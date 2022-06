Jak za bolševika. Okamura byl u projevu Zelenského: Co nebylo vidět

reklama

Ve středu Poslanecká sněmovna vyslechla vystoupení ukrajinského prezidenta Zelenského a odměnila ho potleskem vestoje. Poslanci hnutí SPD ale jako jediní zůstali sedět a netleskali. Proč jste se rozhodli reagovat právě takto?

Všichni ostatní poslanci, kromě SPD, tleskali vestoje válce. Potvrdilo se, že jediné SPD je proti válce a prosazujeme mírová jednání. Ukrajinský velvyslanec v ČR a veřejný obhájce zvěrstev banderovců Jevhen Perebyjnis o mně napsal: „Tak ty kremelské noty konečně dorazily. To to ale trvalo.” Co je to za arogantního prolhaného člověka, který se neumí chovat v hostitelské zemi? Perebyjnis v září 2018 zaslal kritický dopis České televizi, ve kterém protestoval proti odvysílání polského filmu Volyň, který popisuje genocidu Poláků spáchanou příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (banderovci) během druhé světové války. Podle ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise „Bandera usiloval o nezávislost země a jediným cílem banderovců bylo vytvoření nezávislého ukrajinského státu…”

Jaký vlastně máte názor na ukrajinského prezidenta Zelenskyho?

Prezident, který se snažil okrádat svoji vlastní zemi a své vlastní občany, nemůže mít můj respekt. Web Novinky.cz upozornil na to, že se Zelenskyj ocitl mezi více než stovkou politiků, kteří se ve své zemi snažili vyhnout placení daní. Na jeho aktivity ukázaly dokumenty z Pandora Papers. Zelenskyj se mimo jiné „paktuje“ s oligarchou Ihorem Kolomojským, který kvůli praní špinavých peněz čelí sankcím USA.

Zaznamenal jsem také, že někteří koaliční poslanci si natáčeli na telefon vaši reakci po projevu ukrajinského prezidenta, a rovněž kamera České televize mířila právě na váš poslanecký klub. Vnímáte v tomto směru na vaše hnutí nějaký nátlak?

Jsme silné hnutí a na nátlak jsme zvyklí, takže to nevnímám. V plénu Sněmovny to po projevu Zelenského vypadalo jak za bolševika. Atmosféra mi trochu připomínala vynucované tleskání Kim Čong-unovi v Severní Koreji. Dnes je ten, kdo hájí zájmy České republiky a nepodlézá Washingtonu, Bruselu či Ukrajině, označován za agenta Ruska a Putina. Vrací se nám mccarthismus a lidé se bojí říkat své názory, aby nebyli trestně stíháni, nebyli veřejně lynčováni či nepřišli o práci. My v SPD stejně jako Orbán nehájíme zájmy Moskvy, Washingtonu, ani Bruselu, ani Pekingu. Jen nechceme, aby naše země byla vtažena do války za cizí zájmy. A chceme, aby měli naši občané co nejvyšší životní úroveň. Podívejte se na zdražování, jak těžce doléhá na naše občany. Fialova vláda ale odmítá zdražování řešit.

Právě jste se vrátil z Budapešti, kde jste jednal s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártó. O čem jste mluvili?

Jednal jsem o spolupráci mezi SPD a Orbánovým Fideszem a o budoucnosti střední Evropy. A mám dobrou zprávu. Dohodli jsme se na spolupráci.

Poslanecká sněmovna tento týden zvolila nové členy Rady České televize, když volba proběhla unikátně veřejnou aklamací, zatímco doposud se do Rady ČT vždy volilo tajně. Vaše hnutí se této volby odmítlo zúčastnit, co vás k tomu vedlo?

Právě tato věc. Tajná volba v personálních otázkách je zárukou svobody volby. Veřejná volba je znakem nátlaku. Vidíme, že si strany vládní koalice již nevěří, takže jejich poslanci musí volit veřejně, aby byla pdo kontrolou poslušnost jejich poslanců při hlasování. To také o něčem vypovídá. Neměli jsme chuť jim asistovat v jejich hře na demokracii.

Změní se touto volbou nějak postoj vašeho hnutí k Radě ČT nebo k České televizi jako celku?

Ani ne. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na netransparentní hospodaření České televize a na plýtvání s penězi koncesionářů a odmítáme zvyšování televizních poplatků! Dlouhodobě také požadujeme, aby bylo hospodaření České televize podřízeno kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jako je tomu u všech ostatních institucí, které hospodaří s penězi občanů a její rozpočet se stal součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu. Není důvod, aby Česká televize měla v tomto ohledu privilegované postavení! Dlouhodobě též poukazujeme, že ČT vysílá sluníčkářskou propagandu a je neobjektivní.

Zatímco vláda tleskala Volodymyru Zelenskému, na pražském magistrátě policie zatkla a obvinila z rozsáhlé korupce a organizovaného zločinu náměstka primátora Petra Hlubučka, vrcholného politika vládního hnutí STAN. Jak zásadní je to podle vás problém pro Fialovu vládu?

Je vidět, že neschopný primátor Hřib (Piráti) vůbec neřídí pražský magistrát, když se tam kradou miliony za bílého dne. Vládní politicko-podnikatelský projekt STAN ministra Víta Rakušana, který podle mého názoru spíše připomíná mafii, má další obrovský skandál. Polčák, Farský, Michalik, Rakušan, Gazdík, Hlubuček - kompletní vedení druhé největší vládní strany… Tolik skandálů za půl roku neměla dosud žádná jiná politická strana. A premiér Petr Fiala (ODS) ke svému koaličnímu partnerovi stále mlčí, kryje tento organizovaný zločin v podání STAN a strká hlavu do písku. Ruka ruku myje.

Věc má i tu dimenzi, že předseda hnutí STAN Vít Rakušan je ministrem vnitra, který vyměnil policejního prezidenta a chystal zásadní reorganizaci NCOZ, která zásah prováděla. Ozývají se hlasy, že tyto zásahy do útvaru vyšetřování organizovaného zločinu mohly být odůvodněné i snahou zamést aféry STAN pod koberec. Bude se o to SPD jako opoziční hnutí zajímat?

Samozřejmě se o to zajímáme. Podle mého názoru se Vít Rakušan snažil zamést jejich kauzy. Mám pozitivní řešení. Již v září budou komunální a senátní volby - přijďte k volbám vyjádřit váš názor na Fialovu vládní pětikoalici a podpořte opoziční SPD! Důležité je netříštit hlasy! Zářijové volby budou referendem o vládě!

Sněmovna schválila návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě ve výši 5 000 korun…

SPD to podpořilo, protože i malá pomoc pro občany je lepší než nic. Ale pokládáme návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) za velmi nekvalitně připravený, nedostatečný a nesystémový. Podporujeme ale jakoukoli pomoc našim rodinám s dětmi, které jsou v době současné Fialovy drahoty jednou z nejohroženějších sociálních skupin. Hnutí SPD k zákonu podalo své pozměňovací návrhy, které by odstranily jeho nejzávažnější vady. Zaprvé chceme, aby nárok na tento příspěvek měly i zdravotně postižené děti a také nezaopatřené děti do 26 let věku, tedy i rodiče studentů vysokých škol, nikoli pouze děti do 18 let, jak navrhuje vláda. Dále navrhujeme, aby nárok na tento příspěvek nebyl podmíněn výší příjmů rodičů v roce 2021, když má být vyplacen až v srpnu roku 2022, kdy může být příjmová situace mnoha rodin diametrálně odlišná a horší. Bohužel poslanci vládní koalice tyto naše návrhy potopili…

Vláda Petra Fialy má za sebou šest měsíců u moci. Jak to hodnotíte?

Katastrofální. Takto špatná vláda tu od listopadu 1989 nebyla. Vláda selhala v boji s rostoucí inflací, která je jednou z nejvyšších v Evropě a v červnu vystoupila na rekordních 16 %. Diletantská vládní politika v kombinaci s nečinností a posluhováním zahraničním zájmům vede i k tomu, že platíme nejvyšší ceny za elektřinu a plyn v celé Evropě. Vláda nezvládla příchod uprchlíků z Ukrajiny. Ukazuje se, že ani vláda, ale ani hejtmani doposud nemají ani po několika měsících přehled o jejich počtu a pohybu po našem území. Mnozí z Ukrajinců si kvůli chybně nastavenému systému udělali z českého státu bankomat na sociální dávky.

Fialova vláda rovněž usazuje bez vědomí místních samospráv a občanů do různých lokalit skupiny nepřizpůsobivých romských migrantů s maďarskými pasy, kteří přitom nemají nárok na ochranu a pomoc českého státu. Vláda nepředložila do Sněmovny ani jediný návrh zákona, který by pomohl českým občanům a firmám ze současné inflační spirály a všeobecné drahoty. Namísto práce pro české občany vláda věnuje většinu energie na pomoc Ukrajincům. Současně se snaží prosadit za každou cenu korespondenční volby, které by bylo snadno možné zfalšovat.

Vláda Petra Fialy též porušila svůj další předvolební slib. Přestože se voličům zavázala ke snižování schodku státního rozpočtu, Ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 počítá se schodkem 295 miliard korun, tedy o 15 miliard vyšším než v letošním roce, ačkoli roste výběr DPH! Současně stanovilo v rámci tzv. střednědobého výhledu schodek státního rozpočtu v roce 2024 na 297 miliard korun a v roce 2025 na 298 miliard korun. Oprávněně lze tedy hovořit o podvodu.

A co s tím děláte vy?

Tak například ohledně inflace a zdražování jsme navrhli naše desatero proti Fialově drahotě. Jsou to tyto návrhy:

1) Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2) Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3) Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám (tzv. sociální tarif) a přes Evropskou Energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4) Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky jako je tomu v současnosti.

5) Obnovení národního zpracovatele ropy.

6) Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7) Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8) Přechodné snížení DPH u energií, pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

9) Snížení neúčelných výdajů státu.

10) Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – Zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

A kvůli nečinnosti vlády hnutí SPD zahájilo Petici občanů České republiky proti zdražování. Po shromáždění 10 tisíc podpisů můžeme petici veřejně projednat ve Sněmovně! Ze zákona platí pouze podpisy na písemných arších.

A víte, že vláda Petra Fialy hodlá diskriminovat občany, kteří mají teplo z tepláren? Ti nebudou mít dotované teplo na rozdíl od lidí, kteří topí plynem či elektřinou. Na zásobování teplem z tepláren jsou přitom připojeny 4 miliony lidí, ale úsporný tarif se jich podle ČTK nemá týkat…

Co říkáte návrhu Markéty Pekarové Adamové z vládní TOP 09 na prodej Budvaru?

Už se asi úplně zbláznila... To chce Fialova vláda rozprodat i to poslední, co ještě Česká republika vlastní a co přináší peníze do státního rozpočtu? Prodej Budvaru může znamenat zánik této tradiční světoznámé české značky, jelikož na privatizaci a následnou koupi Budvaru dlouhá léta čeká americký pivovarnický gigant Anheuser-Busch, který má Budweiser, a který se s Budvarem soudí po celém světě o značku. Že by vítr vál odsud?

