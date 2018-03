Jako by ti poslanci čekali v prezidentově projevu na záminku k demonstraci. Spisovatelka Formáčková našla také tragickou paralelu ke studentským protestům

ROZHOVOR „Některá videa s projevy dětí jsem také viděla a hned jsem si vzpomněla na knihu Pán much, kterou napsal v roce 1954 anglický spisovatel William Golding. V ní jde o skupinu chlapců, kteří se po havárii letadla ocitnou na opuštěném ostrově a chtějí tam vybudovat demokratickou společnost. Skončí to naprosto tragédií. Nebyl tam nikdo, kdo by dětem poradil, kdo by je usměrnil. Děti prostě na barikády nepatří,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz novinářka a spisovatelka Marie Formáčková. Krom toho se ještě vrací k inauguračnímu projevu prezidenta Miloše Zemana, k jehož obsahu někteří politici vznesli výhrady, anebo k ruským prezidentským volbám.

Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu kritizoval Zdeňka Bakalu a média patřící do jeho vydavatelství, a také Českou televizi, na což někteří politici zejména z TOP 09 a ODS reagovali tak, že opustili Vladislavský sál. Premiér Andrej Babiš posléze řekl, že čekal jiný projev a bývalý prezident Václav Klaus uvedl, že Zeman nechal průchod své mstivosti. Má Klaus pravdu?

Inaugurační projev Miloše Zemana byl přesně takový, jaký je on sám. Možná v některých pasážích nediplomatický, ale každému pochopitelný, protože on prostě umí věci pojmenovat tak, aby tomu všichni rozuměli. Na rozdíl od Andreje Babiše jsem jiný nečekala, nepřipadal mi ani mstivý, protože podobná slova Miloš Zeman už řekl mnohokrát. Proto mi připadá odchod některých poslanců poněkud nedůstojný jejich majestátu. Jako by čekali, až se v prezidentových slovech najde k demonstrativnímu pochodu ztichlým sálem záminka.



Andrej Babiš o své vládě opět prioritně vyjednává s ČSSD. Jenže sociální demokracie si řekla o pět resortů, které jí evidentně ANO nedá a pak je ve hře vnitrostranické referendum ČSSD. Dosáhne ČSSD toho, co si umanula? A je Jan Hamáček tím, kdo se dokáže Babišovi při vyjednávání postavit jako rovnocenný partner?

Nepřipadá mi, že by ČSSD byla tak silná „v kramflecích“, aby si mohla dovolit klást požadavky. Jenomže jí nahrávají ti, kteří takzvaně nechtějí mít nic společného s premiérem, který je soudně stíhaný. To jsou ale jen zbytečné politické hrátky, jichž by se odpovědní politici dopouštět neměli. Do politiky přece šli s tím, že chtějí své zemi pomoci, že ji chtějí řídit, tak proč to nedělají? Andrej Babiš a hnutí ANO jsou prostě vítězi voleb a na tom ti trucující a vzdorující nic nezmění.



Někdo tvrdí, že Andrej Babiš chce předčasné volby a vyjednávání jen předstírá. Může to tak být? A jak vnímáte zásahy Andreje Babiše do Generální inspekce bezpečnostních sborů, tedy snahu o odvolání Michala Murína?

Že by chtěl Andrej Babiš předčasné volby, to postrádá logiku. S velkou pravděpodobností by zase vyhrál a situace by se opakovala. A pokud jde o odvolání Michala Murína, Andrej Babiš není car a tohle není vzhledem k služebnímu zákonu tak jednoduché. Nejdřív je potřeba s Michalem Murínem vést kázeňské řízení, je to tedy běh na dlouhou trať a hlavně je to zase dobrý pohonný materiál pro všechny odpůrce Andreje Babiše.



Babiš, Okamura, komunista Zdeněk Ondráček a koneckonců i prezident Miloš Zeman. Proti těm všem nedávno lidé demonstrovali na náměstích, do nichž se zapojili i studenti a podle některých fotografií dokonce i dvanáctileté děti. Mnozí k tomu tvrdí, že mladá generace byla k tomu zneužita a že často vůbec neví, oč v protestech jde. Část videa dětí, které se zapojily do stávky, koluje, a někteří uživatelé internetu píší, že je to „politická pedofilie“. Může být pohled těchto dětí pro politiky inspirací?



Některá videa s projevy dětí jsem také viděla a hned jsem si vzpomněla na knihu Pán much, kterou napsal v roce 1954 anglický spisovatel William Golding. V ní jde o skupinu chlapců, kteří se po havárii letadla ocitnou na opuštěném ostrově a chtějí tam vybudovat demokratickou společnost. Skončí to naprosto tragédií. Nebyl tam nikdo, kdo by dětem poradil, kdo by je usměrnil. Děti prostě na barikády nepatří a od pedagogů je neodpovědné je tam posílat, byt jde pouze o barikády symbolické. A ti politici, kteří tomu tleskají, by si rychle měli hledat jiné společenské uplatnění.



Co se týče zmiňovaných protestů, zajímavý je jistě i tento pohled: V Reflexu Václav Klaus ml. odmítl, aby se politika míchala do škol, načež Miroslav Kalousek prohlásil, že se mu dělá z Klause nevolno a vmetl mu, že jeho otec byl členem první polistopadové vlády, která vznikla na základě studentských protestů. I tato výměna názorů reflektuje rozdílné pohledy na výstražné demonstrace.

S Václavem Klausem mladším samozřejmě souhlasím a Miroslav Kalousek se trochu plete v pojmech. Něco jiného jsou žáci základní školy a něco jiného studenti vysokých škol. To už jsou dospělí lidé, kteří jsou za své činy odpovědní.



Ještě jeden moment bych okolo protestů ráda zmínila. Lidé se v nich kupodivu hromadně zastávali i České televize, kterou nejenže často kritizuje prezident Zeman, ale pouští se do ní i generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Zeman ale protest proti televizi komentoval takto: „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl prezident, podle něhož má ČT zpravodajství a publicistiku vychýlenou ve prospěch TOP 09. Má pravdu?

Strašně bych si přála, aby veřejnoprávní televize, na niž také pravidelně každý měsíc přispívám, byla nestranná a objektivní. Já vím, že je to někdy těžké a všichni jsme jenom lidé, ale mně se často u pořadů této „naší“ televize udělá tak těžko, že prostě musím přepnout. Někdy je to způsobeno tendenčností názorů, někdy tragickou neznalostí některého redaktora, někdy také úrovni „uměleckých“ děl.



Na Slovensku rezignoval slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, poté premiér Robert Fico. Slovenský prezident Andrej Kiska jmenoval ve čtvrtek novou vládu v čele s dosavadním vicepremiérem Peterem Pellegrinim. Zavládne už na Slovensku klid?

Vře to nejen na Slovensku, ale na mnoha dalších místech na světě. Je to jakýsi průvodní jev doby, ve které už takřka tři desetiletí nemáme pojmenovaného nepřítele a plácáme se ve vlastní šťávě. Dřív se bojovalo proti západním imperialistům, porušování lidských práv na východě, proti všemožným nepravostem na obou stranách hřiště. Dnes už nemáme hřiště rozdělené železnou oponou a hrajeme všichni spolu a zároveň proti sobě. Tahle hra ještě nemá pravidla, ta se teprve těžce rodí. Takže to považují za odraz doby a důsledek divokých let, která máme za sebou, a platíme za všechny fauly, jichž jsme se dopustili, dopouštíme a zcela jistě dál dopouštět budeme.



Vladimír Putin obhájil prezidentský post v Rusku drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Lze chápat situaci tak, že on je někdo, koho Rusové potřebují a máme se s tím smířit? A co tvrzení, že se máme Ruska bát? Jak vnímat to, že Vladimir Putin neměl v podstatě konkurenci? Je vůbec možné v současném policejním a mediálním systému, který Putin vytvořil, aby se mohl prosadit i někdo jiný? Objevují se názory, že ve chvíli, kdy Putin skončí, může přijít někdo ještě horší. Dokonce se prý spekuluje o tom, že Putina pak nahradí opět komunista... Bylo by to pro Rusy zlé?

Vladimír Putin neměl ve volbách slabé protikandidáty, ať už to byli Vladimír Žirinovskij, Gennadij Zjuganov, Grigorij Javlinskij či Xenija Sobčaková. On ale prostě dovedl lidi oslovit nejsrozumitelněji a také hlavně tím, co už má za sebou. Rusko se za dobu jeho vlády opravdu dokázalo vypořádat se vším, ať už to byly nejrůznější sankce, a to hospodářské i sportovní, ale také se zcela nepochybně zvedla životní úroveň. Navíc Vladimír Putin Rusko chválí, povzbuzuje své spoluobčany a říká, že si ve své krásné zemi udělají takové prostředí, aby jim všem bylo dobře. Tohle pozitivní vlastenectví dělá divy a Rusové na něj slyší. Ostatně i proto v podstatě všechno přežijí. Vlastně také bych ráda slyšela podobná slova od našich politiků – i my přece žijeme v krásné zemi a nemusíme se za sebe stydět!



V minulých letech tolik napjaté vztahy mezi Ruskem a Západem dostávají další vážné trhliny. Velká Británie i další klíčové země Evropské unie obviňují Rusko, že stojí za útokem na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru, který zásadním způsobem zhoršil vztahy mezi oběma zeměmi. Premiérka Mayová prosadila v britském parlamentu vyhoštění 23 ruských diplomatů a další sankce. V reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka, navrhuje bývalý poslanec Ivan Gabal vyhostit ruské diplomaty z Česka. Podobný názor zastávají i někteří další. Měli bychom takto odpovědět? A nemůže být situace kolem jedu novičok uměle vyvolanou aférou?



Myslím, že v této otázce není místo na hysterii, které podlehl pan bývalý poslanec. Nad vraždou, nebo pokusem o ni, nelze mávnout rukou a musí se vyšetřit, aby odpadly pochybnosti a dohady. To se ostatně týká i vraždy slovenského novináře a jeho partnerky. V tomto případě byl u obětí zjištěn jed, z autorství jedovaté látky bylo obviněno Rusko, to oponovalo, že u nich jeho vývoj neprobíhal, za pravděpodobné výrobce označilo naši republiku, ale také Velkou Británii, Švédsko,USA. Je třeba najít výrobce a také toho, kdo vraždu spáchal.

autor: Olga Böhmová