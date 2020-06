Jsme blízko barbarství. Bourají sochy těch, co rušili otroctví. Mládež není zvyklá slyšet jiné názory, říká Matyáš Zrno

ROZHOVOR Co vedlo k bezprecedentním nepokojům ve Spojených státech a kam povede vlna strhávání soch po světě? Pro ParlamentníListy.cz nejen na to odpovídá konzervativní publicista a novinář Matyáš Zrno z Občanského institutu. Aktivisté podle něho neznají historii a boří sochy i těm, kteří bojovali proti otroctví. Média prý navíc přebírá skupina mladých, kteří likvidují svobodou diskusi.

Spojené státy už několik týdnů čelí bezprecedentní situaci. Poté, co během zatčení zahynul černošský občan George Floyd, rozhořely se po zemi demonstrace, mnohdy přešlé až k rabování, násilí, tlak na bílou část společnosti atd. Čekal jste na počátku, co všechno může vyvolat jeden patrně zpackaný policejní zákrok? Čím si to vysvětlit?

Kam až to povede jsem opravdu nečekal. Evidentně to ale v části veřejnosti muselo „bublat“ už delší dobu, jinak by jeden incident nevyvolal bouři, jejíž následky zatím nejsme i po několika týdnech schopni dohlédnout. V případě černých obyvatel z ghett šlo o frustraci ze své životní situace, kdy je zkrátka všechno špatně – žijete v místech, kde není práce, jsou tu špatné školy, vládne zločinnost a drogy a chybí kvalitní infrastruktura. Ponechme stranou, proč tomu tak je, ale důvod k frustraci tady je. A ta často přerůstá v hořkost, zlobu až nenávist vůči společnosti. Na demonstracích a při nepokojích jsme ale viděli i řadu mladých lidí ze středních a vyšších vrstev, kteří jsou už zjevně motivování ryze ideologicky. Tady sklízí Amerika plody desetiletí levicového pochodu institucemi – pokud se učíte, že Amerika je symbol útlaku a rasismu, pokud se učíte nesmyslnou teorii dědičné viny za kolonialismus a otroctví, pokud nenávidíte kapitalismus, tak celkem logicky skončíte v ulicích s dlažební kostkou. A když vás seberou policajti, rodiče za vás zaplatí kauci…

Docházelo dokonce k tlaku na to, že policie by neměla mít zbraně. V Seattlu vznikla „autonomní zóna“, která byla zcela bez kontroly a teď se ukázalo, k jakému násilí, zločinům a znásilňování tam docházelo. Jak se tohle může v 21. století stát?

Civilizace a kultura je jen tenká slupka, která nás chrání od barbarství. Společnost může zkolabovat překvapivě rychle, stejně tak se ale může ukázat, že autonomní zóna v Seattlu je jen dočasná bizarnost, která přejde. Žádná společnost samozřejmě nevydrží bez policie a soudů a snahy je nahradit končí rychle návratem k tomu samému, ovšem často v drsnější a ideologičtější formě. Bolševici po revoluci rozpustili armádu, zrušili hodnosti a zavedli vojenské rady, aby za několik let měli armádu s hodnostmi, kde vládla ještě stokrát větší disciplína než v té carské, a o žádné vojenské radě si nikdo nedovolil ani pípnout. Takže policii možná někde zruší, ale brzy se zavede něco podobného, pod jiným názvem (třeba „občanská milice“), co se schová za ideologickým balastem hesel o větší diverzitě a spolupráci s komunitami atd. Mimochodem, spolupráce s komunitami je často eufemismus pro nalezení nějakého modu vivendi s drogovými gangy, které ovládají většinu černošských ghett…

Demonstrace podporující hnutí Black Lives Matter se konala nedávno i v Praze. Potřebovali bychom takovou iniciativu i tady? Lze říci, že v České republice nadále bují rasismus?

Rasismus samozřejmě existuje vždy a všude, tedy i v České republice. Zlo se nikdy nedá zcela vymýtit a pokus o to by skončil ještě větší nesvobodou. Demonstrovat se ale má proti institucionálnímu rasismu (třeba kdyby Romové nesměli studovat na vysokých školách), ale demonstrovat proti tomu, že někteří lidé jsou hlupáci, a tudíž rasisté, je asi jako demonstrovat za to, aby byli všichni lidé hodní. Realista je prostě smířený s tím, že společnost nebude dokonalá a snaha ji dokonalou učinit končí obvykle katastrofou. To, že se konkrétní členové menšin, u nás především Romové, setkávají s rasismem a předsudky, je samozřejmě pravda, ale jinak než masarykovskou „drobnou prací pozitivní“ tomu nepomůžeme.

Praze se nevyhnul ani vandalismus. Levicové aktivistky posprejovaly sochu Winstona Churchilla v Praze 3 a označily ho za rasistu. Něco podobného se stalo i Churchillově soše v Londýně. Co na tohle říkáte?

Bylo to vtipné. Jeden den je u nás Churchill zleva doprava vnímaný ještě jako zcela nezpochybnitelná autorita. Pak ho nějaké aktivistky za lepší svět posprejují, druhý den je jejich memorandum v A2Alarmu i v České televizi a třetí den si média zvou historiky, aby se jich zeptali, jestli Churchill přece jen nebyl rasista. Je to krásná ukázka toho, jak zcela marginální skupinka ultralevicových fanatiků dokáže přímou akcí měnit veřejnou debatu v přímém přenosu.

Vlna ničení a strhávání soch jede po Americe i Evropě. V USA v jednom městě urazili hlavu soše Kryštofa Kolumba, v jiném městě ji zcela odstranili. Belgické Antverpy odstranily sochu krále Leopolda II., protože prý symbolizuje koloniální minulost. Naproti tomu v německém městě vztyčili sochu Lenina. Co na to celé říci? Kam to může dospět?

Do důsledků řečeno to může dospět ke shození všech soch, protože na každého se něco najde. Jistě lze debatovat o Leopoldu II., jehož politika v Kongu byla opravdu genocidní. Ale jak řekl britský historik a Churchillův životopisec Andrew Roberts v souvislosti s britskou debatou: „To neskončí svrženými sochami Churchilla nebo otrokářů. To dokonce nemá nic společného s impériem. Je to součást kulturní války, kterou v této zemi vedeme už delší dobu... Konečným cílem je změna britské národní identity.“ V USA dav ničí památník černošskému pluku z dob občanské války a svrhává i sochy bojovníků proti otroctví. Padla socha generála Granta – ti lidé totiž neznají historii. Kdyby si přečetli alespoň jednu knihu o občanské válce, tak ví, že generála Granta vítali otroci na jihu jako mesiáše! Tohle je prostě boj proti civilizaci, kultuře a historii, který se jen dovedně narouboval na antirasismus.

Sochu Lenina vztyčila marginální německá komunistická stranička přes odpor radnice na svém soukromém pozemku, takže s tím asi moc dělat nešlo. Ale podařilo se jim to v opravdu symbolický moment…

Objevil se dokonce názor historičky Markéty Křížové, že leží tíha obchodu s otroky a kolonialismu i na naší zemi, neboť jsme prý coby součást západoevropského hospodářského celku z těchto kšeftů profitovali. Takže bychom se i my Češi měli omlouvat za obchod s otroky? Jak to vnímáte?

Co k tomu říct? Z obchodu s otroky v tom případě nějakým způsobem profitoval prakticky každý na světě, možná s výjimkou křováků… Kritické hodnocení vlastní historie je samozřejmě v pořádku (pokud neprobíhá sprejováním pomníků), ale hledání vlastní viny za každou cenu i ve střední Evropě je naprosto absurdní. Ostatně turečtí nájezdníci chytali lidi do otroctví na Moravě ještě v 17. století, ale ani ve snu by mě nenapadlo jít teď kvůli tomu demonstrovat před tureckou ambasádu…

Twitter zneviditelnil příspěvek prezidenta Donalda Trumpa. Uživatel ho uvidí, jen pokud ho aktivně rozklikne. Šlo o Trumpovo prohlášení, že kdo poruší zákon a zničí některý pomník, bude čelit síle. Je to v pořádku? A o čem to vypovídá?

Twitter dělá vše pro to, aby lidi přesvědčil, že opravdu existuje konspirace technologických gigantů proti určitým politickým názorům. Takže jediný důsledek bude další prohloubení nedůvěry poloviny obyvatel k establishmentu a v nejhorším případě vznik nějaké alternativní sítě, kam se přesunou ti „nepokrokoví“. Výsledkem bude další izolace sociálních bublin. Je to velmi nešťastný krok, navíc zrovna u tweetu, který je (na rozdíl od některých Trumpových vyjádření) naprosto legitimní a v souladu se zákonem.

Na druhou stranu lze zaznamenat pohled, že Twitter je soukromá společnost a je pouze na ní, jaká pravidla si nastaví. Neměli bychom to respektovat?

To je věčná námitka, obzvláště vtipná, když přijde z řad levice, která obvykle nejraději znárodňuje. Nežijeme v absolutně tržním prostředí, prakticky každý prvek soukromého hospodářství je nějakým způsobem regulován, tak nevím, proč zrovna někdo s tak monopolním podílem na trhu by si měl dělat, co chce. Ale budiž, třeba nás to přesvědčí twitter opustit a zjistíme, že i bez toho se dá žít…

Ještě k vlně Black Lives Matter. Do jaké míry lze říci, že celý ten problém kolem demonstrací v USA je pouze součástí předvolebního boje? Dospělo by to do takových rozměrů, kdyby nebyly v listopadu volby?

Demokraté se pochopitelně na téhle vlně snaží svést, ale obávám se, aby je nesmetla. Pro tyhle radikály není nikdo dost ideově pevný a čistý… Ale mám za to, že by nepokoje vypukly i bez voleb.

Nezapomeňme na média. Jak celou tuto situaci zvládají? Podle některých se stále častěji na stránkách novin setkáváme s aktivismem i vyhazováním těch, co mají jiný názor. Měli bychom si zvyknout, že mediální scéna bude součástí a propagátorem konkrétních politických směrů a cílů?

To je jednoznačné. Z vysokých škol vyšli studenti, zvyklí na koncept „safe space“, tedy bezpečný prostor, kde nesmí zaznít nic, co by je mohlo jakýmkoliv způsobem traumatizovat. Logickým důsledkem toho je hysterie při prosazování toho, co chápou jako svůj absolutní nárok na pravdu a tam se pochopitelně nevejdou žádné jiné názory. V hlavních amerických médiích se tak klasičtí liberálové, kteří chápali média jako místo střetu idejí, dostávají pod tlak mladých kolegů, podle kterých některé názory (až do včerejška zcela legitimní) prostě nesmí zaznít. Proto musel odstoupit šéf komentátorů New York Times James Bennet – nechal otisknout komentář senátora Toma Cottona o nutnosti v krajním případě nasadit armádu. Redakce se vzbouřila, provedla twittrovou revoluci a druhý den měl padáka… Takže budou jen ostře protrumpovská média jako FOX News a ostře progresivistický zbytek. Už nebude prostor, kde by se třeba na názorových stránkách mohly střetávat různé pohledy na svět.

