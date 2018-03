Já myslel, že jde na toaletu, říká herec, který na vlastní oči viděl „odcházení“ Němcové z Hradu. Kolegové budou koukat

Inaugurační projev prezidenta Zemana vyvolal bouřlivé emoce. Vy jste byl přímo na této slavnostní události. Jak prezidentův projev hodnotíte? A co říkáte na to, že přímo během prezidentova proslovu někteří politici svá místa opustili?

Byl jsem na inauguraci pana prezidenta. Ačkoliv se u nás vlastenectví příliš nenosí, tak je to zážitek. Když s hudbou nastupuje Hradní stráž s historickými zástavami, chtě nechtě jdou člověku slzy do očí. Při projevu pana prezidenta jsem si v jednu chvíli všiml korpulentnější ženské postavy kráčející proti světlu uličkou ven. Zprvu jsem se domníval, že paní nevydržela a hledá toaletu. Až pak jsem poznal, že uraženě odchází paní Němcová a za ní se trousí další. Někteří ostentativně, jiní velmi rozpačitě. Jakoby na něčí povel.

Anketa Myslíte, že se Babiš nakonec dohodne na vládě s ČSSD s podporou KSČM? Dohodne 73% Nedohodne 27% hlasovalo: 1566 lidí

Vlnu nevole vyvolalo například to, že se prezident Miloš Zeman opřel do České televize…

V projevu pana prezidenta jsem opravdu nezaznamenal nic, co by mohlo někoho urazit, nic, co by nebylo pravdivé a trefné. Ano, řekl pár vět o veřejnoprávní televizi, že není objektivní a její informace jsou jakoby pod vlivem jedné strany, a to je ve veřejnoprávní televizi nepřípustné. Že tomu tak je, vidíme všichni už hodně dlouhou dobu. A přesně podle úsloví, že potrefená husa nejvíc křičí, ČT hned ten večer stvrdila, že pan prezident měl pravdu.

Můžete být konkrétnější?

Ve večerním zpravodajství kritizovali a rozčilovali se nad projevem pana prezidenta hlavně ti odcházeči. Především jim se dostalo hlasu a pak, snad aby se neřeklo, v rámci „objektivity“ jeden jediný kladný hlas. Pan předseda Parlamentu Vondráček řekl, že také nezaznamenal v projevu cokoliv, proč by měl někdo odcházet. Projev byl pravdivý, správný a také že vlastně nezáleželo na tom, zda pan prezident řekne to, či něco neřekne. Ti chodci by si každopádně našli zase jinou příležitost, aby poukázali na „špatnost“ pana prezidenta a hlavně aby upozornili na sebe! A to řekl velmi trefně!

Při sledování zpravodajství jsem se ale musel něčemu smát. Paní Němcová s rozhořčenou tváří řekla: Lidé v sále věděli, proč jsme odešli, a byli s námi.“ Vlastně nevím, zda to je k smíchu, protože to šlo do éteru a někdo tomu může věřit. Ale já tam seděl! A to, jak byli lidé s vámi, paní Němcová, vypadalo úplně jinak. Nechci vám brát vaše bohorovné sebevědomí, ale všude kolem mne se polohlasně ozývali přítomní a věřte, že ty přídomky by si ani jeden z vás odcházečů takzvaně za rámeček nedal.

Zamýšlím se ještě nad tím, že inaugurace prezidenta republiky nejsou přece šibřinky někde v Horní Dolní. Je to oficiální a povinná schůze Sněmovny a Parlamentu ČR k této události. Tedy vaše práce, paní Němcová a páni poslanci – chodci. A dobře placená práce. A z našich daní! Kdo z nás to má?A kdo z nás pracujících v této republice si může dovolit uprostřed práce jen tak odejít? A to jenom proto, že se mu šéf nelíbí? Takový pracant už nemusí druhý den chodit! … A jakpak to máte vy???

Inaugurační projev prezidenta Zemana se probíral i na Českých lvech. Tam také mimo jiné Jan Svěrák označil právě prezidentovu kritiku ČT za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Co říkáte na to, že se projevy některých umělců během Českých lvů tak trochu zvrtly v politickou „agitaci“?

Nejen já, ale i mnoho dalších kritiků, o kterých se rozhodně nedá říct, že by byli nějací zemanovci, se pozastavovalo nad tím, jestli jsou to ceny za umělecká díla, nebo politická agitka. Zcela jednoznačně takové projevy na oceňování filmů i jiných uměleckých děl prostě nepatří! S tím běžte na demonstrace a tam se projevujte, jak vám libo. Mladý pan Svěrák dělá moc hezké filmy. Rád na ně chodím, ale měl by se zamyslet nad svojí peticí. Nečiší z ní až příliš střet zájmů? Snad to musel udělat, aby dostal od ČT peníze na další film. Nebo ne? Navíc jsem sledoval jeho rozhovor pro DVTV s Emmou Smetanou. Jistě je pan Jan Svěrák umělec, kterého si vážím. Ale v tom rozhovoru až příliš často zaznívalo – my elita musíme těm ostatním otevírat oči ... my vzdělaní těm nevzdělaným … dokonce my zdraví musíme poučit ty nemocné atd. To jsou totiž podle Jana Svěráka všichni, kdo nevolili jako on! Umělci přece jen sluší více skromnosti! Nevěděl jsem, že jsem nevzdělaný, nemocný pitomec, kterému je třeba pomoct na nohy.

V minulých dnech se v České republice konalo hned několik demonstrací, a to právě například na podporu ČT, za svobodu slova, ale předtím i proti zvolení Zdeňka Ondráčka do čela komise GIBS. Co na tyto akce říkáte?

Ano, byla demonstrace proti jmenování pana Zdeňka Ondráčka předsedou komise GIBS. Ale pan Ondráček bez ohledu na svou minulost, kterou zde nehodnotím, přece do té samotné komise jmenován byl a nikomu to nevadilo. Sloužil po roce 1990 jako policista, a dokonce vyšetřovatel. A nikomu to nevadilo! A na té demonstraci se objevovala hesla proti panu Babišovi a proti Miloši Zemanovi. Zdá se, že spíše byla záměrně využita příležitost ukázat na něco zcela jiného než na pana Ondráčka.

A opět demonstrace za Českou televizi, za ústavní zvyklosti, proti činnosti vlády v demisi, proti ohrožení demokracie. Ale jak se jeví, tak ČT stále vysílá, jak chce, a nikdo ji neomezuje. Dokonce nám pitomečkům, co jí každý měsíc posíláme peníze, vzkazuje, že nemáme strkat nos do toho, jak se s našimi penězi nakládá. A opět hesla hlavně oproti oběma pánům. Dokonce vznikl jakýsi obskurní spolek Milion chvilek, jehož cílem je odstranění pana Babiše. A ten zapálený mladík, který to snad založil, u paní Drtinové prozradil, že za tu krátkou dobu už mají na kontě přes půl milionu.

Když vím, jak se těžko a dlouho shánějí peníze na nemocné děti, slepecké psy, invalidní vozíky a já nevím co ještě, říkám si, že Milion chvilek musí mít rychlé a dobře situované dárce!

A tak se musím ptát ono staré „Cui bono“? V čí prospěch se obrací celé to tažení proti panu Babišovi a hnutí ANO? Proč se těm starým politickým matadorům tak nelíbilo, když pan prezident poukázal na zlodějny pana Bakaly? Proč dělají vše pro to, aby se zbavili pana Babiše? Mají snad strach, že přijdou na přetřes ty staré kauzy jako OKD, Mostecká uhelná a další z dob divoké privatizace, které naši republiku připravily o miliardy. Ale ty peníze přece nikdo nesežral, ty někde a u někoho jsou!

Proto je potřeba odvracet naši pozornost jinam. Tu nás straší ohrožením demokracie, útokem na média nebo tažením k Číně. Dobrým a spolehlivým strašákem je také Rusko. Všechny „moudré“ hlavy křičí o zmanipulovaných volbách v Rusku, a co by Rusové měli a neměli atd. Proboha, nechte Rusko na pokoji! Rusové velkou většinou mají Putina rádi a stojí za ním. Bodejť ne! Po tom šíleném hospodářském propadu po zániku SSSR a za Borise Jelcina se Putinovi podařilo dostat Rusko na šesté místo světového hospodářství a kupní síla Rusů se ztrojnásobila. A to si nevymyslel Vyskočil! To říkal v pořadu „Jak to vidí“ renomovaný pan ekonom Richard Hindls. Hlavně se probůh nesnažte Rusům vyvážet „Majdany“ a ještě hůř „arabská jara“! Dnes už víme, jak to dopadá!

Psali jsme: Proč posílal Zeman Putinovi celý dopis? Nestačila jedna věta? Velvyslanec Kmoníček čelil v Moravcově věži přesilovce, řádil hlavně Telička Moravec se divákům přiznal: Původně měli přijít úplně jiní hosté, ale odmítli mi to Maříková (SPD): Likvidace nebezpečných odpadů v lázeňském kraji Když jsme vstupovali do EU, poslouchali jsme oblbovací kampaň. A nikomu to nevadilo, připomněl v Partii poslanec SPD

Když se vrátíme k těm demonstracím, které se v posledních týdnech konaly ve městech po celé republice, do protestů se zapojili i studenti, a to ve výstražných stávkách za dodržování ústavních zvyklostí. Jak vy vidíte zapojení studentů do politiky?

Chápu, že studenty, které v roce 1989 tak možná vozili v kočárku, láká, aby i oni měli svoji revoluci. Kdosi se mne zeptal, proč vlastně ti studenti demonstrují? Já mu odpověděl: „Protože můžou!“

Viděl jsem v TV, jak se redaktorka ptá nějakého studenta, proč je tady? On odpovídá: „Protože chceme svobodu“! Když jsem viděl ten časem nepoznamenaný obličejíček, musel jsem si říct. Hochu, víš ty vůbec, jak vypadá nesvoboda? Ty jsi zažil jako já, když nás v roce 1969 chtěly Lidové milice vytáhnout z auta? Nepovedlo se jim to, a tak alespoň našeho starého Škodu Tudora zmlátili dlouhými obušky. Měl promačkanou kapotu, ještě když jsme ho po letech prodávali. Díky tomu strachu, co jsme prožili, můj bratr emigroval do Švýcarska a já nesměl až do roku 1990 prakticky vycestovat. Já mohu o nesvobodě mluvit. Chlapec demonstroval a nikdo ho nemlátil obuchem, ani nekropil vodou a slzným plynem. Točil jsem film v Paříži s Annie Girardotovou. Hrál jsem jejího syna a ve volnu coural po krásné, jarní Paříži. Přichomejtl jsem se zcela nezáměrně k nějaké demonstraci. My, ještě nasáklí socialismem, jsme vzhlíželi k Francii jako ke kolébce svobody, rovnosti a bratrství. To by měli ti studenti vidět, jak si Francouzi umějí hájit demokracii. Protože to házení kamenů a zápalných láhví a zapalování aut ze strany mladých demonstrantů rozhodně v mých očích k demokracii nepatří. Jak jsem rychle utíkal, abych se snad těm francouzským policajtům nepřipletl pod ruku. Z těch pořízků v plném vybavení šel strach, a to jsem jen koutkem oka zahlédl, co umějí. Nevím, co by říkal ten oslovený student po takovém zážitku?

Stávky se nezúčastnili pouze středoškoláci a vysokoškoláci, ale jak bylo vidět na videozáznamech z náměstí Václava Havla, které zveřejnila DVTV, zapojily se i dvanáctileté děti, které se obávají toho, že nás Babiš se Zemanem zpět „vrhnou do komunismu“. Část videa malých dětí, které se zapojily do stávky, koluje a někteří uživatelé internetu píší, že je to „politická pedofilie“. Myslíte si, že pohled dvanáctiletého dítěte skutečně nemůže být pro politiky inspirací? A o čem to svědčí, že se k politice vyjadřují i malé děti?

Kdybych byl rodič toho dvanáctiletého děvčátka, které mluvilo na demonstraci k jí podobným dětem, tak bych tu školu zažaloval. Za zneužití nezletilých k politickým účelům a zcela jistě bez souhlasu rodičů. Ty děti měly transparenty o Ústavě a samozřejmě znova proti Babišovi a proti prezidentovi. Myslím, že ani jedno z těch dětí neví, co Ústava ČR vůbec je. Zeptat se jich, kdo je premiérem ČR, nevím, zda bych se dočkal správné odpovědi. Tleskající a dobře naladění spolužáci byli nadšení. Ale myslím, že především z toho, že nejspíš odpadla písemka z matiky. Já bych v jejich letech byl stejný. Nejenže takové politické akce do základních škol nepatří, ale ono se to ani nesmí. Já teď neřeknu, jaký zákon to přímo zakazuje.

Mimochodem, zamysleli jste se někdy nad tím, že ti různí sebevražední atentátníci a teroristé se rekrutují hlavně z mladých a nezkušených lidí? Jejich imámové, kteří je zblbli, zatím sedí někde v teple a mnou si ruce.

A teď hovořím k naší takzvané elitě. Naše oboje volby byly demokratické! Smiřte se s tím, že nedopadly podle vašich představ, a respektujte je! Jdete-li proti jejich výsledkům, jste to vy, kdo ohrožuje demokracii! Bouříte-li se proti nim – pak jste to vy, kdo rozděluje společnost, a nikoliv Miloš Zeman.

To, co nyní říkám, snad mnohým přijde přehnané. Řeknete si, že to se v naší kotlině nemůže stát. Nemaluj nám čerty na zeď! Copak jsme si v roce 1968 nemysleli, že sebeupálení je výsadou pouze buddhistických mnichů? Pravda. Dnes je jistě jiná doba. Nejsou tu nepřátelé ani cizí vojska. Ale doba se mění. Dříve by si nikdo nedovolil zobrazovat na titulní straně časopisu císaře pána div ne s prasečí hlavou. Dnes ale, jak se zdá, jsme nepřáteli jen sami sobě. Nezasévejte do mladých idealistických a horkých hlav semena iracionální nenávisti. Mohli bychom se dočkat velmi škaredých následků. Pamatujte, že lidová přísloví se jen málokdy mýlí! Takže pomněte, že kdo seje vítr…

Psali jsme: Putin? Nevěř Rusovi, i když mluví pravdu, říká Pavel Nový. Už tam nejedu, sdělil Krampol. Rusko si nic jiného nezaslouží, pravil Milota. A režisér Svoboda, ta TOP 09 a Ringo Čech... Herec: Hra stále pokračuje, bylo to vidět i na Českých lvech. Demonstrace? To snad ne Umělec Milan Kohout promlouvá k „zastydlým antikomunistům“. Nabízí básnickou sbírku, která je pobídkou k revoluci Ivan Vyskočil: Dovolili by si na Husáka tak jako na Zemana? „Volím Zemana, ale nikomu to neříkejte,“ špitl herec. Pavel Nový si nevidí do huby a Bára, koloběžka...



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora