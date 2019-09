John Bok: Koněv? Flusnutí Čechům do ksichtu! Bez pomoci USA by SSSR válku neutáhl. Zemana mi není líto

ROZHOVOR „Bylo by mi Miloše Zemana líto, kdyby měl v sobě velikost, ale protože je malicherný, ješitný a přitom má zachovalý intelekt, tak mi ho líto není. Nebo kdyby byl duševně nesvéprávný, ale nezdá se, protože ví přesně, co říká. Jak zraňuje, jak uráží a jak špiní. A moc ho to baví,“ říká o prezidentovi aktivista John Bok, předseda nevládního neziskového spolku Šalamoun, který se zabývá chybami ve vyšetřováních i během soudu. Bok upozornil také na historii státního zástupce Jaroslava Šarocha. Podle Boka pro něj není zastavení trestního stíhání novinkou, většinou však u politiků nebo podnikatelů. Ostře se také pustil do odpůrců odstranění pomníku maršála Koněva, mají si ho prý postavit do muzea.

„V jiných zemích spolu bojuje obhajoba se státním zastupitelstvím a soudce dělá rozhodčího. U nás to tak není, my pokračujeme v bolševickém udržování práva,“ sdělil jste mi minule v rozhovoru. Jak se na svá slova díváte poté, co státní zástupce zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo?

Předtím jsme mluvili o tom, jak funguje justice, jak státní zástupci podávají nějakou žalobu, s tím, že ji soudci takzvaně doštrikují. V této situaci, kdy státní zástupce zastaví stíhání, žalobu nepodá, a konstatuje, že se trestný čin nestal – aniž bych věděl něco o spisu – nemohu posuzovat, zda má státní zástupce vše dobře obhájené, či nikoliv. Ale když i šéf městského státního zastupitelství shledal, že je vše v pořádku a zkonstatovali, že bude stíhání zastaveno, udivuje mne, že to státnímu zástupci trvalo tak dlouho, neboť celou dobu dozoroval policisty a sám předstoupil před komisi a tvrdě požadoval trestní stíhání. Byl s ním i vyšetřující policista. Nevznesl proti policistům námitky, ani nic nezpochybňoval.

A po dvou letech dospějí k tomu, že se něco nestalo. Když se podíváte na jeho (státního zástupce Jaroslava Šarocha, pozn.red.) historii, je plná zastavení trestních stíhání nikoliv vůči obyčejným řadovým občanům, ale vůči politickým papalášům nebo podnikatelům. Teď uvidíme, co se bude dít dál. Fungují kontrolní mechanismy, kdy šéf státního zastupitelství může vše vrátit, a pak je vyšší instance, Bradáčová, a pak nejvyšší státní zástupce. Uvidíme, co se bude dít, v každém případě to vyvolává pokrčení ramen, když nakonec prohlásí, že se nic nestalo.

Co je největší absurdita, že došlo v uvedení v omyl instituce, která se dotacemi zabývá a je zřejmé, že v každém případě došlo k neoprávněnému získání peněz z dotace. Přesun firmy z Agrofertu a tak dále, navíc je nutné konstatovat, že Babiš doslova lhal, když řekl, že neví, kdo je vlastníkem Čapího hnízda a předtím tam umístil svoji rodinu. Už to by mne vedlo k tomu, aby věc rozhodl soud.

Za celých 25 let jsem zastavení zažil poprvé, pak jsem se dozvěděl, že Jaroslav Šaroch má ve zvyku stíhání zastavit. Možná proto byl také vybrán. To je ale moje domněnka, kterou nemohu dokázat. Ale jeho historie dozorového státního zástupce... Navíc mne fascinuje, že by vás státní zástupce nehnal před soud, když vás vyšetřují dva roky. Aniž bych chtěl zpochybňovat státního zástupce, zdá se mi to poměrně nestandardní.

I kdyby ji policisté vyřešili jakkoliv, rozhodující je státní zástupce a následně soudci. Je velmi zajímavé, že mnohdy policie a státní zástupce jako by drželi basu, a soudce naopak v některých případech doplete, co v případu chybí, což by neměl. Soudce má soudit, a ne vyšetřovat.

Minule jste mi právě řekl, že vám jde o to, zda konání Andreje Babiše je trestný čin, či není. „V každém případě je pro mě zajímavé, že to trvá tak dlouho.“ Případ Babiše není jediný, jehož vyšetřování trvalo tak dlouho. Co to vypovídá o spravedlnosti u nás?

Je to dlouho. I vůči Babišovi – zákon říká, že se k obviněným má stát chovat šetrně, pracovat co nejrychleji a věcně. Netvrdím, že mají Babiše obžalovat, či odsoudit – jen v případě, že něco spáchal. Dodnes však není vyšetřena další pochybnost, jak nechal Babiš odvézt syna na Ukrajinu a když ho objevili novináři, kteří se sice vydávali za korektní, ale mně to přišlo bulvární... tak Babiš to zaharcoval, jinak se o syna nestaral a vůbec ho nezajímal. I kroky Babiše ve mně vzbuzovaly rozpaky, a kdybych byl státní zástupce, z logiky věci bych pátral, proč premiér postupuje takto. Zvlášť, když v tom má své advokáty a angažuje se osobně.

Pokud je Babiš nevinný, nevím, proč nestál o vyšetření u soudu. Zdá se, že i premiér, který by měl prostřednictvím ministra být garantem práva a zákonnosti v této zemi, sám asi justici nevěří. Tvrdí, že se dá trestní stíhání objednat? A dá se objednat i opak, když jste vlivný a najdete správného státního zástupce, který to proti vám zastaví? To je pouze moje domněnka a zároveň reakce na slova premiéra. Připouštím, že se objednat dá, ale nemusí to být tak transparentní. Někdy není případ objednaný – jako u Kramného, ale jde o zvůli policie a státních zástupců.

„Některé věci mají rysy účelovosti, ale nemyslím si, jak on tvrdí, že se dá trestní stíhání jen tak lehce objednat,“ sdělil jste minule. Tak dá, či nikoliv?

Určitě ne tak lehce a určitě ne proti člověku jako je on. Pravdou je, že někdo měl odvahu a podal anonymní oznámení. Orgány do toho vstoupily, zjistily, že na tom něco je. Chcete mi říci, že jsou tak neprofesionální, že po dvou letech zjistí, že nic? Mají tolik materiálů, pátrali, sháněli důkazy... Nikdo neví, jaké to jsou důkazy…

… přibližně jsou známy, desítku důkazů přehledně sestavil Český rozhlas. Jedná se o interní zprávy banky HSBC, ekonomické posudky, výpovědi svědků, e-mailovou komunikaci, výpis z premiérova účtu, dokumenty o účasti Agrofertu a propojení a posudky se zamlčenými či zkreslenými informacemi v žádosti o dotaci.

Člověk by neměl být stíhán, pokud důkazy nejsou dostatečné. Nicméně pokud zaměstnankyni Agrofertu Čapí hnízdo zajímalo, mělo by to být vyjasněno. V tomto případě se jedná o premiéra a majitele Agrofertu v jedné osobě. Kdybych já sám chtěl být očištěn, odstoupil bych z funkce dávno, po vzoru jiných politiků v zahraničí.

V každém případě i tento státní zástupce posiluje mé pochybnosti o kvalitě státního zastupitelství v České republice. Lidé jsou trestáni a pronásledováni jako Kramný, je nutné podávat kárné návrhy na konkrétní státní zástupce, kteří nás prokazatelně posílali k šípku, nebo vůbec nekomunikovali, či jen přes zástupce...

Jak v celé věci vnímáte roli prezidenta Miloše Zemana včetně jeho vyjádření o případné abolici pro premiéra Andreje Babiše?

Hrozíme se toho – paradoxně i společně s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou – toho, co Zeman chce, aby bylo státní zastupitelství.

A co se týká abolice – předvídat, než se něco vůbec stane – to nás u pana inženýra nepřekvapuje. Inženýr je čím dál svůj a originálnější. A i kombinace, že potřebuje kontrasignaci od ministerského předsedy, který sice může pověřit nějakého člena vlády – ale i tak vytváří nesmyslnou kombinaci, na niž zákonodárci nepomysleli. Domnívali se, že k takové absurditě nedojde, ale to nevěděli, že budeme mít za prezidenta někoho, jako je inženýr Miloš Zeman. Nevíme, co udělá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a v okamžiku, kdy by věc vrátil k trestnímu stíhání, tak inženýr už dopředu avizuje, že tak jako tak dá Babišovi abolici.

Je to stejné, jako když nechává Mynáře stále na Hradě, aniž by měl prověrku. Stále stejné, kdy neodvolává ministry a podobně. Kontinuita, kdy porušuje Ústavu. Ať si prezident dělá, co chce, a myslí si, že může. Chybou je, že máme Parlament, který se nestydí mít ve funkci hlavy státu člověka, který v podstatě kálí na Ústavu a dělá si, co chce, chráněn imunitou. Jsou instrumenty – například Ústavní soud nebo zpochybnění zdravotního stavu.

Občané si Zemana zvolili díky tomu, že největší část občanů vůbec k volbám nešla. Nicméně, má zde fungovat parlamentní demokracie, která má způsoby, jak chránit zemi vůči zvůli jedince, který si dělá, co chce. Mě tím nijak nepřekvapuje, jen nikdo neví, jak to skončí.

Ani letošních oslav výročí od pádu komunismu se prezident Miloše Zeman nezúčastní. Tentokrát se jedná o výročí třicáté. Jak vnímáte jeho rozhodnutí?

Když si to vezmete, on se nezúčastňuje mnoha jiných věcí, a já se nedivím. Jde o reakci na havlovce a na kavárnu. Zeman to zkoušel a zjistil, že bariéry existují. Líbí se mi, že se občané začínají probouzet, být občansky neposlušní a projevují, co Marta Kubišová zpívá ve své písni: je to věcí nás všech. Mohl by to udělat důstojně třeba na Pražském hradě, vždyť je prezident.

Zeman přijal funkci z rukou občanů. Těm, kdo ho volili, to vadit nebude. Mně to taky nevadí – když ho já nepovažuji za prezidenta, ať si dělá, co chce. Neměli bychom se o něm už moc bavit, musíme chvíli vydržet do doby, až skončí. Kdyby byl rozumný a moudrý, tak už skončil ze zdravotních důvodů. Ty jsou evidentní, nyní je i přiznal, a docházejí mu síly, protože hubne.

Bylo by mi ho líto, kdyby měl v sobě velikost, ale protože je malicherný, ješitný a přitom má zachovalý intelekt, tak mi ho líto není. Kdyby byl duševně nesvéprávný, bylo by mi ho také líto, ale nezdá se, protože ví přesně, co říká, jak zraňuje, jak uráží a jak špiní. A moc ho to baví. A ví, kam jezdí. Už jezdí jen do Srbska, do Číny nebo do Ruska a prohlašuje o lidech z jiných zemí, že jsou zločinci, což by prezident demokratického právního státu říkat neměl, protože nemluví za sebe, ale za zemi a její občany. Ani tohle nedodržuje.

Místo pomníku maršála Ivana Koněva vznikne na Praze 6 pomník všem osvoboditelům. Socha však už rozpoutala výměnu názorů nejen mezi obyvateli, ale i mezi politiky a ruskou a českou stranou. Je rozhodnutí změnit umístění sochy správné?

Po příčině přichází důsledek. Důsledek a příčina je to, že za Husáka postavili Koněvovi sochu poté, co brutálně potlačil v Maďarsku povstání. Ano, byl osvoboditelem Prahy, ale Američané to Rusům dovolili. To jsou věci, na které nemá člověk zapomínat. Kdyby postavili pomník ruským vojákům, které hnal Stalin na smrt s vědomím jatek, tak tihle chlapci opravdu přispěli ke konci války za pomoci Spojených států, které je ekonomicky podporovaly – dostali pohonné hmoty, zbraně a dopravní prostředky, potraviny, což se ignoruje. Jinak by to Sovětský svaz neutáhl.

Když máme nyní potvrzené, že se Koněv podílel – a velmi generálně – na obsazení naší země v roce 1968, tak tam ten pomník neměl co dělat. Ten pomník není o Koněvovi, ale o Husákovi a o jiné době. Pomník nemá žádný historický význam, nemá ani nějaké opodstatnění. Kdyby ho postavili v poválečném období, ještě bych tomu rozuměl, ale za Husáka po Maďarsku, a mezitím nás za jeho pomoci zase obsadili... jedná se o plivnutí našim občanům do ksichtu.

Lidé z Prahy 6 neuvažovali o odstranění, ale občané ho polili červenou barvou jako vraha, protože v Maďarsku šlo o vraždění a válečný zločin, kdy zabíjeli civilisty, ženy, děti a pak tam zůstali. Je pochopitelné, že ti, kdo na to mají právo – zastupitelé Prahy 6 - rozhodli, že sochu nechtějí, s informací, že se jedná o sochu symbolizující Husákův režim.

Ať si ho Sověti vezmou a dají si ho někam do muzea. Vměšování se do této vnitřní záležitosti Česka… je to český majetek a instalován byl za české peníze. Tady se zase ukazuje velkodržkost Rusáků, jak chtějí setrvat v bolševickém vidění Evropy. Ruský představitel nesmí říkat, co máme dělat. Praha 6 jim ho může věnovat zadarmo, ať si ho vystaví. Jsem rád, že jsou tu zastupitelé, kteří konstatují, že jim do toho nikdo nebude kecat.



autor: Zuzana Koulová