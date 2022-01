Jako kašpárci Bruselu, vzkázal Okamura vládě. I tu cenzuru servilně podpoří

reklama

Minulý týden proběhlo ve Sněmovně hlasování o důvěře vládě Petra Fialy. Proč jste hlasovali proti důvěře?

Důvodů je mnoho. Tato vláda zatím nenabídla žádná konkrétní řešení, jak vyřešit drakonické zdražování cen energií, rostoucí ceny potravin či jak podpořit výstavbu dostupného bydlení. Premiér Petr Fiala a tato vláda přímo podporují Green Deal EU, a tím i zdražování energií našim občanům a firmám. Premiér Petr Fiala – jako čelný funkcionář panevropské unie po boku předáka Sudetoněmeckého landsmanšaftu a nepřítele národních zájmů České republiky Bernda Posselta a Otto von Habsburga – masivně prosazoval takzvanou Panevropu, tedy Evropu jako federaci, ve které již není místo pro národní státy. To by byl konec samostatné České republiky. Vláda poslouchá diktát Bruselu, Berlína a Washingtonu a chovají se jako kašpárci, kteří skáčou tak, jak jim v těchto globalistických centrech řeknou. Proto vláda reálně neřeší zdražování energií a přijímá ho. Tato vláda a její členové v podstatě fakticky páchají vlastizradu, když podnikají kroky, které likvidují samostatnost naší země a dostávají ji pod diktát EU.

Vláda slibovala, že jmenuje do funkcí důvěryhodné osobnosti. Takže to je třeba ministr zahraničí pan Lipavský? To jsou političtí náměstci za Piráty? Rozšířili počty trafik hlavně neúspěšným bývalým poslancům z Pirátské strany. Navýšili počty ministrů na osmnáct a peníze na jejich agendu o desítky milionů. Ministrů je tolik, že se ani nevejdou ve Sněmovně do jedné řady. Zatímco potřebným profesím jako například záchranářům, hasičům a policistům a dalším fakticky ubrali. Díky demobloku došlo od 1. ledna i k nárůstu platu politiků, a když zjistili, že to přináší odpor, tak je chtějí pouze na necelý jeden rok zmrazit, zatímco my jsme navrhovali zmrazení do roku 2025. Pan ministr Válek de facto prozradil, že vláda chce ve zdravotnictví zavádět lepší zdravotní péči pro ty, kteří si připlatí. Takže chudší lidé mají mít v rámci veřejného zdravotnictví horší péči. To je pro nás nepřípustné!

Vláda také podpoří cenzuru ze strany Evropské unie. „Poskytneme součinnost s Evropskou unií při řešení sociálních sítí,“ píše se v jejím programovém prohlášení. Demoblok taky odmítl návrh SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A teď kvůli zdražování energií plošně zvýšili příspěvek na bydlení, takže mimo určitý okruh slušných a potřebných lidí zvýšili dávky nepřizpůsobivým. Vláda protlačuje korespondenční hlasování, protože chtějí vytvořit prostor pro manipulaci nastávající volby prezidenta.

Vláda rovněž pokračuje v hloupých, chaotických a zmatečných covidových opatřeních předchozí vlády, přestože slibovali opak.

Jaká hloupá opatření myslíte?

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámil, že jedním z opatření bude tzv. pracovní karanténa. To znamená, že místo do karantény domů má jít zaměstnanec do karantény do práce. To je zcela absurdní! Od 17. ledna tak budou chodit lidé z určitých profesních skupin do práce, i když budou pozitivní. Na druhou stranu zdraví lidé bez očkování proti covidu-19 však stále nebudou smět chodit sportovat nebo se najíst v restauraci, a to ani s negativními testy PCR. Vlastimil Válek mluvil před volbami hodně o uznávání PCR testů jako alternativě k očkování či prodělanému onemocnění covid-19 pro vstup do restaurací, kin, bazénů či fitness. Teď jako ministr zdravotnictví tento slib odkládá. Přitom je ale nedostatek testů pro kraje a zároveň ani nestoupají počty hospitalizovaných v rámci mutace omikron, který navíc nezpůsobuje těžký průběh onemocnění.

Je potřeba všechna nejasná a rozporuplná vládní omezení ukončit. Tato vláda také zatím vůbec nemluví o tom, že by nějaká opatření zrušila nebo uvolnila, i když klesá počet hospitalizovaných, což byl hlavní argument pro jejich zavedení. Nyní je to v režimu „uvidíme, co další mutace“. Ministr Válek také před volbami sliboval, že bude proti povinnému covid očkování, ale poté, co se stal ministrem, odmítá Fialova vláda vyhlášku o povinném covid očkování zrušit.

Pak, co se týče vlády, tam je řada dalších personálních záležitostí…

Ano?

Tak předseda STAN Rakušan. Jednak nevysvětlil financování STAN od podivných zdrojů. Nyní se nakonec ukazuje, že to jsou lidé, kteří jsou či byli trestně stíháni. Donutil k odchodu policejního prezidenta Švejdara ještě ve chvíli, kdy ani Rakušan nebyl ve funkci. Proslýchá se, že to je kvůli tomu, že Rakušan tlačil na to, aby se nevyšetřovalo financování STAN. Politický nátlak na policii je podle mě naprosto nepřijatelný! Pan Rakušan je jako ministr vnitra ve střetu zájmů a měl by odstoupit! Ať nám poví, co panu Švejdarovi řekl!

Pan Farský v rozporu s koaliční smlouvou Pirátů a STAN, kterou slíbili před volbami občanům, odjel jako poslanec na stáž do USA, kde bude s globalisty studovat, jak vytvořit z EU federální superstát. Tím cíleně zničí suverénní Českou republiku. O své stáži věděl již před volbami a voliče podvedl! Všechny tyto věci Petr Fiala, kteří stále hovoří o slušnosti, Starostům a nezávislým toleruje!

Piráti mají jasně ve svém kodexu napsáno, že mají zakázáno kumulovat funkce, že nemůžou mít souběh funkce poslance a ministra, ale najednou, když jsou ve vládě, tak to neplatí pro jejich předsedu Bartoše. No proč? Protože mu zachutnaly funkce, takže začal naplno chrochtat u koryta, sosá plnými doušky a je mu úplně jedno, že podvedl občany.

Vy jste kvůli financování STAN svolali mimořádnou schůzi. Jak jste spokojeni s jejím výsledkem?

Pánové Rakušan, Gazdík a Farský nám vůbec neřekli, kdo je koncovým majitelem, tedy fyzickými osobami nebo fyzickou osobou, která vlastní ty kyperské firmy v daňovém ráji, které jsou sponzorem STAN. Jenom mlžili. Myslím, že voliči to vidí. A premiér Fiala nečinně mlčí... je to jedna banda. Žádná změna k lepšímu.

Na základě iniciativy SPD podal ombudsman Stanislav Křeček ústavní stížnost na zrušení vyhlášky o povinném covid očkování. To byla celkem rychlost...

Ano. A doufáme, že vyhlášku Ústavní soud rychle zruší právě tak, jako Nejvyšší soud USA zrušil analogické nařízení prezidenta Joea Bidena pro neústavnost. Děkuji za spolupráci doslova tisícům lidí, kteří vyplnili a poslali vzor dopisu ombudsmanovi na webu SPD se žádostí na podání ústavní stížnosti. Minulý týden v pátek jsme navíc v této souvislosti opětovně navrhovali zařadit zrušení části vyhlášky o povinném očkování proti covidu na jednání Sněmovny. Poslanci SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), ANO, Pirátů a STAN ale tento náš návrh zamítli. Hnutí SPD nesouhlasí s povinným covid očkováním a jsme přesvědčení, že musí být výhradně na základě dobrovolnosti.

Hnutí SPD ve Sněmovně minulý pátek zablokovalo projednávání senátního návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v ČR. Proč?

Na základě zkušeností z voleb ze zahraničí jsme přesvědčeni, že korespondenční hlasování jsou otevřené dveře k machinacím s volebními lístky a podvodům při jejich sčítání. Vládní Fialova pětikoalice bude ale korespondenční volby nadále tvrdě protlačovat na příští schůzi, jelikož chtějí nejen ovlivnit blížící se volbu prezidenta, ale i všechny další sněmovní volby. Celý podvod v systému korespondenčních voleb je přitom geniálně prostý. Každé jiné než prezenční osobní hlasování znamená, že buď víte, jak kdo volil, a pak není tajné (a proto protiústavní), anebo nevíte, jak kdo volil, pak ale nevíte, kdo hlasoval, a není tudíž hlasování transparentní a hlavně překontrolovatelné. Zkušenosti z posledních prezidentských voleb v USA a Rakousku ukázaly, že ideálním nástrojem pro falšování jsou zejména tzv. politické neziskovky. Jejich aktivisté pomáhali občanům v ghettech s vyplňováním volebních lístků, které pak dublovali, případně je iniciativně vypisovali sami s pomocí údajů z databáze obyvatelstva. Jelikož i u nás velmi reálně hrozí podobná manipulace s volebními výsledky, SPD nesouhlasí se zavedením korespondenčních voleb, a to navíc v době, kdy již nyní mohou naši občané v zahraničí hlasovat na našich zastupitelských úřadech. Obecně platí, že pokud chcete transparentní demokratické volby, pak nikdy nesmíte připustit korespondenční. Chceme svobodné, transparentní a demokratické volby – to je heslo SPD.

Velký negativní ohlas vzbudilo prohlášení předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09, v němž vyzvala Maďary, aby se ve volbách zbavili Orbána…

Tyto nepřátelské, hloupé a arogantní výroky odmítáme. Pokračují tak kroky nové Fialovy vlády na rozvrat spolupráce ve středoevropském regionu v rámci V4 a snaha o posun naší republiky zcela do područí Bruselu a Berlína. Vyjádření Pekarové Adamové navazuje na výroky nového ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN), který řekl, že Česká republika bude stát na straně Bruselu proti Polsku a Maďarsku. Ministru Bekovi vadí, že polský soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazené nad legislativou Evropské unie. Podle Beka rozhodnutí polského soudu prý destabilizuje středoevropský region. A Česká republika by prý měla uzavřít užší spojenectví s Německem.

Je zřejmé, že s touto vládou bude pokračovat naprostá bezvýznamnost české zahraniční politiky. Nová vláda směřuje k tomu, že už nebude potřeba český ministr zahraničí, ale bude stačit český velvyslanec v Německu jako za protektorátu. Podle názoru SPD jsou přece vztahy k nejbližším sousedům, jako je V4, zásadní. Standardní zahraniční politika suverénní země má mít tři pilíře: nejbližší země a spojenci, velmoci a země, kde máme nějaký ekonomický zájem. Tento princip se teď rozpadá, a to je špatně.

Média informovala, že jste prý vyčetl předsedkyni Sněmovny Pekarové Adamové, že nepodepsala Chartu 77, ta se přitom narodila až v roce 1984…

Novinky, iDNES a Echo24 se ze mě snaží udělat hlupáka. Ve skutečnosti jsem ale řekl svoje slova úplně v jiném kontextu a děkuji tisícům lidí v diskusích, například na Novinkách, kteří se za mě postavili, jelikož můj projev v televizi slyšeli a vyzývají tato média k tomu, aby přestala lhát. Zde uvádím přesný přepis pasáže mého projevu a posuďte sami, kontext mého vyjádření: „SPD je schválně lživě nálepkováno v médiích, že prý SPD není demokratická strana, protože prosazujeme přímou demokracii. Takže to, když chceme, aby v zásadních věcech mohli rozhodnout občané, to je nedemokratické? To je přece naopak vrchol demokracie. A tady bych rád zmínil našeho poslance SPD Jaroslava Baštu, protože je to tady ve Sněmovně jediný signatář Charty 77, jediný politický vězeň, který byl za své názory v sedmdesátých letech dva a půl roku uvězněn ve vězení.

A protože my prosazujeme právě tu demokracii, proto jsem rád, že je tady s námi v SPD. Vzpomínám, když přišel poprvé Jaroslav Bašta na poslanecký klub, tak kroutil hlavou, kam se to ta Česká republika za těch dosavadních vlád dostala v té demokracii? Lidé se bojí říct své názory, cenzura, názorová šikana. Když někdo prosazuje demokracii, tak tady s oblibou paní Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny, říká, že to nejsou demokrati. Urazí tady poslanecký klub SPD, řekne, že prý SPD nemá mít zastoupení ve vedení Sněmovny. Přitom Jaroslavu Baštovi, který statečně bojoval za svobodu a demokracii, nesahá ani po kolena. Vy jste nebyla ani ve vězení ani jste nepodepsala Chartu 77. To je taková ostuda, tohleto účinkování paní předsedkyně Pekarové Adamové.“

Rád bych tímto požádal redakce Novinek, iDNES a Echo24 o korektní práci a aby už nepokračovali v těchto smyšlených manipulacích.

Meziroční inflace v prosinci stoupla na 6,6 procenta, podle ČNB ale poroste dále až k deseti procentům či více…

Vracíme se na začátek našeho rozhovoru. Odpovědnost nese Evropská unie kvůli svým klimahysterickým opatřením, emisním povolenkám a Green Dealu. Odpovědnost nese i Babišova vláda, která podpořila Green Deal, i vláda Petra Fialy, která Green Deal podporuje a považuje ho za příležitost. Jedinou šancí, jak zkrotit například zdražování energií, a tím i všeho dalšího, je odstoupit od Green Dealu a systému emisních povolenek. Zároveň musíme udržet naši energetickou bezpečnost a soběstačnost dostavbou chybějících jaderných bloků. Také musíme přestat prodávat naši elektřinu do ciziny a na mezinárodní burzy. Nejlepší je opustit EU, jejímž záměrem je pravděpodobně zničit ekonomiky chudších členských států, a zvýšit tak jejich závislost na diktátu z Berlína a Bruselu. Co budou mít naši občané z členství v EU, když nebudou mít ani na zaplacení základních životních potřeb? A ještě dodám, volný pohyb osob a volnost cestování se nerovná členství v EU. To je Schengen. Jeho členy můžeme být i bez členství v EU, když to bude pro nás výhodné.

Co říkáte dění mezi Ruskem a Ukrajinou?

Tento případný válečný konflikt může být vleklý a Česká republika by se prostřednictvím NATO neměla do tohoto aktu nechat zatáhnout. Zoufalou snahou ukrajinského establishmentu je v současné situaci pokus odvést pozornost od faktů, že země je zbídačená, rozkradená a vysávaná oligarchy a korupčníky. Právě proto ukrajinské politické a vojenské složky mají zájem válku s Ruskem vyprovokovat. NATO se také čím dále více blíží k hranicím Ruska a obavy Ruska z jeho rozpínavosti jsou proto do jisté míry oprávněné, navíc řada Rusů žijících na Ukrajině by také byla raději součástí Ruska.

Snahu Ukrajiny vyprovokovat válečný konflikt proto pokládáme za nebezpečnou a vysoce nezodpovědnou. Jsme v SPD přesvědčeni, že NATO nesmí působit na Ukrajině, a tím dále stupňovat napětí v oblasti. Není zájmem České republiky, aby v naší blízkosti začala válka, která způsobí další vlnu migrace a bezpečnostních rizik pro naše občany. Je potřeba vést dialog s Ruskem a spolupracovat na zmírnění napětí, a to i s ohledem na zajištění dodávky energií a nerostných surovin pro ČR. Občané Ukrajiny by si o své budoucnosti měli rozhodnout sami bez vnějších vlivů.





