Hyena Klaus nemá rád Václava Havla, tak proti němu štve mrtvého Karla Gotta. Evropan Rouček je znechucen nápadem přejmenovat letiště

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Karla Gotta bychom měli vnímat a vidět jako velkého popového zpěváka, který dovedl zaplnit koncertní sály od Německa po Rusko!“ Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček považuje za nesmysl tvrdit, že by Gottova kariéra nebyla možná v jiném než autoritativním režimu. Zdůraznil, že byl velký zpěvák a jeho jméno by se nemělo zneužívat pro „nízké politické účely“. Tvrdě setřel nejen Trikolóru. „Zakladatel hnutí Trikolóra i jeho otec neměli rádi Václava Havla, vědí, že velká část populace měla ráda Karla Gotta a okamžitě přispěchají s peticí na přejmenování letiště. V tom vidím určitý hyenismus.“

V úterý před půlnocí zemřel slavný český zpěvák Karel Gott. Přibývá množství vděčných a dojatých vzpomínek. Pohřeb se bude konat se státními poctami a v tento den bude vyhlášen den státního smutku. Některým ale snaha o důstojné rozloučení s hudební legendou připomíná „propojení“, do kterého zamíchávají i prezidenta Zemana a komunisty, a padají slova o neonormalizaci. Respekt píše, že kariéra Karla Gotta by nebyla ,,myslitelná v žádném jiném než v autoritativním režimu, který si udržuje kontrolu nad kulturním provozem“. Co k tomu říci?



Myslím si, že bychom Karla Gotta měli vnímat a vidět jako velkého popového zpěváka, který dovedl zaplnit koncertní sály od Německa po Rusko. Když jsem žil ve Vídni v exilu, zažil jsem jeho vystoupení a sál byl plný. Je nesmysl tvrdit, že by jeho kariéra nebyla možná v jiném než autoritativním režimu. Samozřejmě v tomto období žil, ale že se prosadil například v západním Německu... Karel Gott se svým hlasem by se tam prosadil za jakéhokoli režimu.

I když ho do Německa pouštěli, komunistický režim mu v kariéře a rozletu bránil. Znovu říkám, Karel Gott by se se svým talentem prosadil za jakéhokoli režimu. Každé německé dítě zná „Die Biene Maja“ plus další jeho písničky.

S jakým dojmem sledujete veškeré komentáře, vysílání v médiích atd., v souvislosti s ochodem legendárního zpěváka?

Kdyby vše pozoroval někdo z větší země, budou se mu zdát reakce přehnané. Ale my jsme desetimilionový národ a tolik velkých známých osobností nemáme. Všude se teď mluví o Karlovi Gottovi ať už v pozitivním, nebo i v určitém negativním smyslu. Samozřejmě jsou lidé, kteří si na popularitě a slávě Karla Gotta chtějí přihřívat svou polívčičku, jak někteří umělci, tak politici včetně premiéra země.

Uvažuje se už o pojmenování ulic nebo míst po Karlu Gottovi. Také zaznělo, že by se mohlo přejmenovat letiště. Právní expert Trikolóry Tomáš Grygar potvrdil, že se chystá petice na přejmenování pražského Letiště Václava Havla. Název by mohl znít „Karel Gott International Airport Prague.“ Co vy na to?

To přesně zapadá do atmosféry, která se kolem Karla Gotta a jeho úmrtí vytvořila. Už jsem to naznačil v předchozí odpovědi, že je spousta lidí, kteří si budou chtít přihřát svou polívčičku, i politickou. Snaha hnutí Trikolóra okamžitě udělat petici na přejmenování Letiště Václava Havla do toho plně zapadá, jak jméno Karla Gotta zneužít. Zakladatel hnutí Trikolóra i jeho otec neměli rádi Václava Havla, vědí, že velká část populace měla ráda Karla Gotta, a tedy okamžitě přispěchají s peticí na přejmenování letiště. V tom vidím určitý hyenismus. Karel Gott byl zpěvák, velký zpěvák, a jeho jméno by se nemělo zneužívat pro nízké politické účely a pro to, aby se někdo zviditelnil.

Národ Karla Gotta miloval. Nejsou naopak právě tyto záměry namístě?

Samozřejmě, velká část národa Karla Gotta milovala, ale musíme si uvědomit, že byl zpěvák. Nebyl státník, politik, politického významu jako byl Václav Havel, který je po celém světě symbolem člověka, který se zasloužil o pád komunismu. Je to naprosto nesrovnatelné. Pokud chtějí pojmenovat nějaké letiště, ať pojmenují. Ať jdou do míst, kde se narodil a zpočátku působil, což je Plzeň. A pokud to budou Plzeňáci chtít, ať tam pojmenují nějaké místo, ale ne si hyenistickým způsobem přihřívat svoji polívčičku na jménu Karla Gotta a na nelásce k Václavu Havlovi.

V Brně se konal ustavující sněm hnutí Trikolóra. Sledoval jste to? Co vás na sněmu zaujalo nejvíce?

Sněm jsem zaregistroval a sledoval ho způsobem, jako sleduji ostatní okrajová hnutí a politické strany. Nic víc, nic míň.

Sněm Trikolóry doprovázela přímá či nepřímá účast zahraničních hostů. Na sněm osobně dorazil například poslanec německého Bundestagu Petr Bystroň, zdravici poslal vítěz britských eurovoleb Nigel Farage, dorazila i poradkyně maďarského premiéra Viktora Orbána Mária Schmidt. Značí to podle vás, že Trikolóra bude hájit podobný program a hodnoty, jako výše zmíněné strany? A může pomýšlet i na podobně vysoké zisky u voleb?

Přítomnost, ať již osobní nebo přes videozprávy hostů, které jste zmiňovala, naznačuje směr, kterým se Trikolóra bude ubírat. Nigela Farage znám velmi dobře z působení v Evropském parlamentu. Je to člověk, který chce rozbít EU, založil i politickou stranu za účelem vystoupení Británie z Evropské unie. Jestli chce toto dělat Václav Klaus, jak mladší, tak starší, potěš pánbůh. Evropská integrace nám na kontinentu zaručuje více než 70 let mír. To nikdy v evropských dějinách nebylo. Jestli chce po vzoru Nigela Farage vrhnout Václav Klaus Českou republiku do chaosu v jakém je Británie a vytrhnout ji ze společenství, které nám zajišťuje svobodu a prosperitu, kterou jsme nikdy v našich dějinách neměli? Potěš pánbůh.

Pokud jde o AfD a Petra Bystroně, žádné politické strany se v Německu s AfD nebaví. Je nepředstavitelné, aby byl představitel AfD zvolen do vedení Bundestagu. Žádná politická strana, od CDU napravo po Die Linke nalevo, nezvedli jedinou ruku pro kandidáta AfD. Prezident by nikdy nepozval nikoho z AfD, na rozdíl od českého prezidenta, do prezidentského sídla. Ukazuje to, jakým směrem se chce Trikolóra ubírat. I když si říkají vlastenci, tento směr není pro nás Čechy dobrý.

Na sněmu vystoupil také Ivo Strejček z Institutu Václava Klause a jeho projev byl nebývale ostrý. „Kolem sebe vidíme kolaps starého dobrého světa, kolaps starých dobrých hodnot,“ varoval Strejček. Podle něj jde o záchranu naší civilizace. Myslíte, že se ocitáme v takovém bodě? Jde o přehnaná slova, či nikoli?

Je úsměvné, že staré dobré hodnoty pan Strejček, a i kdysi Václav Klaus starší, viděli na počátku 90. let v konzervativních hodnotách. Měli vzory jako Margaret Thatcherová nebo Milton Friedman. Tyto hodnoty jejich starého dobrého světa byly v globálním nespoutaném kapitalismu bez přívlastků, v otevřenosti zemí a trhů. Dvacet nebo třicet let poté, najednou vidí Ivo Strejček nebo Václav Klaus starší v těchto hodnotách ohrožení. Z globálních liberálů se stali malými českými národovci a nacionalisty. Najednou ve velkém světě vidí ohrožení a mají pocit, že se jim jejich představy hroutí.

Dějiny nekončí, svět se vyvíjí a bude dál. Následkem technologických inovací, ať je to internet, rychlejší dopravní spojení, se svět propojuje, a nežijí v něm jen Evropané. Najednou Ivo Strejček a Václav Klaus otáčejí o sto osmdesát stupňů a jsou z nich malí čeští nacionalisté. Hovořili o otevřenosti trhů, a dnes chtějí zavírat hranice. Tady něco neštymuje. A kdo jejich tzv. starý dobrý svět ohrožuje? Zástupci konzervatismu, ze kterého oni vyšli. To je paradox. Lidé, kteří jsou soustředění kolem Institutu Václava Klause z toho mají v hlavě galimatyáš, nemají odpovědi, nechtějí si připustit své selhání a apelují na nejnižší nacionalistické pudy. To je celý problém rodiny Klausů a lidí jako je Ivo Strejček. Na zmatku, který mají v hlavě, chtějí stavět hnutí Trikolóra. Já to vidím jako poblouzněný krok, který pro českou společnost, český národ, republiku nikam nepovede.

Komentátor Bohumil Pečinka se pozastavil nad vystoupením Petra Vokřála na sněmu Trikolóry, stejně jako nad širokým ideovým rozkročením hnutí. Podle Pečinky tak bude Trikolóra jen satelitním uskupením Babišova ANO. Je podle vás takový scénář reálný?



Že se objevil na sněmu zástupce hnutí ANO, mě nepřekvapuje. Jen to potvrzuje můj názor, že Andrej Babiš je vždycky v myšlení o dva kroky napřed a už nyní si vytváří možnosti, které by mohl využít po příštích parlamentních volbách. Není jasné, jak volby dopadnou, které strany se do Sněmovny dostanou, jestli se dostanou KSČM nebo ČSSD, o které se teď opírá. Chytře si otevírá dvířka k dalším politickým stranám a subjektům. Z toho důvodu tam byl zástupce ANO pan Vokřál. Osobně si sice myslím, že Trikolóra nepřekročí pětiprocentní hranici, ale Andrej Babiš si takto otevírá potenciální vrátka pro možného koaličního partnera, aby měl možností co nejvíce. Pak si může vybírat.

