Zdeněk...“ vypočítává Petr Štěpánek.

Pokus opozice vyslovit vládě nedůvěru dopadl nezdarem. Co na to říkáte? Dalo se to čekat?

Zmarněný den! Fiasko! 17, slovy sedmnáct (!!!) hodin mlácení prázdné slámy! A pak se politici diví, že spousta lidí rezignuje a nechodí volit. V Německu mají nástroj pro jednání parlamentu, kterému říkají „konstruktivní vyslovení nedůvěry“. A není to jenom v Německu, ale třeba i ve Španělsku, v Maďarsku, ve Slovinsku, v Izraeli nebo v Belgii... Znamená to, že hlasovat o nedůvěře vládě můžete pouze v okamžiku, kdy zároveň máte většinu, která je s to vytvořit nové mocenské poměry.

Kdybychom měli něco podobného v našem systému, tak by bylo možné hlasovat o nedůvěře vládě jen tehdy, pokud by bylo předem jisté a jasné, že ti, co toto hlasování vyvolávají, mají 101 nebo více poslanců a jsou tak schopni posléze vytvořit jinou vládní většinu. A v okamžiku, kdy toto u nás vůbec není, a všichni to věděli dopředu, že žádná takováto pomyslná většina nebude, no tak to potom dopadá, tak jak do dopadlo u nás. Kdo se na to koukal, a já podstatnou část toho viděl, tak jen kroutí hlavou, pozvedává obočí, a to je asi tak všechno…

Vládu, ostatně jak avizovala, podpořila ČSSD. Udělala dobře? Co to pro sociální demokraty může v důsledku znamenat?

Já pokládám za normální, že když někdo je členem nějaké vlády, že nehlasuje pro její nedůvěru. Jiná otázka je, jestli sociální demokracie má, nebo nemá být součástí Babišovy vlády. To si musí rozhodnout oni sami. Oni se nějak rozhodli a důsledky jsou vidět koneckonců i v klesajících volebních výsledcích. No, je to jejich věc. Ale v zásadě musím říct, že jim to přeju.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Jana Maláčová kritizovala poslance za přístup k důchodové reformě. Jana Černochová ji označila za „hloupou“. Je takové slovní napadání v Poslanecké sněmovně v pořádku? Nepřehnala to poslankyně Černochová?

Ani jedna z těchto žen nepatří mezi mé favoritky. Maláčová, to je boží neštěstí. Co na to říct? Venezuela! Venezuela Maláčová, která nezná nic jiného, nežli jak rozdávat naše peníze. Mladá žena, která se s „normální“ prací, kde se vytvářejí nějaké hodnoty, nikdy nepotkala. Prostě svazačka… A to se ještě na ni podívejte, jak za pár měsíců, co je ministryně, u toho ztloustla. I takovéto drobnosti mají jistou vypovídající hodnotu.

Situace na české politické scéně je vyhrocená, je tedy možné, že se opozice pokusí svůj pokus zopakovat. Kdyby nakonec přece jen padla vláda, jak by podle vás dopadly předčasné volby?

Myslím, že nic chytřejšího, než si můžeme přečíst v odpovědích na otázku, co mi dáváte, asi nevymyslím. Nějaký zásadní zvrat zřejmě očekávat nelze. Spíš je otázka, jestli Klausova Trikolóra malinko nepozmění poměry sil, což si myslím, že ano. Pak nastane jiná situace. Já dost protestuju a nesouhlasím s tendencí dělit současnou politiku na babišovskou a antibabišovskou. Svět je barevnější a pestřejší. A kupříkladu já, přestože mám k Babišovi výhrady, tak bych nikdy nešel na Letenskou pláň. Protože politika se má dělat jinak. Babiše je potřeba porazit tím, že nabídnu lepší program, a nikoliv tím, že budu vykřikovat, že Babiš je fuj a že má rezignovat.

Zmiňujete akci na Letné. Myslíte si, že mohou být organizátoři s účastí spokojeni?

Ta Letná, to je také fiasko. Ono tam sice přišlo docela dost lidí, ale zároveň na tom pódiu prasklo, co to je zač. Co to je za uskupení.

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Jak to myslíte?

Ti lidé, kteří tam vystupovali, to šílené panoptikum. Jestli toto by měla být nějaká varianta k Babišovi, no tak to tedy nevím… Vezměme si to popořádku. Napřed na podium vylezl nějaký „jáhen ze Sudet“. Potom tam zpíval s kytarou narcis Klus, pak Jan Piňos – ekoterorista, můžeme s nadsázkou říct. Díky takovýmto lidem u nás vázne výstavba dálnic. To jsou lidé, kteří mají raději čolky a žáby než lidi. Kdo tam byl dál? Ano, pak tam řvala Sandra Pogodová, naprosto smyslů zbavená. Nebo zpěvačka Basiková v roli politologa, jenž nám pojede na venkov vysvětlit, koho máme volit, neb my venkované jsme nesvéprávní.

Kdo dál? Demagog non plus ultra, vrchní elf a bonzák Kartous. Pak práskač Banga, udavač. A rudý Zdeněk. Tím myslím tedy Zdeňka Svěráka a narážím na transparent, který byl na jedné z demonstrací proti Marii Benešové. Byl na něm nápis „Rudá Marie“. Jenže Marie Benešová nikdy nebyla v KSČ, zatímco Zdeněk Svěrák, jenž pěl na letenském pódiu o loupežnících, rudou knížku vlastnil a ještě k tomu podepsal Antichartu.

Prostě když znáte tyto souvislosti, tak je to směšné. A pokud toto má být nějaká „elita národa“, která bubnuje – svrhněme toho nahoře? No tak já tvrdím, že dát dohromady takové panoptikum, je fiasko.

Psali jsme: Bordel ve Sněmovně: Co v TV nebylo. Tenhle ani nešel domů. A ráno, ráno bylo taky veselo. Padlo slovo „koule“ Babiš a temné stíny? V noci padla mrazivá věc o roce 1989 Naštvaný Hamáček: Zeman s ním prý vyběhl. Může to mít následky. Babiš nemá nic jisté „Jdu se osprchovat, převléct...“ Kalousek prohrál a svěřil se čtenářům

Ohledně té „rudé Marie“ se ministryně Benešová na jednání Sněmovny ohradila s tím, že ve straně nikdy nebyla. Na adresu svých kritiků také podotkla, že si „některé pamatuje z odposlechů“. To vyvolalo doslova smršť. Podle Mariana Jurečky by po takovém výroku měla ve Sněmovně okamžitě skončit. Tomáš Zdechovský uvedl: „Pokud si paní ministryně spravedlnosti Benešová některé z nás pamatuje z odposlechů, měla by se připravit na variantu, že si bude některé z nás pamatovat z vězení. Zneužití odposlechů je totiž trestné.“ Co na slova ministryně i na odezvu říkáte?

Ale to je kouzelné, že se takhle cítí dotčeni. Benešová samozřejmě nevyzradila nic ze spisů, jenom žertovně připomenula, že v době, kdy byla nejvyšší státní zástupkyní, tak prostě přišla do styku s nějakými materiály, kde se někteří tito pánové a dámy vyskytli. Tečka. Mně to přišlo naopak docela vtipné.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ozval se ale i komentátor Alexandr Mitrofanov. Ten na sociální sítě uvedl: „Když ministryně spravedlnosti vyhrožuje ve Sněmovně svým kritikům, že si je pamatuje z telefonních odposlechů, zcela tím legitimizuje protestní demonstrace proti své osobě.“ Co si jeho slovech myslíte?

Že Mitrofanov pouze prozrazuje svoje politické zařazení.

Ovšem na jeho slova zareagoval i předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, který poznamenal: „Málo platné, Marie Benešová je politik minulosti. Ona si pamatuje z minulých odposlechů. Politici ‚nových pořádků‘ jsou politici budoucnosti. Ti si připomenou z budoucích odposlechů.“

No jo, tak teď jde o to, jestli Kalda měl ještě špičku, nebo neměl. Nemá cenu to komentovat. Jsou to plky.

Když tedy odbočíme, Miloš Zeman se rozhodl, že nebude zatím jmenovat Michala Šmardu a nechá prozatím na místě současného ministra kultury. Je to šťastné rozhodnutí?

Čistě věcně, jestli je tam Staněk, nebo Šmarda, je mi jedno. To je prašť jako uhoď – jeden socan, druhý socan. Že Staněk udělal dobrou věc tím, že vyprášil z Národní galerie Fajta, tak o tom žádná. Spíš to opět definuje sociální demokracii, že v tento okamžik chce odvolávat svého vlastního ministra. Toho přece nechtěl odvolat ani Babiš, natož prezident. To je prostě vůle sociální demokracie.

A sociální demokracie tím opět prokazuje pouze to, že nedělá vlastní politiku, ale naskakuje na různé kampaně naší kavárenské mediálně-kulturní fronty. Protože přece víte, že za Fajta začala bubnovat celá ta Pravda a Láska. Přitom je tragédie, že se vůbec Fajt tím generálním ředitelem v minulosti stal. To prostě byl totální omyl. Takže v tomto smyslu vlastně udělal pan Staněk dobrý skutek. A jeho vlastní strana ho za to popravuje. Tak co si o tom máme myslet?

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mimochodem, co podle vás lze očekávat od schůzky prezidenta s Hamáčkem?

Nic zásadního. Tak v Ústavě je napsáno, že prezident jmenuje na návrh, návrh tam má, takže teoreticky by se tím měl řídit. Na druhou stranu prezident není nějaký robot nebo automat. Určitý prostor pro vlastní uvážení má. Nebo každopádně, Miloš Zeman takto výklad svých pravomocí chápe. No a využívá toho. Možná to využívá občas ve větší míře, než je zdrávo, ale koneckonců, ti politici, kteří na něj dnes nejvíc nadávají, přece chtěli přímou volbu prezidenta. Prosadili ji, mají ji a teď se diví, že se tedy přímo volený prezident chová jako přímo volený prezident. A že tu moc, kterou mu dali, využívá na sto procent. A občas i na víc.

Psali jsme: Válka? Kolaps. A oni to vědí. Tereza Spencerová naléhavě o posledních krocích USA. Víc horko, než za okny Tak se mstí Zeman? Nové a temné informace Máme chcípnout? Jakl se utkal se Štěpánkem v debatě o klima Klaus načůral do mraveniště. Tady se někdo opravdu bojí, všiml si Petr Štěpánek. Vždyť ty legrační šmouly z demobloku si oligarcha doteď mazal na chleba...



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora