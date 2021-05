Jak se nám spojenci odvděčí za Vrbětice? Hezké to nebude, myslí si Petr Štěpánek. Ale Strýček Sam bude spokojený

„Zatím úplně všechno, co kolem Vrbětic vyvádí vláda i opoziční ‚bruselská pětka‘, je špatně. Přepísknutý tyátr,“ říká hudebník Petr Štěpánek a upozorňuje, že zatím nikdo žádné konkrétní důkazy v této kauze nepředložil. Mluví také o tom, že „už zase hledáme řiť, do které bychom se vnořili“. V souvislosti se čtvrteční demonstrací připomíná podobnou v roce 1999 a podotýká: „Kde jsou tehdejší organizátoři, a kde je naopak Zeman?“ K otevřenému dopisu Senátu, který podepsali například Michael Kocáb, Olga Sommerová nebo Jan Svěrák, říká: „Je to jen další z jejich trapáren.“ Promluvil také o ČT i volbě do její rady. Padla například slova „mentální bolševici“. Na závěr vysvětlil, proč se rozhodl podat trestní oznámení na bývalého premiéra Špidlu.

Ve čtvrtek tisíce lidí v Praze demonstrovaly proti prezidentu Zemanovi. Nechyběly cedule například s nápisy „Zeman vlastizrádce“. Vlna nevole se z některých míst zvedla po prezidentově nedělním proslovu v souvislosti s „kauzou Vrbětice“. Co na prezidentova slova k tomuto případu říkáte vy?

Nic. Prezident řekl svůj názor. No a co? Ta čtvrteční demonstrace mi připomněla jinou demonstraci. Také se tenkrát konala na Václavském náměstí. V roce 1999 ji organizovala iniciativa Děkujeme, odejděte. Tehdy tam řečníci také požadovali Zemanův odchod. Nabízí se ale jiná otázka: Kde jsou tehdejší organizátoři, a kde naopak Zeman? Anketa Z jaké tajné služby máte největší respekt? BIS 1% CIA 3% KGB 18% MI6 2% MOSSAD 76% hlasovalo: 1229 lidí

„Pokud dovolíme, aby naši zemi vedli politici, kteří v zájmu jiných zemí ženou Českou republiku do svaté války s kapitalistickým Ruskem, dopadneme špatně,“ napsal jste na svůj fb. Jak si tato vaše slova máme vyložit? Jaký je váš názor na „vrbětickou kauzu“?

V obchodní válce už mocnosti jsou. A svět se bohužel řítí do další studené války, a jestli nějakým magorům prdne v bedně, klidně to může přerůst ve válku skutečnou. A my, namísto abychom si především hleděli svého a hájili na prvním místě své vlastní zájmy, jsme opět papežštější než papež a už zase hledáme řiť, do které bychom se vnořili. A tak se naši válečníci šikují za americkým socialistickým prezidentem, aby mohli vyrazit na kapitalistické Rusko, a jak už se to u nás stává tradicí, srdnatě bojují za zájmy někoho jiného. Je to trochu nadsázka, co říkám, ale zas tak daleko od pravdy nejsem.

Zmínil jste svatou válku s Ruskem. Jak moc to, co se kolem „případu Vrbětice“ odehrálo, ovlivní naše vztahy s Ruskem i do budoucna?

Už je to ovlivnilo. Ale abychom si rozuměli. Pokud je pravdou, že za těmi výbuchy stojí ruští agenti – a prosím pěkně, já to opravdu nevím a žádné konkrétní důkazy nikdo nepředložil, pročež vše je pouze v rovině, zda tomu chceme, nebo nechceme věřit –, pak je samozřejmě povinností suverénní země se důrazně ohradit. Zatím úplně všechno, co kolem Vrbětic vyvádí vláda i opoziční „bruselská pětka“, je ale špatně. Přepísknutý tyátr, který už tradičně – oni to ti naši političtí tydýti snad ani jinak neumějí – nadělá více škody než užitku. Klasické vrtění psem. Rozdmýchávání nové studené války. Naši evropští spojenci nás poplácají po ramenou, načež se v klidu a pohodě ujmou zakázek, o které na východě přijdeme. Strýček Sam také musí být spokojený, s jakým nadšením hájíme jeho ekonomické a mocenské zájmy na úkor vlastních. Mise splněna. Trvalo to jen dva dny. Rosatom ze soutěže vyřazen. Co na tom, že zakázka se prodraží.

Pokud je pravdou, co tvrdí BIS, pak se ve Vrběticích neodehrál teror, nýbrž diverzní akce, jejímž cílem bylo zlikvidovat zbrojní materiál, který snad měl doputovat na Ukrajinu, snad do Sýrie, možná až k Islámskému státu. Rusové na našem území provedli preventivní akci. Nijak je neomlouvám, naše reakce je nutná. Ale adekvátní. Jen absolutní političtí amatéři si u toho na řadu let poničí vztahy s významnou velmocí a jejím velkým trhem. A jen dokonalí pitomci si kvůli tomu běží koupit flintu a hledají v jízdním řádu, kdy jede autobus na Donbas, aby tam tomu drzému Ivanovi ukázali, zač je toho loket. Tichá diplomacie toho zvládne vždycky víc než okázalá gesta.

„Senát má řada zemí. Senát plný idiotů máme jen my,“ napsal jste 21. dubna na fb. Na co konkrétně byla tato vaše reakce a co si myslíte o úvaze Senátu žalovat prezidenta po jeho již zmíněném proslovu ohledně Vrbětic? Předseda Senátu ihned po Zemanově vystoupení promluvil o tom, že prezident prý prozradil informace z živého spisu a ohrozil vyšetřování…

Se silnými slovy se má šetřit. Jejich nadužíváním se z nich totiž ta síla ztrácí. Přesně to platí i o slovech vlastizrada či velezrada. Ale jsou i další idiotsky nadužívaná slova. Jakmile slyším adjektiva „proruský“ a „dezinformační“, klepu si na čelo a dotyčného, který je užívá, si tak nějak automaticky řadím mezi idioty. V Senátu jako by si tihle týpci dali dostaveníčko. Za proruského je dnes označován každý, kdo si zachoval zdravý rozum a jak ovce nehrozí s davem na východ, a největším dezinformačním médiem v zemi je Česká televize. Anketa Kdyby teď hospoda poblíž načerno otevřela zahrádku, zašli byste posedět? Kdyby? Už chodím! 6% Ano 51% Ne 36% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 13737 lidí

K žalobě na prezidenta Senát v otevřeném dopise vyzvali pak také například i Michael Kocáb, Olga Sommerová, Jan Svěrák a další. Dle názoru pisatelů se prý prezident Zeman opět zachoval jako „obhájce a agent Ruské federace, a nikoli jako hlava našeho státu, která má hájit zájmy České republiky“. Co na to říkáte?

Stále stejní lidé, stále stejná parta. Věční petenti, věční vyzývači k čemukoli, co se jim zrovna zamane. Lidé, kteří si myslí, že právě jen oni mají patent na to, aby svět tancoval podle nich. Lidé, kteří demokracii uznávají pouze tehdy, když je po jejich. To snad ani nemá cenu komentovat. Je to jen další z jejich trapáren.

Velmi nelichotivě se na twitteru o prezidentovi v minulých dnech vyjádřil režisér Hřebejk. „Se Zemanem jsem se potkal jen jednou, na diskusi v Národním divadle u Tomáše Sedláčka na téma ‚Humor v politice‘. Smrděl chlastem, říkal dementní blbosti a strhnul Kláru Samkovou k soutěži, kdo je větší rasista. Smradlavej, nechutnej a prolhanej píčus, o kterýho bych si neopřel kolo,“ napsal. Co říci na takové vyjádření ohledně hlavy státu?

To je Hřebejkova vizitka, nikoli Zemanova.

Když odbočíme, poslanci ze sněmovního volebního výboru debatovali v minulých dnech nad analýzou týkající se způsobu navrhování a výběru volby členů Rady ČT. Tu jim přinesl senátor David Smoljak. Analýza se zabývá tím, zda organizace, které podle zákona navrhují kandidáty do Rady ČT, splňují zákonem stanovené podmínky. Výbor vzal informaci zatím jen na vědomí, poslanci ANO kritizovali analýzu jako kádrování, což senátoři odmítli. Jak to vidíte vy?

Tyhle debaty se tu vedou už 30 let. Pořád „Káčo, kolem“. Mediální rady jsou svým způsobem takové malé parlamentíčky. Názorové proudy by v nich měly být zastoupeny podobně, jako je tomu v Poslanecké sněmovně. Takže zdaleka nejspravedlivější je způsob, jakým je volena Rada pro vysílání, totiž z návrhů poslaneckých klubů, protože i sama Sněmovna je utvářena na principu poměrného zastoupení. To, jak je naopak volena Rada České televize, totiž z návrhů společenských organizací, je pokrytecký paskvil. Vzniklo to jako ústupek českotelevizním uzurpátorům po spacákové revoluci. Zákonodárci by měli najít odvahu tenhle nesmysl zrušit a volit Radu ČT stejně jako Radu pro vysílání. À propos. Odpolitizování mediálních rad je nesmysl. Co je politika? Správa věcí veřejných. A tak se ptám: Správa věcí mediálních snad není politika?

Dozvíme se podle vás příští týden konečně jména nových radních Rady ČT? A co říkáte na „humbuk“, který po prvním kole vyvolalo to, že se do druhého dostal například i publicista Pavel Černocký, který například některé věci ve zpravodajství nebo i vedení televize dlouhodobě kritizuje?

To je také pořád dokola. „Majitelé“ České televize mají panický strach, že v Radě ČT vznikne většina, která by mohla narušit nejen jejich názorovou hegemonii, kterou na veřejnoprávní obrazovce mají, ale také zavedené penězovody, z kterých profitují. A tak je každý, kdo je jimi oklasifikován jako potenciální nebezpečí, již předem ostouzen a znevěrohodňován. S mírnou nadsázkou lze říct, že vedoucí úlohu KSČ nahradila vedoucí úloha ČT. Mentální bolševici, kteří Českou televizi dlouhodobě ovládají a profitují z ní, mocensky i finančně, si svůj „majetek“ pochopitelně chrání. Nic nelogického na tom není. Jen mi tak nějak uniká, proč tu „jejich“ televizi máme povinně platit i my ostatní.

Na závěr se podívejme i na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Po 18 letech tahanic jste vy i vaši tehdejší kolegové vyhráli soud ohledně odvolání Rady v roce 2003. Na fb jste teď napsal, že už máte připravené trestní oznámení na tehdejšího premiéra Špidlu. „Nevidím jediný důvod, proč by škodu ve výši několika desítek milionů korun měli namísto skutečného viníka platit daňoví poplatníci,“ uvedl jste. Jak velká šance na to, abyste s tímto trestním oznámením uspěl, podle vás je?

Vzpomínáte si, jak to bylo před 18 lety, když Poslanecká sněmovna ve Špidlově režii hlasovala o odvolání naší rady? Česká televize vysílala naši popravu v mnohahodinovém přímém přenosu, bylo toho plné zpravodajství a v rámci své publicistiky tomu ještě nádavkem věnovala několik diskusních pořadů. A aby opravdu nikdo nepochyboval, že odvolaní radní jsou ti zločinci, kteří zavinili prohranou arbitráž ve věci TV Nova, ještě k tomu všemu ukazovala záběry na hromadu peněz, 10 miliard škody iniciativně rozpočítávala mezi 10 milionů občanů České republiky a tvrdila, že právě kvůli těm odvolaným zločincům musel každý občan za prohranou arbitráž zaplatit tisíc korun. Dodnes mi někteří pitomci píšou, že jim dlužím peníze. Taková je moc televize. Až následně se ukázalo, že všechno bylo jinak. Parlamentní vyšetřovací komise konstatovala, že Rada pro vysílání vůbec nic nezavinila. K témuž závěru dospělo také šetření Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky. A soud Špidlovo odvolání pro jeho nezákonnost zrušil.

Ve středu 14. 4. 2021 senát Městského soudu v Praze potvrdil loňský rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1. Kauza nezákonného odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tím po 18 letech definitivně končí. Na naši úplnou satisfakci jsme si museli počkat 6590 dní. Po vyhotovení písemného rozsudku a nabytí právní moci je stát povinen vyplatit šestici bývalých radních, kteří se Špidlově zvůli vzepřeli, odškodnění do tří dnů. Škoda, kterou svým nezákonným postupem zavinil bývalý předseda vlády, se mezitím vyšplhala ke 40 milionům korun. Naše platy, úroky, náklady řízení. A já opravdu nevidím jediný důvod, proč by za Špidlovu lumpárnu měli namísto skutečného viníka platit daňoví poplatníci. Členové vlády nejsou v pracovním poměru. Jejich odpovědnost za škodu tedy není omezena jen do výše čtyřapůlnásobku měsíčního platu, jak stanoví zákoník práce pro zaměstnance. Předseda vlády či ministr odpovídá za škodu plně. Uvidíme, jak se k tomu postaví státní zastupitelství.

Už dva roky mám o celé té naší nekonečné soudní anabázi napsanou knížku, ale pořád mi scházela poslední kapitola. Teď už je hotovo. Kniha se bude jmenovat Reportáž psaná po popravě. À propos. Co po 18 letech nyní dělá Česká televize? Mlčí.

