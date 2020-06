Itálie je kandidát na vystoupení z EU. Chtějí si ji koupit. Domýšlivost bruselských elit. Politik ze Strany nezávislosti se neudržel

ROZHOVOR „Ukázalo se, že v nouzi se musel každý stát spolehnout sám na sebe, že nadnárodní struktura EU byla zcela naprosto k ničemu. To je, myslím, silný zážitek, který reálně posouvá vnímání Evropské unie. Prázdnotu „evropské myšlenky“, jak ji proklamují probruselané, už nelze přehlédnout,“ myslí si Richard Hartmann, člen předsednictva Strany nezávislosti ČR. Všímá si i situace v Itálii. „Ta je po korona zážitku dalším kandidátem na vystoupení. Máme zde tedy další z motivů, proč ‚napumpovat‘ miliardy eur do předlužených ekonomik eurozóny. Jednoduše si chtějí Itálii koupit,“ domnívá se.

Dosavadní předseda Strany nezávislosti František Matějka oznámil rezignaci. Co bude dál se Stranou nezávislosti?

Probíhá dovolba členů předsednictva, a jakmile bude zvolen nový předseda, nastane přesně ta chvíle, abychom řekli, jak chceme dál usilovat o nezávislost České republiky v novém složení. O tom, že o našich zákonech mají rozhodovat jedině poslanci naší Sněmovny a nemají fungovat jako hlasovací automat, který pod hrozbou pokuty přijímá, co mu přistane z Bruselu, myslím, nikdo z členů SNČR nepochybuje.

Naše skutečná suverenita je elementárním předpokladem legitimního vládnutí, právního státu a vůbec občanského života ve svobodě. A jelikož nevidím na naší politické scéně politický subjekt, který by ideu nezávislosti hájil a prosazoval bez kompromisů a všelijakých pragmatických vytáček, je jasné, že SNČR má, a ještě dlouho bude mít, na naší politické mapě svoje nezpochybnitelné místo.

Nedávno jsme si přečetli zajímavou historku o tom, že do Prahy přijel ruský špion s kufříkem plným ricinu s cílem otrávit nám vybrané politiky. Prozradil se jemným přešlapováním, které bývá znakem nervozity... co si o tom myslíte?

Také jsme se dozvěděli, že Sověti nenesli hlavní zásluhu na osvobození Prahy, či snad že se dokonce Praha osvobodila sama? Jakou zajímavou historku uslyšíme příště?

Co uslyšíme příště, samozřejmě netuším. Ale určitě nás to zase a znovu překvapí. A o to tady asi jde především: šokovat a upozornit na sebe. Když někdo vytáhne na světlo boží jednotlivost a pomine jakékoliv souvislosti a kontext, asi mu nešlo o nic podstatného. Nicméně celá ta mediální debata, která letošní výročí konce druhé světové války provázela, byla nakonec docela přínosná. Bylo slyšet mnoho různých hodnocení, názorů, historických faktů, takže pozorný čtenář, divák, posluchač měl o čem přemýšlet.

Co je vlastně cílem „ohrožených“ politiků, kteří, ač jsou komunální – Novotný a Kolář či primátor Prahy Hřib, který je na úrovni krajského politika –, pletou se do naší zahraniční politiky? Chtějí získat pozornost? Voliče? Nyní už expředseda Matějka o nich napsal, že jsou nejlepšími agenty Putina v České republice...

Matějkova zkratka je naprosto výstižná. Když se profesionální bulvární novinář přestěhuje do politiky a aplikuje to jediné, co se asi v životě naučil, tedy šokovat, urážet, účelově lhát atd., tak se nezrodí nic jiného než bulvární politika. Leckdo se třeba rád podívá, kterou část svého těla zase starosta Řeporyjí odhalí, aby překonal svůj předchozí výkon a aby jeho fotografie zase obletěla internet. Ale lidé samozřejmě vědí a tuší, že to není poctivé a že takto o podstatných tématech jednat nelze. Že to vlastně žádná smysluplná a skutečná politika není. Až o něco opravdu půjde, lidé si na takového „politika“ ani nevzpomenou.

Předsedkyně EK Von der Leyenová uvedla na Twitteru: „Jak začínáme s obnovou našich ekonomik po koronaviru, musíme investovat chytře. Naším kompasem zůstane Green Deal, který může přeměnit naše ekonomiky a společnosti, aby čelily klimatické změně. Pro budoucnost naší planety a našich dětí.“ Jaký je k tomu váš komentář?

Tohle je moc vážná věc. Ukazuje na způsob uvažování o světě, o roli státu, ale i o mesiášství a domýšlivosti bruselské elity. Oni to „dobro“ pro nás vybudují, až tu nezůstane kámen na kameni. Protože oni vědí, co je pro nás správné. Za tichého potlesku a podpory mocných, kteří si u toho samozřejmě přilepší na úkor širokých vrstev.

Je to stále stejná hra podle stále stejných pravidel. Dokud nenarazí na zeď – například nebude-li kde si půjčit další peníze. Pak se věci snad na nějakou dobu zase srovnají a lidi vystřízliví. Že na dluh se žít nemá. Že odpovědnost za svoje skutky a svůj život máme ve svých rukách a není radno ji odevzdávat jiným, byť by se tvářili jako svatý obrázek.

Německo a Francie navrhují vytvořit evropský program v rozsahu 500 miliard eur na hospodářskou obnovu po koronavirové krizi. Podporu z fondu mají čerpat země a sektory nejhůře postižené pandemií. Jak se k tomuto nápadu stavíte?

Ke dnešnímu dni to prý má být již 750 miliard eur. Z toho 500 miliard distribuovat skrze dotace. Takže plýtvání, korupce, jalová byrokracie a zase další dluhy. Budoucí generace nás bude milovat.

Nicméně zatím nejsme u konce. Je nutný souhlas všech členských zemí. Sice nevěřím, že se najde v Evropské radě představitel členské země, který by si dovolil hlasovat proti plánu z pera Merkelové a Macrona, nebo proti jakékoliv jeho vykutálené variantě, ale rád bych se mýlil.

V koronavirem hodně postižené Itálii hodně posílil euroskepticismus. Šéf Ligy severu Matteo Salvini prohlásil: „Není to Unie. Je to hnízdo šakalů a hadů.“ Co k tomu říci?

Jednak se ukázalo, že v nouzi se musel každý stát spolehnout sám na sebe, že nadnárodní struktura EU byla zcela naprosto k ničemu. To je, myslím, silný zážitek, který reálně posouvá vnímání Evropské unie. Prázdnotu „evropské myšlenky“, jak ji proklamují probruselané, už nelze přehlédnout.

Dále k Itálii. Ta je po korona zážitku dalším kandidátem na vystoupení. Máme zde tedy další z motivů, proč „napumpovat“ miliardy eur do předlužených ekonomik eurozóny. Jednoduše si chtějí Itálii koupit.

Patříte k těm, kdo kritizují zavedení restriktivních opatření kvůli COVID-19?

Nekritizuji celkový postup zejména v úvodní fázi. Vždyť nikdo pořádně nevěděl, s čím máme tu čest. Ještě bude chvíli trvat, než se dopracujeme k objektivnějšímu názoru. V současnosti jsem intuitivně spíše pro uvolnění rychlejší než pomalejší. Lidé budou obezřetní a opatrní bez ohledu na to, jaká opatření reálně budou platit, takže návrat do normálu bude pozvolný tak jako tak. (Ruku na srdce, kdo ví, jaká nařízení zrovna platí?)

Líbilo by se mi, kdyby vláda komunikovala spíše na úrovni doporučení než na úrovni detailních příkazů a nařízení, která jdou mnohdy proti zdravému rozumu. Nebál bych se více lidem věřit. V krizových událostech z poslední doby se vždy ukázalo, že česká společnost se uměla s problémem rozumně vypořádat. A také s pravou a nefalšovanou solidaritou, do které nebylo potřeba nikoho nutit zákonem apod.

Takové ty dirigistické manýry vlády mají obvykle ten efekt, že lidem brání pomoci si sami. Například opatření, které svého času stanovilo cenový strop při prodeji respirátorů a omezilo jejich prodej, fakticky zastavilo dovoz a distribuci tolik potřebného materiálu. K nesmyslným či škodlivým nařízením dochází vždy, když vládě moc zachutná.

