Josef Mašín z Ameriky. Řekl nám něco o generálovi a lízátku

Češi si už zanedlouho budou volit nového prezidenta. Koho byste volil, kdybyste měl české občanství?

Raději bych řekl, koho bych nevolil. Česká republika nemůže být na doposud zvolené prezidenty hrdá. Ten první, alkoholik, kterého si zvolili sami komunisti. Ten druhý, i když s jeho hospodářskými analýzami občas souhlasím, přispěl k rozpadu Československa, pro které jsem odešel bojovat z mé rodné vlasti a vlasti mých rodičů. Byl strůjcem privatizace, za kterou by se nemusila stydět žádná země Afriky. Ten třetí je opět alkoholik, ostuda národa, který si ovšem volí své prezidenty k obrazu svému.

Je smutné, že i tentokrát ti dva nejčastěji diskutovaní kandidáti, ještě po více než třiceti letech po pádu světového komunismu, mají své kořeny v ideologii, která stála svět přes sto milionů životů a napáchala škody na duši českého národa větší, než ty napáchané německou okupací. Pocházejí z rodin vysoce postavených aparátčíků KSČ, kteří byli nosnými pilíři této zločinecké organizace. Obě tyto dnes kandidujícií ratolesti byly, jak se ukázalo, vychovány v jejich duchu.

Andrej Babiš, bývalý člen komunistické strany, agent StB, oligarcha, jehož kariéra je poznamenána korupčními skandály. Petr Pavel, bývalý člen komunistické strany, jehož kariéra před tím, než změnil barvu, započala slibně v komunistické rozvědce. Dále úspěšně pokračovala v postkomunistické české armádě, vrcholíc jeho delegováním Českou republikou do pozice předsedy vojenského výboru NATO. Tato funkce je „make feel good“, funkce vytvořená pro to, aby každý člen NATO, až na něj přijde řada, dostal lízátko. A nezáleží na tom, zda Černá Hora do této pozice pojmenuje hajného.

Může to skončit tak, jak jste naznačil, že v boji o Hrad proti sobě budou stát bývalý agent StB Bureš čili Babiš a zpravodajský učeň komunistického režimu Pávek alias Pavel. Koho byste upřednostnil?

Mám to štěstí, že tato otázka se mi ve skutečnosti neklade. Dojde-li k takové situaci, bude to pouze svědectvím toho, kde se po více než třiceti letech tato země nachází.

Žhavý kandidát Petr Pavel prohlásil, že „zabití neozbrojeného spoutaného člověka je vražda“. Vyjádření Babiše jsem nenašel. Podle preferencí třetí žhavá kandidátka Danuše Nerudová naopak prohlásila: „Komunistický režim je zločinný a bojovat proti němu je správné. Je tragické, že se to v případě bratří Mašínů neobešlo bez civilních obětí. Kdyby však bylo víc takto statečných lidí, nemuseli jsme žít 40 let v nesvobodě. Proto bych bratry Mašíny vyznamenala.“ Co si myslíte o takovém spektru názorů?



Životní zkušenosti kandidáta Pavla nejsou ty mé. Kandidát Pavel si po změně kabátu po „sametové revoluci“ začal plést boj se soubojem, za což by jej jeho bývalí instruktoři, kteří cvičili i nás, jistě nepochválili. Pavel byl kdysi ochoten a přísahal bránit zločinný režim, který vraždil, mučil a věznil statisíce jeho spoluobčanů. Moje matka zemřela bez lékařské pomoci po měsících na studené podlaze vězeňské kobky. Milada Horáková a stovky dalších, neozbrojených, byly pověšeny na šibenici se svázanýma rukama, s čímž kandidát Petr Pavel neměl žádný problém.

Ne naším přičiněním se náš boj proti komunismu stal lakmusovým papírkem pro kvalifikaci na funkci prezidenta této země. Považuji za zajímavé vidět u potenciálního kandidáta jeho zájem o historii, její znalost, a také hodnoty, kterých si tento kandidát váží.

Dosavadní prezident Miloš Zeman vyznamenal in memoriam vašeho tátu Josefa. Jaký z toho máte pocit?

Osmdesát let po popravě mého otce a dvaatřicet let po „sametové revoluci“ ve mně tato akce vzbuzuje, zvláště podívám-li se na seznam vyznamenaných, a to i minulými prezidenty, obsahující mimo jiné šašky, estébáky, komunisty, neschopné politiky, hochštaplery, ale i několik skutečných hrdinů, spíše údiv než jakýkoliv jiný pocit.

Zároveň vyznamenal i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nebyl to vzhledem k jeho předchozí, předválečné podpoře putinovského Ruska, dost vypočítavý krok?

Vyznamenání Zelenského je čin v duchu doby. V souladu s akcemi hodnostářů jiných zemí, jejichž minulost se neliší od té Zemanovy.

O vás prohlásil: „Nelze jejich vraždy vydávat za akt protikomunistického odboje.“ Co vy na to?

To, co Zeman prohlásil, je to, co cítí, a co jemu a většině negramotných Čechů leží v žaludku. Vyznamenání našeho otce využil jako příležitost k vyjádření toho, co mu velmi leží na srdci.

„Vyznamená otce, neodolá, poblije syny, na které by otec byl hrdý, protože právě k boji za svobodu je vychoval. Ubožák.“ Řekl k tomu Mirek Topolánek. Souhlasíte?

Mirek Topolánek je jeden z mála historie znalých politiků s rovnou páteří, jehož úsudku si cením.

Mnozí předpokládají, že válka na Ukrajině skončí příští rok. Jak to vidíte vy?

Válka na Ukrajině nemůže být a nebude rozhodnuta na válečném poli. Volání po vítězství ze strany muže v zeleném tričku, Zelenského, zrovna tak jako Bidena a dalších politiků, končící návratem Krymu, Doněcka, Luhanska, změnou vlády v Rusku a potrestáním Putina, je nerealistické a v dané situaci nezodpovědné.

Klíč k ukončení tohoto konfliktu mezi dvěma zeměmi zrozenými z trosek Sovětského svazu, ze kterých žádná nebyla a není demokracií západního vzoru, leží v rukou Spojených států amerických, pro které je, za nynější vlády válka na Ukrajině jen zástěrkou pro řešení probíhajících vnitropolitických konfliktů. Dnešní USA nejsou zemí, kterou svět znal jako maják svobody, podnikání, svobody slova, poslední útočiště před tyrany tohoto světa. Zemí, která přinesla svobodu a samostatnost milionům vítězstvím ve dvou světových válkách a pod Reaganovým vedením, navzdor svým spojencům, vítězstvím ve studené válce. Prezidenti Obama i Biden kandidovali s cílem podstatně změnit Ameriku, což se jim naneštěstí povedlo.

Hospodářské a finanční sankce uvalené na Rusko působí větší škody západním průmyslovým ekonomikám, než Rusku, jehož ekonomika je založená na těžbě surovin v nemalé míře nutných pro existenci západních technicky vyvinutých ekonomik. Rok 2023 bude svědkem kolapsu nesčetných západních firem závisejících na cenách energií. Břemeno podpory Ukrajiny je – i když tentokrát z jiných důvodů než v minulosti – opět neseno Spojenými státy americkými. Členové NATO se prozatím většinou omezili na válečný pokřik a skromné dodávky zbraní, které jim ještě ležely na policích ze zásob, které měli v dobách studené války.

Nastávající blížící se nepokoje způsobené hospodářskou krizí a inflací vymknuté kontrole, přinutí členy nynější, vetché, koalice stojící proti Putinovi, buď k jejímu rozpadu, nebo k rozhodnutí přinutit Zelenského k vyjednávání s Putinem, přičemž Zelenský bude muset slevit ze svých podmínek. Vliv na tento proces bude mít průběh této zimy. Věřím tomu, že konec války na Ukrajině je v dohledu.

Film o vás s názvem Bratři by měl být právě ve fázi natáčení. V Německu jste se setkal s herci. Jak na vás působili?

Kluci na mě dělali docela dobrý dojem. Přeji jim úspěch.

Jak se vám líbí památník tří odbojů v Lošanech, který vznikl na místě vašeho bývalého statku?

Výstavba památníku ještě není ukončena. Velice si vážím velkého úsilí a obětavosti všech, kteří na tomto projektu dosud pracovali. (Na tomto projektu má největší zásluhu Zdena Mašínová, sestra bratří Mašínů. Jedna z nejodvážnějších žen, kterou jsem kdy potkal. „Zdenko, moc vám děkuji!“ Pozn. red.) Prostředky k dostavbě a následné údržbě památníku by však měl poskytnout současný stát, který je morálním a legálním dědicem státu, který toto místo během čtyřiceti let své existence zpustošil. Česká republika by proto měla přijmout odpovědnost, pokud považuje za nutné připomínat historii svého vzniku budoucím generacím.

