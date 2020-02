Islamizace Británie v přímém přenosu. BBC čím dál častěji produkuje pořady o britských muslimech a Angličanech konvertujících k islámu. Britská veřejnoprávní jízda očima doktora Rogozova

21. 2. 2020 4:44

Z BRITÁNIE DO BOHEMIE Muslimové se stali pevnou a důležitou součástí soudobé britské společnosti a nic už to nemůže zvrátit. Nemuslimská – stále ještě – většina si zvolila cestu kooperace a na této historické změně společnosti se sama aktivně podílí tak, aby změna byla co nejméně bolestná. V Británii vzniká jiná společnost a jiná země. Anglie, tak jak jsme ji ještě donedávna znali a vnímali, odchází, bohužel, nenávratně do historie. Kdysi hrdý Albion je už patnáct let domovem českého lékaře Vladislava Rogozova, který v dalším ze série rozhovorů pro ParlamentníListy.cz ilustruje tuto historickou změnu na vysílání veřejnoprávní televize BBC.