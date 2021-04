Jaderná elektrárna je byznys. A v něm rozhoduje cena a kvalita. Markéta Šichtařová také o hrozbě krádeže našich úspor, posvěcené státem

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Vychloubačný tweet předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, jímž oznámila, že Česko dostává další miliardu eur, postrádal informaci, že jde o půjčku. Markéta Šichtařová k tomu dodává, že by byla vděčná, kdyby Evropská unie nestrkala nos do věcí, do kterých jí nic není. A už vůbec ne do věcí, které ničí českou ekonomiku. Nechat lidi sedět zavřené doma bez práce a platit jim, to zemi ničí jednoznačně. Česku by pomohlo ekonomiku otevřít a pustit lidi do práce, ne platit jim půjčené peníze za nicnedělání.

Začneme vzpomínkou na nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, který zahynul minulý víkend při havárii vrtulníku na Aljašce. Co myslíte, že v souvislosti s ním, co ještě nezaznělo v médiích, stojí za připomenutí?

Zmíněno bylo snad už úplně všechno, takže těžko něco dodávat. Snad jen to, že mě zarazila míra nenávisti od lidí, kteří nikdy nedokázali v kariéře ani tisícinu toho, co Petr Kellner. Schopnost generovat bohatství, tedy schopnost vytvářet nové hodnoty a živit tím další lidi, je známkou obrovského úspěchu a schopností. A lidé, kteří schopnosti a úspěch bagatelizují či znevažují, převracejí naruby základní stavební kameny života. Jako kdyby říkali, že „vlastně není obdivuhodné umět přežít a uživit se, obdivuhodnější je být parazitem a nechat se živit“... Patrně si sami neuvědomují, jakou hloupost pouštějí z úst.

První místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richterová v reakci na smrt Petra Kellnera napsala na twitteru: „Další připomenutí, že peníze nejsou zdaleka vše. Mnohdy spíš naopak.“ Později tento tweet smazala a omluvila se, že to tak nemyslela. Jak lze ten její původní text vnímat i vzhledem k její pozici ve straně, která nejspíše vyhraje volby?

Opravdu nevím, jak to paní Richterová myslela, a nebudu si dělat žádné domněnky, co asi tak mohla nebo nemohla myslet. Řeknu to takhle: Profese politika je profesí, která negeneruje žádné hodnoty, ale nechává se živit daněmi od lidí, kteří hodnoty generují. Politik bere, podnikatel proti své vůli dává. Paní Richterová by bez lidí jako Petr Kellner existovat nemohla; politici by bez podnikatelů své politikaření neufinancovali. Lidé jako Petr Kellner by bez politiků přežívali líp než s nimi. Bylo by záhodno si to uvědomit.

A jak s tím jejím necitlivým vzkazem jde dohromady to, že se před pár dny rozplakala u soudu, u něhož požaduje za nenávistné zprávy, sprosté nadávky i hrozby násilím na sociálních sítích omluvu a 550 tisíc korun za nemajetkovou újmu?

Nenávistné zprávy, sprosté nadávky i hrozby na sítích jsou pro mě denním chlebem. Nějak se z toho nehroutím. Je mi upřímně u pozadí, co si o mně myslí dav. Dělám byznys s lidmi, kteří o byznys stojí, a jejich politický názor je irelevantní. A ti, kteří byznys dělat nechtějí, zato mi chtějí nutit jejich politický názor, jsou zase irelevantní pro mě. Takže paní Richterové tak úplně nerozumím, ale opět si nehodlám dělat žádné domněnky.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se rozhodl kvůli tendru na nový blok Jaderné elektrárny Dukovany oslovit čtyři uchazeče: francouzskou firmu EdF, jihokorejskou KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom; s odůvodněním, že přizvání více zájemců má za cíl stlačit cenu dolů. Není však toto případ, kdy musí jít hledisko ceny stranou, protože slovy senátora Tomáše Czernina z TOP 09 nelze pustit do soutěže stát, který má nepřátelské postoje vůči České republice?

Já si nejsem vědoma toho, že by nám některý z vyjmenovaných států vyhlásil válku, tedy ani mi nedávají smysl slova o nepřátelském postoji. Možná bych se mohla ironicky ptát, zda pan Czernin měl tím nepřátelským postojem na mysli Francii, která dlouhodobě chce ničit český trh práce tím, že pro kamioňáky a obecně přepravce nastavuje naprosto diskriminační systém; která chce ničit českou ekonomiku tím, že volá po jednotné minimální mzdě napříč Evropské unii, i která chce ničit české veřejné finance tím, že prosadila společné evropské dluhopisy. Každopádně jaderná elektrárna je byznys. A v byznyse rozhoduje cena a kvalita. Ne ideologie.

Ředitel české pobočky severské IT korporace Tieto Evry Petr Lukasík tvrdí, že do dvaceti let zaniknou fyzické peníze. Poukazuje přitom na Švédsko, kde banky vytvořily společnou aplikaci, jíž si mohou platit elektronicky i lidé mezi sebou. Prý je to okamžitá platba, v reálném čase, a tím přestávají mít fyzické peníze smysl. Konec fyzických peněz jako hrozbu pro vlastní svobodu nebere jako problém, protože prý je otázka, zda je co schovávat. Myslíte, že i navzdory takovým názorům tu fyzické peníze budou déle než zmíněných dvacet let? Kdo budou jejich obhájci, a kdo odpůrci?

Obhájci hotovostních peněz budou prozíraví ekonomové – odpůrci hotovostních peněz budou sociální inženýři a naivkové, kteří si neuvědomují, jakou Pandořinu skříňku jejich zánikem otevřou. Pokud zaniknou hotovostní peníze, politici budou mít umetenou cestu k tomu, aby vyvolali inflaci, která požere státní dluhy, a aby současně zavedli záporné úroky, které udělají totéž. A to bude státem posvěcená loupež vašich celoživotních úspor. Nepůjde se legálně bránit proti tomu, aby vás stát kombinací záporných úroků a inflace okradl. Možnost existence hotovostních peněz tomu staví funkční hráz, a to i za předpokladu, že je nepoužíváte.

Pokud dojde ve velkém počtu zemí ke zrušení hotovostních peněz, stane se tohle: Lidé, kteří byli včas prozíraví, přejdou u větších částek do ilegálních plateb v bitcoinu a ve zlatě, které už budou mít připravené. Já ale doufám, že k takové situaci vůbec nedojde.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala v úterý na twitter v češtině: „Česko dnes dostává další miliardu eur z nástroje SURE. První miliardu dostalo již dříve tento měsíc. SURE podporuje zkrácenou pracovní dobu a chrání pracovní místa a živobytí během pandemie. Evropa je s vámi.“ Bylo by namístě projevit vděk, o který si tím tweetem evidentně říká?

Za prvé, není z tweetu jasné, že jde ve skutečnosti o půjčku. Za druhé, byla bych celkem vděčná, kdyby Evropská unie nestrkala nos do věcí, do kterých jí nic není, a už vůbec ne do věcí, které ničí českou ekonomiku. Nechat lidi sedět zavřené doma bez práce a platit jim, to zemi ničí jednoznačně. Česku by pomohlo svou ekonomiku otevřít a pustit lidi do práce – ne platit jim půjčené peníze za nicnedělání.

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa prostřednictvím sociálních sítí vyzval občany, aby při sčítání lidu uvedli jako svoji národnost „evropská“. Zveřejnil status s takto vyplněnou kolonkou a s vysvětlením: „Jsem Evropan, protože solidarita a spolupráce nám vždycky přinese víc než národní sobeckost.“ Co říkáte té pirátově myšlence, že národ je sobeckost?

Sobeckost je princip umožňující přežití. Sobeckost ve smyslu myšlení na sebe sama a snahy zlepšit své vlastní životní podmínky není vůbec negativní vlastností, jak se nás kolektivisté snaží přesvědčit. To slovo „sobeckost“ má sice negativní nálepku, ale v realitě znamená něco úplně jiného, než co pod ním většina lidí rozumí. Pokud sobec je definován jako člověk, který odmítá sebeobětovat se pro nějakou zvrhlou ideologii a chce za každou cenu přežít, pak na jeho postoji není vůbec nic špatného, naopak.

A pokud jde o evropskou národnost, nechává mě to klidnou, nechť se každý označuje, za co chce: za Čecha, Evropana, Marťana nebo třeba vodníka. Jeho věc.

