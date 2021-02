Jsme jen tlupou bezohledných individuí, na životu druhého nám nesejde. Tvrdý lockdown. Policisty a vojáky do ulic! Silná slova Tomáše Cikrta

ROZHOVOR Vládní i opoziční strany se měly chytnout za ruce, vystoupit před národ a už před čtrnácti dny společně vyhlásit tvrdý lockdown. Politikaření stojí tisíce lidských životů. Ti mrtví jsou odpovědností vlády, ale i opozice a v určitém slova smyslu nás všech. To říká šéfredaktor online Zdravotnického deníku a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. Podle něj jsme národem cyniků, kteří si chtějí především užívat.

reklama

Navrhujete tvrdý lockdown. Jenže není lockdown jako lockdown. Jak tvrdý by podle vás měl být?

Základem je omezení pohybu a setkávání mezi lidmi. Zákaz nočního vycházení, zákaz opouštění domova do nějaké vzdálenosti, například deseti kilometrů, zákaz návštěv v domácnostech. Je třeba omezit i velké průmyslové podniky tak, aby byly v provozu na nějaké bazální úrovni výroby s testováním zaměstnanců. Mělo by dojít k zavření obchodů s výjimkou nezbytných potravin a podobně. Samozřejmě by bylo nutné zavřít všechny školy a školky, kromě školek pro děti zdravotníků.

Měli bychom tedy jít francouzskou, španělskou, izraelskou či jinou cestou?

Musíme jít českou cestou, která vhodně zkombinuje prvky, které se ve světě osvědčily. Osobně mi imponuje izraelská i britská cesta, tedy kombinace přísných opatření s rychlým očkováním a pochopení a souhra celé politické reprezentace. U nás selhává nejen vláda, ale i opozice. Posledních čtrnáct dní jsme ztratili čas politickým bojem o to, zda potřebujeme nouzový stav nebo pandemický zákon. Přičemž pandemický zákon vytvoří nové problémy. Vznikl totiž příliš zbrkle a navíc je nám k ničemu, protože na stávající katastrofální situaci stejně potřebujeme nouzový stav. Vládní i opoziční strany se měly chytnout za ruce, vystoupit před národ a už před čtrnácti dny společně vyhlásit tvrdý lockdown. Politikaření stojí tisíce lidských životů. Ti mrtví jsou odpovědností vlády, ale i opozice a v určitém slova smyslu nás všech. Selhali jsme jako společenství humanity. Jsme jen tlupou bezohledných individuí, pro kterou nemá život druhého člověka velkou hodnotu. Jsme národem cyniků, kteří si chtějí především užívat.

V Česku mnoho lidí mimořádná opatření vlády v rámci nouzového stavu opravdu nedodržuje. Jak je k tomu přinutit?

Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 4272 lidí

Máme zde iniciativu Chcípl pes - Otevřeme Česko, kvůli níž mají některé bary, restaurace, obchody či zkrášlovací salony jako petiční místa stále otevřeno. Hory jsou plné lidí bez roušek a to i v případě, že stojí před bistrem, aby si koupili třeba pivo nebo grog. O víkendu jsem byl v Orlických horách, takže to mám z první ruky. Zákaz vycházení není dodržován. Na příštích zhruba čtrnáct dní je jen v Praze nahlášeno přes deset veřejných shromáždění. Při eliminaci těchto aktivit se asi bezpečnostní složky země nevyhnou akcím, které pak budou označovány za policejní brutalitu. Co s tím?

Dneska jsem viděl demonstraci na Václaváku, bylo tam doslova pět a půl člověka. Lidé už začínají chápat, že je epidemie reálná, že nemoc covid zabíjí, že zmutovaný virus ohrožuje i mladší ročníky. Při lockdownu budou tyto aktivity, včetně základního práva na shromažďování, zakázány. Policie by měla při porušení tohoto zákazu postupovat rozhodně, což neznamená, že musí být brutální. Ono stačí, že bude udělovat hodně vysoké pokuty.

Fotogalerie: - Orlické hory bez roušky

Na vašem facebookovém profilu reagoval na váš požadavek dost drsně a vlastně i nepravdivě Luboš Zálom. Napsal: "Vy tvrdý lockdown vydržíte. Vám běží plat, i když nic neděláte. Co však mají dělat živnostníci?" Mohl byste mu i tak přes nás odpovědět?

Nebudu odpovídat přímo panu Zálomovi. Tenhle způsob argumentace ad hominem je hloupoučký.

Psali jsme: Zatímco Babiš jedná: Přiletěla z boku. Středula odkryl karty, Hřib se přidal Je pozdě, řekl miliardář Janeček. Ukazuje velký ekonomický problém Okamura vypráskal Blatného. Svádět to na lidi? Pravda o stavu na JIP Konec státu. Ondřej Neff nechce Petra Fialu. Zvažuje volit... To nečekáte

Pracuji většinu života v soukromé sféře a vím, co to znamená, když nejsou zakázky. Nikdy mi nikdo nepomohl, musel jsem se postarat sám o sebe i svoji rodinu. Nicméně živnostníci jsou ve velmi složité situaci a povinností vlády je kompenzovat stoprocentně jejich ztráty. Vláda už utratila tolik peněz, že zrovna živnostníci obrovsky deficitní rozpočet nepoloží. Opět platí, že krátký účinný lockdown znamená pro všechny menší ekonomické ztráty, než celý rok se táhnoucí pololockdown. Kdyby vláda byla v kompenzacích štědřejší, byla by ochota občanů dodržovat pravidla restrikcí samozřejmě daleko větší.

Proč u nás chytrá karanténa tak fatálně zkrachovala?

Asi byla provedena hloupě. Nebyla dost chytrá. Například nebyla spojena s finančním zajištěním. Když chcete, aby někdo dodržoval karanténu, musíte mu dát peníze, aby měl z čeho žít. A hlavně má smysl při nízkých počtech nakažených. Teď jsme ve velkém průšvihu, proto potřebujeme nejprve tvrdý lockdown a pak začít - při nízkých počtech nakažených - dělat všechna opatření, tedy trasování a karanténu, znovu a pořádně.

Jak vnímáte případy papalášského chování v této době... Třeba VIP osobnosti na fotbalovém utkání Slavie, přednostní očkování některých lidí, kteří měli být podle plánu očkováni až později, a tak dále?

Tohle je v české společnosti tradičně přeceňováno. Reálně to problém není, ale symbolická hodnota je zdrcující. Vyžíváme se v nepodstatnostech. Neřešíme, co je důležité. Určitě podstatou boje s epidemií není ani účast VIP na fotbale, ani přednostní očkování.

Chcete tvrdý lockdown na čtrnáct dnů, nicméně podporujete i návrh čtyřicet dní pro zdraví lidí i ekonomiky. Tak jak dlouho by měl vlastně ten lockdown trvat?

Anketa Kdo je pro vás nejdůvěryhodnější? Babiš 57% Hamáček 2% Blatný 2% Ani jeden z nich 39% hlasovalo: 15607 lidí

Berete také jako největší naději dostatečnou proočkovanost společnosti a kdy by k tomu mohlo dojít?

Samozřejmě. Očkování ve spojení s dodržováním hygienických pravidel je jediným východiskem z této krize. K skutečně účinné proočkovanosti dojde až na podzim. Budeme mít velké štěstí, když se nadpoloviční většina lidí, tedy nějakých 5,5 milionu, stihne naočkovat do letních prázdnin. Spolu s imunitou získanou přirozeným promořením by to mohlo možná stačit na poněkud nejistou kolektivní imunitu nad šedesát procent, ale potřebovali bychom více. Přičemž platí rovnice, že čím vyšší přirozené promoření, tedy proděláním nemoci covid, tím více mrtvých.

Takže bez lockdownu možná budeme mít do léta silnou kolektivní imunitu i s malou proočkovaností, ale také dalších třicet až padesát tisíc mrtvých. Umírat budou nejen na covid, ale i jiné nemoci, které by jinak zdravotníci dokázali vyřešit. Budou umírat, protože zdravotnický systém už nebude plně funkční. Chceme to? Někteří lidé říkají, že máme ty mrtvé akceptovat, že to je přirozený běh světa. Respektuji tento názor. Oceňuji, když ho někdo hlásá otevřeně a neschovává se za bludy o tom, že covid vlastně neexistuje. Hluboce s ním však nesouhlasím, a proto podporuji lockdown.

Psali jsme: Udala, že jí řekl p*čo. „Proč nejsem očkovaná?“ zbourala pirátka, 40 let, jednání. Ztuhli. A promluvili „Co je to za pako?“ Datový vědec Ludwig to schytal za reakci na Klausův covid Milion chvilek brousí nože na Babiše. „To mu nesmí projít!“ Pavel Novotný: Zm*d Klaus, přeju mu těžký covid. Naslouchá mu lůza

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.